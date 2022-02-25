УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж из-за войны на Украине Статьи редакции
Игры клубов и сборных под её эгидой тоже проведут не в России.
Финал Лиги чемпионов перенесли из России во Францию. Турнир пройдёт не на петербургской «Газпром Арене», а на парижском стадионе «Стад-де-Франс». Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
Организация приняла решение перенести место проведения Лиги Чемпионов на внеочередном заседании. Его проводили из-за начала военных действий России на Украине.
Турнир начнётся, как и запланировано, 28 мая. Российские и украинские футбольные клубы УЕФА обязала проводить домашние матчи под эгидой организации на нейтральных стадионах.
Футбольные федерации Польши, Швеции и Чехии в совместном заявлении объявили, что их сборные не поедут в Россию для участия в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года. «Военная эскалация, которую мы наблюдаем, влечёт за собой серьёзные последствия и значительно снижает безопасность наших национальных футбольных команд и официальных делегаций», — пояснили свою позицию федерации.
Запретит России участвовать в любых международных соревнованиях, за российский флаг, герб бить в морду.
Без разговоров.
.
Честно говоря, я был уверен, что у УЕФА кишка будет тонка отнять у Питера финал, все-таки 10 лет донатов от Газпрома, все дела, а они молодцы, хотя у них, наверное, другого выбора нет. Видимо, это только первые ласточки, чуть попозже забанят Спартак, а потом начнут полностью выпиливать российские команды и спортсменов от соревнований.
мне кажется ради Спартака путин и решился на наступление, потому что тот всё никак не отправляется в фнл
В России есть футбол?
больше нет, только что перенесли
Печальное
Д их с говном сожрут свои же за сотрудничество с РФ
И в конце года бы перенесли
Можно нападать, если это соответствует интересам США и как-то подготовить почву.
ПС. Путин долбаеб, сотворил полную хуету. Я уже на таблетках сижу. Реально плохо и тошно. Очень плохое чувство и не отпускает. Даже любимая музыка не отвлекает. Как же все хуево и нет хороших вариантов развития событий....
Будут пинать свою надувную сферу в другом месте, очень важно сейчас
Чем разнообразнее будут страдания и разочарования для рядовых русских тем лучше
Спасибо, государство. Думал, хоть раз в жизни может попаду на финал ЛЧ.
Заебись
В принципе, СССР тоже не поехал в Чили.
Так что Россия в Катар без боя пройдёт.
На нейтральный стадион перенесут. С Поляками будем играть в Беларуси, наверное.
Одна сторона которого будет на территории Польши, другая - Белоруссии.
в Беловежской пуще
Я забыл: по середине поля погранцы с собаками и нейтральная зона с беженцами ближнего востока. Кстати, как они там?
Их там нет
Ушли?
Ушли или помогли.
Так Лукашенко тоже плохой, нельзя играть... Разве что в Ереван.
Так Беларусь сама в России все свои матчи играла, у них нельзя
В Белграде.
в РБ закрыто воздушное пространство после захвата боинга
А ну как только нужно было 3 матча ЕВРО перенести в Питер - велкоме. А тут сразу зажопились, двуличные твари че.
Вот и адские санкции подъехали.
Хз, посмотрим, мне самому бы хотелось в это верить. Но то, что представители ЕС уже заранее в ногах валяются, заявляя, что они не хотят войны (когда к ним пока даже толком претензий на этот счёт не было) — не внушает доверия. Более похоже на то, что Украину слили.
Вижу некое различие между тезисом о сливе Украины и нежелании однозначно вступиться за нее, чтобы спровоцировать Отбитого на невменяемую реакцию.
Есть такое понятие «осажденная крепость», когда при полном понимании неправоты своего правительства, народ объединяется вокруг внешнего врага и Европа это понимает.
Стараются не допустить сплочения народа вокруг власти, пытаясь развести их по разные стороны баррикад.
Надеюсь им хватит опыта, чтобы не дать народу ощущения, что они с властью - это одно целое, например, такая смычка имела место 80 лет назад. Урок истории усвоен (надеюсь).
блин хотелось с Польшей сходить на стадик, похоже и там могут перенести
чем пахнет артем ?
https://n1s2.starhit.ru/ac/b0/b0/acb0b00c11903dff6e3e77e19383d402/480x495_0_e76d926080cb37dfc816d28ce5eaf2bb@480x495_0xac120003_4020967551604845677.jpg
А где теперь интересно будут играть российские клубы/сборная, кто согласится их принять? Белоруссия сама в Казани играла. В Сербии, Казахстане, Венгрии возможно.
Очень жаль. Питер лучший город!
Хуле ты мне минус поставил
Возникло желание непреодолимой силы)
Нормально же общались
Минусы это вообще не повод перестать общаться, че ты сразу.
Правительство Афганистана обеспокоено возможностью гибели гражданского населения.
Видео набрало популярность в твиттере, а англоязычные пользователи просили его перевести.
Он также обратился к россиянам: «Боритесь за нас, боритесь против войны».
Столкнулась с тем, что кремлеботы существуют в реальной жизни. Оправдывают всё происходящее и им за это не платят 15 рублей. И это не пенсионеры, а мои ровесники. Вроде образованные люди с доступом к той же информации, которая есть у меня. Что вообще у них в голове? У меня сейчас только чувство безысходности.
«Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем».
По словам студента НГУ, в студгородке патрулируют отряды Росгвардии, а деканат предупреждает учащихся о последствиях для «митингующих, сочувствующих и противодействующих».