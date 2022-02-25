Марат Башаров в нынешней напряжённой ситуации повёл себя отвратительно. Как не может себя вести артист, гражданин, человек. Я однозначно осуждаю поведение и проявления артиста Башарова и принимаю решение о невозможности нашей совместной работы.

Как пишут Wonderzine и Maxim, это может быть связано с тем, что в день начала войны России с Украиной артист выложил в инстаграм совместную фотографию с Владимиром Путиным и написал «Спасибо!». Райхельгауз это отрицает: по его словам, причиной увольнения стал «запой», поставивший под угрозу гастроли коллектива театра на Кипре.