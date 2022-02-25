«Яндекс» начал предупреждать о возможной недостоверной информации по запросам, связанным с войной на Украине Статьи редакции
В компании объяснили, что это автоматический механизм, который срабатывает, когда происходит «аномальный всплеск роста материалов».
При запросе «война с Украиной» в браузере «Яндекса» пользователей теперь предупреждают, что «некоторые материалы в интернете могут содержать недостоверную информацию». В плашке также просят быть внимательными.
В «Яндексе» рассказали TJ, что «такая плашка появляется автоматически на запросах, по которым происходит аномальный всплеск роста материалов и быстрое обновление новостей».
24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать о войне с Украиной, ссылаясь только на «официальные российские источники». За несоблюдение правил регулятор пригрозил штрафами до пяти миллионов рублей или блокировкой материалов. В «Яндексе» ответили, что появление плашки с требованием Роскомнадзора никак не связано.
У Яндекса вечная отмазка "автоматический механизм"...
Они не контролируют алгоритмы, сотрудники Яндекс просто жертвы в плену высоких технологий
Путин - это ИИ созданный в Яндексе.
Когда очень надо — механизмы становятся ручными, как той-терьерчики.
Это они про RT, Ленту, РИА и прочие помойки?
не все написанное в интернете соответствует действительности,
Полностью согласна, не всему что пишут в Интернете нужно верить.
Вы хотите найти правду в интернете? Не стоит обольщаться. Что представляют собой статьи в интернете? Их пишут люди, а значит, они могут быть не объективны, содержать неточные данные, ошибки и откровенное враньё.
Фейки могут писать для смеха, как это делают некоторые сайты, а могут для того, чтобы очернить конкурентов или даже развязать войну (информационную так точно)
А когда ещё такая плашечка появлялась? Ах да, никогда
Смотрю и диву даюсь, сколько тут долбоебов. А я думал тут аудитория с чуть большим количеством мозгов чем на Пикабу. Я ошибался.
Россия проводит обряд экзорцизма над Украиной, скоро будет очищена и снова будем дружить!
Ахахаха все?
Тебе бы неплохо обряд провести по экзорцизму, а то ты реальный черт
Мамке своей проведи, похоже она демона родила.
А ты кроме мамок никак ответить не можешь? Ну что-то совсем все грустно
От чего очищена?
Все материалы, опубликованные прокремлевскими сми, "могут содержать недостоверную информацию". Хотя другой они и не содержат.
Ну Яндекс всегда был отстоем
Яндекс может содержать недостоверную информацию
«В» Украине
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«Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем».