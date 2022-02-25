Газета «Советский спорт» вышла с обложкой «Не до футбола» Статьи редакции
Надпись разместили на чёрном фоне — в соцсетях его используют как знак протеста против войны России с Украиной.
Обложку газета разместила в своём телеграм-канале.
Удаляй, уже было
По словам студента НГУ, в студгородке патрулируют отряды Росгвардии, а деканат предупреждает учащихся о последствиях для «митингующих, сочувствующих и противодействующих».
Правительство Афганистана обеспокоено возможностью гибели гражданского населения.
Следим за событиями в прямом эфире.
За то, что они весь день следят за новостями, держат всех в курсе событий и не поддаются наездам РКН. За то, что классно работает модерация и почти сразу удаляет посты поехавших новорегов из Лахты. И вообще за то, что у нас есть площадка, на которой мы можем хотя бы чуть-чуть успокоиться в эти стрёмные и очень тёмные времена. Ребят, вы…
«Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем».