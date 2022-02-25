Путин на Совбезе предложил украинским военнослужащим взять власть, назвав руководство Украины «шайкой наркоманов» Статьи редакции
По его словам, основные столкновения российских войск на Украине происходят не с регулярными войсками, а с националистическими формированиями.
Владимир Путин провёл оперативное совещание с Советом безопасности России. Трансляцию вели телеканалы РБК и RT.
Вот что сказал Путин:
- Основные столкновения российских военных происходят не с регулярными украинскими войсками, а с отрядами националистов. В составе частей они играют роль заградотрядов;
- Нацисты выставляют тяжёлое вооружение, в том числе системы залпового огня прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. «По сути они действуют так же, как и террористы во всём мире: прикрываются людьми в надежде потом обвинить Россию в жертвах среди мирного населения».
- На территории Украины работают иностранные консультанты, включая американских советников;
- «Бендеровцы» и «неонацисты» используют детей, жён и стариков в качестве живого щита;
- Путин призвал украинских военных «брать власть в свои руки». «Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — добавил он.
Полная расшифровка слов президента:
Купер в 3 сезоне Твин Пикс и то сообразительнее
Я не знаю как это комментировать.
И при том использует методичку про нациков и бандеровцев в Украине, которая устарела ещё в 2015 году. Знаете, сколько националистов в Верховной Раде из 450 депутатов? Знаете? 1!!! 1 БЛ*ТЬ!!! Никто там в здравом уме не поддерживает ультраправых
У них видимо там в Кремле одну пластину заело, уже лет 8 одно и тоже повторяют
Особо и нечего сказать. С дедом уже всё понятно. А Зеленский молодец, на мой взгляд. Предложил заведомо отказное, пошел навстречу агрессору, переступил через гордость, ведь по сути с преступниками не договариваются. По итогу получил публичный отказ.
Что теперь скажут Лавровы и прочие, что ждут компромисса и обсуждения? Он уже всем доказал, что цель операции — смена режима и установление в последствии угодного себе режима. Только я совершенно не понимаю, на что он рассчитывает в перспективе даже ближайших лет. Клеймо страны-агрессора теперь закрепится на десятилетия.
Человек, который в 21 веке начал войну с соседней страной, называет кого-то накроманами и нацистами, я правильно понял?
Типичная бабка полоумная. Везде наркоманы и проститутки.
#путинхуйло
баба Пыня
Я правильно понял, что он В ЛОБ собирает ещё один майдан, но не из мирных жителей, а из военных чужой страны?
Будто военными действиями управляет зеленский, а не министр обороны, бред, сейчас военные и так главные
Самому смещать президента другой страны и сажать на его место непонятно кого - это уж как-то слишком. Тут даже союзникам вероятно тяжело будет признать легитимность нового лидера.
А вот если Зеленского сместят свои же - это уже не так "зашкварно". Да и всегда можно будет тыкать Западу, что раз вы признали итоги "майдана", то следовательно должны признать и итоги этого потенциального "переворота".
Знаете, мне кажется, что могила одного человека, когда он помрёт, сразу после его погребения превратится в лужу. Потому что на неё поссут сотни тысяч россиян
Гыгыгы)
Боюсь там будет целый пруд.
Если не река, да
Станет местом туристического паломничества
Паломничество - это когда идёшь к чему-то, что для тебя является приятно важным. А это будет общественная помойка
его покладут с лениным, валетом
Один уже подселял на какое то время, быстро и тихо потом выпизднули в отдельное жилье.
повесят тебя за это, потому что после смерти его ничего не поменяется, ну будет Золотов у вас президентом и что?
Я правильно понимаю, что Лукашенко по мнению кое-кого совершенно легитимный президент, которого действительно выбрал и поддерживает народ? А Зеленский, вероятно, даже не будучи ещё президентом, под дулом автомата загонял население на избирательные участки, а затем мухлевал в подсчётом голосов? А на самом деле народ Украины проголосовал за Бойко - да?
БЛЯДЬ ЧТО ОН НЕСЁТ
Смерть и нищету
Все как мы любим
кто нить может обьяснять в чем цель операции? на карту смотрю пока только одни никому нах не нужные села берут. Везде кроме Киева позиционка. Взять зеленского?
Прорваться в Киев, захватить администрацию и заявить о падении украинского руководства. Поставить марионеток, и заявить что Украина теперь дружит с РФ и все кто продолжает вести бои против войск Рф - террористы и преступники.
у меня такое ощущение, что если киев выстоит, то путину при больших издержках будет пиздец и могут сместить.
200к военных это не то число, которое реально достаточно для длительной оккупации страны где 80% тебя терпеть не могут. Т.е тут реально получается расчет на блицкриг и смену власти.
В том числе, а глобально - спровоцировать мир на еще большие санкции, чтобы побысрее довести свою экономику до колапса и искусственно создать "тяжелые времена" которые он потом будет героически побеждать вводя еще более ебнуте законы. Из запада решили из мнимого врага сделать прям реального, чтобы можно было прям на месте гасить всех не согласных.
Пытаются запугать.
Принуждение к миру, разоружение и денацификация - такова позиция лысого шизоида.
Конкретно щас наверное пытаются Киев в кольцо взять, чтобы власти сдались
Чел, ну это же не игра, где ты передвигаешься вглубь карты и там постоянно респавнятся новые "враги".
Предполагаю, что сейчас основные боевые действия идут как раз возле "ненужных сел". Когда армия РФ прорвется, то под её влияние начнут очень быстро переходить другие территории.
У нас реально все на 🥥 сидят
господи, как меня порвало
кажется он начинает понимать что россия получает незапланированные пиздюли и пытатется подмазаться к военным
Переговоры отменяются походу
Никогда и не планировались
ломка по ботоксу?
Методы Батьки в деле
предложил украинским военнослужащим взять власть
Хунту типа?
Ну типа
Берите власть в свои руки, похоже нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Кремле и взяла в заложники весь российский народ.
Оборот про наркоманов, конечно, шикарен. Всегда удивляюсь - каждый раз, когда кажется, что сильнее провалиться в Зазеркалье уже нельзя, оказывается, что можно.
Чего ж его армия не может победить националистические формирование и уже 3к двусотых в мешки упаковала?
Все три тысячи на дорогах остались, русские своих не бросают. Только на удобрения кладут.
Там ездят за войсками мобильные крематории, чтоб далеко орков не везти
Вот она, мирная операция
Неделю назад я бы списал такое заявление на пропаганду, но сейчас очевидно, что он или:
1. Реально не понимает ситуацию в Украине и армии
2. Или считает членов своего совбеза полными идиотами и пытается втереть им такую дичь
Это для элохтората
Ну именно в этом я и сомневаюсь
Ну что как вам "переговоры"?
Ебаааа, вот это киноо
На его лицо даже смотреть мерзко, на это жирное разожравшееся. А когда он ещё и выдаёт вот такие высеры. обколотый ботоксом поехавший
Его ждёт неприятный сюрприз. Бандеровцев нынче вся страна.
Это Сурков. А вот его цитата про Брестский мир 1918 года:
Получается, Россия спустя много лет была вновь оттеснена обратно в границы «похабного мира». Не проиграв войны. Не заболев революцией. Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам. Значит, фатальная уязвимость была встроена в систему. И что дальше? Точно — не тишина. Впереди много геополитики. Практической и прикладной. И даже, возможно, контактной. Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко...и немыслимо оставаться России в границах похабного мира. Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный.
этот долбаеб вроде сам же осуждал якобы "госпереворот"
Мразь
Интересно когда он даст приказ освободить Россию от фашизма? Ах да...
Похоже нацист это Путин. Он ведь поступает как Гитлер с евреями.
Наркоманы и шлюхи. Он случаем не с лавочки во дворе эту хуйню воспроизводит?
обкуренная псина
Понятно, вот зачем ДРГ под Киевом переодеваются в форму ВСУ и пытаются прорваться в Киев.
Вот что бывает в старости от аргентинских порошков.
Интересно, что он скажет, когда каждый украинец выйдет, и будете всеми силами противостоять этому режиму? Мы тогда все получается бендеры 🤷🏻♀️ Но наверняка в его методичке нет ответа, он не готов к отпору
Лукашенко головного мозга
Он реально живет в своей вселенной
Как и приличный процент населения России, которое смотрит только ящик
Как только на Украине не останется ни одного русского оккупанта - здесь не будет ни одного нацика и фашика.
Их здесь, кстати, и не было до прихода россии
При Ющенко же были ультрхардкорноправые. А он вроде не был про-российским.
И в чём Путин не прав?
во всём
Содержательно
Пылиночки задувает
🤣
Похоже, это связано с разбомбленным садиком...
Ясно. А теперь в палату
Бляяя ахавхавххавхав че несет )
Да он же ебанутый…
Правительство Афганистана обеспокоено возможностью гибели гражданского населения.
Открыл тикток посмотреть. Лучше бы не открывал. Нихуя в этой стране не будет хорошего. Пропитые алкоголики с засранными пропагандой мозгами. Герои с диванов и бойцы которые тяжелее бутылки пива не поднимали. Гордятся блять высирают мотивационные речи про 8 лет бомбежки и квн. Быдло безмозглое. Мозгов не хватает даже чтобы просто на ценник на…
По словам художественного руководителя, «в нынешней крайне напряжённой ситуации» артист «повёл себя отвратительно».
Видео набрало популярность в твиттере, а англоязычные пользователи просили его перевести.
«Потому что мы не признаём Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем».
«Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои».