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Артём Мазанов

Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров, «чтобы остановить гибель людей» Статьи редакции

«Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои».

Офис Владимира Зеленского опубликовал новое обращение президента Украины. Президент Украины предложил Путину начать переговоры.

Вторжение России в Украину – это не просто вторжение, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против элементарных прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются делить границы силой

Владимир Зеленский

#новости #войнасукраиной

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157 157 комментариев
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158 комментариев
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Примитивный Валера

Да, давно пора его посадить.

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143
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Мудрый фитиль

А посадят тебя, брат, за этот комет

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27
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Примитивный Валера

Ты же будешь носить мне передачки?

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27
4 комментария
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Майка Ника

Нас один из тех двух стульев

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0
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Ирина Диреева

Тебя и Зелю в одну камеру для примитивных

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–2
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Ипполит Воробьянинов

Ты хто?

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0
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Майка Ника

сгинь

ну или лучше работай что ли, уж очень примитивно

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0
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Научно-Технический космос

Как же жалко его. Предали и бросили на съедение, прямо как в Афганистане. И это человек, который искренне пытался добиться примирения.

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111
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Deerp Deerp

Святой, не меньше!

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–41
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Рыжий

Без рофла, он реально хотел закончить войну. Но стал заложником политических игр. Может быть, не понимал всей ситуации, когда избирался. И получилось так, что его к этой всей ситуации подвели. США были против смены формата переговоров и теперь бросили Украину

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18
1 комментарий
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MrDSLow

Не очень-то хорошо он пытался добиться примирения когда закрывал глаза на нацизм по отношению к русскоговорящему населению, когда долбил Донбасс, и когда поднимали флаги СС и бандеры.

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–33
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Кривой Макс

Привет, ты ебанутый?

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13
2 комментария
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Gedevan

А пруфы есть? А то мы тут не в курсе.

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1
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Щячло Попячтса

В Афганистане вообще пробовали сражаться сами, без США?

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0
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Ren Sultan

У него куда яйца тяжелее, чем у деда, который сидит безвылазно в бункере

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96
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Artemy Kozodaev

У деда их нет

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51
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Мобильный кубок

у деда их вообще нет

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19
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Яркий мангал
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74
3 комментария
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Трансгендолет

Зеленский — человек. И странно что он просит проявить человечность у чумной дикой крысы, ведь все равно бесполезно.

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72
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Рыжий

Очевидно, что он не хочет отправлять на убой 18к гражданских лиц (которым раздали автоматы)

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21
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Игорь Николаев

Идея раздать оружие гражданским - это вообще 200IQ, увидят профессиональные военные даже силуэт оружия - сразу убьют.

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4
3 комментария
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Трансгендолет

Респект ему.

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2
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Зянон

Зеленский молодцом, конечно. Нашел в себе силы стрепеть этот позор и предложить агрессору переговоры.

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50
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IaroslavTuch

Так по факту еще и не позор. Люди действительно гибнут и прекратись это через переговоры абсолютно норм.

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24
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Зянон

Путин уже предъявлял требования. Боюсь, они будут и ещё жёстче. Это признание Крыма, отделение лнр/ДНР в границах областей (пиздец теперь людям, выезжать что ли?), демилитаризация, то есть, утрата многих воинских соединений. Ну и курс на нейтралитет, то есть, в сторону от НАТО, ес и США с из баблом.

Ну и смена власти, конечно. Будет протекторат московский.

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13
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радиоприёмник

Масштабы разрушения инфраструктуры просто пипец, так что это действительно правильный ход

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4
4 комментария
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Зянон

Ред.

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0
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Анастасия Лукьянова

Так если речь идёт хотя бы об одной человеческой жизни, разве хоть что-то может быть позором? Это же ситуация в точности как с тем видео для душевнобольного террориста, только масштаб другой

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5
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Зянон

Тогда для чего армия вообще? Для чего 2014 год был? И что будет с теми, кого обзовут нацистами? Для украинцев Украина - не пустой звук. Они готовы защищать свое отечество. Очевидно, что они готовы жертвовать и своей жизнью.

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6
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Романелло Кивогенс

Вы так пишете, словно у него есть выбор. По всей видимости дела у украинской армии идут плохо, их противник уже "у ворот". И поэтому самому Зеленскому, чтобы не потерять жизнь или свободу, остаётся либо бежать (но это ещё успеется), либо призывать к переговорам.

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0
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Зянон

Самый очевидный выбор - махать автоматом и призывать драться до последнего патрона, потом продолжить жизнь в изгнании и писать в Твиттер. Так он стал бы героем среди радикально настроенных людей, но, боюсь, Украине было бы ещё хуже. Хотя увидим.

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0
1 комментарий
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Екатерина Кузнецова

Зеленский ❤️ сил ему

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48
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Данила Романов

Я не понимаю это, нахуя вторжение? Это же пизда экономике. Разве нельзя было увязать Минские с транзитом газа после 2024? Способов же много надавить на ЕС или Украину.....
Может Путин болен и умирает, поэтому решил что-то высрать перед смертью? Логики никакой нет.... Вообще никакой.

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39
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Мобильный кубок

чего ты ожидал от моли?

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8
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Данила Романов

Я не ожидал пиздец полный, максимум признание лднр с вводом "миротворцев" в лднр. Но это в моем мозгу был самый крайний случай и не сейчас.
Типа когда-то мог быть поставлен ультиматум Минские или признание.(а до этого есть еще возможности для давления)
А ввод только после явного нападения ВСУ на лднр, типа как когда Грузия напала на Цхинвал с продвижением бронетехники, что невозможно отрицать. Поэтому-то почти никаких санкций за Грузию не было.

Но я от ВСУ не ожидаю нападения на лднр. Поэтому было б максимум признание.

А сейчас просто полный пиздец в никуда. Самый худший вариант на свете.

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10
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Maksim Derkach

Я тож подумал, что у него рак мозга и захотел поиграться напоследок

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9
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Дмитрий Григорьев

Всё надоело, а соскочить нельзя. И стоять на месте тоже нельзя, чтобы хотя бы сохранять текущее положение, надо гнать всё сильнее.

А лангольеры всё ближе.

Это метафора, если что.

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4
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Руслан Турченко

Думаю, Зеленский прекрасно понимает, что у нашего крышак поехал окончательно и он, конечно, не остановится и никуда усаживаться не будет. Такой ход только подчеркнет людоедство и полное презрение к человечности, если у кого-то оставались иллюзии по поводу Плеши.

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27
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new_comment

И Запад его реально кинул. Никакой помощи реальной. Текущие санкции никак вторжение не остановят, хотя и нанесут определённый ущерб. В общем, тяжёлая ситуация. Зеленский её переживает с достоинством.

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3
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Задумчивой Кот

Зеленскому нужно время выйграть хоть как то

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1
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Daroof

Что это даст?

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1
3 комментария
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Зарубежный колос

Волевое решение!

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18
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Dmitry Karpovich

Только наш бункерный вряд ли вылезет

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27
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Зарубежный колос

Попросит кал еще

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13
1 комментарий
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Аваренка куличон

Президент Украины Владимир Зеленский был вывезен в бункер, поскольку российские войска приближаются к Киеву — CNN

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1
1 комментарий
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Дмитрий Косатиков

Так пусть садится в поезд и приезжает в Москву или в Минск

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–30
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Metalcoreman

зачем. это уже давно можно сделать онлайн.

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4
1 комментарий
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Алина Кипр

У зеленского идея фикс лично встретиться в Путиным.
Наверное ещё с тех пор как в КВН прыгал перед путей зайчиком.

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–127
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Параллельный Макс

слушай ты либо на фронт иди помогай своим, либо молчи, он в такое время взял на себя то что вообще никому в голову придти не могло

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64
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Аяз Умбатов

Не корми бота

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3
1 комментарий
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Психический кофе

У тебя идея фикс - защищать хуйло?

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0
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Алина Кипр

Я фигею сколько здесь дурачков и просто подлых людей, которые считают что президент Украины ( пусть даже Зеленский) должен сдать кал а потом выслушать как макрон многочасовую лекцию об истории личных обид бункерного на Украину.
И все это унижение вынести на публику.
Мне стыдно что я Столько времени потратила на этом сайте среди невменяшек или просто врагов Украины.

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–4
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Психический кофе

Ты несёшь какую-то хуйню и ожидаемо отхватываешь минусов. Не вижу смысла тебе обижаться.

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0
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Миллениал флакон

Вот разница между выбранным президентом и диктатором

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18
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Похожий волк

К несчастью, у Путина другие цели. Он, скорее всего, не остановится, пока Зеленский не покинет пост.

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10
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Мобильный кубок

сомневаюсь, что это остановит его

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2
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Решающий Денис

🕊 Надеюсь дед вспомнит, что «защита» донбаса ≠ оккупация Украины

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8
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Передний паук например

Шо то хуйня, шо это хуйня.

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4
1 комментарий
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Ivar Ragnarsson

Послушайте че там Лавров несет на пресс-конференции. У них даже мыслей о переговорах нет.

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7
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Кирилл Втюрин

Вообще не важно, что там этот ненормальный несёт. Месяц назад он говорил "войны не будет"

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8
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Яня

Зеленский молодец, смело и прямо говорит как есть

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8
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the art of гепард

Как же ему сейчас тяжело.

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8
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Zhanna Sinelnik

Зеленского очень жаль.
Почему-то представила, как где-то сидит Меркель за рюмкой шнапса и думает, надо же, как меня пронесло.

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8
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Тонкий каякер

а почему он лично обращается? мог бы говорить "этот руководитель", "тот самоизбранный" и тп

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6
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Могучий алмаз

потому что не долбоеб)

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7
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Ochered Syka

Сказочный долбоеб Зеленский вещающий под дудку пидарасов американских. А вы все уши развесили, памагите там гибнут люди… у вас как вообще с логикой люди? Голова чтобы в неё есть?

Зеленского нужно прилюдно вздернуть на площади за предательство своих граждан. Уебище.

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–117
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Darth Felus

Я бы лучше вздёрнул пару русских солдат на площади, тоже за предательство.

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15
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Пажелой пеликан

Анус себе вздёрни.

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7
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Сирано де Бержерак

ну иди, вздерни

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6
3 комментария
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Арсений Зябликов

ой, сразу нахуй: есть люди с которыми еще можно вести диалог и переубедить, но у вас там так насрано, что не расчистить

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4
4 комментария
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Николай Щорс

Ты забыл 8 лет вставить тряпка, минус 15 рублей

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5
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Иван Балаган

Почитал твои комменты - ебать ты долбоёб. "Обряд экзорцизма", "как снаряд пробил ровную дыру" - пиздец.

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3
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Арсений Зябликов

ой, сразу нахуй: есть люди с которыми еще можно вести диалог и переубедить, но у вас там так насрано, что не расчистить

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3
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lovemyonahole

@Вахтёр

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2
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Арсений Зябликов

ой, сразу нахуй: есть люди с которыми еще можно вести диалог и переубедить, но у вас там так насрано, что не расчистить

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1
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Токсичный бот

Этот коммент токсичен с вероятностью 91%. Очень токсично, можно сказать, риторика ненависти!

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1
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Nick Kozyrev

Я и не предполагал, что невозможность поставить негативную оценку комментарию может так сильно раздражать

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1
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Психический кофе

Себя за яйца вздёрни, пёс.

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0
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Unkind

Вылез клоун, долго тихорился

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0
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Yufers

Я честно говоря не уверен, что Путин готов к переговорам. Он же можно сказать зашел алл-ин и вряд ли его удолетворит текущий расклад с нейтралитетом. Никто же не побежит санкции снимать, да и Украинцы с Европой не забудут подобного и начнут готовится к новому витку эскалации.

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7
3 комментария
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Maksim Romanenko

Зеленский врёт — Лавров
У них уже давно цель это Киев, дабы одержать мифическую победу над фашизмом и поделить Украину

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3
3 комментария
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Ivan

Так у деда на беззвуке стоит?

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3
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Марк Цукор

Не кто садится не за какой стол уже не будет .

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0
8 комментариев
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Зянон

Но слишком много упоминаний Европы. Если это атака на единство Европы, то Россия её выиграла.

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2
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Darth Felus

Только есть один нюанс. Оружие наши не сложат, как хочет Россия. Если Россия заинтересована в мире (лол нет, это лишь тупой предлог), то сядет.

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1
6 комментариев
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Sloowbruh

Стало окончательно ясно что Пыня просто <не знаю, даже подходящее нецензурное слово подобрать сложно> и никто не поможет, только санкциями посыпают которые войну остановить не в силах.

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1
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Йон Эрби

так если гибнут люди, то может лучше вообще сдаться и сложить оружие?

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0
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Daroof

Похоже, дела у ВСУ не очень, потому что ещё вчера они на предложение Путина начать переговоры по нейтралитету ответили, что "тот, кто выигрывает войну, не предлагает переговоры первым".

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0
3 комментария
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Неведомый клуб

Ну так пусть капитулирует. Ради чего сейчас люди умирают, если итог всем известен?

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–5
1 комментарий
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what's left of Stalin

Ещё вчера готов был побеждать всю российскую армию из ставки Сталина, а сегодня просит о переговорах, как-то быстросдулся. Замы у него побойчее остались?

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–15
2 комментария
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Илья Брегман

Всё, походу

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0
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Hooligan

Молодец! Гибель людей необходимо остановить.

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0
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Подводной жар

Лавров же вроде ответил, что Украина сначала должна сложить оружие.

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0
2 комментария
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John Doe

Жаль, что деду похуй и из бункера не услышит. Кмк, солнцеликий решил идти до конца.

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0
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Ivan Nikiforenko

Путина устроит только капитуляция, это всем понятно. Переговоры для него это как сдать назад.
А у Зеленского 2 пути - остаться при этом в Украине (что = арест), либо уехать с Украины (что тоже устроит Путина).

По-человечески очень жаль Зеленского.

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0
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Прозрачный крюк

Видео битое, @Артём Мазанов . В середине и конце картинка статичная

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Andrey Petrov

«Против того, что европейские государства отказываются делить границы силой»
- И тут Югославия такая «ну да, ну да, пошла я нахер»
😄

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