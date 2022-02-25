Основные боестолкновения российской армии происходят не с регулярными частями вооружённых сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан в народных республиках. Кроме того, националистические элементы, внедрённые в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооружённого сопротивления, но по сути играют роль заградотрядов.

Более того, по имеющейся информации и это подтверждается результатами объективного контроля, мы видим это, бендеровцы и неонацисты выставляют тяжёлое вооружение, в том числе системы залпового огня прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути они действуют так же, как и террористы во всём мире: прикрываются людьми в надежде потом обвинить Россию в жертвах среди мирного населения.

Достоверно известно, что всё это происходит по рекомендациям иностранных консультантов, в том числе американских советников.

Ещё раз обращаюсь к военнослужащим вооружённых сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших жён, детей и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ.

Также хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически, выполняя свой воинский долг, и успешно решают задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества.

