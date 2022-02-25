Талибы призвали Россию и Украину решить конфликт «путём диалога и мирными средствами» Статьи редакции
Правительство Афганистана обеспокоено возможностью гибели гражданского населения.
Официальный представитель Исламского эмирата Афганистан и представитель Министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи опубликовал заявление по поводу ситуации на Украине. «Талибан»* призвал Россию и Украину не приводить к эскалациии насилия.
Исламский эмират Афганистан также призвал стороны конфликта обратить внимание на «обеспечение безопасности афганских студентов и мигрантов на Украине».
*«Талибан» признан в России террористической организацией, деятельность которой запрещена в РФ.
панорама
ѢѢ
похоже на упавший рубль
Мне их уже просто жалко. Я не представляю какой можно придумать пиздец, чтобы он потом не оказался реальностью.
Этой вселенной управляет редактор ИА Панорама
Отличный фильм, кстати
да, но это ещё и издание
https://www.theonion.com/
Всех переиграл. Пиздец.
Правительство Афганистана обеспокоено возможностью гибели гражданского населения.
вот это я проорался сейчас
Талибы призвали Россию и Украину решить конфликт «путём диалога и мирными средствами»
Талибан» признан в России террористической организацией, деятельность которой запрещена в РФ
ну даа я к тому и веду. что сюрище такое что пробил лицо уже х10 фейспалмом.
даже талибы в ахуе с финтов путина
"Талибы – вменяемые люди". Лавров
Выписаны из вменяемых?
Лавров выписан
По решению минюста Талибана Российская Федерация признана террористической организацией
Они не такие дебилы чтобы получить Афганскую Народную Республику
Срочно надо защитить русских на территории афгана!
неее а как же поставки в кремль? на что теперь политики там будут работать.
Я конечно извиняюсь сразу, но думаю ничего смешнее я за этот год не прочту. Ну панорама же, не?
Ну осталось только ИГИЛу призвать стороны к миру.
Осталось только что бы Аль-Кайда, Хизболла, ХАМАС и ИГИЛ. Одобрили провозглашение ордло. И все конец войне...СЮР
Ввести в качестве миротворцев. Открыл огонь - лишился головы.
Яркий показатель феерического сюра происходящего
Походу, самооценка Пытина сейчас дно пробьет.. Сначала какой-то кенийский "скотник" живописно учит прописным библейским истинам, а теперь мужики с полотенцами на головах.
Для полноценного сюжета надо у путина найти украинские корни в роду
Движение Талибан осудило действия России и пригрозило отключение РФ от наркотрафика
хорош)
Видите, толковые мужики, а вы смеялись.
Они просто в ахуе от такой наглости
Да они троллят, но сами просто в ахуе от того что происходит в Европе
Вполне могут требовать бабки за франшизу
КНДР выступила за защиту прав человека
Никогда бы не подумал о том, что буду читать новость, как террористы просят остановить войну. Боже, каков пздц
Теперь ещё реально вопрос кто тут более адекватный. Путин или Талибан
ебать чё происходит
Ну блять приплыли.
Я так понимаю это Талибан моет руки?
Следующие будут каннибалы из Папуа Новой Гвинеи?
Съешьте мороженко и помиритесь
с кокосиком?
Что следующее? )
ИГиЛ пошлет гуманитарку?
Аль- каида осудит бомбежки многоэтажек?)
Неожиданно
Вменяемые мужики.
Молодцы, хуле: решили набрать под шумок себе политических очков (типа все сразу забудут их преступления, ну-ну)
Это каким же нужно быть днищем, чтобы Талибан (ТАЛИБАН блять!) призывал тебя не нападать на других.
Многоходовка?
Пыня: чуваки, чёт действительно, погорячился
Очередной "нож в спину"🤡
За то, что они весь день следят за новостями, держат всех в курсе событий и не поддаются наездам РКН. За то, что классно работает модерация и почти сразу удаляет посты поехавших новорегов из Лахты. И вообще за то, что у нас есть площадка, на которой мы можем хотя бы чуть-чуть успокоиться в эти стрёмные и очень тёмные времена. Ребят, вы…
Надпись разместили на чёрном фоне — в соцсетях его используют как знак протеста против войны России с Украиной.
Он также обратился к россиянам: «Боритесь за нас, боритесь против войны».
«Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем».
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