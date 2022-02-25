Журналистку «Коммерсанта» исключили из пула МИД РФ после открытого письма против войны с Украиной Статьи редакции
По словам журналистки, причиной назвали «непрофессионализм».
Журналистка «Коммерсанта» Елена Черненко сообщила, что сожалеет о таком решении, но продолжит выполнять работу «максимально качественно и объективно». По словам Черненко, она проработала в пуле журналистов МИДа 11 лет. Об этом она написала в своём телеграм-канале.
Черненко также попросила официального представителя МИДа Марию Захарову не подвергать санкциям её коллег, которые подписали письмо.
24 февраля Черненко опубликовала в телеграм-канале открытое письмо журналистов, выступающих против войны на Украине. Она заявила, что «война никогда не была и не будет методом решения конфликтов и ей нет оправданий».
Профессионалов в этом пуле нет
на двач
Журналистка против войны.
Причем тут непрофессионализм - непонятно.
Простой и понятный водораздел. Даже проще, чем "чей Крым?". Или ты с поехавшими за войну, или нет
Открыл тикток посмотреть. Лучше бы не открывал. Нихуя в этой стране не будет хорошего. Пропитые алкоголики с засранными пропагандой мозгами. Герои с диванов и бойцы которые тяжелее бутылки пива не поднимали. Гордятся блять высирают мотивационные речи про 8 лет бомбежки и квн. Быдло безмозглое. Мозгов не хватает даже чтобы просто на ценник на…
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