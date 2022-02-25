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Яна Ломакина

УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж из-за войны на Украине Статьи редакции

Игры клубов и сборных под её эгидой тоже проведут не в России.

Стадион «Газпром Арена» в Петербурге, где должен был пройти финал Лиги Чемпионов 

Финал Лиги чемпионов перенесли из России во Францию. Турнир пройдёт не на петербургской «Газпром Арене», а на парижском стадионе «Стад-де-Франс». Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Организация приняла решение перенести место проведения Лиги Чемпионов на внеочередном заседании. Его проводили из-за начала военных действий России на Украине.

Турнир начнётся, как и запланировано, 28 мая. Российские и украинские футбольные клубы УЕФА обязала проводить домашние матчи под эгидой организации на нейтральных стадионах.

Футбольные федерации Польши, Швеции и Чехии в совместном заявлении объявили, что их сборные не поедут в Россию для участия в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года. «Военная эскалация, которую мы наблюдаем, влечёт за собой серьёзные последствия и значительно снижает безопасность наших национальных футбольных команд и официальных делегаций», — пояснили свою позицию федерации.

#новости #спорт #войнасукраиной

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Alex Bernhardt

Запретит России участвовать в любых международных соревнованиях, за российский флаг, герб бить в морду.
Без разговоров.

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18
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Zeynal Verdiyev

.

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1
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Женщина, я не танцую

Честно говоря, я был уверен, что у УЕФА кишка будет тонка отнять у Питера финал, все-таки 10 лет донатов от Газпрома, все дела, а они молодцы, хотя у них, наверное, другого выбора нет. Видимо, это только первые ласточки, чуть попозже забанят Спартак, а потом начнут полностью выпиливать российские команды и спортсменов от соревнований.

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13
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Dmitry Pasyutin

мне кажется ради Спартака путин и решился на наступление, потому что тот всё никак не отправляется в фнл

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8
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Sergei Timofeyev

В России есть футбол?

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1
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Dmitry Pasyutin

больше нет, только что перенесли

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2
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Sergei Timofeyev

Печальное

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2
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Мудрый фитиль

Почему у них другого выбора нет?

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радиоприёмник

Д их с говном сожрут свои же за сотрудничество с РФ

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3
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Неведомый клуб

Ну если бы финал был в конце года, то может и не перенесли бы. А так он же в мае будет

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–1
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Rocco

И в конце года бы перенесли

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0
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Зарубежный колос

Молодцы, что сказать. Каждый делает, что может. Нельзя просто взять и напасть на другую страну

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3
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Данила Романов

Можно нападать, если это соответствует интересам США и как-то подготовить почву.
ПС. Путин долбаеб, сотворил полную хуету. Я уже на таблетках сижу. Реально плохо и тошно. Очень плохое чувство и не отпускает. Даже любимая музыка не отвлекает. Как же все хуево и нет хороших вариантов развития событий....

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0
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Официальная кодировка

Будут пинать свою надувную сферу в другом месте, очень важно сейчас

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–5
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Тонкий Никита

Выразил отношение к футболу?
Иди поиграй в бадминтон.

* * *
P.S. Жаль упустить финал лч - это топовое событие, позволяющее увидеть игру лучших клубов, но уефа приняли абсолютно справедливое решение.

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Официальная кодировка

Чем разнообразнее будут страдания и разочарования для рядовых русских тем лучше

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Святозавр

Спасибо, государство. Думал, хоть раз в жизни может попаду на финал ЛЧ.

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Смутный вентилятор

ещё бы сборную со стыков пидорнули, хотя и так сольют, в любом случае

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испанский смех

Заебись

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Ruslan Albitsky

В принципе, СССР тоже не поехал в Чили.

Так что Россия в Катар без боя пройдёт.

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Женщина, я не танцую

На нейтральный стадион перенесут. С Поляками будем играть в Беларуси, наверное.

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Sergei Timofeyev

Одна сторона которого будет на территории Польши, другая - Белоруссии.

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2
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Ruslan Albitsky

в Беловежской пуще

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Sergei Timofeyev

Я забыл: по середине поля погранцы с собаками и нейтральная зона с беженцами ближнего востока. Кстати, как они там?

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Ruslan Albitsky

Их там нет

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Sergei Timofeyev

Ушли?

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Ruslan Albitsky

Ушли или помогли.

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Ruslan Albitsky

Так Лукашенко тоже плохой, нельзя играть... Разве что в Ереван.

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Shalidor

Так Беларусь сама в России все свои матчи играла, у них нельзя

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Anderkeks

В Белграде.

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SocialWarrior

в РБ закрыто воздушное пространство после захвата боинга

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Alexey Samarkin

А ну как только нужно было 3 матча ЕВРО перенести в Питер - велкоме. А тут сразу зажопились, двуличные твари че.

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–4
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Пажелой пеликан

Вот и адские санкции подъехали.

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Тонкий Никита

Чего ты ждал? Второй день, как Европа врубилась в ситуацию и сразу выкатить весь пакет санкций?

Они будут идти по-нарастающей и разнонаправленные.

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1
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Пажелой пеликан

Хз, посмотрим, мне самому бы хотелось в это верить. Но то, что представители ЕС уже заранее в ногах валяются, заявляя, что они не хотят войны (когда к ним пока даже толком претензий на этот счёт не было) — не внушает доверия. Более похоже на то, что Украину слили.

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Тонкий Никита

Вижу некое различие между тезисом о сливе Украины и нежелании однозначно вступиться за нее, чтобы спровоцировать Отбитого на невменяемую реакцию.

Есть такое понятие «осажденная крепость», когда при полном понимании неправоты своего правительства, народ объединяется вокруг внешнего врага и Европа это понимает.

Стараются не допустить сплочения народа вокруг власти, пытаясь развести их по разные стороны баррикад.

Надеюсь им хватит опыта, чтобы не дать народу ощущения, что они с властью - это одно целое, например, такая смычка имела место 80 лет назад. Урок истории усвоен (надеюсь).

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3
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Неведомый клуб

Так у них же все санкции были согласованны до всего этого

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Сеня

блин хотелось с Польшей сходить на стадик, похоже и там могут перенести

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SocialWarrior

чем пахнет артем ?
https://n1s2.starhit.ru/ac/b0/b0/acb0b00c11903dff6e3e77e19383d402/480x495_0_e76d926080cb37dfc816d28ce5eaf2bb@480x495_0xac120003_4020967551604845677.jpg

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Arman Adabi

А где теперь интересно будут играть российские клубы/сборная, кто согласится их принять? Белоруссия сама в Казани играла. В Сербии, Казахстане, Венгрии возможно.

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Bolshov

Очень жаль. Питер лучший город!

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испанский смех

Хуле ты мне минус поставил

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Bolshov

Возникло желание непреодолимой силы)

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испанский смех

Нормально же общались

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Bolshov

Минусы это вообще не повод перестать общаться, че ты сразу.

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