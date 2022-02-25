Актёра Марата Башарова уволили из театра. В день начала войны с Украиной он выложил фото с Путиным и написал «спасибо» Статьи редакции
По словам художественного руководителя, «в нынешней крайне напряжённой ситуации» артист «повёл себя отвратительно».
Актёра Марата Башарова уволили из «Школы современной пьесы». Письмо художественного руководителя театра Иосифа Райхельгауза опубликовали главред «Афиши» Трифон Бебутов и журнал Maxim.
Райхельгауз адресовал письмо президенту фестиваля «Пять вечеров на Кипре» Светлане Сусловой, соотечественникам и зрителям.
Райхельгауз добавил, что Башаров «никогда не выйдет на сцену нашего театра». Из-за какого именно поступка он решил уволить актёра, худрук не уточнил.
Как пишут Wonderzine и Maxim, это может быть связано с тем, что в день начала войны России с Украиной артист выложил в инстаграм совместную фотографию с Владимиром Путиным и написал «Спасибо!». Райхельгауз это отрицает: по его словам, причиной увольнения стал «запой», поставивший под угрозу гастроли коллектива театра на Кипре.
Ебать этот долбоеб еще играл где то
Играл в боксера в своей семье
Немного таблоид ну и что
тебе тут не таблоид для ньюфагов
ушел в запой две недели назад
Лет так десять назад, всё еще не вышел
Райхельгауз это отрицает: по его словам, причиной увольнения стал «запой»
Маратик готов к труду и ответственной дипломатической работе.
Надеюсь этот домашний боксёр таки сопьется наконец.
Да и хуй с этим имбицилом.
Теперь пойдёт законы сочинять.
А что можно одним днем уволить? А как же отработка 2 недели?
Это если сам увольняешься. Поэтому и увольняются "две недели назад"
Его уволили, а не он уволился
Если сам увольняешься обязан отработать, если тебя увольняют нет
Не обязан. Это лишь право работодателя задержать уволившегося на 2 недели.
Если работодатель не против, то можно и одним днём уволиться.
ладно хоть не Актёр
Я сначала подумал, что он против войны высказался и его за это уволили...
Пошел отыгрываться на очередной жене после увольнения?
Спасибо
Штош, придётся опять Битву Экстрасенсов снимать
Спойлерами торговать будет
Скоро сменится худрук в «Школе современной пьесы»
Пздц 1748 лайков 🤦🏼♀️
Респект
Муслима-алкаша, плохого актера, арбузера и просто уёбка уволили из театра? С одной стороны похуй, с другой стороны хорошо.
Хуйло каблуки не мог повыше одеть?
Как-то совсем микропенисом вышел..
думала он уже давно уволен О_о
спустя время уволят того кто его уволил, а боксёра примут обратно, возможно с повышением
Правительство Афганистана обеспокоено возможностью гибели гражданского населения.
Открыл тикток посмотреть. Лучше бы не открывал. Нихуя в этой стране не будет хорошего. Пропитые алкоголики с засранными пропагандой мозгами. Герои с диванов и бойцы которые тяжелее бутылки пива не поднимали. Гордятся блять высирают мотивационные речи про 8 лет бомбежки и квн. Быдло безмозглое. Мозгов не хватает даже чтобы просто на ценник на…
«Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем».
«Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои».
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