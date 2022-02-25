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Артём Мазанов

Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника второго дня Статьи редакции

Следим за событиями в прямом эфире.

109 109 комментариев
27 061 просмотров
Фото из телеграм-канала «УНИАН»

TJ продолжает следить за войной с Украиной. Мы рассказывали о событиях первого дня в прямой трансляции, теперь запустили второй онлайн. Пользователи TJ также вели свою трансляцию в ночь на 25 февраля.

Главное к 9:30 по московскому времени:

  • Зеленский заявил о бомбардировках жилых кварталов Киева и сравнил происходящее с 1941 годом.
  • В Украине объявлена всеобщая мобилизация.
  • Зеленский заявил о 137 погибших, 10 из них — офицеры.
  • Хакеры из Anonymous «объявили войну России», уже перестали работать сайты RT.

Если у вас не видна трансляция, обновите страницу или смените браузер. Иногда могут быть дубли постов, а также сломанная вёртска.

#войнасукраиной #прямаятрансляция

109 109 комментариев
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109 комментариев
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Andrew Kostin

Ребят, съехали бы вы с этой Setka.
Грузит 1 раз из 10 и на ПК и на телефоне.
Думаю, что лишние запросы к вашему серверу вам сейчас не нужны, а именно так и происходит. В итоге падаете и вы и эта сетка.
Простого обновления материала вполне достаточно. Раз в 15 минут перезагрузить страницу не так уж и трудно, особенно учитывая, что автообновление всё равно не работает.

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72
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Артём Мазанов

Привет! Мы это обсуждали и решили остаться на Сетке. Есть несколько проблем, если будем делать просто текст как обычная статья.

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4
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Артём Мазанов

PS: мы щас изучаем разные варианты, как сделать трансляцию лучше

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7
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Павел Скор

Как можно делать такой ужасный продукт, сетка? Почему вы (TJ) до сих пор пользуетесь их продуктом? Нет аналогов?

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0
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Могучий алмаз

согласен

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4
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БЕ3HOГNM

у тебя хоть 1 раз из 10

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3
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Имя И Фамилия

+++, у меня вообще не грузится ничего и никак, тупо бесполезный пост

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0
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Щячло Попячтса

Только самое новое в конце, чтобы при обновлении к последнему уходило.

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2
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Trade Scum

два чая. сетка отстой. еще и подтралливает - обнови страницу или смени браузер. анус себе смени сетка.

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0
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Metalcoreman

Заглавное фото, конечно, пиздец. Будто про очередную видеоигру статья. Может лучше поставить фото разрушенных домов?

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23
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Глухой шмель

Разрушенные дома - визитная карта русского мира

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42
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van der Pusch

томский чай и рязанский сахар
основы основ

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15
9 комментариев
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Сладкий Бубалех

Включите Россия 24.
Я ахуел.
Ни слова про удары по Киеву, ни слова про удары по иным регионам страны, ни слова про пост цен.
Беженцы, а сейчас что злой запад санкции вводит.
То есть типа на Донбассе помогают от того и санкции
Ни слова про бомбежки

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28
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Картошка Фри

Нет спасибо, не хочется поесть дерьма с самого утра

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9
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Сладкий Бубалех

ты ахуеешь, от того насколько официальные сми брехливые суки.
Донбасс, освобождение села Верхние залупы, Беженцы, несправедливые санкции.
Ни слова про удары где нибудь еще.
Брифинг вчера видел?
Ууничтожено 83 украинских обьекта. Беженцы освободили туалет.
То есть на полном серьезе подача такая, что вся операция вокруг донбасса.

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14
3 комментария
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rotten pepperoni

Читаем немецкую агитку 1941 года, включаем Россия 24, опять читаем агитку, опять смотрим Россия 24. На третий раз разницы не заметите

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20
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Lex Provocante

и в чем они были не правы

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0
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Кузькин отец

Президент Зеленский заявил, что Украина нуждается в создании антивоенной коалиции, и обратился к бухарестской девятке за оборонной помощью и санкциями против России.

Бухарестская девятка - это объединение девяти стран Центральной и Восточной Европы, созданное для углубления военного сотрудничества между странами восточного фланга НАТО. В состав объединения входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

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11
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Bender Rodriguez

Мне кажется если у кого-то и чешутся руки дать россии пизды, так это у турков, ту же Одессу думаю они могли бы флотом прикрыть.

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10
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Sergey Nester

Уже запросили закрыть Босфор

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0
1 комментарий
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psysteel

У них свой дед, аналогичный. Ничего не будут делать.

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0
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Пропитанный картон

да турция это наверное самый неудобный противник для россии, с ними почти все войны были провалены, а щас турки сильно милитаризованные. Но так как это страна блока нато то они не могут без зеленого света от сша что либо делать, позицию сша мы все уже поняли.

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0
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Похожий волк

Так НАТО же вчера сказало, что вмешиваться не будет.

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4
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van der Pusch

флот может агрессивно постоять например
зачем вмешиваться

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0
5 комментариев
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Пп Пп

Эта трансляция прогружается раз за 5 обновлений страницы.

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12
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флутер погромист

Последнее и 🛏

Раньше всех. Ну почти.
Украинские войска ударили по военному аэродрому в Миллерово в Ростовской области — Readovka
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1
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Подводной жар

ридовка теперь принадлежит Симоньян. В чс это говно.

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15
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флутер погромист

Жаль

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0
3 комментария
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Artyom Cheprasov

откуда инфа?

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Bender Rodriguez

Надеюсь не фейк.

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2
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van der Pusch

чего не писать что сразу в кремль целились
какая разница насколько тупые фейки клепать

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2
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John Frusciante

Лютейше кривой фэйк😂

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1
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Alexander Personazhe

Минобороны Франции заявило, что ни у кого в Европе и США нет желания вступать в войну с Россией

Сенсация! Срочно в номер! Никто и не подозревал!
Типа Украина хочет этой войны.

Никто блять не хочет войны. Ни с россией, ни с кем-либо ещё. Никто, кроме россии.

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6
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Случайный поезд

"Хакеры из Anonymous «объявили войну России», уже перестали работать сайты RT."

Ну наконец-то блять

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5
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Пропитанный картон

кто нить может объяснить почему украине не помогают сша и ес войсками И так далее? ну очевидно же что страну разносят в щепки на глазах у всего мира? а как дело касается каких нить ебучих сирийцев или иракцев так тут как тут войска всего мира? типа с украины взять нечего типа нефти?

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3
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Максим Слипченко

Путин прямым текстом пригрозил ядерной атакой. Может, поэтому. Но такое чувство, будто моё государство просто бросили))

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6
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Лера, какого хера ?!

Если сша и Европа , нато , помогут своими войсками - развяжется 3-я мировая

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1
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Пропитанный картон

тогда получается рф может на всех нападать безнаказанно?

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4
6 комментариев
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батон

Увы, но для США Украина это экс-СССР государство, которое является сферой интересов «русского империализма». Как и в 1939 они пришли к выводу, что легче разменять одну страну, чем париться там, чёт решать и тд

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1
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Пропитанный картон

Зеленский наверняка чувствует себя кинутым и подставленным

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1
7 комментариев
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Геологический коктейль

Тот же вопрос, ладно даже не США, у Украины вообще есть ведь союзники? Почему никто не помогает.

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0
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Пропитанный картон

все слились сразу же. я от байдена ожидал реальной помощи

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0
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Slow Dimon

Потому что нужно было вникать в послание. Угроза ядерного удара.

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Матвей Нилов

Потому что это передел сфер влияния, а не просто нападение на соседнее государство. Наверху все все понимают, поэтому не вылазят чтобы им не прилетело. Ну грозить сумасшедшему деду очень опасно как видим.

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0
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Арсений Зябликов

На фоне войны директор магазина электроники DNS Дмитрий Алексеев сообщил о поднятии цен до 30% «из-за ажиотажного спроса среди покупателей»

классика "кому война – кому мать родна"

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2
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Lolllp

два крупнейших оператора сотовой связи в Украине вчера всем раздали бесплатные интернет и минуты

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6
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Пыльный алмаз

Вот фашисты, а!

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3
2 комментария
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KotoBog

Вчера проснулся от взрывов, получилось оперативно свалить заграницу.
Кто остался, там пиздец. Как минимум в плане паники и отчаяния.
Если кто-то один в Кишиневе и нужна какая-то помощь или хочет валить дальше, но самому страшно, пишите.

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4
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Bohdan Shtepan

Ну, тебе очень повезло. Сейчас мужчин призывного возраста разворачивают обратно на границе. Расеянский мир во всей красе.

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0
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Some Body

А есть подробности или источники, где разворачивают?

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0
2 комментария
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KotoBog

Поэтому и валил очень оперативно. В обед еще выпускали, вечером коллеги уже начали писать, что всех заворачивают.
Очень страшно за родителей и брата, но они в глухой провинции никому и даром не нужной, хочу верить, что пронесет, ибо вариантов никаких.

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0
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Dan

Как валить если ты мужчина от 18 до 60?

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0
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KotoBog

Уже никак.
Если ты в большом городе, то попытайся уехать куда-то в провинцию, к родственникам или родным.
Если есть деньги или тачка, ищи попутку и едь в западную или горы, там пока тихо.
Вдруг что, то пиши.

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0
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Bogdan K.

Хз кому они там войну объявили, всё работает

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0
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John Frusciante

Вот бы сейчас читать новости на РТ🤦🏻‍♂️ ты еще на сайте кремля почитай

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–2
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Bogdan K.

Я зашёл проверить работает ли сайт🌚

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5
4 комментария
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Dennis Ko

«.. поэтому мы не будем выдавать шенгенские визы!.., пук -пук..»
У всей армии, что сейчас на танках ползает по Украине, в паспортах же шенген стоит. Ну чо, визы аннулируют щас и все зольдаты такие
— а, ну чо теперь, без визы нельзя — развернутся и обратно уедут.
Победа, йбнврт, мерси боку Франция!

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2
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Зарубежный колос

Лютый пиз*ец. Часть 2-ая

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0
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Максим Слипченко

Хочется, чтобы на сиквеле этот кошмар и закончился. Звуки взрывов оказывается очень пугают

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4
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BTopHuk

Спасибо ТЖ

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1
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Мюллер

Шёл второй день этого кошмара… Я так и не смог проснуться

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1
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Кузькин отец

Российские военные захватили две машины ВСУ, измененные в виде украинских военных и на скорости движутся в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков.
Они обязательно будут уничтожены.

https://www.facebook.com/alena.sevcova/posts/4863122693770259

Войдите на Facebook
Войдите на Facebook, чтобы общаться с друзьями, родственниками и знакомыми.
www.facebook.com
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1
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Кузькин отец

❗️Украина проинформировала МАГАТЭ об утрате контроля над объектами в зоне Чернобыльской АЭС

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0
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Qwe

***СВЕЖИЕ НОВОСТИ!!!.ЖПГ***

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0
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Michael Kulakov

Потому что у деда ядерная кнопка

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Aleksandr Olegovich

.

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John Doe

Жаль, что это текст из сказки.

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