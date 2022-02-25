Власти городов переоборудовали несколько станций метрополитена в бомбоубежище, где люди ночевали и пережидали авиационные удары.

{"id":543261,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":543261,"gtm":null} 2519 просмотров

В связи с напряжённой обстановкой из-за спецоперации российских войск на территории Украины власти Киева переоборудовали четыре станции метрополитена в бомбоубежища. Поезда не останавливались на станциях «Житомирская», «Святошин», «Нивки» и «Берестейськая». В столичном метрополитене уточнили, что туда можно спуститься в случае воздушной тревоги.

Жителей Харькова также призвали спуститься в метро. Там им раздавали воду, а власти города сообщили о том, что смогут разместить около 154 тысяч человек.

На протяжении ночи жители Киева и Харькова оставались на станциях метро, опасаясь авиационных ударов. Они переоборудовали вагоны поездов в спальные места, взяли с собой чемоданы с одеждой, ценные вещи и домашних животных.

TJ собрал фотографии, сделанные на станциях метро в украинских городах в ночь на 25 февраля.

Киев

Станция метро «Дружба народов». Фото «Страна.ua»



kate de pury @katedepury

@katedepury



is live in Kyiv at Independence Square which is deserted as people shelter in metro, bracing for next phase of kate de pury @EBU_HQ is live in Kyiv at Independence Square which is deserted as people shelter in metro, bracing for next phase of #RussiaUkraineInvasion which could see Russian forces in Ukrainian capital in the next hours

Aurélie Casse @AureCasse Le métro de Kiev, devenu abri contre les bombardements [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1573f77c-3255-5ef8-8cc2-d7dbe08ca1cf\/","width":1124,"height":669}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2c451405-038a-5222-a708-b6a2225dfe29\/","width":1124,"height":730}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6d19aa7c-394b-5616-a119-b86da97996d3\/","width":1124,"height":727}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6c10dd81-415c-5552-a9d3-29a064647409\/","width":1124,"height":678}}}]

Фото УНИАН



Фото УНИАН

Фото УНИАН

Фото УНИАН

Сергей из Киева. @SergUA63 В метро Харькова остановили поезда, чтобы разместить больше людей. Станция метро "Героев труда" сейчас.

Сергей из Киева. @SergUA63 Станция метро "Позняки" в Киеве сейчас. Люди сидят там уже 13 часов.

На утро на фоне новостей о стрельбе в районах города многие жители также остались в метро, пережидая обстрелы.

Станция метро «Крещатик». Фото «Важные истории»



Станция метро «Крещатик». Фото «Важные истории»

Харьков

Установка колонки с питьевой водой. Видео «Страна.ua»



герасименко @planca это люди. они живут в харькове. сегодня они ночуют в метро

Fuad Alakbarov ⁠⁠ @DrAlakbarov Kharkov metro currently being used as a shelter.

Видео телеграм-канала SHOT



Фото телеграм-канала «Труха»



Фото AP



Фото AP

