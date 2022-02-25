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Яна Ломакина

Видео Baza: подготовка чеченских силовиков к отправке на Украину Статьи редакции

На площади собрались десять тысяч человек, утверждает издание.

53 53 комментария
3086 просмотров
Видео Baza

Baza опубликовала видео, на котором чеченские силовики готовятся поехать на Украину. На площади собрались десять тысяч человек, утверждает издание.

По данным Baza, приказ выехать на Украину отдал лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Кроме того, в стране уже находятся две тысячи сотрудников батальонов «Юг», «Север» и «ОМОН», перед которыми поставили задачу попасть в Мариуполь. Однако 24 февраля недалеко от города взорвали мост, из-за чего «произошла небольшая заминка», рассказал источник издания.

Видео Baza

Как пишет «Подъём», перед отправкой эшелона военных из Грозного на Украину Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извинений перед Владимиром Путиным. «Пользуясь случаем, хочу дать совет пока ещё действующему президенту Украины… пока он не стал бывшим… Позвонить нашему главнокомандующему, президенту Владимиру Владимировичу и извиниться», — сказал глава Чечни.

Видео издания «Подъём»

24 декабря Кадыров встретился с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщил в инстаграме помощник главы Чечни Адам Делимханов. По данным телерадиокомпании «Грозный», они обсуждали вопросы деятельности ведомства в республике.

Фото из инстаграма Адама Делимханова

Как пишет РИА «Новости», помощник Кадырова (имя не уточняется) опубликовал фото и видео, на которых бойцы батальона Росгвардии «Юг» совершают коллективный намаз в лесу. Mash со ссылкой на сообщения подписчиков утверждает, что они находились под Киевом.

Украинское издание УНИАН пишет, что 25 февраля в Бресте заметили колонну военной техники с символом «V». Очевидцы сообщили, что на этих машинах едут чеченские военные.

#новости #войнасукраиной

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Могучий алмаз

а вот и многоходовочка от путина по решению чеченского вопроса

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Иван Шушленов

Переселят всех чеченцев на Украину?

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Могучий алмаз

с семечками в карманах

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2
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Петербургский Никита

бля, внатуре

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the art of гепард

рожа вырожденца без капли интеллекта, блять

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18
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Dan

Носитель чемоданов

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Dan KOKO

Кличка ручка

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Пыльный алмаз

Сук, лицо дауна

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Dr. Acula
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Пропитанный картон

охуеть. к тебе в город входит 10000 отборных чеченцов обученных убивать. это даже на психологическом уровне подавляет.

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X спас Y

скорее наоборот, поднимет мотивацию воевать у местного населения

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Пропитанный картон

тоже верно

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0
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Metalcoreman

они обучены убивать без сопротивления. а там совсем другая история

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7
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outsider man

https://youtu.be/aNCF_ogDReo?t=69

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9
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Dan

Ебанные Саударкары

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Artemy Kozodaev

Пруфов пока не нашел

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6
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Примитивный Валера

Так на первом видео в посте он это и говорит.

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Примитивный Валера

С доньками и вот этим всем.

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Artemy Kozodaev

Блин, я не успеваю смотреть стрим Дождя, мониторить эти каналы и читать TJ!

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Alexandr Symbiotov

Но комментировать же успеваете)

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Петербургский Никита

сегодня с украиной, а с кем завтра мы все знаем

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Сеня

Они как наемники, за тех, кто платит.

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WED CR.ST.

Страшно за горожан.

Надеюсь, всю эту толпу отправят к их пророку как можно раньше.

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Внешний глобус

совершают коллективный намаз в лесу. Mash со ссылкой на сообщения подписчиков утверждает, что они находились под Киевом.
 Очень тактично, очень по военному.

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Интеллектуальный фитиль

Чем намазываются, говном? 🤡

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8
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Spawn Nouveau II

Харконнены перед атакой на Аракис.

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6
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Вредный вентилятор

зеленский будет извинятсья за то что кадыров и путин долбоебы и шизофреники?

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3
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Сознательный утюг

Не боишься, что в геншине отключат европейские сервера для россиян?

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Вредный вентилятор

китайцы наши друзья

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Сознательный утюг

Но сервера то в Европе

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Вредный вентилятор

Перенесут надеюсь, ну или продам куда деваться

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Зарубежный колос

Хуй войне, дон

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Komatsu D335A

Братья славяне едут защищать русскоговорящие население от укрофашистов.

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3
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Подводной жар

я так понимаю они после захвата будут что-то типа полиции, контролировать местность

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2
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Взрослый лолипоп

Партизанам на заметку

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Maksim Romanenko

Молюсь всем богам увидеть Россию без этих двух долбоебов на фото

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1
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Зелёный Мох

под каким Киевом они под Брестом стоят

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Зелёный Мох

Пруф https://t.me/uniannet/31819?single

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Зелёный Мох

@Яна Ломакина

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Яна Ломакина

Спасибо, друг! Добавлю

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Blaine

он сказал "дон" 7 раз за 40 секунд.
меньше обычного.

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МИКРОМОЛЬ

Иншааллах, славяне!

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Внешний глобус

А здесь извинения

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Universe

земля стекловатой

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Markoni

Мясо едит

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Конь Федерации

Чернозем!

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Daniil Kravchenko

Пиздец, он решил и этих обезьян в ход пустить.

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Взрослый лолипоп

Чё там решать, они сами хотели. Кадырову нужно, чтобы у его личной армии был постоянный боевой опыт.

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Fedor Andreev

Если Путин - Гитлер, менты - гестапо, то это выходит ССовцы?

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IO
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пан Смирницкий

Я думаю у них задача повязать зелибобу.

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Андрей Васильев

т.е. 10к могилок, так и запишем

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A Z

База продалась конечно, написали сегодня, что Талибан *под санкциями ООН, понятно, кто купил и кто использует такую формулировку

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