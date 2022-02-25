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Артём Мазанов

«Украина осталась одна»: Зеленский заявил о бомбардировках жилых кварталов Киева и сравнил происходящее с 1941 годом Статьи редакции

Он также обратился к россиянам: «Боритесь за нас, боритесь против войны».

109 109 комментариев
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Владимир Зеленский выступил с новым обращением к жителям Украины и России. Он рассказал, что в ночь на 25 февраля «начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев, всё это напоминает 1941-й год».

Зеленский считает, что «рано или поздно начнётся диалог между Россией и Украиной о прекращении боевых действий».

Украина осталась одна, Россию не убедили новые санкции. Мир продолжает наблюдать за происходящим издалека.

Владимир Зеленский

Около 5:30 по московскому времени СМИ начали публиковать кадры из Киева, на которых видны взрывы в небе и горящие объекты на земле.

Фото «УНИАН»
Видео «УНИАН»

После одного из взрывов загорелся многоэтажный жилой дом.

#новости #войнасукраиной

109 109 комментариев
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109 комментариев
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Глухой шмель

Путин пидорас и хуесос

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83
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Ilya Grigöryev

как мало тебе надо чтобы стало легче

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–21
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Alexander Personazhe

От костатации факта легче не становится. Легче станет, когда эта залупа сдохнет.

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10
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alexferman

Теория малых дел

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2
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Ilya Grigöryev

↑ коллекция порванных пердаков

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–1
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Anton NS

А я уж приуныл, читая утром как кто то запостил коммент, а потом удалил свое мнение, и написал мол "удаляю патамушта боюсь вдруг посодют за коммент в это не спокойное время, прошу понять простить"

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1
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Кадровый Денис

Дождь щас передавал что приходят домой к тем кто высказывается и задерживают. Пздц.

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2
6 комментариев
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Илья Щ

Я понимаю, что их накачивают с самого начала службы. Руководство, политруки, вот это всё. Но что думает в действительности этот усреднённый Псковский десантник? То есть натурально, весь состав ВС РФ, который сейчас находится/готовится зайти на территорию Украины думает что? Что там 40млн нацистов? Или что? Как может мужчина объяснить себе для чего он на территории Украины сейчас с оружием?

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43
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Just Pancake

"Но что думает в действительности этот усреднённый Псковский десантник?"
Ничего он не думает, а в освобожденца играет, не забывая УРА орать погромче. Ты был в рюССких военкоматах? Я - да. И видел, какой там контингент собирается - хорошо, если слюна не капает, сплошь вырожденцы и гопари из местного колхоза.

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48
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Твой Сосед

Прошу прощения за вопрос, но вы дальше военкомата заходили или на его посещении дело закончилось?

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8
5 комментариев
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Андрей Охапкин

Ну так-то в военкоматах собираются не только те, кто служить планирует. Многие рано или поздно приходят просто на учёт встать. Или ты о чем-то другом?

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5
2 комментария
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Игорь Жигулин

У меня племянник после института с отличием ушел в Армию (Псков ВДВ). Да и "гопники" - это скорее городское явление, как и извращенцы в виде педиков, педофилов и иже с ними.

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–3
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Gedevan

Не уверен что эти люди способны так глубоко анализировать. Иначе бы они не стали связывать свою жизнь с армией.

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21
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Алексей Михайлов

Я отвечу что он (и многие другие в России) думают: "Помните Джоффри Ланистера из игры престолов. Какой это был абсолютно омерзительный персонаж, который выбешивал любого. Помните, как все кайфовали, когда его отправили и он сдох как мразь? Помните какого-то там Болтона, который захватил винтерфелл, который отрезал хуй другому чуваку железнорожденному и потом в седьмом сезоне его замочили. И как всё кайфовали с этого. Какой оргазм был , какой кайф. Не передать словами.

Вот сейчас тоже самое. Наконец-то карма настигла хохлов, наконец-то! Наконец-то, блядь. Абсолютно заебавшее государство воров, мразей и попрошаек, которые заебали всех и вся. Подстоянно подсирающее государство. Прокладочное правительство, стреляющее себе в ногу.

Наконец-то месть за всё. За Донбасс, за Одессу. Месть за постоянное кидалово. Месть ЗА ВСЕ ЭТИ ГОДЫ!

Наконец-то кайф. Вчера весь день улюлюкал и читал новости, не отрываясь от телеграма.

А как приятно видеть как бомбят все эти либерахи и прочие ублюдки. Как приятно видеть их набутыливание на митингах. Пусть всем вьебут реальные сроки. Поделом, мразям.

Спасибо тебе, пыня! Спасибо за все. Ты исполнил все мои мечты."
Текст не мой и я это мнение не разделяю.

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–7
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Василий Васин

Похоже текст комента полностью никто не читал.. ВЧИТАЙТЕСЬ

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5
2 комментария
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Al

Нет им никакого оправдания. Даже Вермахт если и не знал в 41 о всех преступлениях, то сейчас информационный век, у каждого есть интернет...

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4
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Семёна

Да не будут мирных трогать это пиздёж. Под бомбардировкой Зеленсктй называет падающие осколки сбитых беспилотников и прочего. Так же невозможно это сравнивать с вермахтом. Ничего что украинцы 8, сука, лет утюжили ЛНР и ДНР. И им было похуй на население этих областей.

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–49
16 комментариев
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Empathy

Ну как объяснить...
За дворцы! За яхты! За поместья на рублевке! За элитные квартиры! За кайен для жены! За швейцарские школы для детей! За парижский шопинг любовниц!
Но есть один нюанс!

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6
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Al

За барина...

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Андрей Охапкин

Да ничего не думает, наверное
"Задача есть? Выполняем. Сказали, что работать будем только по военным объектам. В конце месяца премию выдадут."

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4
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Derzkiy Lesha

Зачем и кому ему что-то объяснять?

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1
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Derzkiy Lesha

Тем более себе. Приказ - поехал

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3
5 комментариев
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Соколов Андрей

Десантуре спецом голову отбивают, чтобы не думали, а действовали

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0
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iollk

Умный человек в тыл врагу с парашютом прыгать не станет. Это же гарантированная смерть

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3
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Al

Наглухо отбитые.

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2
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Служащий Артем

Если реально интересно то боевая звучит так:

Украина находиться в 500км от Москвы и важно не допустить там вражеского контингента. И если эти территории не захватит Россия, Украина их продаст/передаст/захватят враги, типа нато и т.д. и войска НАТО обязательно нападут на Россию, при первой возможности. Чтобы этого не было, нужно демилитаризовать Украину и сделать буферную зону. Это стратегическая оборонительная операция.

Но боевой дух солдат подорван, они не шибко то хотят убивать русских людей, многие имеют знакомых и родных в Украине. Часто солдат накачивают "веществами" перед боевыми операциями.

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1
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Похожий волк

Либо контрактники, либо пообещали квартиры.

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0
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Ilya Tsarhart

Им похуй, они за бабки воюют, они хоть свой родной город оккупируют

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X спас Y

действительности этот усреднённый Псковский десантник? То есть натурально, весь состав ВС РФ, который сейчас находится/готовится зайти на территорию Украины думает что? Что там 40млн нацистов
Показали им марш бандеровцев, они видят что их полиция не разгоняет, видит что они идут по ЦЕНТРУ ГОРОДА. Они это видят и понимают что там процветает враждебная для них идеология, воспринимают ее как угрозу и идут уничтожать.

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–2
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Al

Все так и есть. Фашисты блядь, как 41 год...

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25
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флутер погромист

Мы ведем трансляцию

Трансляция: Вся информация про утро второго дня…
Важное: На Киев и Запорожскую область совершён авиаудар. В Киеве в одном из жилых домов пожар.
tjournal.ru
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15
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флутер погромист

апд: я умер, дальше читайте редакционные материалы

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4
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Василий Васин

Спасибо тебе что держал всех в курсе событий!

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0
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Selfish Ledger

Путин хуесос и пидорас

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15
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Голодный Даниль

Боритесь за нас, боритесь против войны
 Как бы помягче.. вы нам нахуй не упали. Мы против режима поехавшего деда, против коррупции, против изоляции. А Украина, ранее пережившая подобное Грузия или прочие Сирии..для меня лично нет разницы

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–44
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Слава Инженеров

А он и не к тебе лично обращался, лично ты ему тоже нахуй не упал

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25
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Маша

Я из Киева. Сегодня в пол пятого утра со своего окна я видела красное небо от взрыва. сбили самолёт рф, разрушилось жилое здание, есть пострадавшие.
Путин убивает нас всех! И украинцев и россиян!Мы должна остановить его вместе!

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4
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PRIME XXVII

Беги, Маша, беги.. никто его не остановит, 20 лет уже пытаемся. Половина страны отбитых нацистов и промытых ватников этому не помогает. Всем нормальным остаётся только убегать и наблюдать со стороны как эта помойка уничтожит сама себя, когда-нибудь это обязательно случится.

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7
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Sayf

Это была сбитая ракета калибр по одним сообщениям и по другим сбитый укр самолёт.

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0
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alexferman

Возможно, сегодня и на выходных будет самая жара, т.к. в первый день только поглаживали и смотрели на реакцию т.н. мировой общественности

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4
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Selfish Ledger

У меня ещё есть надежда что им разведка доложила что у Украины ничего серьезного нет и они сдадутся.

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2
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Al

А у меня надежда, что "военные" рф будут массово сдаваться из-за морали. Чего бы тебе там не обещали, но идти на преступления нет никакого оправдания.

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9
4 комментария
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Zhanna Sinelnik

Путин - какой же ты долбоеб

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4
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у дракона понос

война против нации

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3
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Tape Arsonist

Можете мне объяснить нахуя жилые дома бомбить? Типа бомбы девать некуда или что? Звучит как какая-то хуйня. Я не думаю, что человек может отдать приказ ёбнуть рандомный дом. Это как минимум нерационально. Зачем Путину и верхушке продолжать настраивать тем самым против себя население Украины? В этом вообще смысла нет никакого.
Меня щас задизлайкают, конечно, но мне со стороны кажется, что здесь что-то нечисто. Но что тогда? Типа укры сами себя хуярят, чтобы доказать миру, что поддержка все таки нужна? Ну тоже звучит так себе, не хотелось бы в это верить.
Если кто-то может мне нормально объяснить для чего это делается, то, пожалуйста, объясните, буду благодарен

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0
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Сладкий Бубалех

В высокоточное оружие надо вкладывать, а не в его рекламу
Тогда оно не будет попадать по жилым домам.
В моем регионе вчера шесть раз не долетело. Болванки упали на дома и машины.
Нашли виновных быстро - это коварные хохлы стреляли

Шесть раз, пустыми болванками

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Alexander Personazhe

это коварные хохлы стреляли. Шесть раз, пустыми болванками

Это не просто коварные хохлы, это коварные хохлы-нумерологи!

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1
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Tape Arsonist

Ну тут же не болванки падали судя по всему

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alexferman

мне со стороны кажется, что здесь что-то нечисто
Да ну

Типа бомбы девать некуда или что?
Просто промазали, например

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alexferman

Украина осталась одна... Мир продолжает наблюдать за происходящим издалека.
Поздно до тебя дошло, Володя. Как хуёво быть кинутым "друзьями"

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–3
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Олег Аверкиев

А восемь лет мирняк кошмарить артой, это так, шуточки. Поздняк метаться. На кол, значит на кол. И всех либеральных чмырьков касается.

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–19
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Igor Elfimov

а есть шансы, что Путина и кабинет признают военными преступниками? были прецеденты раньше?

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1
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Alexander Personazhe

Ну усатый же был один...

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1
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Чеченский кавалер

Сначала подумал про картофельного

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1
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Igor Elfimov

Ну это же после капитуляции. А вот так как сейчас — посреди боев

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0
1 комментарий
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Al

Надо эту гниду сразу равнять на гитлера.

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0
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PRIME XXVII

Найди 10 отличий.

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Стас Злей

Зеленский напоминает сейчас мелкого пездюка, который сейчас выхватывает пиздов, а старшие не впряглись.

Сейчас он надеется на то, что Пу назад сдаст или что? К чему Васе эти жертвы?

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–10
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Selfish Ledger

Франция вроде миллиард пообещала им но что ты сделаешь с этим миллиардом у тебя танки в столицу едут.

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2
2 комментария
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Stas Borisychev

Ужас ситуации в том, что в головах россиян на улице все не так радужно как тут на TJ. Не только быдло и бабушки с промытыми мозгами не видят черное и белое:
Неожиданно сосед, с которым давно общаешься тебе вдруг начинает транслировать бред с Россия1, есть у меня хороший друг/одногруппник, умный образованный человек, я не могу ему много лет донести суть происходящего. При этом ему не обязательно смотреть 1 канал и Россия1, он нашел итак на youtube, кого слушать и кому верить (Соловьевы, Лебедевы и прочие давно не на телевизоре).
В отличии от РБ, где дед с силовиками одни против людей, в РФ все хуже - соучастники этого безумия фактически часть народа (хоть и обманутого).

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1
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Промышленный торшер

Спасибо что пишешь, друг 😌

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Alexander Personazhe

Что не так?

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0
1 комментарий
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Сладкий Бубалех

Украина не одна, русские с вами и против путинизма.
Слава Украине

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Depeche Mode

Нквдшная мразь не напьётся крови

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Зарубежный колос

С 41-м…

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–1
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Читать все 109 комментариев
Jimmy Choo

Однажды у озера Байкал спросили:
- Сдаются ли русские в плен?
- Нет - ответило озеро.
Это был пиздеж чистой воды.

13 13 комментариев
17
Конечный Абдужаббор
А давайте просто скажем спасибо редакции TJ

За то, что они весь день следят за новостями, держат всех в курсе событий и не поддаются наездам РКН. За то, что классно работает модерация и почти сразу удаляет посты поехавших новорегов из Лахты. И вообще за то, что у нас есть площадка, на которой мы можем хотя бы чуть-чуть успокоиться в эти стрёмные и очень тёмные времена. Ребят, вы…

42 42 комментария
284
Новости
Сергей Звезда
Украина заявила о захвате Россией острова Змеиный и опубликовала предполагаемые переговоры своих пограничников с РФ Статьи редакции

Зеленский посмертно присвоил звание Героев Украины всем 13 погибшим военным.

Остров Змеиный. Фото по свободной лицензии из «Википедии» 
50 50 комментариев
126
Джонни Мнемоников
Вот тебе и Зелибоба, ч. 2

Слушайте, а ведь Зеленский-то оказался с титановыми яйцами. Каждое полметра в диаметре.

16 16 комментариев
19
Офтоп
Paul Potseluev
Переиграл

Правильно ли я понимаю итоги первого, самого важного дня блицкрига? Поправьте меня, если я ошибаюсь.

130 130 комментариев
146
Новости
флутер погромист
Трансляция: Утро второго дня военной операции вооруженных сил РФ в Украине

Коротко о событиях утра: На Киев и военную часть в Запорожской область совершён авиаудар. В Киеве в результате падения сбитой ракеты Калибр в одном из жилых домов начался пожар. В сторону Киева двигаются российские танки. В Житомирской области высадился российский десант. Взят в окружение город Сумы.

38 38 комментариев
68
Новости
Sasha Shambilova
Обложка номера «Новой газеты», вышедшего на двух языках — русском и украинском Статьи редакции

«Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем».

2 2 комментария
Новости
Alexander Personazhe
Вчерашние обложки главных мировых изданий

Вот так, дамы и господа, видит вашего "лидера" весь мир. Ну и страну тоже, соответственно. Да так оно и есть, в общем-то. Наслаждайтесь славой. И помните, что ещё очень долго ваше "руководство", а вслед за ним и ваша страна, будут вызывать в мире примерно такие ассоциации.

16 16 комментариев
17
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