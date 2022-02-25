Обложка номера «Новой газеты», вышедшего на двух языках — русском и украинском Статьи редакции
«Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем».
25 февраля «Новая газета» вышла на двух языках после обещания главного редактора издания Дмитрий Муратова. Нобелевский лауреат мира выступил против войны России с Украиной и назвал случившееся «горем».
Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе.
Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы и я испытываем стыд.
В руках главнокомандующий, как брелок от дорогой машины, крутит «ядерную кнопку». Следующий шаг — ядерный залп? Никак иначе не могу истолковать слова Владимира Путина про оружие возмездия.
Но этот номер «Новой газеты» мы выпустим на двух языках — украинском и русском. Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем.
И последнее. Только антивоенное движение россиян может спасти жизнь на этой планете.
Нет хуйне!
Эбонитовый хуй Митвиенке
Пока пока новая газета
Вообще удивительно что всякие Роскомнадзоры не выжгли под корень оставшиеся околосвободные сми
Ну так, оставили одно радио, один канал, одну газету
Думаю это временно, не случайно же они высрались про «информация только из официальных источник»
Как же я ебал все это
Газета не совсем одна. Канал не совсем канал (доступа нет к вещанию, кроме как через интернет). А в целом согласен.
а Знак?
Знак прекрасно работает на своих покровителей. Они базируются в Екатеринбурге, одном из самых протестных городов.
А теперь и эта показуха никому не нужна. Можно не притворяться.
Закроют.
Гестапо только набирает обороты.
Нужно будет купить номер, а то скоро совсем не будет другого мнения в медиапространстве
Не буду говорить в каком, но в моем городе уже год не продают Новую в киосках (держу в курсе)
Путин взрывает дома
А многие не верили, ну теперь поверят
Как куда? Ведь вчера были точки сбора в разных городах (не во всех, конечно). Или ты из другого города?
Понимаю
Или ты в эхопузыре
Ты либшизой жительницу ДНР назваешь?
https://tjournal.ru/u/240730-madao/541287-vot-tak
Если она оттуда, то она не может быть ёбнутой? Мне на колено перед ней встать?
ммммма
Ты ее называешь "ебнутой" потому что ее мнение и мировоззрение не соответствует твоему?
Да, моё мирровоззрение в числе всего прочего говорит то, что желающая полного истребления русских баба является ёбнутой. У тебя не так? Нормально всё?
А что такое эмоции ты знаешь? И что такое контекст? (здесь, он кстати не ясен, потому что ты сука картинку запостил вместо линка).
И между "я желаю полного истребления русских" и "я не очень желаю полного истребления русских" есть некоторая смысловая разница, нет?
Я, допустим, вполне могу понять эмоции жительницы ДНР, желающей полного истребления украинцев, если у нее кто-то погиб от снарядов ВСУ, например.
я не очень желаю полного истребления русских
ну ты-то на колени за это встать перед ней готов, как я вижу. не очень хочет же.
Нет, у меня не возникает таких желаний.
У тебя какая-то травма колена с этим связана?
А к чему твой скрин тогда?
Почему если за Украину, то за ебанашку с тж? Или за правительство зеленского может? В Украине много людей, большинство абсолютно такие же как ты
Плохо то что после действий Путина мы теперь де-факто враги, не важно признают ли это или нет. Сука он старая.
ктото читает газеты в 2к22?
Преимущественно те, кто не ставят «к» вместо «0»
Україна нам не ворог
Путлер вчера сравнил украину с фашисткой Германией... мне кажется кому-то нужны санитары
Мне кажется нам всем, по разным причинам.
госпитализация
Спустя сутки начинаешь осознавать, что-то куда-то пошло не так.
Почему прошлый номер был без украинского языка на первой полосе? Они что, тогда считали их врагами? Кстати, почему там же нет осуждения Талибана? Они что, его поддерживают?
Зеленский посмертно присвоил звание Героев Украины всем 13 погибшим военным.
Коротко о событиях утра: На Киев и военную часть в Запорожской область совершён авиаудар. В Киеве в результате падения сбитой ракеты «Калибр» в одном из жилых домов начался пожар. В сторону Киева двигаются российские танки. В Житомирской области высадился российский десант. Взят в окружение город Сумы.
Вот так, дамы и господа, видит вашего "лидера" весь мир. Ну и страну тоже, соответственно. Да так оно и есть, в общем-то. Наслаждайтесь славой. И помните, что ещё очень долго ваше "руководство", а вслед за ним и ваша страна, будут вызывать в мире примерно такие ассоциации.
Он также обратился к россиянам: «Боритесь за нас, боритесь против войны».
За то, что они весь день следят за новостями, держат всех в курсе событий и не поддаются наездам РКН. За то, что классно работает модерация и почти сразу удаляет посты поехавших новорегов из Лахты. И вообще за то, что у нас есть площадка, на которой мы можем хотя бы чуть-чуть успокоиться в эти стрёмные и очень тёмные времена. Ребят, вы…