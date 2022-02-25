Видео Baza: подготовка чеченских силовиков к отправке на Украину Статьи редакции
На площади собрались десять тысяч человек, утверждает издание.
Baza опубликовала видео, на котором чеченские силовики готовятся поехать на Украину. На площади собрались десять тысяч человек, утверждает издание.
По данным Baza, приказ выехать на Украину отдал лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Кроме того, в стране уже находятся две тысячи сотрудников батальонов «Юг», «Север» и «ОМОН», перед которыми поставили задачу попасть в Мариуполь. Однако 24 февраля недалеко от города взорвали мост, из-за чего «произошла небольшая заминка», рассказал источник издания.
Как пишет «Подъём», перед отправкой эшелона военных из Грозного на Украину Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извинений перед Владимиром Путиным. «Пользуясь случаем, хочу дать совет пока ещё действующему президенту Украины… пока он не стал бывшим… Позвонить нашему главнокомандующему, президенту Владимиру Владимировичу и извиниться», — сказал глава Чечни.
24 декабря Кадыров встретился с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщил в инстаграме помощник главы Чечни Адам Делимханов. По данным телерадиокомпании «Грозный», они обсуждали вопросы деятельности ведомства в республике.
Как пишет РИА «Новости», помощник Кадырова (имя не уточняется) опубликовал фото и видео, на которых бойцы батальона Росгвардии «Юг» совершают коллективный намаз в лесу. Mash со ссылкой на сообщения подписчиков утверждает, что они находились под Киевом.
Украинское издание УНИАН пишет, что 25 февраля в Бресте заметили колонну военной техники с символом «V». Очевидцы сообщили, что на этих машинах едут чеченские военные.
Переселят всех чеченцев на Украину?
рожа вырожденца без капли интеллекта, блять
Носитель чемоданов
Кличка ручка
охуеть. к тебе в город входит 10000 отборных чеченцов обученных убивать. это даже на психологическом уровне подавляет.
скорее наоборот, поднимет мотивацию воевать у местного населения
тоже верно
они обучены убивать без сопротивления. а там совсем другая история
Ебанные Саударкары
Пруфов пока не нашел
Блин, я не успеваю смотреть стрим Дождя, мониторить эти каналы и читать TJ!
Но комментировать же успеваете)
Они как наемники, за тех, кто платит.
Страшно за горожан.
Надеюсь, всю эту толпу отправят к их пророку как можно раньше.
Харконнены перед атакой на Аракис.
Братья славяне едут защищать русскоговорящие население от укрофашистов.
Молюсь всем богам увидеть Россию без этих двух долбоебов на фото
под каким Киевом они под Брестом стоят
Спасибо, друг! Добавлю
он сказал "дон" 7 раз за 40 секунд.
меньше обычного.
Иншааллах, славяне!
земля стекловатой
Мясо едит
Чернозем!
Пиздец, он решил и этих обезьян в ход пустить.
Если Путин - Гитлер, менты - гестапо, то это выходит ССовцы?
Я думаю у них задача повязать зелибобу.
т.е. 10к могилок, так и запишем
База продалась конечно, написали сегодня, что Талибан *под санкциями ООН, понятно, кто купил и кто использует такую формулировку
«Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем».
По словам студента НГУ, в студгородке патрулируют отряды Росгвардии, а деканат предупреждает учащихся о последствиях для «митингующих, сочувствующих и противодействующих».
«Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои».
Видео набрало популярность в твиттере, а англоязычные пользователи просили его перевести.
Открыл тикток посмотреть. Лучше бы не открывал. Нихуя в этой стране не будет хорошего. Пропитые алкоголики с засранными пропагандой мозгами. Герои с диванов и бойцы которые тяжелее бутылки пива не поднимали. Гордятся блять высирают мотивационные речи про 8 лет бомбежки и квн. Быдло безмозглое. Мозгов не хватает даже чтобы просто на ценник на…