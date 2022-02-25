Cеть DNS подняла цены на технику до 30% из-за «ажиотажного спроса» и «нового мира» Статьи редакции
Глава сети Дмитрий Алексеев добавил, что «не может утверждать, что не будет дальнейшего роста».
Алексеев объявил о повышении цен на своей странице в фейсбуке. Он рассказал, что 24 февраля продажи в магазинах выросли в два раза, а их работа «превратилась в распределение дефицита».
Например, по новым ценам iPhone 12 128 Гб стоит 90 999 рублей вместо 70 тысяч рублей, Macbook Pro 14" — 247 тысяч рублей вместо 190 тысяч рублей.
24 февраля онлайн-магазин DNS перестал работать, в компании объяснили это внештатной ситуацией. «Двач» опубликовал фотографии с новыми ценниками DNS, где цены выше в среднем на 30%.
Не только в днс поднялись цены. Словом, за это спасибо акиту, ведь именно эта ассоциация лоббировала таможенный лимит 200€, благодаря которому они избавились от конкурентов из-за рубежа.
Без крайней необходимости (или выгоды) стараюсь не покупать в магазинах, входящих в акит, чего и вам советую.
Всю одежду заказываю с США, получается намного дешевле, чем покупать ее в РФ, это еще и с учетом доставки, которая тоже выросла. Смотрю там на стоимость техники и такая злость берет, там конечно все стоит дешевле
Но теперь хз, будет ли такая возможность, вообще страшно представить, что нас ждет
В акит почти все самые популярные магазины и маркетплейсы, этож где покупать чтоб обойти акит? Если возможно список где все покупаешь, было бы классно
Что эксперты vc думают о войне? Вне политики???
Там почти нет разговоров о политике, но в целом так же как на тж есть адекватные, а если заминусованные
Пора признавать независимость ДНС
Диванного...
white people problems
Это первые дни-недели только. Постепенно проблема перейдёт с айфона на доширак
То есть ты утверждаешь, что Путин улучшил твой уровень жизни?
Российские ритейлеры хуже пидорасов
Они вообще сайт отрубили
Закупали технику 24 февраля, уже в новых условиях, чтобы так резко цены повышать?
А типа им в минус продавать? Внутри всё всяко считается в долларах, ибо за финансы отвечают не долбаебы.
Товар стоит $100. Чтоб выйти в ноль нужно продать за $110. Чтоб была прибыль в 2% за ~$112.
20 февраля $112 долларов были 8400р, 24 февраля это уже 9400р. Продадут за 8400р — получат всего $100 из $110, т.е. продали товар за себестоимость, а за логистику/хранение/аренду/фонд ЗП/прочие накладные расходы понесли убытки.
он ещё и лежит второй день
Не покупать у них.
Вчера сидели с женой и развлекались, шли по списку покупок с 2015 года и делали ставки на новую цену. Подорожало даже откровенное древнее говно - я искренне не понимаю, как хайперовская ддр3 4 гб, которую я покупал по 2100-2200 рублей в 2017 году сейчас стоит 3200 рублей. Диски (ссд в основном) местами процентов на 80 взлетели. Процы на 20-30%, видюхи примерно так же.
Кому война, а кому мать родная. Как говорил наш нацлидер "бабки надо делать"
За то, что они весь день следят за новостями, держат всех в курсе событий и не поддаются наездам РКН. За то, что классно работает модерация и почти сразу удаляет посты поехавших новорегов из Лахты. И вообще за то, что у нас есть площадка, на которой мы можем хотя бы чуть-чуть успокоиться в эти стрёмные и очень тёмные времена. Ребят, вы…
Он также обратился к россиянам: «Боритесь за нас, боритесь против войны».
Зеленский посмертно присвоил звание Героев Украины всем 13 погибшим военным.
«Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем».
Следим за событиями в прямом эфире.
Вот так, дамы и господа, видит вашего "лидера" весь мир. Ну и страну тоже, соответственно. Да так оно и есть, в общем-то. Наслаждайтесь славой. И помните, что ещё очень долго ваше "руководство", а вслед за ним и ваша страна, будут вызывать в мире примерно такие ассоциации.
Коротко о событиях утра: На Киев и военную часть в Запорожской область совершён авиаудар. В Киеве в результате падения сбитой ракеты «Калибр» в одном из жилых домов начался пожар. В сторону Киева двигаются российские танки. В Житомирской области высадился российский десант. Взят в окружение город Сумы.