{"id":1110,"title":"\u041d\u0435 \u0443\u0441\u043f\u0435\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0438\u0433\u0440\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043d\u0435\u0436\u043a\u0438? \u0421\u044b\u0433\u0440\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0432 \u0430\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=1110&url=https:\/\/vc.ru\/special\/snowfight&placeBit=1&hash=4638c34ff2d0764b2168785b18be3d1bf99075897cce8c056d5ae35f57eff82c","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

«Формула-1» отменила этап чемпионата мира по автогонкам из-за войны на Украине Статьи редакции

Проведение Гран-при в Сочи руководство назвало «невозможным в нынешних условиях».

59 59 комментариев
2741 просмотров
F1 Media @F1Media

В заявлении об отмене российского Гран-при «Формула-1» заявила, что цель автогонок — «объединять людей и нации». Руководство также сообщило, что надеется на мирное разрешение конфликта между Россией и Украиной.

Решение отменить этап чемпионата в мире приняли правление «Ф-1», представители Международной федерации автоспорта и команды серии.

Мы с грустью, шоком и надеждой на мирное разрешение сложившейся ситуации наблюдаем за развитием событий на Украине.

«Формула-1»

Новый сезон «Формула-1» начнётся 20 марта в Бахрейне. Гран-при России должен был пройти 23-25 сентября.

Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника второго дня Статьи редакции

Следим за событиями в прямом эфире.

Фото из телеграм-канала «УНИАН»

#новости #войнасукраиной

59 59 комментариев
38
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
59 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Интеллектуальный фитиль

Ееее, Россия изгой

Ответить
23
Развернуть ветку
Мудрый фитиль

Позиция настоящего либерахи - пусть у меня дом сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла

Ответить
–42
Развернуть ветку
Подводной жар

да, пусть всё нахуй сгорит. Другого нет выхода у этой страны, к сожалению.

Ответить
47
Развернуть ветку
Zakhar Zakharov

у тебя прям повесточка каждый день кардинально меняется)

Ответить
1
Развернуть ветку
Подводной жар

в этом вопросе у меня всё без изменений.

Ответить
1
Развернуть ветку
Арзэт Ро

Причём, если посмотреть, как сейчас после бомбёжек выглядят Германия, Польша, Хиросима, Нагасаки, то почему бы и нет. Если в стране образованные есть, то они быстро заново всё с нуля перестроят.

Ответить
0
Развернуть ветку
Metalcoreman

судя по всему новую Россию уже иначе не сделать

Ответить
0
Развернуть ветку
Виталий Чухнов

Ну слушай будем как северная корея.
Это же пиздец.

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Depeche Mode

Этот плешивый бабуин опозорил всех русских. Никто не будет вдаваться в подробности, почему так произошло. Будут показывать пальцем и говорить "аааа, русский, агрессор сука". Хуже всего, что пройдёт лет десять и никто не вспомнит, как все началось. Они будут ненавидеть нас, а мы - их. Спасибо, Владимир Владимирович

Ответить
11
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

Там сейчас попрут из всех чемпионатов

Ответить
10
Развернуть ветку
Rex Sacrorum

Отлично.

Ответить
1
Развернуть ветку
Алексей Михайлов

Кларксон написал в твиттере "Nikita Mazepin. You fucking retard. Go and race in Russia on your own. You’d still lose". Ну и Никитку скорее всего тоже пидорнут.
Я понимаю, когда санкции затрагивают российские компании, но вот такую травлю русского парня я понять и принять не могу. Считаю, что это не правильно. Более того такая ненависть к простым русским только на руку пропагандистам, люди только укрепятся во мнении, что запад желает нам зла, а дед был прав.

Ответить
3
Развернуть ветку
Ilia Volkov

Простые русские - это те самые простые русские, папы которых владеют уралкалием, и могут сынуле оплатить не просто рента-драйв, а целую команду ф1 купить?

Ответить
17
Развернуть ветку
Алексей Михайлов

Ну окей, он не совсем простой русский. Но он не чиновник и не бизнесмен. Он спортсмен, в чем его вина?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Ilia Volkov

Он не чиновник и не бизнесмен, но он сполна пользуется плодами успеха своего отца в олигархической России. Был бы он талантливым самородком, вопросов бы к нему не было никаких (как их нет, например, к Дане Квяту, который сам выгрыз себе место, пробиваясь в академии Ред булла). Да и было бы о чем переживать, у Никитки даже зачатков таланта не наблюдается.

Ответить
5
Развернуть ветку
Алексей Михайлов

Я бы понял, если б его пидорнули в середине прошлого сезона за то что едет плохо. Но мне не нравится, что его собираются пидорнуть только за то, что он русский. Это не правильно, я считаю.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ilia Volkov

Пидорнуть не за то, что русский, а за аффилированность с госкомпаниями из России. Много чести.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Михайлов

Но Уралкалий - не госкомпания.

Ответить
1
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Ilia Volkov

Слабо верится, что у руля такой крупной компании может оказаться случайный человек. Как минимум тот факт, что в совете директоров уралкалия председателем выступает г-н Чемезов, глава Ростеха, заставляет несколько призадуматься (роль Ростеха в нынешних событиях дополнительно пояснять, надеюсь, не нужно?)

Ответить
0
Развернуть ветку
Значительный парфюмер

за то что он русский
 Тебе же вроде объяснили, или ты прикалываешься?

Ответить
0
Развернуть ветку
Ваша совесть.

"Простым русским". LOL.

Ответить
4
Развернуть ветку
A Z

Его и так все не любят, этого Мазепина, понятно, за счет чьих денег он в Формуле 1

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Михайлов

Ну да, он быдлан конченый и ездит херово. Это повод его шеймить?

Ответить
0
Развернуть ветку
A Z

Он пробился туда не талантом, а за счет своего отца. Теперь понятно, почему его не любят?

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Михайлов

За счет таланта пробиваются единицы. Без денег в формулу почти не попасть.

Ответить
2
Развернуть ветку
A Z

У всех папочти олигархи?

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Михайлов

У Лэнса Стролла, например да.

Ответить
0
Развернуть ветку
A Z

с таким же сомнительным происхождением?

Ответить
0
Развернуть ветку
Rudolf Cunningham

А есть олигархи без сомнительного?

Ответить
0
Развернуть ветку
A Z

насчет отца Лэнса Стролла не в курсе. В РФ нет

Ответить
0
Развернуть ветку
Rudolf Cunningham

Да везде нет. Богатеть честно можно до определенного предела, потом нужно чтобы тебе "позволяли" это делать. И как этого добиться уже зависит от конкретной страны, а дальше в лучшем случае начинается серый финансовый схематоз, а в худшем - все видят.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ваша совесть.

Так не в деньгах же дело в этом случае, а в их происхождении. Почитайте про _эти_ деньги.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ваша совесть.

Конечно. Пусть ведёт себя прилично.

Ответить
0
Развернуть ветку
Владислав Егоров

Обычно такого достаточно

Ответить
0
Развернуть ветку
Av Av

Ну и Никитку скорее всего тоже пидорнут
 Хаас тогда тоже пидорнут из Ф1, они только на деньги российского спонсора выживают

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Авдеев

вы все виноваты. все. отныне нет "простых" русских парней

Ответить
0
Развернуть ветку
Марко Ройс

Потому что не надо говорить, про спорт вне политики и прочую чушь

Ответить
0
Развернуть ветку
Ваша совесть.

Ещё бы россеян выгнали из пилотов.
С тех пор, как в Ф1 появились российские пилоты, появилось столько быдловаты в комментах на всех новостных сайтах. Матерятся, оскорбляют все и вся. И это началось ещё со времён Петрова.
А посмотрите в комменты на русских автоспорт и моторспорт. Ужас. Расизм и антизападничество процветают. И комменты к новостям эти не трутся. Надо уже дать этим людям смотреть снова футбол, откуда они и пришли в Ф1.
Чтобы осталась одна старая интеллигентная формульная фанатская публика.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Михайлов

Ну выгонят и чего? Все эти расисты только убедятся в своей правоте.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ваша совесть.

Да им плевать. Им не нужны аргументы в их "убеждениях".

Ответить
1
Развернуть ветку
Metalcoreman

Haas и вся Ф1 убирает рекламу Уралкалия

Ответить
0
Развернуть ветку
d10482015

Вот как стало, если что

Ответить
3
Развернуть ветку
Ваша совесть.

"Мило". Выглядит, как Калина в белом цвете. С черными пластиковыми элементами вкруг, которые они не могут из-за удорожания делать тоже белыми. Максимально дёшево. )
Но Haas сам выбрал эту дорогу с калием.

Ответить
0
Развернуть ветку
Av Av

У Хааса не было выбора, или бы закрыли команду, они только на деньги российского спонсора выживают

Ответить
1
Развернуть ветку
Ваша совесть.

Ну сейчас откуда-то нашлись деньги. Тим принсипал Steiner заявил, что деньги до конца сезона имеются.

Ответить
0
Развернуть ветку
Av Av

Деньги уралкалия

Ответить
0
Развернуть ветку
Metalcoreman

осталось ещё решить, что с Мазепиным делать. возможно это вообще конец команде

Ответить
0
Развернуть ветку
Плоский завод

Иронично, что они это делают в куртках Уралкалия

Ответить
1
Развернуть ветку
Николай Корягин

Идет просто кэнсэлинг России. Что им гонки в СЕНТЯБРЕ то сделали?

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Васильев

очередные "мощнейшие" санкции

Ответить
–4
Развернуть ветку
Metalcoreman

мощные ты будешь ощущать медленно и долго

Ответить
3
Развернуть ветку
Подводной жар

а есть какие-то эффективные и мощные?

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Васильев

так ждем, пока похоже нет таких

Ответить
0
Развернуть ветку
Отчаянный крюк

Столько рекламы было, что я даже чуть не купил билеты

Ответить
0
Развернуть ветку
Артемий Галян

На самом деле, один из немногих этапов, который действительно можно посетить. Можно посмотреть на машинки, много чего вы не пропустите. Это, конечно, не Монако, но по факту Сочи был одним из лучших этапов для посещения

Ответить
1
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin

Заголовок звучит так будто Россия взяла и отменила все гонки чемпионата

Ответить
0
Развернуть ветку
Hooligan

Не удивлен

Ответить
0
Развернуть ветку
Pavel Melikhov

Это прекрасная новость )

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 59 комментариев
Новости
Яна Ломакина
Талибы призвали Россию и Украину решить конфликт «путём диалога и мирными средствами» Статьи редакции

Правительство Афганистана обеспокоено возможностью гибели гражданского населения.

Фото из твиттера МИД Афганистана 
101 101 комментарий
197
Интернет
Sasha Shambilova
«Вы пришли на мою землю, вы понимаете?»: разговор жительницы Геническа с российскими военными Статьи редакции

Видео набрало популярность в твиттере, а англоязычные пользователи просили его перевести.

Видео из твиттера @ian_tanya
130 130 комментариев
190
Джонни Мнемоников
Вот тебе и Зелибоба, ч. 2

Слушайте, а ведь Зеленский-то оказался с титановыми яйцами. Каждое полметра в диаметре.

88 88 комментариев
125
Чувак менять ник раз в три мес

Открыл тикток посмотреть. Лучше бы не открывал. Нихуя в этой стране не будет хорошего. Пропитые алкоголики с засранными пропагандой мозгами. Герои с диванов и бойцы которые тяжелее бутылки пива не поднимали. Гордятся блять высирают мотивационные речи про 8 лет бомбежки и квн. Быдло безмозглое. Мозгов не хватает даже чтобы просто на ценник на…

38 38 комментариев
65
Новости
Подводной жар
На блогера Юрия Дудя пожаловались в Генпрокуратуру и Минюст после его поста об Украине

Организация «Лига безопасного интернета» просит проверить, нет ли у него иностранного финансирования, а если есть, признать иностранным агентом.

63 63 комментария
193
Новости
Яна Ломакина
Актёра Марата Башарова уволили из театра. В день начала войны с Украиной он выложил фото с Путиным и написал «спасибо» Статьи редакции

По словам художественного руководителя, «в нынешней крайне напряжённой ситуации» артист «повёл себя отвратительно».

Скриншот публикации из инстаграма Марата Башарова 
39 39 комментариев
52
Новости
Sasha Shambilova
Обложка номера «Новой газеты», вышедшего на двух языках — русском и украинском Статьи редакции

«Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем».

87 87 комментариев
448
Екатерина Кузнецова
13 13 комментариев
42
Новости
Артём Мазанов
Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров, «чтобы остановить гибель людей» Статьи редакции

«Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои».

205 205 комментариев
148
Больше статей
null