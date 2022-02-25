Вы уже наверняка в курсе, что наш студент выразил протест специальной операции на Украине. Это не могли не заметить. Информация пошла на уровень губернатора, в СМИ и так далее. В настоящий момент со студентом работают органы полиции, ФСБ. Молодёжь выходит на митинги, разными способами выражает своё отношение к происходящему. Убедительно прошу всех вас донести мою мысль до друзей, однокурсников, всех обучающихся на ФИТ:

«Среди нас нет равнодушных людей, мы все переживаем происходящее, и сложно давать оценку событиям, но прежде чем предпринять какой-то шаг, стоит понимать, что за поступок придётся отвечать, и возможны разные последствия. Сейчас главная задача студента — получить образование. К сожалению, активная общественная позиция, участие в митингах в это непростое время может привести к негативным исходам. Мы со своей стороны ничего не сможем сделать».

Не наломайте дров! Органы полиции, ФСБ будут применять самые жёсткие меры в отношении митингующих, сочувствующих и противодействующих.