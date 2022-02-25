Росавиация с 25 февраля запретит полёты в Россию британских самолётов, включая транзитные Статьи редакции
Это ответ на западные санкции из-за военных действий на Украине.
Россия ограничит использование своего воздушного пространства для самолётов, связанных с Великобританией. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничение начнёт действовать 25 февраля. Оно коснётся «воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании». Они не смогут летать в пункты на территории Российской Федерации. Под ограничение попали и транзитные полёты через воздушное пространство страны.
В Росавиации уточнили, что мера стала ответом на санкции Великобритании, ограничившие регулярные полёты самолётов, взятых в аренду или используемых лицами, зарегистрированными в России или связанными с ней.
24 февраля из-за начала военных действий России на Украине Великобритания ввела санкции. В число мер вошёл запрет на полёты «Аэрофлота» в королевство. Как утверждает Росавиация, после введения ограничений российские власти направили Великобритании предложение провести консультации, но получили отрицательный ответ.
И потери понесет Аэрофлот, потому что он же собирал транзитную оплату.
Да если Rolls Royce, Pratt & Whitney, Boeing, Garmin запретят обслуживать/поддерживать аэрофлот, то он всё равно никуда не полетит.
та все хуйня, ебанут новое ип у соседей с бенефициарами в офшорах и будут летать дальше. капитализму хоть жги людей, лишь бы бабки шли.
Ответ_очка
Нет предела идиотизму
Мне кажется они спец не делали жестких санаций, потому что знают, что Путин наложит ответные санкции и только поможет им)
это ж коренной житель португалии
сефардский еврей
А если там россияне хотят домой вернуться?
С8G•ИХ
ПЕ БРО САЕl
То им присылают эту картинку?)
Как возвращать детей олигархов из Лондона?
Прямой есть еще у Уральских авиалиний
Как обычно, прайват джетами
Ещё один подарок «больше чем союзнику» Си.
Если это полное закрытие неба над Россией для Британии, то это существенно в силу площадей России
Вот "мы" злобные буратины
> Оно коснётся «воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании».
Но ведь суда Аэрофлота зарегистрированы в Бермудах или это другое?)
Санкции против своих же дружков? Умно.
Правительство Афганистана обеспокоено возможностью гибели гражданского населения.
По словам студента НГУ, в студгородке патрулируют отряды Росгвардии, а деканат предупреждает учащихся о последствиях для «митингующих, сочувствующих и противодействующих».
Надпись разместили на чёрном фоне — в соцсетях его используют как знак протеста против войны России с Украиной.
За то, что они весь день следят за новостями, держат всех в курсе событий и не поддаются наездам РКН. За то, что классно работает модерация и почти сразу удаляет посты поехавших новорегов из Лахты. И вообще за то, что у нас есть площадка, на которой мы можем хотя бы чуть-чуть успокоиться в эти стрёмные и очень тёмные времена. Ребят, вы…
Он также обратился к россиянам: «Боритесь за нас, боритесь против войны».
«Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем».