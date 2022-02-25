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Sasha Shambilova

Учащиеся новосибирского университета заявили о задержании студента за флаг Украины в окне общежития Статьи редакции

По словам студента НГУ, в студгородке патрулируют отряды Росгвардии, а деканат предупреждает учащихся о последствиях для «митингующих, сочувствующих и противодействующих».

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Флаг Украины в окне общежития. Фото студента НГУ

Студента факультета информационных технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) задержали после того, как он повесил на окне общежития флаг Украины. Об этом TJ рассказал учащийся вуза.

Редакция также получила аудиозапись разговора студента с человеком, угрожающим выселить его из общежития. Сам учащийся рассказал знакомым, что пришедшие к нему в комнату люди — заведующий общежитием и сотрудники ФСБ. Человек с аудиозаписи также заявил, что ему звонил «куратор Федеральной службы безопасности».

Информация о задержании подтверждается и сообщением, полученным авторами паблика «мемы 220б». В посте они утверждают, что руководство вуза «убедительно» попросило донести до студентов информацию о возможных последствиях «выражения своего мнения к происходящему».

Вы уже наверняка в курсе, что наш студент выразил протест специальной операции на Украине. Это не могли не заметить. Информация пошла на уровень губернатора, в СМИ и так далее. В настоящий момент со студентом работают органы полиции, ФСБ. Молодёжь выходит на митинги, разными способами выражает своё отношение к происходящему. Убедительно прошу всех вас донести мою мысль до друзей, однокурсников, всех обучающихся на ФИТ:

«Среди нас нет равнодушных людей, мы все переживаем происходящее, и сложно давать оценку событиям, но прежде чем предпринять какой-то шаг, стоит понимать, что за поступок придётся отвечать, и возможны разные последствия. Сейчас главная задача студента — получить образование. К сожалению, активная общественная позиция, участие в митингах в это непростое время может привести к негативным исходам. Мы со своей стороны ничего не сможем сделать».

Не наломайте дров! Органы полиции, ФСБ будут применять самые жёсткие меры в отношении митингующих, сочувствующих и противодействующих.

сообщения деканата факультета информационных технологий

Учащийся, связавшийся с TJ, попросил отметить, что в этой ситуации деканат пытается «мягко защитить». Основной проблемой он назвал ФСБ и полицию.

Студент также рассказал, что Академгородок патрулируют сотрудники Росгвардии и проверяют документы. Он отметил, что они «явно активизировались на антивоенные настроения сейчас». По словам студента, в Академгородке появились плакаты с призывами прекратить войну на Украине.

Антивоенный плакат в Академгородке НГУ. Фото студента вуза

24 февраля акции под лозунгом «Нет войне» прошли в 52 городах, среди которых Москва, Петербург, Екатеринбург и Пермь. По всей стране к 22:15 задержали более 1,5 тысяч человек. На протесты также вышли жители Праги, Тбилиси, Берлина, Парижа, Барселоны, Токио и других городов.

Новости
Женя Кузьмин
Прямая трансляция: Антивоенные акции в городах России Статьи редакции

Следим за митингами под лозунгом «Нет войне» в режиме онлайн.

Фото Давида Френкеля, «Медиазона»

#новости #зеленский #войнасукраиной

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Параллельный Макс

я бы отчислился нахуй после такого из этой шараги

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Могучий алмаз

судя по новости, шарага норм позицию отписала. все вопросы к фсб. у нас ща вся страна - такая шарага

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Dmitry

Что-то я не увидел в позиции слов о том, что университет осуждает преследование своих студентов по политическим причинам, видимо не туда смотрел

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2
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Слава Инженеров

тогда всем дружно вывесить

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norm

На словах в интернете ты и в космос на горе Эверест улетел бы. А оказался бы в ситуации, от которой реально зависит твоё благополучие - разговор был бы другим.

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Параллельный Макс

на деле я отчислялся из вуза , так что не пизди

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3
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norm

Я тоже отчислялся, но потому что распиздяй.

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Параллельный Макс

ну тоже благополучие же зависело. так что тут мы с тобой на равных

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0
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Параллельный Макс

пожалуйста, без негатива

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Олег Веснин

200 процентов.

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Евгений Майер

Там ещё к сожалению самый ебнутый деканат среди имеющихся, учился как раз на этом факультете первый год бакалавриата

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9
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Пыльный алмаз

Да они там все ебанутые, почти все вообще в ЕР сидят

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Параллельный Макс

да я учился тоже в Новосибе, толкьо в другом вузе, знаю как там люди в преподовательском составе на ФИТе бывали. да и ректор там тоже едрос - помню кейс где Слуцкого выгораживали

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Потенциальный звук

Нихуясе НГУ шарага

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Параллельный Макс

конкренто ФИТ филиал шараги НГТУ

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Alexandr Blokhin

"Сложно давать оценку событиям" — очень легко.

Это учат в детском саду, в школе, каждое 23 февраля и 9 мая говорят про мирное небо над головой. В годовщину блокады говорят про нет войне.

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26
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Сладкий Бубалех

А за что его задержали, что он нарушил?

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Слава Инженеров

посмел поднять голову

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Сладкий Бубалех

Мне вот просто интересно, что ему предъявили.
Флаг Украины запрещен, или флаг на окне митинг. Бля совсем ахуели уже, собаки

В чем блять состав

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Слава Инженеров

несогласованный митинг

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Сладкий Бубалех

Пиздец, я конечно не юрист что занимается митингами, я с долгами работаю, но на мой проф взгляд это пиздец

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Виктор Бельский

Вэлкам ту Беларусь. У нас за коробку из под телека LG которая белая с красным, в окне балкона, статью навешивали.

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Сладкий Бубалех

я ахуел с вашего уебка, с телеком или футболками, но бля теперь и наш повторят начал походу

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Слава Инженеров

я думаю только отбитая вата без мозгов не увидит в этом пиздеца

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1
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Evgeny Brazgin

деканат предупреждает учащихся о последствиях для «митингующих, сочувствующих
За проявление сочувствия

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2
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Предвыборный кавалер

Опыт «союзного государства» с БЧБ уже есть, теперь аналогично за ЖБ начнут винтить
Только тут даже бредовее, т.к. вполне актуальный гос. флаг другой страны

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18
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Dmitry

Беларусь наступает почти по расписанию

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12
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Иван Шушленов

Беларусь ни на кого не нападала

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–18
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Dmitry

Принято. Продолжайте вести наблюдение

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Lolllp

24 февраля дата регистрации Ивана Шушленова

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1
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Слава Инженеров

Поведение деканата и подобных - жалкое зрелище

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12
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батон

руSSкий мир идет

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Alex Fielding

говнорашка, территория мрака и безысходного пиздеца

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Максим Шпилёв

ФСБ будут применять самые жёсткие меры в отношении..сочувствующих..
 ??

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Максим Графов

Видимо, можно только ненавидеть

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1
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Исходный звук

Добро пожаловать в фашистскую Россию

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4
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Alexander Star

наш студент выразил протест специальной операции на Украине. <—> В настоящий момент со студентом работают органы полиции, ФСБ
 стоит понимать, что за поступок придётся отвечать, и возможны разные последствия
 Вот что блять он сделал?! Просто повесил флаг! Но суки начинают запугивать буквально с юных лет, чтобы выросло трусливое чмо, а не личность.

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Andvart

Какая ещё личность? Это что? Где личность?

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Righteous Hippie

Органы полиции, ФСБ будут применять самые жёсткие меры в отношении митингующих, сочувствующих и противодействующих
 Ну ладно митингующие и противодействующие, это те, кто принимает какие-то активные действия. А причём здесь сочувствующие?

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Alexander Star

Ну ты же понимаешь, что при фашизме враг даже тот, кто просто не зигует.

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Ферман спас Россию

Таков мордор

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Тихий татарин

Мрази сука.

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SadDamnWhoSaid

Привет из Беларуси. Что там дальше, может есть коробки из-под телевизоров желто-синих цветов?

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beregi_seb9

Нет сочувствующим? Что бл?

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makeartnotwar

Академ всегда был таким. Скорее студенты НГУ выйдут, чем городские ВУЗы.

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Фамилия и имя

Путина и Ко по суд!

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Здешний ящик

Пиздец. Шумят соседи? Хочешь отомстить обидчику?

Вы знаете что делать)

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Здешний ящик

Раньше был "навальный", теперь это

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Антон Шахов

Обыкновенный фашизм.

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Andvart

Надо отдать должное руководителю их айти-направления. Он чуть ли не прямо сказал как есть, в отличие от совковых бабок-училок в школах, где с молодежью примерно никогда в таких случаях не считаются. И руководство ВУЗа верно выделило проблему. Сейчас и такая реакция это очень неплохо, к сожалению

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Григорий Густов

Статья 10. Свобода выражения мнения
1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение.

и при этом

"К сожалению, активная общественная позиция, участие в митингах в это непростое время может привести к негативным исходам."

Как жаль, что Конституция сломалась и нельзя ей пользоваться для того, чтобы высказать свою точку зрению. Мнение власти теперь правильное оказывается...

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Дмитрий Шубкин

У нас заметил, в общественном транспорте вместе с рекламой показывают баннеры сделанные ещё для "дня народного единства" и штуки 3 разных ролика о приеме в ОМОН и росгвардию. Веселые времена грядут

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Роджер Весёлый
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