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Sasha Shambilova

Обложка номера «Новой газеты», вышедшего на двух языках — русском и украинском Статьи редакции

«Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем».

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25 февраля «Новая газета» вышла на двух языках после обещания главного редактора издания Дмитрий Муратова. Нобелевский лауреат мира выступил против войны России с Украиной и назвал случившееся «горем».

Дмитрий Муратов
главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира

Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе.

Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы и я испытываем стыд.

В руках главнокомандующий, как брелок от дорогой машины, крутит «ядерную кнопку». Следующий шаг — ядерный залп? Никак иначе не могу истолковать слова Владимира Путина про оружие возмездия.

Но этот номер «Новой газеты» мы выпустим на двух языках — украинском и русском. Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем.

И последнее. Только антивоенное движение россиян может спасти жизнь на этой планете.

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Обстрел крупных городов, закрытие аэропортов и санкции: главное о первом дне войны России с Украиной Статьи редакции

Российские войска атаковали практически по всем украинским границам. Десятки человек (в том числе мирных) погибли. Курс рубля обрушился, а на антивоенных акциях задержали более тысячи человек.

Подбитая украинская военная техника в Мариуполе. Фото Сергей Гритс, AP

#новости #зеленский #войнасукраиной

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Зарубежный колос

Хуй войне

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45
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Национальный колос

Вой хуйне

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–32
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Кукусик

Нет хуйне!

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2
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Alexander Star

Эбонитовый хуй Митвиенке

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0
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Транс либертарианец

Пока пока новая газета
Вообще удивительно что всякие Роскомнадзоры не выжгли под корень оставшиеся околосвободные сми

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16
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iollk

Ну так, оставили одно радио, один канал, одну газету

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21
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Транс либертарианец

Думаю это временно, не случайно же они высрались про «информация только из официальных источник»
Как же я ебал все это

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12
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Василий Васин

Газета не совсем одна. Канал не совсем канал (доступа нет к вещанию, кроме как через интернет). А в целом согласен.

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1
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Давний ГОСТ

А как же "Собеседник"?

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0
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A Z

а Знак?

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Дмитрий Новик

Знак прекрасно работает на своих покровителей. Они базируются в Екатеринбурге, одном из самых протестных городов.

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0
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new_comment

А теперь и эта показуха никому не нужна. Можно не притворяться.
Закроют.

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0
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Al

Гестапо только набирает обороты.

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1
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doffys

Нужно будет купить номер, а то скоро совсем не будет другого мнения в медиапространстве

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11
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Bkmz Иванов

Не буду говорить в каком, но в моем городе уже год не продают Новую в киосках (держу в курсе)

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0
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A Z

Путин взрывает дома

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7
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Andy

А многие не верили, ну теперь поверят

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10
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Корпоративный меч

Хорошая речь, лучше нобелевской. Молодец Муратов!

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3
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Знаменитый коктейль

Выходить надо, нельзя молчать. Куда только?

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Оральное обезболивающее

Как куда? Ведь вчера были точки сбора в разных городах (не во всех, конечно). Или ты из другого города?

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Знаменитый коктейль

Из другого, ага. Челябинск — очень ватный город, и я тут как в вакууме порой.

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Оральное обезболивающее

Понимаю

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SadDamnWhoSaid

Или ты в эхопузыре

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Служащий Артем

На главную площадь своего города/поселка/деревни

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Знаменитый коктейль

ну ок

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Субъективный глобус

Либшыза опять выбирает из двух стульев. Почему если против войны, то сразу за украину? Эти долбоёбы и в разборках чеченских семей находят себе «коллег».

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–5
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Андрей Чеснаков

Ты либшизой жительницу ДНР назваешь?
https://tjournal.ru/u/240730-madao/541287-vot-tak

Вот так — Madao на TJ
Для меня война началась 8 лет назад. До 14го года я была полностью аполитична, и как, наверное…
tjournal.ru
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Имя И Фамилия

Если она оттуда, то она не может быть ёбнутой? Мне на колено перед ней встать?

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Субъективный глобус

Целуй сапог.

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Имя И Фамилия

ммммма

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Андрей Чеснаков

Ты ее называешь "ебнутой" потому что ее мнение и мировоззрение не соответствует твоему?

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Имя И Фамилия

Да, моё мирровоззрение в числе всего прочего говорит то, что желающая полного истребления русских баба является ёбнутой. У тебя не так? Нормально всё?

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Андрей Чеснаков

А что такое эмоции ты знаешь? И что такое контекст? (здесь, он кстати не ясен, потому что ты сука картинку запостил вместо линка).
И между "я желаю полного истребления русских" и "я не очень желаю полного истребления русских" есть некоторая смысловая разница, нет?

Я, допустим, вполне могу понять эмоции жительницы ДНР, желающей полного истребления украинцев, если у нее кто-то погиб от снарядов ВСУ, например.

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Имя И Фамилия

я не очень желаю полного истребления русских
 ну ты-то на колени за это встать перед ней готов, как я вижу. не очень хочет же.

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Андрей Чеснаков

Нет, у меня не возникает таких желаний.
У тебя какая-то травма колена с этим связана?

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Субъективный глобус

Разве она про янгулбаевых писала?

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Андрей Чеснаков

А к чему твой скрин тогда?

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Субъективный глобус

Это пример местных «братушек», к которым некоторые местные поехи рады перебежать и извиниться.

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SadDamnWhoSaid

Почему если за Украину, то за ебанашку с тж? Или за правительство зеленского может? В Украине много людей, большинство абсолютно такие же как ты

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Субъективный глобус

Ты за пидоров или за Сталина?

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mt

Плохо то что после действий Путина мы теперь де-факто враги, не важно признают ли это или нет. Сука он старая.

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Ирина Китаева

ктото читает газеты в 2к22?

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Дмитрий Галицкий

Преимущественно те, кто не ставят «к» вместо «0»

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Корпоративный меч

У них и сайт есть. Рекомендую

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Сладкий Бубалех

Україна нам не ворог

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Jonny Odyssey

Путлер вчера сравнил украину с фашисткой Германией... мне кажется кому-то нужны санитары

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mt

Мне кажется нам всем, по разным причинам.

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Ирина Китаева

госпитализация

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unknown

Спустя сутки начинаешь осознавать, что-то куда-то пошло не так.

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0
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Имя И Фамилия

Почему прошлый номер был без украинского языка на первой полосе? Они что, тогда считали их врагами? Кстати, почему там же нет осуждения Талибана? Они что, его поддерживают?

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–3
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