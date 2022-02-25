ЦБ: банковские карты ВТБ, «Открытия» и Промсвязьбанка не будут работать с сервисами Apple Pay и Google Pay Статьи редакции
Также с сервисами не будут работать карты Совкомбанка и Новикомбанка.
Владельцы карт ВТБ, «Открытия» и Промсвязьбанка, Совкомбанка и Новикомбанка не смогут воспользоваться Apple Pay и Google Pay. Об этом сообщил Центробанк.
В ЦБ отметили, что стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам будет доступна в полном объёме на всей территории России. Также клиенты банков, которые попали под санкции, не смогут расплачиваться картами за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.
24 февраля из-за начала военных действий России на Украине США и Великобритания ввели санкции. Они затронули ВТБ, Сбер, «Газпромбанк», банк «Открытие», Совкомбанк, «Альфа-банк», Московский кредитный банк и Новикомбанк.
Закрываю нх карту, ибо без GooglePay она бесполезна.
Вообще-то всё деньги были выведены, не надо тут!
Рокетбанк добивает
Олег уже открыл шампанское?
Вне политики
Соглы. Надо нас обложить просто по жести.
Им наверно больнее всего осознавать что придется сменить охуенный отдых, на отдых с плебеями в Крыму или Сочи
Они отгородят самый топовый берег, насыпят туда беленького песка, короче всё сделают для себя по красоте. Это ты будешь с плебеями и прочим отребьем среди бычков и кукурузных огрызков на полотенечке лежать на каком-нибудь обоссаном краю берега около канализационного стока, а у этих ребят всё будет заебись
это не самый плохой вариант, ведь обустраиваться они будут силами плебса и обслуживаться ими же, а это уже лучше чем раньше.
Да в принципе ещё дофига мест остаётся - Мальдивы, Таиланд, Бали. Вся южная Америка. Австралии и новой Зеландии тоже не слышно. Конечно это не то, но все же
После двух лет ковида и закрытия границ это уже не больнее, а обычное дело.
электорат володи копейки стоит дрочит у касс в большинстве случаев
Не обязательно совсем
В моем мухосранске все еще много людей пользуется налом, чем уже заебали.
Ну я тож с мухосранска, тож бывает с налом хожу, но я не элохторат Выни)
А вот челики с бабцом на счету вполне себе элохторат
очень узкий взгляд
давайте будем честны, весь софт что запретят Гугл с Эплом с большой вероятностью быстро сделают в России
Эплстор тоже сделают чтобы приложения банков туда добавить?
сделают, в Китае же сделали
Удачи там пуши сделать при гуглобане
А Сбер?
У него санкции лайт
"в отличие от SDN, санкции, под которые попал «Сбер» и его «дочки», не означают блокирующих мер. Минфин США выпустил директиву о запретах, связанных с корреспондентскими счетами и процессингом транзакций (Russia-related CAPTA directive). Теперь банки США не смогут, без особого разрешения, открывать и обслуживать корреспондентские счета Сбербанка и его дочерних компаний, а также принимать транзакции с их участием. «Это действие ограничит доступ Сбербанка к операциям в долларах», — поясняется в заявлении Белого дома."
А мне многие писали, что я паникёр. Что я набрасываю. Что ничего не будет. Что «бизнесу это невыгодно». Что я зря снял кэш и зря перевёл все евро в европейский банк.
Вывел всё из европейского банка. Потому как пока лучше без банка совсем. Особенно, находясь в РФ - обнулят вот счета для граждан и всё. Не могут? Могут.
Вы предлагаете снять деньги со счетов?
Я ничего не предлагаю, каждый решает самостоятельно. ;)
Разве они могут трогать накопительные счета?
Ну я не сотрудник европейского банка, очевидно. Но очевидно и то, что уже была информация о лимитировании (пока) вкладов от граждан РФ баками какой-то страны. Посмотри по новостям про санкции. В общем, лично я предпочитаю перебздеть, да и наличка - это всегда наличка.
Хранить большие суммы наличкой опасно, вот в чем дело
Дружище, каждый выбирает свой путь.
А куда, если не секрет? (Мы же под "европейским" имеем в виду не местный филиал тут, а реально европейский банк из Европы?)
В смысле "куда"? В наличку. Банк был латвийский.
Райфаззен или Сити?
Разумеется, нет. На счёт, открытый в ЕС на европейское ВНЖ и европейский адрес, когда жил там. Конечно, могут начать блокировать, но явно до простых граждан речь дойдёт уже после счетов депутатов и прочих пропагандонов.
А надо было всего ли хуавей купить..
Э... Нет, в данной ситуации это вполне разумные действия, но, позвольте, а что конкретно в этой новости, по-вашему, такого уж страшного, что так явно подтверждает необходимость таких действий?
Как же теперь питерские хипсторы будут покупать кофе через apple pay, это повод для революции не иначе, всем занять боевые позиции за макбуками
Ну не надо сразу фантиками называть, фантики дороже рубля будут
Как бы ни критиковали Тинькофф, но он хотя бы частный. Пока.
Какой у него наплыв клиетов будет сейчас, огого
А это уже повод обеспечить безопасность сбережений граждан
Альфа тоже частный, но Фридман и компания ещё со времени торговли нефти были связаны с властью, поэтому и под санкциями оказался.
Олежа конечно тот ещё жук провластный, но одно дело не критиковать и подлизывать, а другое дело с кремлём дела иметь.
Тинькофф сейчас островок свободы и стабильности лол. Но надолго ли?
Кипрский офшор?
на адроиде уже удалили.у меня не доступен уже.
это наименьшая проблема для ЦБ сейчас
Для владельцев андроидов проблем почти нет. А вот для фанатов яблочной продукции проблема действительно есть. Учитывая что приложения банков удолят из Эпп стора, что даже СБП воспользоваться не получится.
Поэтому я купил акции Тинька по 23 доллара вчера
Дорого. По 20 отдавали. Сбер кстати вообще 2.5
А ведь если подумать, то это еще такие мелочи, такие всего лишь цветочки. Сейчас кажется, ого, ужас, как платить смартфоном? А через некоторое время вопрос будет стоять ого, КАК ПЛАТИТЬ? Чем?
У меня 4 карты, Промсвязьбанк, Новикомбанк и открытие, остался Сбербанк только
У псб неплохая дебетовка «твой кешбек», тоже ей пользовался. До недавнего времени))
ВТБ ж теперь может спокойно в Крым заходить
А как это будет реализовано? Ну, с технической точки зрения.
Гугл плей удалит к черту карты банков
Элементарно, быстро, без смс.
Ну, камон, реально интересно.
Откроешь экран своего "пэй", а там будет надписюлька: пардоньте, карта вашего банка не поддерживается. Как в Опере удаляется (и появляется) VPN по гео, например? Да, пример так-себе, но пусть будет. :)
Все, Совкомбанк для меня умер.
Пользовался их картой только из-за кэшбека по гпею.
могут через несколько месяцев обойти санкции
Надеюсь не смогут.
на зло маме отморожу уши
Ну извини что не сочувствую стране что начала войну.
так это же твоя карта
Я часть этой ебанутой страны.
so awesome !
Тинёк: живём живём, живём живём
А Тинькофф?
Ох и вонь по телеку начнётся
А в каких еще банках есть доля государства или хуев из государства которые под санкции попадают?
Халва стала вдруг НЕВКУСНОЙ))))
И всё что ли? Как то вяло пока.
Бля надеюсь до частных не дойдут, иначе пизда всему
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