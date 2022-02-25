«Формула-1» отменила этап чемпионата мира по автогонкам из-за войны на Украине Статьи редакции
Проведение Гран-при в Сочи руководство назвало «невозможным в нынешних условиях».
В заявлении об отмене российского Гран-при «Формула-1» заявила, что цель автогонок — «объединять людей и нации». Руководство также сообщило, что надеется на мирное разрешение конфликта между Россией и Украиной.
Решение отменить этап чемпионата в мире приняли правление «Ф-1», представители Международной федерации автоспорта и команды серии.
Новый сезон «Формула-1» начнётся 20 марта в Бахрейне. Гран-при России должен был пройти 23-25 сентября.
у тебя прям повесточка каждый день кардинально меняется)
Причём, если посмотреть, как сейчас после бомбёжек выглядят Германия, Польша, Хиросима, Нагасаки, то почему бы и нет. Если в стране образованные есть, то они быстро заново всё с нуля перестроят.
судя по всему новую Россию уже иначе не сделать
Ну слушай будем как северная корея.
Это же пиздец.
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Этот плешивый бабуин опозорил всех русских. Никто не будет вдаваться в подробности, почему так произошло. Будут показывать пальцем и говорить "аааа, русский, агрессор сука". Хуже всего, что пройдёт лет десять и никто не вспомнит, как все началось. Они будут ненавидеть нас, а мы - их. Спасибо, Владимир Владимирович
Там сейчас попрут из всех чемпионатов
Отлично.
Кларксон написал в твиттере "Nikita Mazepin. You fucking retard. Go and race in Russia on your own. You’d still lose". Ну и Никитку скорее всего тоже пидорнут.
Я понимаю, когда санкции затрагивают российские компании, но вот такую травлю русского парня я понять и принять не могу. Считаю, что это не правильно. Более того такая ненависть к простым русским только на руку пропагандистам, люди только укрепятся во мнении, что запад желает нам зла, а дед был прав.
Простые русские - это те самые простые русские, папы которых владеют уралкалием, и могут сынуле оплатить не просто рента-драйв, а целую команду ф1 купить?
Ну окей, он не совсем простой русский. Но он не чиновник и не бизнесмен. Он спортсмен, в чем его вина?
Он не чиновник и не бизнесмен, но он сполна пользуется плодами успеха своего отца в олигархической России. Был бы он талантливым самородком, вопросов бы к нему не было никаких (как их нет, например, к Дане Квяту, который сам выгрыз себе место, пробиваясь в академии Ред булла). Да и было бы о чем переживать, у Никитки даже зачатков таланта не наблюдается.
Я бы понял, если б его пидорнули в середине прошлого сезона за то что едет плохо. Но мне не нравится, что его собираются пидорнуть только за то, что он русский. Это не правильно, я считаю.
Пидорнуть не за то, что русский, а за аффилированность с госкомпаниями из России. Много чести.
Но Уралкалий - не госкомпания.
)))
Слабо верится, что у руля такой крупной компании может оказаться случайный человек. Как минимум тот факт, что в совете директоров уралкалия председателем выступает г-н Чемезов, глава Ростеха, заставляет несколько призадуматься (роль Ростеха в нынешних событиях дополнительно пояснять, надеюсь, не нужно?)
"Простым русским". LOL.
Его и так все не любят, этого Мазепина, понятно, за счет чьих денег он в Формуле 1
Ну да, он быдлан конченый и ездит херово. Это повод его шеймить?
Он пробился туда не талантом, а за счет своего отца. Теперь понятно, почему его не любят?
За счет таланта пробиваются единицы. Без денег в формулу почти не попасть.
У всех папочти олигархи?
У Лэнса Стролла, например да.
с таким же сомнительным происхождением?
А есть олигархи без сомнительного?
насчет отца Лэнса Стролла не в курсе. В РФ нет
Да везде нет. Богатеть честно можно до определенного предела, потом нужно чтобы тебе "позволяли" это делать. И как этого добиться уже зависит от конкретной страны, а дальше в лучшем случае начинается серый финансовый схематоз, а в худшем - все видят.
Так не в деньгах же дело в этом случае, а в их происхождении. Почитайте про _эти_ деньги.
Конечно. Пусть ведёт себя прилично.
Обычно такого достаточно
Ну и Никитку скорее всего тоже пидорнут
Хаас тогда тоже пидорнут из Ф1, они только на деньги российского спонсора выживают
вы все виноваты. все. отныне нет "простых" русских парней
Потому что не надо говорить, про спорт вне политики и прочую чушь
Ещё бы россеян выгнали из пилотов.
С тех пор, как в Ф1 появились российские пилоты, появилось столько быдловаты в комментах на всех новостных сайтах. Матерятся, оскорбляют все и вся. И это началось ещё со времён Петрова.
А посмотрите в комменты на русских автоспорт и моторспорт. Ужас. Расизм и антизападничество процветают. И комменты к новостям эти не трутся. Надо уже дать этим людям смотреть снова футбол, откуда они и пришли в Ф1.
Чтобы осталась одна старая интеллигентная формульная фанатская публика.
Ну выгонят и чего? Все эти расисты только убедятся в своей правоте.
Да им плевать. Им не нужны аргументы в их "убеждениях".
Haas и вся Ф1 убирает рекламу Уралкалия
Вот как стало, если что
"Мило". Выглядит, как Калина в белом цвете. С черными пластиковыми элементами вкруг, которые они не могут из-за удорожания делать тоже белыми. Максимально дёшево. )
Но Haas сам выбрал эту дорогу с калием.
У Хааса не было выбора, или бы закрыли команду, они только на деньги российского спонсора выживают
Ну сейчас откуда-то нашлись деньги. Тим принсипал Steiner заявил, что деньги до конца сезона имеются.
Деньги уралкалия
осталось ещё решить, что с Мазепиным делать. возможно это вообще конец команде
Идет просто кэнсэлинг России. Что им гонки в СЕНТЯБРЕ то сделали?
очередные "мощнейшие" санкции
мощные ты будешь ощущать медленно и долго
так ждем, пока похоже нет таких
На самом деле, один из немногих этапов, который действительно можно посетить. Можно посмотреть на машинки, много чего вы не пропустите. Это, конечно, не Монако, но по факту Сочи был одним из лучших этапов для посещения
Заголовок звучит так будто Россия взяла и отменила все гонки чемпионата
Не удивлен
Это прекрасная новость )
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