Папа Римский пришёл в посольство России в Ватикане и выразил беспокойство по поводу войны с Украиной Статьи редакции
Это беспрецедентное отклонение от дипломатического протокола, пишет Reuters.
Папа Римский Франциск отправился в российское посольство в Ватикане, чтобы выразить озабоченность войной с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Святого Престола Римской курии.
Франциск провёл в посольстве около 30 минут. О чем именно он говорил, пресс-служба не уточнила.
Как пишет Reuters, это первый раз, когда Папа Римский пришёл в посольство во время вооружённого конфликта. Обычно министр иностранных дел приглашал посла и его принимали в Апостольском дворце.
Сказали так мы делаем дела в России
Ещё и обоссали, обосрали и спиздили
Спиздили и теперь будет дьячком в часовне у путлера в геленджике
Франциск провёл в посольстве около 30 минут
ходил по коридорам в поиске нужного кабинета между распечатанными "кабинет 123 переехал в кабент 321", слушал выкрики бухгалтерии о том, что "чё на конюшне родился, дверь незакрываиш!", остальное время сидел в очереди, а потом узнал, что неприёмный день и ушёл
в первый раз смеюсь за эти двое суток, спасибо
Надо из твоего коммента на нетфликсе сериал замутить)
Сойдёт и короткий метр)
Согласен! Почитаешь комменты на Tj и начинаешь верить, что некоторыми людьми могут завладеть бесы 🤣
Это беспрецедентное отклонение от дипломатического протокола
Записан в еретики и нацисты через 2 секунды
И эта шапка хранится в храме вооруженных сил.
Ну в его-то положении не особо много других вариантов. Всё же хоть что-то делает.
Войну не осудил, но попросил чтобы не было жертв среди мирных жителей.
ВНИМАНИЕ! МОЛНИЯ! ЗАПАДНЫЙ ЛИДЕР ПУКНУЛ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ОЗАБОЧЕННОСТИ В СВЯЗИ С ВОЙНОЙ РОССИИ И УКРАИНЫ
ПУКНУЛ
Это беспрецедентное отклонение от дипломатического протокола.
Неслыханная отвага! НЕВИДАННЫЕ санкции!
Да пока норм, вроде бы) Пронесло. Ток разъяснительную беседу провели, о том, что щас на митинги молодёжь запрещённые призывают выходить, собираюсь ли я в них участвовать, и что не надо выходить)0
Очень символично. Папа Римский молодец
Вообще да, молоток. Прост пригораем, что в целом реакция Запада не самая жёсткая :с
Но Папа молодец, храни его Господь.
Очередная озабоченность
иебать, прям выразил свое беспокойство, нихера себе
Чел, хорош. Богоугодное дело
В россми скажут, что это этот папа служил в Вермахте. Кто там разбираться в этих папах будет, меняются как перчатки
нихуя себе, даже поднял жопу, чтобы выразить беспокойство
Зашёл спросить, как получить гражданство ЛНР и ДНР 🤣
Нахер надо...
Бог его знает
Я тебе заявляю как житель Донбасса - нахер надо!тут много животных, которые рады войне и не жалеют никого!
Извините, но без доказательств не верю. Много таких крымчанок, дочерей офицеров было.
Ну, я не крымчанка. А пруфы вы получите в комментах в вк в группах Донбасса. Как посмотришь - отпишешься)
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