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Новости
Яна Ломакина

Путин на Совбезе предложил украинским военнослужащим взять власть, назвав руководство Украины «шайкой наркоманов» Статьи редакции

По его словам, основные столкновения российских войск на Украине происходят не с регулярными войсками, а с националистическими формированиями.

134 134 комментария
4789 просмотров

Владимир Путин провёл оперативное совещание с Советом безопасности России. Трансляцию вели телеканалы РБК и RT.

Вот что сказал Путин:

  • Основные столкновения российских военных происходят не с регулярными украинскими войсками, а с отрядами националистов. В составе частей они играют роль заградотрядов;
  • Нацисты выставляют тяжёлое вооружение, в том числе системы залпового огня прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. «По сути они действуют так же, как и террористы во всём мире: прикрываются людьми в надежде потом обвинить Россию в жертвах среди мирного населения».
  • На территории Украины работают иностранные консультанты, включая американских советников;
  • «Бендеровцы» и «неонацисты» используют детей, жён и стариков в качестве живого щита;
  • Путин призвал украинских военных «брать власть в свои руки». «Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — добавил он.

Полная расшифровка слов президента:

Основные боестолкновения российской армии происходят не с регулярными частями вооружённых сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан в народных республиках. Кроме того, националистические элементы, внедрённые в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооружённого сопротивления, но по сути играют роль заградотрядов.

Более того, по имеющейся информации и это подтверждается результатами объективного контроля, мы видим это, бендеровцы и неонацисты выставляют тяжёлое вооружение, в том числе системы залпового огня прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути они действуют так же, как и террористы во всём мире: прикрываются людьми в надежде потом обвинить Россию в жертвах среди мирного населения.

Достоверно известно, что всё это происходит по рекомендациям иностранных консультантов, в том числе американских советников.

Ещё раз обращаюсь к военнослужащим вооружённых сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших жён, детей и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ.

Также хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически, выполняя свой воинский долг, и успешно решают задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества.

Владимир Путин
президент РФ

#новости #войнасукраиной #путин

134 134 комментария
37
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134 комментария
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Глухой шмель

Шизоид

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96
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Интеллектуальный фитиль
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25
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Специальный самолет

бля, я лайкнул. а вдруг это статья?

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1
9 комментариев
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Максим Терехов

Купер в 3 сезоне Твин Пикс и то сообразительнее

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1
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Никита Андреев

Я не знаю как это комментировать.

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60
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Подводной жар

Хуйло ебучее. Этого коммента достаточно.

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54
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Никита Андреев

И при том использует методичку про нациков и бандеровцев в Украине, которая устарела ещё в 2015 году. Знаете, сколько националистов в Верховной Раде из 450 депутатов? Знаете? 1!!! 1 БЛ*ТЬ!!! Никто там в здравом уме не поддерживает ультраправых

У них видимо там в Кремле одну пластину заело, уже лет 8 одно и тоже повторяют

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21
5 комментариев
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Никита Королёв

Особо и нечего сказать. С дедом уже всё понятно. А Зеленский молодец, на мой взгляд. Предложил заведомо отказное, пошел навстречу агрессору, переступил через гордость, ведь по сути с преступниками не договариваются. По итогу получил публичный отказ.
Что теперь скажут Лавровы и прочие, что ждут компромисса и обсуждения? Он уже всем доказал, что цель операции — смена режима и установление в последствии угодного себе режима. Только я совершенно не понимаю, на что он рассчитывает в перспективе даже ближайших лет. Клеймо страны-агрессора теперь закрепится на десятилетия.

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4
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Сознательный турник
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58
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Макс Шульмейстер

Человек, который в 21 веке начал войну с соседней страной, называет кого-то накроманами и нацистами, я правильно понял?

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47
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Слабый бокал

Вот как-то всё больше про себя получается

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46
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Дмитрий Маркин

Типичная бабка полоумная. Везде наркоманы и проститутки.
#путинхуйло

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39
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Виктор Васильев

баба Пыня

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0
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Serhii Osmolenko

Я правильно понял, что он В ЛОБ собирает ещё один майдан, но не из мирных жителей, а из военных чужой страны?

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25
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Восточный велосипед

Нет, он открыто призывает к военному мятежу и измене.

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44
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лала лало

Будто военными действиями управляет зеленский, а не министр обороны, бред, сейчас военные и так главные

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0
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Романелло Кивогенс

Самому смещать президента другой страны и сажать на его место непонятно кого - это уж как-то слишком. Тут даже союзникам вероятно тяжело будет признать легитимность нового лидера.

А вот если Зеленского сместят свои же - это уже не так "зашкварно". Да и всегда можно будет тыкать Западу, что раз вы признали итоги "майдана", то следовательно должны признать и итоги этого потенциального "переворота".

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0
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the art of гепард

Знаете, мне кажется, что могила одного человека, когда он помрёт, сразу после его погребения превратится в лужу. Потому что на неё поссут сотни тысяч россиян

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30
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Предметный Женя

Занял очередь когда это ещё не стало мейнстримом. Сделаем настоящий северный поток!

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17
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the art of гепард

Гыгыгы)

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2
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Alexandr Symbiotov

Боюсь там будет целый пруд.

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4
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the art of гепард

Если не река, да

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2
3 комментария
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Renox

Станет местом туристического паломничества

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2
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the art of гепард

Паломничество - это когда идёшь к чему-то, что для тебя является приятно важным. А это будет общественная помойка

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1
2 комментария
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Николай Щорс

его покладут с лениным, валетом

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2
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Задумчивой Кот

Один уже подселял на какое то время, быстро и тихо потом выпизднули в отдельное жилье.

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1
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Alex Fielding

повесят тебя за это, потому что после смерти его ничего не поменяется, ну будет Золотов у вас президентом и что?

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0
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Романелло Кивогенс

Я правильно понимаю, что Лукашенко по мнению кое-кого совершенно легитимный президент, которого действительно выбрал и поддерживает народ? А Зеленский, вероятно, даже не будучи ещё президентом, под дулом автомата загонял население на избирательные участки, а затем мухлевал в подсчётом голосов? А на самом деле народ Украины проголосовал за Бойко - да?

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21
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Пыльный алмаз

Это не мнение, просто ложь, манипуляция, причём крайне топорная

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8
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Dmitry Nosov

БЛЯДЬ ЧТО ОН НЕСЁТ

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16
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BTopHuk

Смерть и нищету

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17
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TJaba

Все как мы любим

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1
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Адекватный турник

Уже не могу читать эти новости, но и не читать тоже не могу.

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18
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Пыльный алмаз

Дааа((

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0
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Мобильный кубок

А ты перерывы делай.

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0
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Александр Сурков

кто нить может обьяснять в чем цель операции? на карту смотрю пока только одни никому нах не нужные села берут. Везде кроме Киева позиционка. Взять зеленского?

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5
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Карлики спасли Россию

Прорваться в Киев, захватить администрацию и заявить о падении украинского руководства. Поставить марионеток, и заявить что Украина теперь дружит с РФ и все кто продолжает вести бои против войск Рф - террористы и преступники.

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32
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Александр Сурков

у меня такое ощущение, что если киев выстоит, то путину при больших издержках будет пиздец и могут сместить.
200к военных это не то число, которое реально достаточно для длительной оккупации страны где 80% тебя терпеть не могут. Т.е тут реально получается расчет на блицкриг и смену власти.

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7
3 комментария
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Задумчивой Кот

В том числе, а глобально - спровоцировать мир на еще большие санкции, чтобы побысрее довести свою экономику до колапса и искусственно создать "тяжелые времена" которые он потом будет героически побеждать вводя еще более ебнуте законы. Из запада решили из мнимого врага сделать прям реального, чтобы можно было прям на месте гасить всех не согласных.

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7
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aliftin

Пытаются запугать.

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2
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Андрей Охапкин

Принуждение к миру, разоружение и денацификация - такова позиция лысого шизоида.
Конкретно щас наверное пытаются Киев в кольцо взять, чтобы власти сдались

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1
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Мобильный кубок

видимо этой ночью будут атаковать

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0
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Илья Денисов

Чел, ну это же не игра, где ты передвигаешься вглубь карты и там постоянно респавнятся новые "враги".
Предполагаю, что сейчас основные боевые действия идут как раз возле "ненужных сел". Когда армия РФ прорвется, то под её влияние начнут очень быстро переходить другие территории.

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1
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Корпоративный меч

Сказал глава шайки наркоманов и фашистов, которая засела в Кремле и взяла в заложники весь российский народ, а теперь хочет взять и украинский

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14
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Anastasia Lyubimova

У нас реально все на 🥥 сидят

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4
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Папуша

господи, как меня порвало

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Николай Щорс

кажется он начинает понимать что россия получает незапланированные пиздюли и пытатется подмазаться к военным

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13
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Ivan Nikiforenko

Переговоры отменяются походу

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12
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Добро и позитив

Никогда и не планировались

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2
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Примитивный Валера

Но мы то знаем, что наркоман тут он.

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11
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Serhii Osmolenko

ломка по ботоксу?

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2
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Artemy Kozodaev

Методы Батьки в деле

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10
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Здешний ящик

Неужели я блядь не сплю

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7
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Здешний ящик

И это только 2-й день

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9
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Мобильный кубок

Зеленский должен сказать российским военным так:
Берите власть в свои руки, похоже нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Москве и взяла в заложники весь российский, беларусский и украинский народы.

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9
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Трансгендолет

предложил украинским военнослужащим взять власть
Хунту типа?

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8
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Мобильный кубок

смените вашу хунту на нашу

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2
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Renox

Ну типа

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1
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Kolyann Tigin

Берите власть в свои руки, похоже нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Кремле и взяла в заложники весь российский народ.

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8
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Daroof

Оборот про наркоманов, конечно, шикарен. Всегда удивляюсь - каждый раз, когда кажется, что сильнее провалиться в Зазеркалье уже нельзя, оказывается, что можно.

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7
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Renox

Чего ж его армия не может победить националистические формирование и уже 3к двусотых в мешки упаковала?

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6
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пинса

Все три тысячи на дорогах остались, русские своих не бросают. Только на удобрения кладут.

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1
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Renox

Там ездят за войсками мобильные крематории, чтоб далеко орков не везти

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1
1 комментарий
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Мобильный кубок

русские своих не бросают, а оставляют

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0
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Serhii Osmolenko

Вот она, мирная операция

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6
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Аркадий Гайдаржи

Неделю назад я бы списал такое заявление на пропаганду, но сейчас очевидно, что он или:
1. Реально не понимает ситуацию в Украине и армии
2. Или считает членов своего совбеза полными идиотами и пытается втереть им такую дичь

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4
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BTopHuk

Это для элохтората

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4
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Аркадий Гайдаржи

Ну именно в этом я и сомневаюсь

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0
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Евгений Понтряков

Ну что как вам "переговоры"?

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4
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Алексей Леонидыч

Ебаааа, вот это киноо

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4
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Anastasia Lyubimova

На его лицо даже смотреть мерзко, на это жирное разожравшееся. А когда он ещё и выдаёт вот такие высеры. обколотый ботоксом поехавший

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4
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Darth Felus

Его ждёт неприятный сюрприз. Бандеровцев нынче вся страна.

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4
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Параллельный Макс

ты! тот кто ему носил эти папочки! ты блять что наделал?

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3
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Мобильный кубок

Это Сурков. А вот его цитата про Брестский мир 1918 года:
Получается, Россия спустя много лет была вновь оттеснена обратно в границы «похабного мира». Не проиграв войны. Не заболев революцией. Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам. Значит, фатальная уязвимость была встроена в систему. И что дальше? Точно — не тишина. Впереди много геополитики. Практической и прикладной. И даже, возможно, контактной. Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко...и немыслимо оставаться России в границах похабного мира. Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный.

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0
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Evil Prime

этот долбаеб вроде сам же осуждал якобы "госпереворот"

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3
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Igor Elfimov

Мразь

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3
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Святий Миколай

Интересно когда он даст приказ освободить Россию от фашизма? Ах да...

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3
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Веб Инструменты

Похоже нацист это Путин. Он ведь поступает как Гитлер с евреями.

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2
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Мюллер

Наркоманы и шлюхи. Он случаем не с лавочки во дворе эту хуйню воспроизводит?

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2
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Мудрый фитиль
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2
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Николай Щорс

обкуренная псина

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0
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Карлики спасли Россию

Понятно, вот зачем ДРГ под Киевом переодеваются в форму ВСУ и пытаются прорваться в Киев.

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2
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Василий Дробовский

Вот что бывает в старости от аргентинских порошков.

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2
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Danil Bazdyrev
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2
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Зарубежный колос

Наркоманов? Кринж блять

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1
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eklerxd

Интересно, что он скажет, когда каждый украинец выйдет, и будете всеми силами противостоять этому режиму? Мы тогда все получается бендеры 🤷🏻‍♀️ Но наверняка в его методичке нет ответа, он не готов к отпору

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1
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Артем Мындра

Лукашенко головного мозга

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1
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Катюшка Фролова

Он реально живет в своей вселенной

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1
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Maksim Romanenko

Как и приличный процент населения России, которое смотрит только ящик

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0
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Самурай в конце пути

Как только на Украине не останется ни одного русского оккупанта - здесь не будет ни одного нацика и фашика.
Их здесь, кстати, и не было до прихода россии

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1
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Llaren Hlaalo

При Ющенко же были ультрхардкорноправые. А он вроде не был про-российским.

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0
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НЕТ ВОЙНЕ

И в чём Путин не прав?

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–13
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Николай Щорс

во всём

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2
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НЕТ ВОЙНЕ

Содержательно

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–5
1 комментарий
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Подлый Пит

Пылиночки задувает

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–4
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Semen Semenov

🤣

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0
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Ivan Nikiforenko

Похоже, это связано с разбомбленным садиком...

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0
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Сергей Горбачёв

Ясно. А теперь в палату

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0
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лала лало

Бляяя ахавхавххавхав че несет )

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0
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Георгий Голонский

Да он же ебанутый…

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0
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Ещё 10 комментариев
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