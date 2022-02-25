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Сергей Исенеков

ЦБ: банковские карты ВТБ, «Открытия» и Промсвязьбанка не будут работать с сервисами Apple Pay и Google Pay Статьи редакции

Также с сервисами не будут работать карты Совкомбанка и Новикомбанка.

Владельцы карт ВТБ, «Открытия» и Промсвязьбанка, Совкомбанка и Новикомбанка не смогут воспользоваться Apple Pay и Google Pay. Об этом сообщил Центробанк.

В ЦБ отметили, что стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам будет доступна в полном объёме на всей территории России. Также клиенты банков, которые попали под санкции, не смогут расплачиваться картами за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

24 февраля из-за начала военных действий России на Украине США и Великобритания ввели санкции. Они затронули ВТБ, Сбер, «Газпромбанк», банк «Открытие», Совкомбанк, «Альфа-банк», Московский кредитный банк и Новикомбанк.

#новости #войнасукраиной #банки #applepay #googlepay

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Молочный хичхакер

Банк «Закрытия»

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123
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sergjjj

Закрываю нх карту, ибо без GooglePay она бесполезна.

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3
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Хрупкий лолипоп

По заветам Никиты Лихачёва

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1
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Лига порвах 2.1

Вообще-то всё деньги были выведены, не надо тут!

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1
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savvax

Рокетбанк добивает

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1
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Андрей Чеснаков

Олег уже открыл шампанское?

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48
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Мобильный кубок

Ивахнов или Тиньков?

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12
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Плохой кофе

У меня самсунг пей кстати

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9
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Россию не спасти

Вне политики

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1
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Интеллектуальный фитиль

Вообще не жалко, электорат пусть сосёт. Еще бы pos-терминалы наебнуть и будет по-красоте вообще

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25
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НикакойвойнысУкраиной

Соглы. Надо нас обложить просто по жести.

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33
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vibe

Им наверно больнее всего осознавать что придется сменить охуенный отдых, на отдых с плебеями в Крыму или Сочи

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4
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Сплошной ГОСТ

Они отгородят самый топовый берег, насыпят туда беленького песка, короче всё сделают для себя по красоте. Это ты будешь с плебеями и прочим отребьем среди бычков и кукурузных огрызков на полотенечке лежать на каком-нибудь обоссаном краю берега около канализационного стока, а у этих ребят всё будет заебись

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15
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Тетропак Молокоев

это не самый плохой вариант, ведь обустраиваться они будут силами плебса и обслуживаться ими же, а это уже лучше чем раньше.

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0
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Qwerty

Да в принципе ещё дофига мест остаётся - Мальдивы, Таиланд, Бали. Вся южная Америка. Австралии и новой Зеландии тоже не слышно. Конечно это не то, но все же

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1
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Младший месяц

Австралия объявила санкции

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0
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Геннадий Котов

После двух лет ковида и закрытия границ это уже не больнее, а обычное дело.

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Романтический волк

электорат володи копейки стоит дрочит у касс в большинстве случаев

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7
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НикакойвойнысУкраиной

Не обязательно совсем

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1
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Романтический волк

В моем мухосранске все еще много людей пользуется налом, чем уже заебали.

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–1
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НикакойвойнысУкраиной

Ну я тож с мухосранска, тож бывает с налом хожу, но я не элохторат Выни)
А вот челики с бабцом на счету вполне себе элохторат

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1
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Universe

очень узкий взгляд

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урзыкстанец

давайте будем честны, весь софт что запретят Гугл с Эплом с большой вероятностью быстро сделают в России

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2
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Недоперепил

Эплстор тоже сделают чтобы приложения банков туда добавить?

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3
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урзыкстанец

сделают, в Китае же сделали

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0
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Импортный украинец

да, хуавей имеет опыт. с китаем мы дружим. поделятся братушки и кодом и приложениями

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–1
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Дмитрий Шубкин

Удачи там пуши сделать при гуглобане

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Старая бабка

А Сбер?

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10
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Михаил Зеленин

У него санкции лайт

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33
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mzfk69

"в отличие от SDN, санкции, под которые попал «Сбер» и его «дочки», не означают блокирующих мер. Минфин США выпустил директиву о запретах, связанных с корреспондентскими счетами и процессингом транзакций (Russia-related CAPTA directive). Теперь банки США не смогут, без особого разрешения, открывать и обслуживать корреспондентские счета Сбербанка и его дочерних компаний, а также принимать транзакции с их участием. «Это действие ограничит доступ Сбербанка к операциям в долларах», — поясняется в заявлении Белого дома."

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7
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Хенрик Квинто

А мне многие писали, что я паникёр. Что я набрасываю. Что ничего не будет. Что «бизнесу это невыгодно». Что я зря снял кэш и зря перевёл все евро в европейский банк.

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10
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Chikk

Вывел всё из европейского банка. Потому как пока лучше без банка совсем. Особенно, находясь в РФ - обнулят вот счета для граждан и всё. Не могут? Могут.

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7
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Frozen 7

Вы предлагаете снять деньги со счетов?

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0
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Chikk

Я ничего не предлагаю, каждый решает самостоятельно. ;)

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0
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Frozen 7

Разве они могут трогать накопительные счета?

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0
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Chikk

Ну я не сотрудник европейского банка, очевидно. Но очевидно и то, что уже была информация о лимитировании (пока) вкладов от граждан РФ баками какой-то страны. Посмотри по новостям про санкции. В общем, лично я предпочитаю перебздеть, да и наличка - это всегда наличка.

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3
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Frozen 7

Хранить большие суммы наличкой опасно, вот в чем дело

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1
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Chikk

Дружище, каждый выбирает свой путь.

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0
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Хенрик Квинто

А куда, если не секрет? (Мы же под "европейским" имеем в виду не местный филиал тут, а реально европейский банк из Европы?)

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Chikk

В смысле "куда"? В наличку. Банк был латвийский.

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sahk.com

Райфаззен или Сити?

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1
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Субъективный корабль

Райфайзен кстати сдох за компанию

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1
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Пыльный алмаз

Райфаззен
 европейский
 ))))

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Хенрик Квинто

Разумеется, нет. На счёт, открытый в ЕС на европейское ВНЖ и европейский адрес, когда жил там. Конечно, могут начать блокировать, но явно до простых граждан речь дойдёт уже после счетов депутатов и прочих пропагандонов.

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Alexmak

А надо было всего ли хуавей купить..

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Hagotireno

Э... Нет, в данной ситуации это вполне разумные действия, но, позвольте, а что конкретно в этой новости, по-вашему, такого уж страшного, что так явно подтверждает необходимость таких действий?

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Mikhail

Как же теперь питерские хипсторы будут покупать кофе через apple pay, это повод для революции не иначе, всем занять боевые позиции за макбуками

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6
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Похожий волк

Щас ещё и грязные феминистки повылезают.

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Импортный украинец

кстати да, чет их не слышно. даже Femen молчат, а это грустно, там у некоторых активисток сочнейшие сиськи (((

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–1
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Тонкий каякер

Так какая разница, если уже не деньги а фантики будут

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6
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_AntidotFire_

Ну не надо сразу фантиками называть, фантики дороже рубля будут

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2
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Импортный украинец

они и так фантики с 0 реальным обеспечением

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0
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bor_vn

Как бы ни критиковали Тинькофф, но он хотя бы частный. Пока.

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2
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Denis Gritsenko

Какой у него наплыв клиетов будет сейчас, огого

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11
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Лига порвах 2.1

А это уже повод обеспечить безопасность сбережений граждан

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1
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Утконос

Альфа тоже частный, но Фридман и компания ещё со времени торговли нефти были связаны с властью, поэтому и под санкциями оказался.

Олежа конечно тот ещё жук провластный, но одно дело не критиковать и подлизывать, а другое дело с кремлём дела иметь.

Тинькофф сейчас островок свободы и стабильности лол. Но надолго ли?

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0
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Похожий волк

Надолго.

У него иностранный владелец.

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0
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Утконос

Кипрский офшор?

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0
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Похожий волк

Бинго.

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Скрытый дебаркадер

Ну и хуй с ними, будут сберкнижки пенсионерам выписывать

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4
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Подводной жар

там ещё приложения могут удалить из сторов. Промсвязьбанк же вроде эппл уже удалили

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3
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Philip Pena

на адроиде уже удалили.у меня не доступен уже.

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Мудрый фитиль

Ой хоспаде, вот проблема

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1
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Данила Романов

это наименьшая проблема для ЦБ сейчас

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4
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Михаил Зеленин

Для владельцев андроидов проблем почти нет. А вот для фанатов яблочной продукции проблема действительно есть. Учитывая что приложения банков удолят из Эпп стора, что даже СБП воспользоваться не получится.

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2
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Мудрый фитиль

Переведут деньги в те банки, которые не удалят

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Денис Егоров

Поэтому я купил акции Тинька по 23 доллара вчера

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Макс Шлыков

Дорого. По 20 отдавали. Сбер кстати вообще 2.5

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Мудрый фитиль

При этом у меня открытие и я все время расплачиваюсь через Google Pay. Ну и хуй бы с ним

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Алексей Иванов

А ведь если подумать, то это еще такие мелочи, такие всего лишь цветочки. Сейчас кажется, ого, ужас, как платить смартфоном? А через некоторое время вопрос будет стоять ого, КАК ПЛАТИТЬ? Чем?

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Петр Еремин

У меня 4 карты, Промсвязьбанк, Новикомбанк и открытие, остался Сбербанк только

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Владимир Моденов

У псб неплохая дебетовка «твой кешбек», тоже ей пользовался. До недавнего времени))

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Михаил Зеленин

ВТБ ж теперь может спокойно в Крым заходить

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1
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Denis Gritsenko

А сбер где?

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–1
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Denis Gritsenko

А сбер где?

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–1
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Старая бабка

А как это будет реализовано? Ну, с технической точки зрения.

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Дмитрий Шубкин

Гугл плей удалит к черту карты банков

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1
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Chikk

Элементарно, быстро, без смс.

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Старая бабка

Ну, камон, реально интересно.

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Chikk

Откроешь экран своего "пэй", а там будет надписюлька: пардоньте, карта вашего банка не поддерживается. Как в Опере удаляется (и появляется) VPN по гео, например? Да, пример так-себе, но пусть будет. :)

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Дмитрий Шубкин

Все, Совкомбанк для меня умер.
Пользовался их картой только из-за кэшбека по гпею.

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Антигравитационный торт

могут через несколько месяцев обойти санкции

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–1
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Дмитрий Шубкин

Надеюсь не смогут.

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1
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Антигравитационный торт

на зло маме отморожу уши

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0
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Дмитрий Шубкин

Ну извини что не сочувствую стране что начала войну.

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0
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Антигравитационный торт

так это же твоя карта

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1
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Дмитрий Шубкин

Я часть этой ебанутой страны.

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1
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Андрей Мещеряков

so awesome !

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Зарубежный колос

Ожидаемо

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Владимир Моденов

Тинёк: живём живём, живём живём

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Дарья Крупская

А Тинькофф?

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Роман Олегович

Ох и вонь по телеку начнётся

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Владислав Егоров

А в каких еще банках есть доля государства или хуев из государства которые под санкции попадают?

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Flexx U

Халва стала вдруг НЕВКУСНОЙ))))

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Тихий татарин

Походу пора снимать наличку

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0
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Дмитрий Сулейманов

И всё что ли? Как то вяло пока.

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Владислав Егоров

Бля надеюсь до частных не дойдут, иначе пизда всему

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–1
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