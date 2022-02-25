А давайте просто скажем спасибо редакции TJ

За то, что они весь день следят за новостями, держат всех в курсе событий и не поддаются наездам РКН. За то, что классно работает модерация и почти сразу удаляет посты поехавших новорегов из Лахты. И вообще за то, что у нас есть площадка, на которой мы можем хотя бы чуть-чуть успокоиться в эти стрёмные и очень тёмные времена. Ребят, вы…