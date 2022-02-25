Вы написали мне, что я подставила людей и прячусь за их спинами. И хоть я с такими формулировками не согласна, это письмо — действительно прежде всего моя инициатива. Я не считаю, что насилие и несправедливость в одном месте (на Донбассе) оправдывает насилие и несправедливость в другом (военную операцию). При этом в своих материалах я всегда старалась отражать ВСЕ точки зрения и буду и далее к этому стремиться.