Фото: Жители Харькова и Киева, ночующие на станциях метро Статьи редакции
Власти городов переоборудовали несколько станций метрополитена в бомбоубежище, где люди ночевали и пережидали авиационные удары.
В связи с напряжённой обстановкой из-за спецоперации российских войск на территории Украины власти Киева переоборудовали четыре станции метрополитена в бомбоубежища. Поезда не останавливались на станциях «Житомирская», «Святошин», «Нивки» и «Берестейськая». В столичном метрополитене уточнили, что туда можно спуститься в случае воздушной тревоги.
Жителей Харькова также призвали спуститься в метро. Там им раздавали воду, а власти города сообщили о том, что смогут разместить около 154 тысяч человек.
На протяжении ночи жители Киева и Харькова оставались на станциях метро, опасаясь авиационных ударов. Они переоборудовали вагоны поездов в спальные места, взяли с собой чемоданы с одеждой, ценные вещи и домашних животных.
TJ собрал фотографии, сделанные на станциях метро в украинских городах в ночь на 25 февраля.
Киев
На утро на фоне новостей о стрельбе в районах города многие жители также остались в метро, пережидая обстрелы.
Харьков
В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины. Он назвал её целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». После заявления Путина Владимир Зеленский ввёл на Украине чрезвычайное положение.
Очень сложно на это все смотреть, как-же меня тошнит от этого всего, война которая вообще не нужна обычным гражданам
У меня Сестра в Киевском метро находится … Она одна из самых жизнерадостных и добрых людей которых я знаю… И сегодня впервые слышал ее голос который сдерживает слезы. Как вообще кто-то в России может поддерживать войну?!
Медиа и политики последних 20 лет: «В 21 веке полномасштабная война развитых государств невозможна.»
кучка безумных старикашек: «гы гы гоп стоп я подошёл из-за угла»
пиздец, извините
Как ужасно на это смотреть
«Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои».
Открыл тикток посмотреть. Лучше бы не открывал. Нихуя в этой стране не будет хорошего. Пропитые алкоголики с засранными пропагандой мозгами. Герои с диванов и бойцы которые тяжелее бутылки пива не поднимали. Гордятся блять высирают мотивационные речи про 8 лет бомбежки и квн. Быдло безмозглое. Мозгов не хватает даже чтобы просто на ценник на…
Правительство Афганистана обеспокоено возможностью гибели гражданского населения.
«Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем».
По словам студента НГУ, в студгородке патрулируют отряды Росгвардии, а деканат предупреждает учащихся о последствиях для «митингующих, сочувствующих и противодействующих».