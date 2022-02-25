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Сергей Исенеков

Фото: Жители Харькова и Киева, ночующие на станциях метро Статьи редакции

Власти городов переоборудовали несколько станций метрополитена в бомбоубежище, где люди ночевали и пережидали авиационные удары.

4 4 комментария
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Фото телеграм-канала «Суспільне Харків»

В связи с напряжённой обстановкой из-за спецоперации российских войск на территории Украины власти Киева переоборудовали четыре станции метрополитена в бомбоубежища. Поезда не останавливались на станциях «Житомирская», «Святошин», «Нивки» и «Берестейськая». В столичном метрополитене уточнили, что туда можно спуститься в случае воздушной тревоги.

Жителей Харькова также призвали спуститься в метро. Там им раздавали воду, а власти города сообщили о том, что смогут разместить около 154 тысяч человек.

На протяжении ночи жители Киева и Харькова оставались на станциях метро, опасаясь авиационных ударов. Они переоборудовали вагоны поездов в спальные места, взяли с собой чемоданы с одеждой, ценные вещи и домашних животных.

TJ собрал фотографии, сделанные на станциях метро в украинских городах в ночь на 25 февраля.

Киев

🌿 @xenaandreevna
мы спрятались в метро
V!lanARт🇺🇦 @vilanart96
We are hiding.
Прячемся у метро.
Станция метро «Дружба народов». Фото «Страна.ua»
Olexandr Who Want Orange Juice Сердюк @Kolmen1989
Right now in Kiev metro.
kate de pury @katedepury
kate de pury
@katedepury

@EBU_HQ is live in Kyiv at Independence Square which is deserted as people shelter in metro, bracing for next phase of #RussiaUkraineInvasion which could see Russian forces in Ukrainian capital in the next hours
Gulsum Khalilova @KhalilovaGulsum
#Kyiv.Metro
Aurélie Casse @AureCasse
Le métro de Kiev, devenu abri contre les bombardements
Фото УНИАН
Фото УНИАН
Фото УНИАН
Фото УНИАН
Сергей из Киева. @SergUA63
В метро Харькова остановили поезда, чтобы разместить больше людей. Станция метро "Героев труда" сейчас.
Сергей из Киева. @SergUA63
Станция метро "Позняки" в Киеве сейчас. Люди сидят там уже 13 часов.
Сергей из Киева. @SergUA63
Станция метро "Академгородок" в Киеве.
Сергей из Киева. @SergUA63
Станция метро "Харьковская" в Киеве переполнена.
Сергей из Киева. @SergUA63
Ситуация на станции метро "Минская" в Киеве.

На утро на фоне новостей о стрельбе в районах города многие жители также остались в метро, пережидая обстрелы.

Станция метро «Крещатик». Фото «Важные истории»
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Станция метро «Крещатик». Фото «Важные истории»

Харьков

Установка колонки с питьевой водой. Видео «Страна.ua»
Mr. Kauffman @Gans_kitchen
#Харьков #Метро

Вход свободный! Метро работает круглосуточно
герасименко @planca
это люди. они живут в харькове. сегодня они ночуют в метро
lena jha @lenajha
@Araptan @planca Ось вам іще фото,теж Харків.... Будемо тут ночувати,бо гупає шо капєц
Александр @FFlaMinGG
@planca
Fuad Alakbarov ⁠⁠ @DrAlakbarov
Kharkov metro currently being used as a shelter.
Видео телеграм-канала SHOT
Фото телеграм-канала «Труха»
Фото AP
Фото AP

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины. Он назвал её целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». После заявления Путина Владимир Зеленский ввёл на Украине чрезвычайное положение.

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Артём Мазанов
Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника второго дня Статьи редакции

Следим за событиями в прямом эфире.

Фото из телеграм-канала «УНИАН»

#новости #фото #войнасукраиной

4 4 комментария
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4 комментария
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Laizo

Очень сложно на это все смотреть, как-же меня тошнит от этого всего, война которая вообще не нужна обычным гражданам

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20
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Ewzy

У меня Сестра в Киевском метро находится … Она одна из самых жизнерадостных и добрых людей которых я знаю… И сегодня впервые слышал ее голос который сдерживает слезы. Как вообще кто-то в России может поддерживать войну?!

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16
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Заяц

Медиа и политики последних 20 лет: «В 21 веке полномасштабная война развитых государств невозможна.»
кучка безумных старикашек: «гы гы гоп стоп я подошёл из-за угла»

пиздец, извините

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4
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Иван Шушленов

Как ужасно на это смотреть

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3
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Джонни Мнемоников
Вот тебе и Зелибоба, ч. 2

Слушайте, а ведь Зеленский-то оказался с титановыми яйцами. Каждое полметра в диаметре.

83 83 комментария
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«Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои».

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101
Чувак менять ник раз в три мес

Открыл тикток посмотреть. Лучше бы не открывал. Нихуя в этой стране не будет хорошего. Пропитые алкоголики с засранными пропагандой мозгами. Герои с диванов и бойцы которые тяжелее бутылки пива не поднимали. Гордятся блять высирают мотивационные речи про 8 лет бомбежки и квн. Быдло безмозглое. Мозгов не хватает даже чтобы просто на ценник на…

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Талибы призвали Россию и Украину решить конфликт «путём диалога и мирными средствами» Статьи редакции

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- Нет - ответило озеро.
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