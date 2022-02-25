Дочь Романа Абрамовича ОЧЕНЬ хочет продолжать жить в Великобритании. Но проблема в том, что Софья не понимает, что все, что у нее в жизни есть (дома, яхты, все до последних трусов), ей досталось потому, что ее папа облизывает ноги Путину, строит ему дворцы и покупает яхты.