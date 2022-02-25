На площади собрались десять тысяч человек, утверждает издание.

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Видео Baza

Baza опубликовала видео, на котором чеченские силовики готовятся поехать на Украину. На площади собрались десять тысяч человек, утверждает издание.

По данным Baza, приказ выехать на Украину отдал лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Кроме того, в стране уже находятся две тысячи сотрудников батальонов «Юг», «Север» и «ОМОН», перед которыми поставили задачу попасть в Мариуполь. Однако 24 февраля недалеко от города взорвали мост, из-за чего «произошла небольшая заминка», рассказал источник издания.

Видео Baza

Как пишет «Подъём», перед отправкой эшелона военных из Грозного на Украину Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извинений перед Владимиром Путиным. «Пользуясь случаем, хочу дать совет пока ещё действующему президенту Украины… пока он не стал бывшим… Позвонить нашему главнокомандующему, президенту Владимиру Владимировичу и извиниться», — сказал глава Чечни.

Видео издания «Подъём»

24 декабря Кадыров встретился с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщил в инстаграме помощник главы Чечни Адам Делимханов. По данным телерадиокомпании «Грозный», они обсуждали вопросы деятельности ведомства в республике.

Фото из инстаграма Адама Делимханова

Как пишет РИА «Новости», помощник Кадырова (имя не уточняется) опубликовал фото и видео, на которых бойцы батальона Росгвардии «Юг» совершают коллективный намаз в лесу. Mash со ссылкой на сообщения подписчиков утверждает, что они находились под Киевом.

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Украинское издание УНИАН пишет, что 25 февраля в Бресте заметили колонну военной техники с символом «V». Очевидцы сообщили, что на этих машинах едут чеченские военные.