Новости
Sasha Shambilova

«Яндекс» начал предупреждать о возможной недостоверной информации по запросам, связанным с войной на Украине Статьи редакции

В компании объяснили, что это автоматический механизм, который срабатывает, когда происходит «аномальный всплеск роста материалов».

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При запросе «война с Украиной» в браузере «Яндекса» пользователей теперь предупреждают, что «некоторые материалы в интернете могут содержать недостоверную информацию». В плашке также просят быть внимательными.

В «Яндексе» рассказали TJ, что «такая плашка появляется автоматически на запросах, по которым происходит аномальный всплеск роста материалов и быстрое обновление новостей».

Причина в том, что поисковые системы не всегда могут мгновенно индексировать весь контент, и, как следствие, картина может быть не достоверной.

пресс-служба «Яндекса»

24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать о войне с Украиной, ссылаясь только на «официальные российские источники». За несоблюдение правил регулятор пригрозил штрафами до пяти миллионов рублей или блокировкой материалов. В «Яндексе» ответили, что появление плашки с требованием Роскомнадзора никак не связано.

Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника второго дня Статьи редакции

Следим за событиями в прямом эфире.

Фото из телеграм-канала «УНИАН»

#новости #войнасукраиной #яндекс

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Евгений Понтряков

У Яндекса вечная отмазка "автоматический механизм"...

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Александр Прохоренко

Они не контролируют алгоритмы, сотрудники Яндекс просто жертвы в плену высоких технологий

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15
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Евгений Понтряков

Путин - это ИИ созданный в Яндексе.

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4
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Artem Kozlyuk

Когда очень надо — механизмы становятся ручными, как той-терьерчики.

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1
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nambavan

Это они про RT, Ленту, РИА и прочие помойки?

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Вадим Хондронов

не все написанное в интернете соответствует действительности,

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6
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Алиса Мустаева

Полностью согласна, не всему что пишут в Интернете нужно верить.

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1
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Татьяна Гараева

Вы хотите найти правду в интернете? Не стоит обольщаться. Что представляют собой статьи в интернете? Их пишут люди, а значит, они могут быть не объективны, содержать неточные данные, ошибки и откровенное враньё.

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0
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Филипп Сметчиков

Фейки могут писать для смеха, как это делают некоторые сайты, а могут для того, чтобы очернить конкурентов или даже развязать войну (информационную так точно)

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0
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Rocco

А когда ещё такая плашечка появлялась? Ах да, никогда

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6
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Ochered Syka

Смотрю и диву даюсь, сколько тут долбоебов. А я думал тут аудитория с чуть большим количеством мозгов чем на Пикабу. Я ошибался.

Россия проводит обряд экзорцизма над Украиной, скоро будет очищена и снова будем дружить!

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–16
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Интеллектуальный фитиль

Рот закрой

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8
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Ochered Syka

Ахахаха все?

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–11
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A Z

Тебе бы неплохо обряд провести по экзорцизму, а то ты реальный черт

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1
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Ochered Syka

Мамке своей проведи, похоже она демона родила.

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–8
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A Z

А ты кроме мамок никак ответить не можешь? Ну что-то совсем все грустно

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Julia Bunting
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Роман Олегович

От чего очищена?

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Книжный Илья

Неплохо начал, правда первый абзац со вторым не сочитается.

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Примитивный Валера

В компании объяснили, что это автоматический механизм,
 Как всегда виноваты алгоритмы.

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2
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Примитивный Валера

Да понятно всё. Из РКН постучались и вежливо попросили.

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1
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Иван Шушленов

Все материалы, опубликованные прокремлевскими сми, "могут содержать недостоверную информацию". Хотя другой они и не содержат.

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Зарубежный колос

Хуй войне

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Semen Semenov

Ну Яндекс всегда был отстоем

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Михаил Октябрьский

Яндекс может содержать недостоверную информацию

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John Frusciante

«В» Украине

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Artyom Jolly

Вчера лично забанил два поста с фейковой информацией на Яндекс.Дзен. Выставляли ролики семилетней давности за свежие. Клоуны ....

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