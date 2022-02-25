Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника второго дня Статьи редакции
Следим за событиями в прямом эфире.
TJ продолжает следить за войной с Украиной. Мы рассказывали о событиях первого дня в прямой трансляции, теперь запустили второй онлайн. Пользователи TJ также вели свою трансляцию в ночь на 25 февраля.
Главное к 9:30 по московскому времени:
- Зеленский заявил о бомбардировках жилых кварталов Киева и сравнил происходящее с 1941 годом.
- В Украине объявлена всеобщая мобилизация.
- Зеленский заявил о 137 погибших, 10 из них — офицеры.
- Хакеры из Anonymous «объявили войну России», уже перестали работать сайты RT.
Если у вас не видна трансляция, обновите страницу или смените браузер. Иногда могут быть дубли постов, а также сломанная вёртска.
Ребят, съехали бы вы с этой Setka.
Грузит 1 раз из 10 и на ПК и на телефоне.
Думаю, что лишние запросы к вашему серверу вам сейчас не нужны, а именно так и происходит. В итоге падаете и вы и эта сетка.
Простого обновления материала вполне достаточно. Раз в 15 минут перезагрузить страницу не так уж и трудно, особенно учитывая, что автообновление всё равно не работает.
Привет! Мы это обсуждали и решили остаться на Сетке. Есть несколько проблем, если будем делать просто текст как обычная статья.
PS: мы щас изучаем разные варианты, как сделать трансляцию лучше
Как можно делать такой ужасный продукт, сетка? Почему вы (TJ) до сих пор пользуетесь их продуктом? Нет аналогов?
у тебя хоть 1 раз из 10
+++, у меня вообще не грузится ничего и никак, тупо бесполезный пост
Только самое новое в конце, чтобы при обновлении к последнему уходило.
два чая. сетка отстой. еще и подтралливает - обнови страницу или смени браузер. анус себе смени сетка.
Заглавное фото, конечно, пиздец. Будто про очередную видеоигру статья. Может лучше поставить фото разрушенных домов?
томский чай и рязанский сахар
основы основ
Включите Россия 24.
Я ахуел.
Ни слова про удары по Киеву, ни слова про удары по иным регионам страны, ни слова про пост цен.
Беженцы, а сейчас что злой запад санкции вводит.
То есть типа на Донбассе помогают от того и санкции
Ни слова про бомбежки
Нет спасибо, не хочется поесть дерьма с самого утра
ты ахуеешь, от того насколько официальные сми брехливые суки.
Донбасс, освобождение села Верхние залупы, Беженцы, несправедливые санкции.
Ни слова про удары где нибудь еще.
Брифинг вчера видел?
Ууничтожено 83 украинских обьекта. Беженцы освободили туалет.
То есть на полном серьезе подача такая, что вся операция вокруг донбасса.
Читаем немецкую агитку 1941 года, включаем Россия 24, опять читаем агитку, опять смотрим Россия 24. На третий раз разницы не заметите
и в чем они были не правы
Президент Зеленский заявил, что Украина нуждается в создании антивоенной коалиции, и обратился к бухарестской девятке за оборонной помощью и санкциями против России.
Бухарестская девятка - это объединение девяти стран Центральной и Восточной Европы, созданное для углубления военного сотрудничества между странами восточного фланга НАТО. В состав объединения входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.
Мне кажется если у кого-то и чешутся руки дать россии пизды, так это у турков, ту же Одессу думаю они могли бы флотом прикрыть.
Уже запросили закрыть Босфор
У них свой дед, аналогичный. Ничего не будут делать.
да турция это наверное самый неудобный противник для россии, с ними почти все войны были провалены, а щас турки сильно милитаризованные. Но так как это страна блока нато то они не могут без зеленого света от сша что либо делать, позицию сша мы все уже поняли.
флот может агрессивно постоять например
зачем вмешиваться
Эта трансляция прогружается раз за 5 обновлений страницы.
Последнее и 🛏
Жаль
откуда инфа?
Надеюсь не фейк.
чего не писать что сразу в кремль целились
какая разница насколько тупые фейки клепать
Лютейше кривой фэйк😂
Минобороны Франции заявило, что ни у кого в Европе и США нет желания вступать в войну с Россией
Сенсация! Срочно в номер! Никто и не подозревал!
Типа Украина хочет этой войны.
Никто блять не хочет войны. Ни с россией, ни с кем-либо ещё. Никто, кроме россии.
"Хакеры из Anonymous «объявили войну России», уже перестали работать сайты RT."
Ну наконец-то блять
кто нить может объяснить почему украине не помогают сша и ес войсками И так далее? ну очевидно же что страну разносят в щепки на глазах у всего мира? а как дело касается каких нить ебучих сирийцев или иракцев так тут как тут войска всего мира? типа с украины взять нечего типа нефти?
Путин прямым текстом пригрозил ядерной атакой. Может, поэтому. Но такое чувство, будто моё государство просто бросили))
Если сша и Европа , нато , помогут своими войсками - развяжется 3-я мировая
тогда получается рф может на всех нападать безнаказанно?
Увы, но для США Украина это экс-СССР государство, которое является сферой интересов «русского империализма». Как и в 1939 они пришли к выводу, что легче разменять одну страну, чем париться там, чёт решать и тд
Зеленский наверняка чувствует себя кинутым и подставленным
все слились сразу же. я от байдена ожидал реальной помощи
Потому что нужно было вникать в послание. Угроза ядерного удара.
Потому что это передел сфер влияния, а не просто нападение на соседнее государство. Наверху все все понимают, поэтому не вылазят чтобы им не прилетело. Ну грозить сумасшедшему деду очень опасно как видим.
На фоне войны директор магазина электроники DNS Дмитрий Алексеев сообщил о поднятии цен до 30% «из-за ажиотажного спроса среди покупателей»
классика "кому война – кому мать родна"
два крупнейших оператора сотовой связи в Украине вчера всем раздали бесплатные интернет и минуты
Вчера проснулся от взрывов, получилось оперативно свалить заграницу.
Кто остался, там пиздец. Как минимум в плане паники и отчаяния.
Если кто-то один в Кишиневе и нужна какая-то помощь или хочет валить дальше, но самому страшно, пишите.
Ну, тебе очень повезло. Сейчас мужчин призывного возраста разворачивают обратно на границе. Расеянский мир во всей красе.
А есть подробности или источники, где разворачивают?
Поэтому и валил очень оперативно. В обед еще выпускали, вечером коллеги уже начали писать, что всех заворачивают.
Очень страшно за родителей и брата, но они в глухой провинции никому и даром не нужной, хочу верить, что пронесет, ибо вариантов никаких.
Как валить если ты мужчина от 18 до 60?
Уже никак.
Если ты в большом городе, то попытайся уехать куда-то в провинцию, к родственникам или родным.
Если есть деньги или тачка, ищи попутку и едь в западную или горы, там пока тихо.
Вдруг что, то пиши.
Хз кому они там войну объявили, всё работает
Вот бы сейчас читать новости на РТ🤦🏻♂️ ты еще на сайте кремля почитай
Я зашёл проверить работает ли сайт🌚
«.. поэтому мы не будем выдавать шенгенские визы!.., пук -пук..»
У всей армии, что сейчас на танках ползает по Украине, в паспортах же шенген стоит. Ну чо, визы аннулируют щас и все зольдаты такие
— а, ну чо теперь, без визы нельзя — развернутся и обратно уедут.
Победа, йбнврт, мерси боку Франция!
Хочется, чтобы на сиквеле этот кошмар и закончился. Звуки взрывов оказывается очень пугают
Спасибо ТЖ
Шёл второй день этого кошмара… Я так и не смог проснуться
Российские военные захватили две машины ВСУ, измененные в виде украинских военных и на скорости движутся в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков.
Они обязательно будут уничтожены.
https://www.facebook.com/alena.sevcova/posts/4863122693770259
❗️Украина проинформировала МАГАТЭ об утрате контроля над объектами в зоне Чернобыльской АЭС
***СВЕЖИЕ НОВОСТИ!!!.ЖПГ***
Потому что у деда ядерная кнопка
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Жаль, что это текст из сказки.
«Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем».
Коротко о событиях утра: На Киев и военную часть в Запорожской область совершён авиаудар. В Киеве в результате падения сбитой ракеты «Калибр» в одном из жилых домов начался пожар. В сторону Киева двигаются российские танки. В Житомирской области высадился российский десант. Взят в окружение город Сумы.
Зеленский посмертно присвоил звание Героев Украины всем 13 погибшим военным.
Вот так, дамы и господа, видит вашего "лидера" весь мир. Ну и страну тоже, соответственно. Да так оно и есть, в общем-то. Наслаждайтесь славой. И помните, что ещё очень долго ваше "руководство", а вслед за ним и ваша страна, будут вызывать в мире примерно такие ассоциации.
Он также обратился к россиянам: «Боритесь за нас, боритесь против войны».