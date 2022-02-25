Учащиеся новосибирского университета заявили о задержании студента за флаг Украины в окне общежития Статьи редакции
По словам студента НГУ, в студгородке патрулируют отряды Росгвардии, а деканат предупреждает учащихся о последствиях для «митингующих, сочувствующих и противодействующих».
Студента факультета информационных технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) задержали после того, как он повесил на окне общежития флаг Украины. Об этом TJ рассказал учащийся вуза.
Редакция также получила аудиозапись разговора студента с человеком, угрожающим выселить его из общежития. Сам учащийся рассказал знакомым, что пришедшие к нему в комнату люди — заведующий общежитием и сотрудники ФСБ. Человек с аудиозаписи также заявил, что ему звонил «куратор Федеральной службы безопасности».
Информация о задержании подтверждается и сообщением, полученным авторами паблика «мемы 220б». В посте они утверждают, что руководство вуза «убедительно» попросило донести до студентов информацию о возможных последствиях «выражения своего мнения к происходящему».
Учащийся, связавшийся с TJ, попросил отметить, что в этой ситуации деканат пытается «мягко защитить». Основной проблемой он назвал ФСБ и полицию.
Студент также рассказал, что Академгородок патрулируют сотрудники Росгвардии и проверяют документы. Он отметил, что они «явно активизировались на антивоенные настроения сейчас». По словам студента, в Академгородке появились плакаты с призывами прекратить войну на Украине.
24 февраля акции под лозунгом «Нет войне» прошли в 52 городах, среди которых Москва, Петербург, Екатеринбург и Пермь. По всей стране к 22:15 задержали более 1,5 тысяч человек. На протесты также вышли жители Праги, Тбилиси, Берлина, Парижа, Барселоны, Токио и других городов.
Что-то я не увидел в позиции слов о том, что университет осуждает преследование своих студентов по политическим причинам, видимо не туда смотрел
тогда всем дружно вывесить
На словах в интернете ты и в космос на горе Эверест улетел бы. А оказался бы в ситуации, от которой реально зависит твоё благополучие - разговор был бы другим.
Я тоже отчислялся, но потому что распиздяй.
200 процентов.
Там ещё к сожалению самый ебнутый деканат среди имеющихся, учился как раз на этом факультете первый год бакалавриата
"Сложно давать оценку событиям" — очень легко.
Это учат в детском саду, в школе, каждое 23 февраля и 9 мая говорят про мирное небо над головой. В годовщину блокады говорят про нет войне.
А за что его задержали, что он нарушил?
посмел поднять голову
Мне вот просто интересно, что ему предъявили.
Флаг Украины запрещен, или флаг на окне митинг. Бля совсем ахуели уже, собаки
В чем блять состав
несогласованный митинг
Пиздец, я конечно не юрист что занимается митингами, я с долгами работаю, но на мой проф взгляд это пиздец
Вэлкам ту Беларусь. У нас за коробку из под телека LG которая белая с красным, в окне балкона, статью навешивали.
я ахуел с вашего уебка, с телеком или футболками, но бля теперь и наш повторят начал походу
я думаю только отбитая вата без мозгов не увидит в этом пиздеца
деканат предупреждает учащихся о последствиях для «митингующих, сочувствующих
За проявление сочувствия
Беларусь наступает почти по расписанию
Беларусь ни на кого не нападала
Принято. Продолжайте вести наблюдение
24 февраля дата регистрации Ивана Шушленова
Поведение деканата и подобных - жалкое зрелище
руSSкий мир идет
говнорашка, территория мрака и безысходного пиздеца
ФСБ будут применять самые жёсткие меры в отношении..сочувствующих..
??
Видимо, можно только ненавидеть
наш студент выразил протест специальной операции на Украине. <—> В настоящий момент со студентом работают органы полиции, ФСБ
стоит понимать, что за поступок придётся отвечать, и возможны разные последствия
Вот что блять он сделал?! Просто повесил флаг! Но суки начинают запугивать буквально с юных лет, чтобы выросло трусливое чмо, а не личность.
Какая ещё личность? Это что? Где личность?
Органы полиции, ФСБ будут применять самые жёсткие меры в отношении митингующих, сочувствующих и противодействующих
Ну ладно митингующие и противодействующие, это те, кто принимает какие-то активные действия. А причём здесь сочувствующие?
Ну ты же понимаешь, что при фашизме враг даже тот, кто просто не зигует.
Таков мордор
Привет из Беларуси. Что там дальше, может есть коробки из-под телевизоров желто-синих цветов?
Нет сочувствующим? Что бл?
Академ всегда был таким. Скорее студенты НГУ выйдут, чем городские ВУЗы.
Путина и Ко по суд!
Обыкновенный фашизм.
Надо отдать должное руководителю их айти-направления. Он чуть ли не прямо сказал как есть, в отличие от совковых бабок-училок в школах, где с молодежью примерно никогда в таких случаях не считаются. И руководство ВУЗа верно выделило проблему. Сейчас и такая реакция это очень неплохо, к сожалению
Статья 10. Свобода выражения мнения
1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение.
и при этом
"К сожалению, активная общественная позиция, участие в митингах в это непростое время может привести к негативным исходам."
Как жаль, что Конституция сломалась и нельзя ей пользоваться для того, чтобы высказать свою точку зрению. Мнение власти теперь правильное оказывается...
У нас заметил, в общественном транспорте вместе с рекламой показывают баннеры сделанные ещё для "дня народного единства" и штуки 3 разных ролика о приеме в ОМОН и росгвардию. Веселые времена грядут
Следим за событиями в прямом эфире.
Надпись разместили на чёрном фоне — в соцсетях его используют как знак протеста против войны России с Украиной.
За то, что они весь день следят за новостями, держат всех в курсе событий и не поддаются наездам РКН. За то, что классно работает модерация и почти сразу удаляет посты поехавших новорегов из Лахты. И вообще за то, что у нас есть площадка, на которой мы можем хотя бы чуть-чуть успокоиться в эти стрёмные и очень тёмные времена. Ребят, вы…
Правительство Афганистана обеспокоено возможностью гибели гражданского населения.
«Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем».
Он также обратился к россиянам: «Боритесь за нас, боритесь против войны».