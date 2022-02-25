Новости
Яна Ломакина

Росавиация с 25 февраля запретит полёты в Россию британских самолётов, включая транзитные Статьи редакции

Это ответ на западные санкции из-за военных действий на Украине.

Россия ограничит использование своего воздушного пространства для самолётов, связанных с Великобританией. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничение начнёт действовать 25 февраля. Оно коснётся «воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании». Они не смогут летать в пункты на территории Российской Федерации. Под ограничение попали и транзитные полёты через воздушное пространство страны.

В Росавиации уточнили, что мера стала ответом на санкции Великобритании, ограничившие регулярные полёты самолётов, взятых в аренду или используемых лицами, зарегистрированными в России или связанными с ней.

24 февраля из-за начала военных действий России на Украине Великобритания ввела санкции. В число мер вошёл запрет на полёты «Аэрофлота» в королевство. Как утверждает Росавиация, после введения ограничений российские власти направили Великобритании предложение провести консультации, но получили отрицательный ответ.

#новости #санкции

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Artemy Kozodaev
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Мобильный кубок

Британцы не скоро отмоют свой член от наших слюней (с) Poo tin

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7
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German Times

И потери понесет Аэрофлот, потому что он же собирал транзитную оплату.

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Суровый лолипоп

Получит из бюджета дотации на деньги россиян

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Алексей Чанков

Да если Rolls Royce, Pratt & Whitney, Boeing, Garmin запретят обслуживать/поддерживать аэрофлот, то он всё равно никуда не полетит.

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Слабый бокал

Пролётные да, но и облетать РФ дороговастенько так-то по некоторым маршрутам

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Dmitry Pushin

та все хуйня, ебанут новое ип у соседей с бенефициарами в офшорах и будут летать дальше. капитализму хоть жги людей, лишь бы бабки шли.

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Закомплексованная Душа

Ответ_очка

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Параллельный Макс

на пользу

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4
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Hooligan

Нет предела идиотизму

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Daffy Duck

Мне кажется они спец не делали жестких санаций, потому что знают, что Путин наложит ответные санкции и только поможет им)

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Параллельный Макс

чтобы не пережестить

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2
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Интеллектуальный фитиль

Удар по Воронежу

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Суровый лолипоп
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Aram Mirzoyants

это ж коренной житель португалии

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Dmitry Pushin

сефардский еврей

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Spid3r

А если там россияне хотят домой вернуться?

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Интеллектуальный фитиль
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Aram Mirzoyants

С8G•ИХ
ПЕ БРО САЕl

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Spid3r

То им присылают эту картинку?)

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Имя Фамилия

Как возвращать детей олигархов из Лондона?

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Книжный Илья

пересадками (новое слово в их лексиконе)

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German Times

Прямой есть еще у Уральских авиалиний

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Nick Rosenberg

Как обычно, прайват джетами

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Kirill

Ещё один подарок «больше чем союзнику» Си.

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Qwerty

Если это полное закрытие неба над Россией для Британии, то это существенно в силу площадей России

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BTopHuk

Вот "мы" злобные буратины

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Jeronimo

> Оно коснётся «воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании».

Но ведь суда Аэрофлота зарегистрированы в Бермудах или это другое?)

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Егор Ниглов

Санкции против своих же дружков? Умно.

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