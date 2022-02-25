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Новости
Sasha Shambilova

Журналистку «Коммерсанта» исключили из пула МИД РФ после открытого письма против войны с Украиной Статьи редакции

По словам журналистки, причиной назвали «непрофессионализм».

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Журналистка «Коммерсанта» Елена Черненко сообщила, что сожалеет о таком решении, но продолжит выполнять работу «максимально качественно и объективно». По словам Черненко, она проработала в пуле журналистов МИДа 11 лет. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

Черненко также попросила официального представителя МИДа Марию Захарову не подвергать санкциям её коллег, которые подписали письмо.

Вы написали мне, что я подставила людей и прячусь за их спинами. И хоть я с такими формулировками не согласна, это письмо — действительно прежде всего моя инициатива. Я не считаю, что насилие и несправедливость в одном месте (на Донбассе) оправдывает насилие и несправедливость в другом (военную операцию). При этом в своих материалах я всегда старалась отражать ВСЕ точки зрения и буду и далее к этому стремиться.

Елена Черненко
журналистка «Коммерсанта»

24 февраля Черненко опубликовала в телеграм-канале открытое письмо журналистов, выступающих против войны на Украине. Она заявила, что «война никогда не была и не будет методом решения конфликтов и ей нет оправданий».

Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника второго дня Статьи редакции

Следим за событиями в прямом эфире.

Фото из телеграм-канала «УНИАН»

#новости #войнасукраиной

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Навальнята спасают Фермана

Профессионалов в этом пуле нет

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Секретный бинокль

Добро пожаловать в медузу, или эхо

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Многие Петя

Или ТЖ

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Параллельный Макс

да хоть ДТФ

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Александр Воронин

на двач

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Секретный бинокль

Тем более

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Параллельный Макс

Профессионалы оттуда встали и вышли

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Hooligan

Журналистка против войны.
Причем тут непрофессионализм - непонятно.

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BTopHuk

Простой и понятный водораздел. Даже проще, чем "чей Крым?". Или ты с поехавшими за войну, или нет

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