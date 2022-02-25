Новости
Яна Ломакина

Папа Римский пришёл в посольство России в Ватикане и выразил беспокойство по поводу войны с Украиной Статьи редакции

Это беспрецедентное отклонение от дипломатического протокола, пишет Reuters.

Фото iuvmpress 

Папа Римский Франциск отправился в российское посольство в Ватикане, чтобы выразить озабоченность войной с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Святого Престола Римской курии.

Франциск провёл в посольстве около 30 минут. О чем именно он говорил, пресс-служба не уточнила.

Как пишет Reuters, это первый раз, когда Папа Римский пришёл в посольство во время вооружённого конфликта. Обычно министр иностранных дел приглашал посла и его принимали в Апостольском дворце.

#новости #войнасукраиной

3489 просмотров
47 47 комментариев
43
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
47 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Пыльный алмаз

А его скрутили, заковали в наручники, избили, потому что «забрало запотело» и выкинули

Ответить
41
Развернуть ветку
Виталий Чухнов

Сказали так мы делаем дела в России

Ответить
12
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной

Ещё и обоссали, обосрали и спиздили

Ответить
6
Развернуть ветку
Пыльный алмаз

и спиздили
 В голос

Ответить
3
Развернуть ветку
Alexander B

Спиздили и теперь будет дьячком в часовне у путлера в геленджике

Ответить
5
Развернуть ветку
Константин Курасов

Франциск провёл в посольстве около 30 минут
 ходил по коридорам в поиске нужного кабинета между распечатанными "кабинет 123 переехал в кабент 321", слушал выкрики бухгалтерии о том, что "чё на конюшне родился, дверь незакрываиш!", остальное время сидел в очереди, а потом узнал, что неприёмный день и ушёл

Ответить
41
Развернуть ветку
Pigeon Duck

в первый раз смеюсь за эти двое суток, спасибо

Ответить
4
Развернуть ветку
Задумчивой Кот

Надо из твоего коммента на нетфликсе сериал замутить)

Ответить
3
Развернуть ветку
Константин Курасов

Сойдёт и короткий метр)

Ответить
0
Развернуть ветку
Корпоративный меч

А он может провести над Россией экзорцизм?

Ответить
16
Развернуть ветку
Андрей Малинин
Ответить
3
Развернуть ветку
Anatoliy Lyashenko

Согласен! Почитаешь комменты на Tj и начинаешь верить, что некоторыми людьми могут завладеть бесы 🤣

Ответить
–14
Развернуть ветку
Тонкий каякер

Да, беды с башкой у вас лахтоботов))

Ответить
1
Развернуть ветку
Трансгендолет

Это беспрецедентное отклонение от дипломатического протокола
Записан в еретики и нацисты через 2 секунды

Ответить
10
Развернуть ветку
Пыльный алмаз

Ватиканскую церковь вообще придумали коммунисты в 1488 году!
Ленин написал первую библию и шапку папы сшил!

Ответить
14
Развернуть ветку
Интеллектуальный фитиль

Из своей крайней плоти сшил?)

Ответить
4
Развернуть ветку
Пыльный алмаз

На всё воля председател партии КПСС

Ответить
2
Развернуть ветку
Michael Konovalov

И эта шапка хранится в храме вооруженных сил.

Ответить
1
Развернуть ветку
Пыльный алмаз

Распределительная шапка, определяет, что из срочников будет с радостью и гордостью платить сегодня дань и получать пизды

Ответить
1
Развернуть ветку
Мобильный кубок

Без негатива, но сколько он решил конфликтов таким способом?

Ответить
2
Развернуть ветку
Пажелой пеликан

Ну в его-то положении не особо много других вариантов. Всё же хоть что-то делает.

Ответить
10
Развернуть ветку
Мобильный кубок

ну он помогал деньгами кому-то, такое имеет смысл

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Малинин
Ответить
0
Развернуть ветку
Функциональный фонарь

кстати, а есть какое-то мнение рпц?

Ответить
3
Развернуть ветку
Зарубежный колос

Всему воля Божия

Ответить
3
Развернуть ветку
поп-рыгун

Войну не осудил, но попросил чтобы не было жертв среди мирных жителей.

Ответить
0
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной

ВНИМАНИЕ! МОЛНИЯ! ЗАПАДНЫЙ ЛИДЕР ПУКНУЛ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ОЗАБОЧЕННОСТИ В СВЯЗИ С ВОЙНОЙ РОССИИ И УКРАИНЫ

Ответить
–2
Развернуть ветку
Orange apple

ПУКНУЛ
Это беспрецедентное отклонение от дипломатического протокола.

Ответить
5
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной

Неслыханная отвага! НЕВИДАННЫЕ санкции!

Ответить
–1
Развернуть ветку
Мобильный кубок

ну как ты там?

Ответить
1
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной

Да пока норм, вроде бы) Пронесло. Ток разъяснительную беседу провели, о том, что щас на митинги молодёжь запрещённые призывают выходить, собираюсь ли я в них участвовать, и что не надо выходить)0

Ответить
1
Развернуть ветку
Зарубежный колос

Не бойся папа, молись за мир!

Ответить
2
Развернуть ветку
the art of гепард

Очень символично. Папа Римский молодец

Ответить
2
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной

Вообще да, молоток. Прост пригораем, что в целом реакция Запада не самая жёсткая :с

Но Папа молодец, храни его Господь.

Ответить
0
Развернуть ветку
Миша Рашкин

Очередная озабоченность

Ответить
1
Развернуть ветку
Denis Masster

иебать, прям выразил свое беспокойство, нихера себе

Ответить
1
Развернуть ветку
doffys

Чел, хорош. Богоугодное дело

Ответить
1
Развернуть ветку
Serge

В россми скажут, что это этот папа служил в Вермахте. Кто там разбираться в этих папах будет, меняются как перчатки

Ответить
1
Развернуть ветку
Корпоративный меч

Папа Римский постучал в дверь путинского бункера.

Ответить
0
Развернуть ветку
Artyom Cheprasov

нихуя себе, даже поднял жопу, чтобы выразить беспокойство

Ответить
0
Развернуть ветку
Младший месяц

Папа Римский пришёл в посольство России в Ватикане и насрал под дверь
Вот так бы он очков заработал, а так пук среньк

Ответить
–1
Развернуть ветку
Anatoliy Lyashenko

Зашёл спросить, как получить гражданство ЛНР и ДНР 🤣

Ответить
–5
Развернуть ветку
Дзихико Нико

Нахер надо...

Ответить
0
Развернуть ветку
Anatoliy Lyashenko

Бог его знает

Ответить
–2
Развернуть ветку
Дзихико Нико

Я тебе заявляю как житель Донбасса - нахер надо!тут много животных, которые рады войне и не жалеют никого!

Ответить
0
Развернуть ветку
Anatoliy Lyashenko

Извините, но без доказательств не верю. Много таких крымчанок, дочерей офицеров было.

Ответить
–3
Развернуть ветку
Дзихико Нико

Ну, я не крымчанка. А пруфы вы получите в комментах в вк в группах Донбасса. Как посмотришь - отпишешься)

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 47 комментариев
Новости
Sasha Shambilova
Обложка номера «Новой газеты», вышедшего на двух языках — русском и украинском Статьи редакции

«Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем».

89 89 комментариев
466
Новости
Артём Мазанов
Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров, «чтобы остановить гибель людей» Статьи редакции

«Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои».

227 227 комментариев
192
Новости
Яна Ломакина
Актёра Марата Башарова уволили из театра. В день начала войны с Украиной он выложил фото с Путиным и написал «спасибо» Статьи редакции

По словам художественного руководителя, «в нынешней крайне напряжённой ситуации» артист «повёл себя отвратительно».

Скриншот публикации из инстаграма Марата Башарова 
77 77 комментариев
191
Новости
Яна Ломакина
Талибы призвали Россию и Украину решить конфликт «путём диалога и мирными средствами» Статьи редакции

Правительство Афганистана обеспокоено возможностью гибели гражданского населения.

Фото из твиттера МИД Афганистана 
109 109 комментариев
207
Новости
Подводной жар
На блогера Юрия Дудя пожаловались в Генпрокуратуру и Минюст после его поста об Украине

Организация «Лига безопасного интернета» просит проверить, нет ли у него иностранного финансирования, а если есть, признать иностранным агентом.

70 70 комментариев
230
Интернет
Sasha Shambilova
«Вы пришли на мою землю, вы понимаете?»: разговор жительницы Геническа с российскими военными Статьи редакции

Видео набрало популярность в твиттере, а англоязычные пользователи просили его перевести.

Видео из твиттера @ian_tanya
148 148 комментариев
251
Twitter
Специальный самолет
Дети российской элиты не хотят домой (обновил)

сначала новости о внучке Ельцина на митинге в Лондоне, теперь дочка Абрамовича. Прям на целый пост скоро наберется.

Maria Pevchikh @pevchikh
Дочь Романа Абрамовича ОЧЕНЬ хочет продолжать жить в Великобритании. Но проблема в том, что Софья не понимает, что все, что у нее в жизни есть (дома, яхты, все до последних трусов), ей досталось потому, что ее папа облизывает ноги Путину, строит ему дворцы и покупает яхты.
57 57 комментариев
56
Джонни Мнемоников
Вот тебе и Зелибоба, ч. 2

Слушайте, а ведь Зеленский-то оказался с титановыми яйцами. Каждое полметра в диаметре.

93 93 комментария
128
Чувак менять ник раз в три мес

Открыл тикток посмотреть. Лучше бы не открывал. Нихуя в этой стране не будет хорошего. Пропитые алкоголики с засранными пропагандой мозгами. Герои с диванов и бойцы которые тяжелее бутылки пива не поднимали. Гордятся блять высирают мотивационные речи про 8 лет бомбежки и квн. Быдло безмозглое. Мозгов не хватает даже чтобы просто на ценник на…

58 58 комментариев
106
Больше статей
null