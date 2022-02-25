Новости
Яна Ломакина

Талибы призвали Россию и Украину решить конфликт «путём диалога и мирными средствами» Статьи редакции

Правительство Афганистана обеспокоено возможностью гибели гражданского населения.

Фото из твиттера МИД Афганистана 

Официальный представитель Исламского эмирата Афганистан и представитель Министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи опубликовал заявление по поводу ситуации на Украине. «Талибан»* призвал Россию и Украину не приводить к эскалациии насилия.

Исламский эмират Афганистан внимательно следит за ситуацией на Украине и обеспокоен возможностью гибели гражданского населения.
Исламский Эмират призывает обе стороны к сдержанности. Всем сторонам необходимо воздерживаться от занятия позиций, которые могут привести к эскалации насилия. Исламский Эмират Афганистан, в соответствии со своей внешней политикой нейтралитета, призывает обе стороны конфликта разрешить кризис путём диалога и мирными средствами.

Абдул Кахар Балхи
представитель МИД Афганистана

Исламский эмират Афганистан также призвал стороны конфликта обратить внимание на «обеспечение безопасности афганских студентов и мигрантов на Украине».

*«Талибан» признан в России террористической организацией, деятельность которой запрещена в РФ.

#новости #войнасукраиной #афганистан #талибан #политика

4811 просмотров
69 69 комментариев
79
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
69 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
FOX

панорама

Ответить
81
Развернуть ветку
Интеллектуальный фитиль
Ответить
36
Развернуть ветку
Evgeny Brazgin

ѢѢ

Ответить
0
Развернуть ветку
Evgeny Brazgin

похоже на упавший рубль

Ответить
0
Развернуть ветку
Мудрый фитиль
Ответить
5
Развернуть ветку
darxx13 .

Мне их уже просто жалко. Я не представляю какой можно придумать пиздец, чтобы он потом не оказался реальностью.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сержант Волков

Этой вселенной управляет редактор ИА Панорама

Ответить
54
Развернуть ветку
Мобильный кубок

Onion news

Ответить
1
Развернуть ветку
Третья инкарнация Людмилочьки

Отличный фильм, кстати

Ответить
2
Развернуть ветку
Мобильный кубок

да, но это ещё и издание
https://www.theonion.com/

The Onion | America's Finest News Source.
The Onion brings you all of the latest news, stories, photos, videos and more from America's…
www.theonion.com
Ответить
1
Развернуть ветку
Валера спас Россию

Всех переиграл. Пиздец.

Ответить
33
Развернуть ветку
Параллельный Макс

что происходит с планетой ааааа

Ответить
31
Развернуть ветку
Имя И Фамилия
Ответить
31
Развернуть ветку
Котан Котаныч

Правительство Афганистана обеспокоено возможностью гибели гражданского населения.
 вот это я проорался сейчас
Талибы призвали Россию и Украину решить конфликт «путём диалога и мирными средствами»
 Талибан» признан в России террористической организацией, деятельность которой запрещена в РФ

Ответить
28
Развернуть ветку
Мобильный кубок

смешнее всего то, что мид и другие оф.лица встречались с этой организацией до прихода к власти

Ответить
2
Развернуть ветку
Котан Котаныч

ну даа я к тому и веду. что сюрище такое что пробил лицо уже х10 фейспалмом.

Ответить
3
Развернуть ветку
Мистер Блондин

даже талибы в ахуе с финтов путина

Ответить
22
Развернуть ветку
Трансгендолет

"Талибы – вменяемые люди". Лавров
 Выписаны из вменяемых?

Ответить
21
Развернуть ветку
Марко Ройс

Лавров выписан

Ответить
0
Развернуть ветку
Artyom Cheprasov

По решению минюста Талибана Российская Федерация признана террористической организацией

Ответить
17
Развернуть ветку
Хрен Моржов

Они не такие дебилы чтобы получить Афганскую Народную Республику

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Петров

Срочно надо защитить русских на территории афгана!

Ответить
0
Развернуть ветку
Котан Котаныч

неее а как же поставки в кремль? на что теперь политики там будут работать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Marius Jalapen

Я конечно извиняюсь сразу, но думаю ничего смешнее я за этот год не прочту. Ну панорама же, не?

Ответить
14
Развернуть ветку
Кадровый Денис

Это не панорама, реальное заявление

Ответить
0
Развернуть ветку
Сознательный утюг

Это параллельная реальность?

Ответить
11
Развернуть ветку
1337

Ну осталось только ИГИЛу призвать стороны к миру.

Ответить
9
Развернуть ветку
Котан Котаныч

Осталось только что бы Аль-Кайда, Хизболла, ХАМАС и ИГИЛ. Одобрили провозглашение ордло. И все конец войне...СЮР

Ответить
5
Развернуть ветку
Хрен Моржов

Ввести в качестве миротворцев. Открыл огонь - лишился головы.

Ответить
4
Развернуть ветку
Параллельный Макс

безбашенные меры

Ответить
2
Развернуть ветку
Параллельный Макс

головокружительные санкции

Ответить
1
Развернуть ветку
Параллельный Макс

не подсказывай

Ответить
4
Развернуть ветку
Artyom Cheprasov

Яркий показатель феерического сюра происходящего

Ответить
10
Развернуть ветку
Руслан Турченко

Походу, самооценка Пытина сейчас дно пробьет.. Сначала какой-то кенийский "скотник" живописно учит прописным библейским истинам, а теперь мужики с полотенцами на головах.

Ответить
8
Развернуть ветку
Мистер Блондин

Для полноценного сюжета надо у путина найти украинские корни в роду

Ответить
1
Развернуть ветку
Иван Ивасик

Движение Талибан осудило действия России и пригрозило отключение РФ от наркотрафика

Ответить
7
Развернуть ветку
Котан Котаныч

хорош)

Ответить
0
Развернуть ветку
Frank Ferd

Видите, толковые мужики, а вы смеялись.

Ответить
6
Развернуть ветку
Yabusele

Они просто в ахуе от такой наглости

Ответить
1
Развернуть ветку
NavaGava
Ответить
3
Развернуть ветку
Хрен Моржов

Да они троллят, но сами просто в ахуе от того что происходит в Европе

Ответить
2
Развернуть ветку
Олег Крылов

Вполне могут требовать бабки за франшизу

Ответить
1
Развернуть ветку
Хрен Моржов

КНДР выступила за защиту прав человека

Ответить
1
Развернуть ветку
Слабый бокал

А Палестина, Палестина что думает?

Ответить
2
Развернуть ветку
Котан Котаныч
Ответить
2
Развернуть ветку
soska228

Никогда бы не подумал о том, что буду читать новость, как террористы просят остановить войну. Боже, каков пздц

Ответить
2
Развернуть ветку
Кадровый Денис

О.О

Ответить
1
Развернуть ветку
Dan

Теперь ещё реально вопрос кто тут более адекватный. Путин или Талибан

Ответить
1
Развернуть ветку
Мюллер

ебать чё происходит

Ответить
1
Развернуть ветку
Примитивный Валера

Сюр какой-то.

Ответить
1
Развернуть ветку
Yufers

Ну блять приплыли.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сеня
Ответить
0
Развернуть ветку
Импортный украинец
Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей А

Я так понимаю это Талибан моет руки?

Ответить
0
Развернуть ветку
Параллельный Макс

Скриншот из MGS V

Ответить
0
Развернуть ветку
Женя Николаев

Следующие будут каннибалы из Папуа Новой Гвинеи?

Ответить
0
Развернуть ветку
Знаменитый коктейль

А вот и лулзы подъехали

Ответить
0
Развернуть ветку
Алина Кипр

Съешьте мороженко и помиритесь

Ответить
0
Развернуть ветку
Котан Котаныч

с кокосиком?

Ответить
0
Развернуть ветку
Daniel Shnaider
Ответить
0
Развернуть ветку
Daniel Shnaider

Что следующее? )
ИГиЛ пошлет гуманитарку?
Аль- каида осудит бомбежки многоэтажек?)

Ответить
0
Развернуть ветку
Julia Bunting

Неожиданно

Ответить
0
Развернуть ветку
Timur

Вменяемые мужики.

Ответить
0
Развернуть ветку
Взрослый лолипоп

Хайпуют бляди.

Ответить
0
Развернуть ветку
Арсений Зябликов

Молодцы, хуле: решили набрать под шумок себе политических очков (типа все сразу забудут их преступления, ну-ну)

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Personazhe

Это каким же нужно быть днищем, чтобы Талибан (ТАЛИБАН блять!) призывал тебя не нападать на других.

Ответить
0
Развернуть ветку
Igor Elfimov

Многоходовка?

Ответить
0
Развернуть ветку
Vadim Zero

Пыня: чуваки, чёт действительно, погорячился

Ответить
0
Развернуть ветку
Pavel

Очередной "нож в спину"🤡

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 69 комментариев
Jimmy Choo

Однажды у озера Байкал спросили:
- Сдаются ли русские в плен?
- Нет - ответило озеро.
Это был пиздеж чистой воды.

13 13 комментариев
63
Конечный Абдужаббор
А давайте просто скажем спасибо редакции TJ

За то, что они весь день следят за новостями, держат всех в курсе событий и не поддаются наездам РКН. За то, что классно работает модерация и почти сразу удаляет посты поехавших новорегов из Лахты. И вообще за то, что у нас есть площадка, на которой мы можем хотя бы чуть-чуть успокоиться в эти стрёмные и очень тёмные времена. Ребят, вы…

47 47 комментариев
371
Новости
Sasha Shambilova
Газета «Советский спорт» вышла с обложкой «Не до футбола» Статьи редакции

Надпись разместили на чёрном фоне — в соцсетях его используют как знак протеста против войны России с Украиной.

2 2 комментария
47
Новости
Артём Мазанов
«Украина осталась одна»: Зеленский заявил о бомбардировках жилых кварталов Киева и сравнил происходящее с 1941 годом Статьи редакции

Он также обратился к россиянам: «Боритесь за нас, боритесь против войны».

Фото «УНИАН»
314 314 комментариев
198
Новости
Sasha Shambilova
Обложка номера «Новой газеты», вышедшего на двух языках — русском и украинском Статьи редакции

«Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем».

69 69 комментариев
292
Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника второго дня Статьи редакции

Следим за событиями в прямом эфире.

Фото из телеграм-канала «УНИАН»
138 138 комментариев
77
Джонни Мнемоников
Вот тебе и Зелибоба, ч. 2

Слушайте, а ведь Зеленский-то оказался с титановыми яйцами. Каждое полметра в диаметре.

69 69 комментариев
102
Офтоп
Илья Захаров

Вы заметили методичку про «ТИРПЕЛИ

8 ЛЕТ!!11»

13 13 комментариев
48
Больше статей
null