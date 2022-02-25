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Новости
Яна Ломакина

Актёра Марата Башарова уволили из театра. В день начала войны с Украиной он выложил фото с Путиным и написал «спасибо» Статьи редакции

По словам художественного руководителя, «в нынешней крайне напряжённой ситуации» артист «повёл себя отвратительно».

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Скриншот публикации из инстаграма Марата Башарова 

Актёра Марата Башарова уволили из «Школы современной пьесы». Письмо художественного руководителя театра Иосифа Райхельгауза опубликовали главред «Афиши» Трифон Бебутов и журнал Maxim.

Райхельгауз адресовал письмо президенту фестиваля «Пять вечеров на Кипре» Светлане Сусловой, соотечественникам и зрителям.

Марат Башаров в нынешней напряжённой ситуации повёл себя отвратительно. Как не может себя вести артист, гражданин, человек. Я однозначно осуждаю поведение и проявления артиста Башарова и принимаю решение о невозможности нашей совместной работы.

Иосиф Райхельгауз
худрук «Школы современной пьесы»

Райхельгауз добавил, что Башаров «никогда не выйдет на сцену нашего театра». Из-за какого именно поступка он решил уволить актёра, худрук не уточнил.

Как пишут Wonderzine и Maxim, это может быть связано с тем, что в день начала войны России с Украиной артист выложил в инстаграм совместную фотографию с Владимиром Путиным и написал «Спасибо!». Райхельгауз это отрицает: по его словам, причиной увольнения стал «запой», поставивший под угрозу гастроли коллектива театра на Кипре.

#новости #войнасукраиной #соцсети

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39 комментариев
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Мистер Блондин

Ебать этот долбоеб еще играл где то

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36
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SadDamnWhoSaid

Играл в боксера в своей семье

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25
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Единый спрей

Играл ведущего в битве экстрасексов

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3
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Яна Ломакина

Немного таблоид ну и что

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27
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Покойный яд

Это таблоид здорового человека!

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3
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Соответствующий Абдужаббор

Вы таблоид тогда, когда выгодно, а когда не выгодно, вы не таблоид. Ну и наоборот.

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0
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Интеллектуальный фитиль

Че за периодический форс таблоида, объясните мем ньюфагу плес

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Кнорозов

тебе тут не таблоид для ньюфагов

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2
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Сеня

ушел в запой две недели назад

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12
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VirtusX

Лет так десять назад, всё еще не вышел

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Руслан Турченко

Райхельгауз это отрицает: по его словам, причиной увольнения стал «запой»

Маратик готов к труду и ответственной дипломатической работе.

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Похожий волк

Это тот, который жену пиздил? Ну, понятно.

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2
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Мобильный кубок

примерный мусульманин

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1
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Покойный яд

Двух

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Соколов Андрей

Надеюсь этот домашний боксёр таки сопьется наконец.

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Gedevan

Да и хуй с этим имбицилом.

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Ваня Погост

Теперь пойдёт законы сочинять.

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Долгосрочный крюк

С каким из них?

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Мобильный кубок

с poo tin ым

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Дмитрий Косатиков

А что можно одним днем уволить? А как же отработка 2 недели?

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Андрей Охапкин

Это если сам увольняешься. Поэтому и увольняются "две недели назад"

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Rocco

Его уволили, а не он уволился

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Виталий Чухнов

Если сам увольняешься обязан отработать, если тебя увольняют нет

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Эдик

Не обязан. Это лишь право работодателя задержать уволившегося на 2 недели.

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Эдик

Если работодатель не против, то можно и одним днём уволиться.

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Александр Воронин

ладно хоть не Актёр

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Андрей Охапкин

Я сначала подумал, что он против войны высказался и его за это уволили...

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A Z

Пошел отыгрываться на очередной жене после увольнения?

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Миллениал флакон

Спасибо

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Секретный бинокль

Баааааа́шаров

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Татьяна Кузнецова

Штош, придётся опять Битву Экстрасенсов снимать

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A Z

Спойлерами торговать будет

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Anatoliy Lyashenko

Скоро сменится худрук в «Школе современной пьесы»

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A Z

Пздц 1748 лайков 🤦🏼‍♀️

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Межкомнатная дверь

Респект

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El Jay

Муслима-алкаша, плохого актера, арбузера и просто уёбка уволили из театра? С одной стороны похуй, с другой стороны хорошо.

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Daniel Shnaider

Хуйло каблуки не мог повыше одеть?
Как-то совсем микропенисом вышел..

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tropikanka

думала он уже давно уволен О_о

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ÉMPIRIT

спустя время уволят того кто его уволил, а боксёра примут обратно, возможно с повышением

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