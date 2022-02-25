Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров, «чтобы остановить гибель людей» Статьи редакции
«Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои».
Офис Владимира Зеленского опубликовал новое обращение президента Украины. Президент Украины предложил Путину начать переговоры.
Нас один из тех двух стульев
Тебя и Зелю в одну камеру для примитивных
Ты хто?
сгинь
ну или лучше работай что ли, уж очень примитивно
Святой, не меньше!
Без рофла, он реально хотел закончить войну. Но стал заложником политических игр. Может быть, не понимал всей ситуации, когда избирался. И получилось так, что его к этой всей ситуации подвели. США были против смены формата переговоров и теперь бросили Украину
Не очень-то хорошо он пытался добиться примирения когда закрывал глаза на нацизм по отношению к русскоговорящему населению, когда долбил Донбасс, и когда поднимали флаги СС и бандеры.
А пруфы есть? А то мы тут не в курсе.
В Афганистане вообще пробовали сражаться сами, без США?
У него куда яйца тяжелее, чем у деда, который сидит безвылазно в бункере
У деда их нет
Зеленский — человек. И странно что он просит проявить человечность у чумной дикой крысы, ведь все равно бесполезно.
Очевидно, что он не хочет отправлять на убой 18к гражданских лиц (которым раздали автоматы)
Идея раздать оружие гражданским - это вообще 200IQ, увидят профессиональные военные даже силуэт оружия - сразу убьют.
Респект ему.
Зеленский молодцом, конечно. Нашел в себе силы стрепеть этот позор и предложить агрессору переговоры.
Так по факту еще и не позор. Люди действительно гибнут и прекратись это через переговоры абсолютно норм.
Путин уже предъявлял требования. Боюсь, они будут и ещё жёстче. Это признание Крыма, отделение лнр/ДНР в границах областей (пиздец теперь людям, выезжать что ли?), демилитаризация, то есть, утрата многих воинских соединений. Ну и курс на нейтралитет, то есть, в сторону от НАТО, ес и США с из баблом.
Ну и смена власти, конечно. Будет протекторат московский.
Масштабы разрушения инфраструктуры просто пипец, так что это действительно правильный ход
Ред.
Так если речь идёт хотя бы об одной человеческой жизни, разве хоть что-то может быть позором? Это же ситуация в точности как с тем видео для душевнобольного террориста, только масштаб другой
Тогда для чего армия вообще? Для чего 2014 год был? И что будет с теми, кого обзовут нацистами? Для украинцев Украина - не пустой звук. Они готовы защищать свое отечество. Очевидно, что они готовы жертвовать и своей жизнью.
Вы так пишете, словно у него есть выбор. По всей видимости дела у украинской армии идут плохо, их противник уже "у ворот". И поэтому самому Зеленскому, чтобы не потерять жизнь или свободу, остаётся либо бежать (но это ещё успеется), либо призывать к переговорам.
Самый очевидный выбор - махать автоматом и призывать драться до последнего патрона, потом продолжить жизнь в изгнании и писать в Твиттер. Так он стал бы героем среди радикально настроенных людей, но, боюсь, Украине было бы ещё хуже. Хотя увидим.
Зеленский ❤️ сил ему
Я не понимаю это, нахуя вторжение? Это же пизда экономике. Разве нельзя было увязать Минские с транзитом газа после 2024? Способов же много надавить на ЕС или Украину.....
Может Путин болен и умирает, поэтому решил что-то высрать перед смертью? Логики никакой нет.... Вообще никакой.
Я не ожидал пиздец полный, максимум признание лднр с вводом "миротворцев" в лднр. Но это в моем мозгу был самый крайний случай и не сейчас.
Типа когда-то мог быть поставлен ультиматум Минские или признание.(а до этого есть еще возможности для давления)
А ввод только после явного нападения ВСУ на лднр, типа как когда Грузия напала на Цхинвал с продвижением бронетехники, что невозможно отрицать. Поэтому-то почти никаких санкций за Грузию не было.
Но я от ВСУ не ожидаю нападения на лднр. Поэтому было б максимум признание.
А сейчас просто полный пиздец в никуда. Самый худший вариант на свете.
Я тож подумал, что у него рак мозга и захотел поиграться напоследок
Всё надоело, а соскочить нельзя. И стоять на месте тоже нельзя, чтобы хотя бы сохранять текущее положение, надо гнать всё сильнее.
А лангольеры всё ближе.
Это метафора, если что.
Думаю, Зеленский прекрасно понимает, что у нашего крышак поехал окончательно и он, конечно, не остановится и никуда усаживаться не будет. Такой ход только подчеркнет людоедство и полное презрение к человечности, если у кого-то оставались иллюзии по поводу Плеши.
И Запад его реально кинул. Никакой помощи реальной. Текущие санкции никак вторжение не остановят, хотя и нанесут определённый ущерб. В общем, тяжёлая ситуация. Зеленский её переживает с достоинством.
Зеленскому нужно время выйграть хоть как то
Что это даст?
Только наш бункерный вряд ли вылезет
Президент Украины Владимир Зеленский был вывезен в бункер, поскольку российские войска приближаются к Киеву — CNN
Так пусть садится в поезд и приезжает в Москву или в Минск
зачем. это уже давно можно сделать онлайн.
У зеленского идея фикс лично встретиться в Путиным.
Наверное ещё с тех пор как в КВН прыгал перед путей зайчиком.
Не корми бота
Я фигею сколько здесь дурачков и просто подлых людей, которые считают что президент Украины ( пусть даже Зеленский) должен сдать кал а потом выслушать как макрон многочасовую лекцию об истории личных обид бункерного на Украину.
И все это унижение вынести на публику.
Мне стыдно что я Столько времени потратила на этом сайте среди невменяшек или просто врагов Украины.
Вот разница между выбранным президентом и диктатором
Послушайте че там Лавров несет на пресс-конференции. У них даже мыслей о переговорах нет.
Вообще не важно, что там этот ненормальный несёт. Месяц назад он говорил "войны не будет"
Зеленский молодец, смело и прямо говорит как есть
Как же ему сейчас тяжело.
Зеленского очень жаль.
Почему-то представила, как где-то сидит Меркель за рюмкой шнапса и думает, надо же, как меня пронесло.
Сказочный долбоеб Зеленский вещающий под дудку пидарасов американских. А вы все уши развесили, памагите там гибнут люди… у вас как вообще с логикой люди? Голова чтобы в неё есть?
Зеленского нужно прилюдно вздернуть на площади за предательство своих граждан. Уебище.
Я бы лучше вздёрнул пару русских солдат на площади, тоже за предательство.
Анус себе вздёрни.
ну иди, вздерни
ой, сразу нахуй: есть люди с которыми еще можно вести диалог и переубедить, но у вас там так насрано, что не расчистить
Ты забыл 8 лет вставить тряпка, минус 15 рублей
Почитал твои комменты - ебать ты долбоёб. "Обряд экзорцизма", "как снаряд пробил ровную дыру" - пиздец.
ой, сразу нахуй: есть люди с которыми еще можно вести диалог и переубедить, но у вас там так насрано, что не расчистить
ой, сразу нахуй: есть люди с которыми еще можно вести диалог и переубедить, но у вас там так насрано, что не расчистить
Этот коммент токсичен с вероятностью 91%. Очень токсично, можно сказать, риторика ненависти!
Я и не предполагал, что невозможность поставить негативную оценку комментарию может так сильно раздражать
Вылез клоун, долго тихорился
Я честно говоря не уверен, что Путин готов к переговорам. Он же можно сказать зашел алл-ин и вряд ли его удолетворит текущий расклад с нейтралитетом. Никто же не побежит санкции снимать, да и Украинцы с Европой не забудут подобного и начнут готовится к новому витку эскалации.
Зеленский врёт — Лавров
У них уже давно цель это Киев, дабы одержать мифическую победу над фашизмом и поделить Украину
Так у деда на беззвуке стоит?
Не кто садится не за какой стол уже не будет .
Но слишком много упоминаний Европы. Если это атака на единство Европы, то Россия её выиграла.
Только есть один нюанс. Оружие наши не сложат, как хочет Россия. Если Россия заинтересована в мире (лол нет, это лишь тупой предлог), то сядет.
Стало окончательно ясно что Пыня просто <не знаю, даже подходящее нецензурное слово подобрать сложно> и никто не поможет, только санкциями посыпают которые войну остановить не в силах.
так если гибнут люди, то может лучше вообще сдаться и сложить оружие?
Похоже, дела у ВСУ не очень, потому что ещё вчера они на предложение Путина начать переговоры по нейтралитету ответили, что "тот, кто выигрывает войну, не предлагает переговоры первым".
Ещё вчера готов был побеждать всю российскую армию из ставки Сталина, а сегодня просит о переговорах, как-то быстросдулся. Замы у него побойчее остались?
Всё, походу
Молодец! Гибель людей необходимо остановить.
Жаль, что деду похуй и из бункера не услышит. Кмк, солнцеликий решил идти до конца.
Путина устроит только капитуляция, это всем понятно. Переговоры для него это как сдать назад.
А у Зеленского 2 пути - остаться при этом в Украине (что = арест), либо уехать с Украины (что тоже устроит Путина).
По-человечески очень жаль Зеленского.
Видео битое, @Артём Мазанов . В середине и конце картинка статичная
«Против того, что европейские государства отказываются делить границы силой»
- И тут Югославия такая «ну да, ну да, пошла я нахер»
😄
Видео набрало популярность в твиттере, а англоязычные пользователи просили его перевести.
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