Столкнулась с тем, что кремлеботы существуют в реальной жизни. Оправдывают всё происходящее и им за это не платят 15 рублей. И это не пенсионеры, а мои ровесники. Вроде образованные люди с доступом к той же информации, которая есть у меня. Что вообще у них в голове? У меня сейчас только чувство безысходности.