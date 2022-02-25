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vc.ru

Cеть DNS подняла цены на технику до 30% из-за «ажиотажного спроса» и «нового мира» Статьи редакции

Глава сети Дмитрий Алексеев добавил, что «не может утверждать, что не будет дальнейшего роста».

Алексеев объявил о повышении цен на своей странице в фейсбуке. Он рассказал, что 24 февраля продажи в магазинах выросли в два раза, а их работа «превратилась в распределение дефицита».

Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза.Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста.

Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность. Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно.

Дмитрий Алексеев
глава DNS

Например, по новым ценам iPhone 12 128 Гб стоит 90 999 рублей вместо 70 тысяч рублей, Macbook Pro 14" — 247 тысяч рублей вместо 190 тысяч рублей.

Фото «Двач»

24 февраля онлайн-магазин DNS перестал работать, в компании объяснили это внештатной ситуацией. «Двач» опубликовал фотографии с новыми ценниками DNS, где цены выше в среднем на 30%.

#новости #цены

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Леонидъ Андреевъ

Не только в днс поднялись цены. Словом, за это спасибо акиту, ведь именно эта ассоциация лоббировала таможенный лимит 200€, благодаря которому они избавились от конкурентов из-за рубежа.
Без крайней необходимости (или выгоды) стараюсь не покупать в магазинах, входящих в акит, чего и вам советую.

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A Z

Всю одежду заказываю с США, получается намного дешевле, чем покупать ее в РФ, это еще и с учетом доставки, которая тоже выросла. Смотрю там на стоимость техники и такая злость берет, там конечно все стоит дешевле
Но теперь хз, будет ли такая возможность, вообще страшно представить, что нас ждет

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Сергей Буланов

В акит почти все самые популярные магазины и маркетплейсы, этож где покупать чтоб обойти акит? Если возможно список где все покупаешь, было бы классно

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Зелёный Мох

Что эксперты vc думают о войне? Вне политики???

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Пыльный алмаз

Не всё так однозначно!

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Мистер Блондин

Там почти нет разговоров о политике, но в целом так же как на тж есть адекватные, а если заминусованные

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Параллельный Макс

ну вообще так же , пребывают в шоке и ахуе, и хз что с этим делать.

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Иван Петров

Пора признавать независимость ДНС

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Могучий алмаз

нового мира
 дивного нового мира

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3
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Недоперепил

Диванного...

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Интеллектуальный фитиль

Моя стиралка за день подорожала на 18к рублей, а объектив к фотику — на 7-9к рублей)

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2
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Мне ясно

white people problems

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Верный бокал

Стиральная машина - предмет роскоши, да.

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Sergey Nester

Это первые дни-недели только. Постепенно проблема перейдёт с айфона на доширак

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Виталий Чухнов

То есть ты утверждаешь, что Путин улучшил твой уровень жизни?

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Миллениал флакон

Российские ритейлеры хуже пидорасов

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Антигравитационный торт

Они вообще сайт отрубили

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Maxim Donika

Закупали технику 24 февраля, уже в новых условиях, чтобы так резко цены повышать?

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Матвей Коновалов

А типа им в минус продавать? Внутри всё всяко считается в долларах, ибо за финансы отвечают не долбаебы.

Товар стоит $100. Чтоб выйти в ноль нужно продать за $110. Чтоб была прибыль в 2% за ~$112.

20 февраля $112 долларов были 8400р, 24 февраля это уже 9400р. Продадут за 8400р — получат всего $100 из $110, т.е. продали товар за себестоимость, а за логистику/хранение/аренду/фонд ЗП/прочие накладные расходы понесли убытки.

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Гражданин кантона Ури

он ещё и лежит второй день

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Взрослый лолипоп

Боюсь заходить смотреть.

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Денис Перцев

Не покупать у них.

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Мобильный кубок

Чем не следующий повод выйти на протесты?

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Упоротый Голубь

Вчера сидели с женой и развлекались, шли по списку покупок с 2015 года и делали ставки на новую цену. Подорожало даже откровенное древнее говно - я искренне не понимаю, как хайперовская ддр3 4 гб, которую я покупал по 2100-2200 рублей в 2017 году сейчас стоит 3200 рублей. Диски (ссд в основном) местами процентов на 80 взлетели. Процы на 20-30%, видюхи примерно так же.

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Сирано де Бержерак

Кому война, а кому мать родная. Как говорил наш нацлидер "бабки надо делать"

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