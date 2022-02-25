Новости
Sasha Shambilova

Газета «Советский спорт» вышла с обложкой «Не до футбола» Статьи редакции

Надпись разместили на чёрном фоне — в соцсетях его используют как знак протеста против войны России с Украиной.

Обложку газета разместила в своём телеграм-канале.

#войнасукраиной

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Долгосрочный крюк

Даже советские охуевают

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Имя И Фамилия

Удаляй, уже было

Сегодняшний "Советский спорт" — Офтоп на TJ
Сегодняшний "Советский спорт" — Офтоп на TJ
tjournal.ru
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Новости
Sasha Shambilova
Учащиеся новосибирского университета заявили о задержании студента за флаг Украины в окне общежития Статьи редакции

По словам студента НГУ, в студгородке патрулируют отряды Росгвардии, а деканат предупреждает учащихся о последствиях для «митингующих, сочувствующих и противодействующих».

Флаг Украины в окне общежития. Фото студента НГУ
53 53 комментария
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Новости
Яна Ломакина
Талибы призвали Россию и Украину решить конфликт «путём диалога и мирными средствами» Статьи редакции

Правительство Афганистана обеспокоено возможностью гибели гражданского населения.

Фото из твиттера МИД Афганистана 
69 69 комментариев
79
Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника второго дня Статьи редакции

Следим за событиями в прямом эфире.

Фото из телеграм-канала «УНИАН»
138 138 комментариев
77
Джонни Мнемоников
Вот тебе и Зелибоба, ч. 2

Слушайте, а ведь Зеленский-то оказался с титановыми яйцами. Каждое полметра в диаметре.

69 69 комментариев
102
Конечный Абдужаббор
А давайте просто скажем спасибо редакции TJ

За то, что они весь день следят за новостями, держат всех в курсе событий и не поддаются наездам РКН. За то, что классно работает модерация и почти сразу удаляет посты поехавших новорегов из Лахты. И вообще за то, что у нас есть площадка, на которой мы можем хотя бы чуть-чуть успокоиться в эти стрёмные и очень тёмные времена. Ребят, вы…

47 47 комментариев
371
Офтоп
Илья Захаров

Вы заметили методичку про «ТИРПЕЛИ

8 ЛЕТ!!11»

13 13 комментариев
48
Новости
Sasha Shambilova
Обложка номера «Новой газеты», вышедшего на двух языках — русском и украинском Статьи редакции

«Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем».

69 69 комментариев
292
Jimmy Choo

Однажды у озера Байкал спросили:
- Сдаются ли русские в плен?
- Нет - ответило озеро.
Это был пиздеж чистой воды.

13 13 комментариев
63
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