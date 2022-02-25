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Новости
Артём Мазанов

Комитет министров Совета Европы начал процедуру приостановки членства России в организации Статьи редакции

Если это произойдёт, то россияне лишатся права подавать жалобы в ЕСПЧ, а РФ сможет не соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

124 124 комментария
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Постоянные представители в Совете Европы выступили в поддержку Украины 

Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановления членства России в Совете Европы. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Mateusz Morawiecki @MorawieckiM
Komitet Ministrów Rady Europy, z inicjatywy Ukrainy i Polski, uruchomił procedurę zawieszenia członkostwa Rosji w Radzie Europy. Niedługo finalna decyzja.

Президент ПАСЕ Тини Кокс рассказал, что во время заседания Совместного комитета был консенсус по поводу этого решения. «Впервые вижу такое единство на всех уровнях», — добавил он.

Начав войну против Украины, Россия дала ответ, что она не может быть частью нашей организации.

Тини Кокс
президент ПАСЕ

Кокс уточнил, что пока обсуждают лишь приостановление членства. Но Комитет министров также может рассмотреть исключение РФ из организации. Совет Европы объяснил, что Россия нарушила статью 3 устава (об уважении к верховенству права и фундаментальным свободам).

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что выход из СЕ означает «лишь потерю доступа к ЕСПЧ».

Это ничем никому не грозит. Просто сужает наши возможности для продуктивного диалога, но мы тут ни на что повлиять не можем. Это повлияет на то, что и жители России, и жители Белоруссии, и жители Украины не будут иметь доступа к ЕСПЧ. Вот, собственно, и всё.

Петр Толстой
вице-спикер Госдумы

Решение о приостановке членства России в организации Комитет Совета Европы должен принять 25 февраля.

#новости #войнасукраиной

124 124 комментария
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124 комментария
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norm

Выход из Совета Европы лишит россиян права подавать жалобы в ЕСПЧ, а Россия сможет не соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
 Охуенное решение, спасибо, ребята. Думаю, правительство сидит в шоке, да. Санкции уровня бэ.

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188
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nonsense

Ты всерьёз думаешь, что на текущем этапе наша власть стала бы что то исполнять, что ей не по душе?

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11
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Специальный самолет

Пока что они в основном исполняли. И могли бы исполнять и дальше, кроме каких то особых, в их логике, случаев.

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7
2 комментария
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Just Pancake

Зато местная Гитлерюгендская Лахта теперь с чистой совестью может идти ебашить шахты 24/7 в кандалах без еды и воды, чтобы этот выродок дальше нес рюССкий мир при помощи ГРАДОВ мирному населению Украины, а не только "ТРАЛЛЕТЬ ЛЕБИРАХ0)0))" с новорегов в интернетике сидя на диване.

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7
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Дратути

Дак вот, ради чего все затевалось.

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3
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Dan

Давно пора

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2
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александр александр

это бои без правил?

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0
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Легкий кубок

Павел Чиков (адвокат, глава "Апологии Протеста") пишет: "[...] Приостановленное государство остается в таком случае членом Совета, но не участвует в работе Комитета министров, Парламентской Ассамблеи и других органах (ЕСПЧ этим положением не затронут). [...] Статья 58 Конвенции предусматривает условия выхода государств из нее. В случае исключения государства из Совета Европы ЕСПЧ останется компетентен рассматривать жалобы, которые уже поданы, и те жалобы, которые будут поданы на нарушения Конвенции, совершенные до даты выхода. Таким образом, ЕСПЧ останется компетентным в отношении России Судом до 1 января 2023 года, если Россия выйдет сама до сентября - или до даты, которую объявит Комитет министров.

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0
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Автономный глобус

лишит россиян права подавать жалобы в ЕСПЧ
Россия сможет не соблюдать
 Она и так не соблюдает.

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87
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Потенциальный звук

Вообще-то соблюдала. И компенсации даже выплачивала по решениям ЕСПЧ.

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39
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Alexmak

Ну а теперь и этого не будет. Санкции гениальные..

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1
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Радик Тагиров

Цифра за 2021 год, на секундочку.

https://pravo.ru/story/238497/

Страсбургское правосудие: главные цифры за 2021…
Европейский суд по правам человека отчитался о результатах работы за прошлый год. Жалоб, как и…
pravo.ru
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0
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Anastasia Lyubimova

Спасибо нахуй. Спасибо от души. Обычных россиян тоже говном считают

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72
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Anastasia Lyubimova

Я не знаю, что теперь делать. Чувствую себя максимально опустошённой, беспомощной. Я два дня рыдаю, от того, что походу дохера придётся жить в нищете, как грязь под ногами майора, просирая свою короткую молодость

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48
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кожица суфлёра

Не грязь, а лёд. Лед под ногами майора

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5
4 комментария
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Oleg Jarvinen

Выход есть всегда, из любых ситуаций.

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0
6 комментариев
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Чудовищный каякер

граница все еще открыта

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2 комментария
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Комментарий удален

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Максим Чистов

Ну так кто эту власт вырастил? Немцы тоже себя няшками считали всю войну

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3
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Anastasia Lyubimova

А я тут причём? Я за него не голосовала, за ЕР не голосовала. Я обычный человек, который хочет нормально жить. Даже в лифте не ссала. Ты считаешь, что я заслужила скотского отношения? Что меня можно забивать и тд?

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29
19 комментариев
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Петербургский Никита

надо понимать что нынешняя власть скрутила последние тормоза и никакие решения еспч уже в принципе бы не исполняла.
Со немногими изданиями которые мы так любим, скорее всего, властям придется окончательно разобраться, чтобы тот пиздец который будет скоро в киеве не ретранслировался бабкам клавам которые боялись 90х

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3
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Anastasia Lyubimova

Да это все понятно. Просто это теперь как статус. Что нас в Европе официально считают говном, что нас официал но в России считают говном

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1
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Богдан Пухальский

Ну да, ты ж и твои родители допустили это, не благодари.

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1
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Драгоценный пёс_анон

А теперь представь, как наши деды и прадеды бабушки, мечтающие устроится в яндекс гугл сбер вк, 20 летними уходили на фронт, а через 4 года возвращались 40 летними мужиками и женщинами?

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0
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walkindizaster

Тоже? Нет, они только обычных и считают.

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0
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Владислав Тихонов

А Путин и рад, щас ещё вернёт смертную казнь в качестве наказания

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35
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lovemyonahole

Лучшие практики от картофельного уёбка.

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5
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Spike

Она никуда и не уходила, просто её не использовали долгое время

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0
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Городской сумасшедший

Она была заменена на швабры

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2
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Вячеслав

Использовали для кого надо. </черный сарказм>

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0
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Плохой кофе

А ну темпрь заживём

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36
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Anderkeks

Вы не туда воююте, долбаебы. Прцинтп коллективной ответственности не работает в тоталитарных странах. Ебанавты натуральные.

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30
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Rudolf Cunningham

Он нигде не работает

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4
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Пыльный алмаз

Они Каца посмотрели что ли?

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2
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iollk

это точно санкции, а не поощрение?

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24
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Серебряный кубок

Охуеть.
стреляют в ногу обычным гражданам. Спасибо нахуй

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21
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Dan

Давно пора

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0
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Андрей Охапкин

Зачем?

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0
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Dan

Ну Навального теперь можно официально судить и расстреливать. Лол

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20
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Подводной жар

им на него словно не похуй было

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2
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коренной нарниец

то есть это можно, а прикрыть торги российских компаний на биржах нельзя

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9
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alexferman

Права человека карман не греют)

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18
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XTheme

Война войной, а бизнес есть бизнес.

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3
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коренной нарниец

а ведь боты коммунисты нас предупреждали про капитализм

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2
6 комментариев
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Laizo

Смотрю на лица и это пз*ц, там людей убивают, а они чисто стоят с улыбкой, просто 0 помощи

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12
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Артур Линский

ммм, теперь сядешь за репост и хер чё отсудишь потом. кайфы

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8
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alexferman

Что не смеётесь?? Не смешно?? Это Европа!!

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2
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Мудрый фитиль

Шайка трусливых клоунов с флажками "поддерживают" Украину, посмотрите на их ехидные улыбочки

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8
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alexferman

АХАХАХАХАХА

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6
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alexferman

ОЧЕРЕДНАЯ ОХУЕННАЯ ПОМОЩЬ ПОДОСПЕЛА

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7
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Пыльный алмаз

Ящик фонариков выслали!

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0
2 комментария
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Пажелой пеликан

Просто в голос.

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6
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Зарубежный колос

Северная корея все ближе

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4
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Фамилия и имя

Помогли так помогли! Пбать спасибо нахуй

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4
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Qqshka

А че они улыбаются ? Пиздец мерзко выглядит

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4
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Егор Ниглов

Санкции из серии "мы больше не даём визы всем россиянам". Или они реально думают, что во всем виноват целый безоружный народ, которого прессуют по поводу и без свои же?

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4
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Русский патриот

Пиздец долбоебы. Ударили по самым беззащитным гражданам, которые искали справедливости через ЕСПЧ. Надеюсь эти сытые и халеные ебла получат своё

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3
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Petr

Те получается, Россия сможет казнить тех, кого сочтет военным преступником?

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2
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Виктор Мерзляков

Знаем мы одного престарелого военного преступника как раз

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3
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Виктор Мерзляков

Осталось только осознать, что Россия - это мы, а не он

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2
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Alexey G

Да, например, тебя и других граждан России.

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0
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Андрей Апанасик
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2
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Laizo

Поддержка улыбкой :)
Супер! Спасибо!

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2
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Hooligan

Мда. Заживем.

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1
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Чувак менять ник раз в три мес

Ох блять в какое же темное время живем. И это только начало(

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1
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Kostya Maers

Поддержка уровень бог :-)

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1
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Rudolf Cunningham

РФ сможет не соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
Можно запускать в котел пропаганды с заголовком "Европа лишила вас человеческих прав".

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1
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15 рублей

Началось освобождение Харькова — местные жители сообщают о боях с двух сторон города на западной и северной окраине. Нацисты активно прикрываются мирняком.

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–4
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Джей Альв

Они реально думают что они хоть когда-то что-то значили в росси? Их слушали, выполняли постановления... Что-нибудь? Что ни сделай, они только озабочены были всегда😂😂😂 Ну иногда ОЧЕНЬ озабочены😂😂😂
И морды олигофренистые такие, лыбятся с листочкаии стоя на ступенчках, как в садике для отстающих в развитии (только это дети, больные, а не хари которые решаю хрен знает что). Совет благородных девиц.

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–9
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Пыльный алмаз

Их слушали, выполняли постановления... Что-нибудь?
Да, успешно выполняли

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Корпоративный меч

Деньги выплачивали, а Навального не отпустили

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1
1 комментарий
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Подводной жар

давно надо было это сделать, бесполезный орган всё равно.

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–6
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Самарский фонарь

О, теперь смертную казнь вернут

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0
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Богдан Пухальский

Нахуй рашу!

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0
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Скромный Орзэмэс

Ууууууууу -_-

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0
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Чудовищный каякер

Европа перестала разделять власть и народ

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ＫＩＢØＵＮＥ

Так они что хотят чтобы Путин продолжал, поэтому такие "санкции", которые только ему на пользу?

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Nick No

Павел Чиков у себя в тг:

Выход из Совета Европы (но не простое приостановление членства) будет означать выход из Европейской Конвенции, но и этот выход не будет мгновенным. Статья 58 Конвенции предусматривает условия выхода государств из нее. В случае исключения государства из Совета Европы ЕСПЧ останется компетентен рассматривать жалобы, которые уже поданы, и те жалобы, которые будут поданы на нарушения Конвенции, совершенные до даты выхода. Таким образом, ЕСПЧ останется компетентным в отношении России Судом до 1 января 2023 года, если Россия выйдет сама до сентября - или до даты, которую объявит Комитет министров.

Павел Чиков
Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации. Что это значит?

Вопрос об исключении не ставился!

Вчера Комитет министров решил, что поставит на повестку дня сегодняшнего заседания вопрос применения статьи 8 Устава Совета Европы о приостановлении или...
Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации. Что это значит?

Вопрос об исключении не ставился!

Вчера Комитет министров решил, что поставит на повестку дня сегодняшнего заседания вопрос применения статьи 8 Устава Совета Европы о приостановлении или прекращении членства государства-участника.

Решение о приостановлении членства - как и о его прекращении - принимает Комитет министров Совета Европы, без участия Парламентской Ассамблеи. Комитет может принять такое решение по одному из трех оснований: серьезные нарушения принципов верховенства права, основных прав человека или целей и задач Совета Европы, среди которых прогресс и единство между его членами. Приостановленное государство остается в таком случае членом Совета, но не участвует в работе Комитета министров, Парламентской Ассамблеи и других органах (ЕСПЧ этим положением не затронут).

Комитет министров также может предложить государству покинуть Совет Европы. Если государство соглашается, то датой выхода будет 1 января следующего года. Но Комитет может также своим решением прекратить членство государства в Совете с даты, которую определит сам.

Выход из Совета Европы (но не простое приостановление членства) будет означать выход из Европейской Конвенции, но и этот выход не будет мгновенным. Статья 58 Конвенции предусматривает условия выхода государств из нее. В случае исключения государства из Совета Европы ЕСПЧ останется компетентен рассматривать жалобы, которые уже поданы, и те жалобы, которые будут поданы на нарушения Конвенции, совершенные до даты выхода. Таким образом, ЕСПЧ останется компетентным в отношении России Судом до 1 января 2023 года, если Россия выйдет сама до сентября - или до даты, которую объявит Комитет министров.
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0
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15 рублей

По достоверной информации в ночь на 26 февраля на Херсонском направлении будут применены средства ударной авиации ВКС России.
И правильно - хватит нянчиться!

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Leo Bonhart

Те, кто возмущаются - невнимательно слушали вчерашнюю речь Байдена. Перефразируя его очень политкорректные формулировки - жизнь россиян будут делать невыносимой, чтоб они сами снесли путинский режим.

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Александр Воронин

Много ЕСПЧ тут нарешал

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Никита Смирнов

РФ сможет не соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
Они наверное в шоке просто.
А раньше соблюдали, кстати?

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Владимир Керенский

Блять, политиканы всего мира решили в одночасье посоревноваться, кто больший долбоеб? Взяли своим решением моментально ухудшили положение обычных граждан и ещё сильнее развязали руки режиму. Бля ну точно фляга свистит

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Читать все 124 комментария
Новости
Артём Мазанов
Комитет министров приостановил членство России в Совете Европы Статьи редакции

Права России в Совете Европы приостановлены, но она остается членом организации и участником её конвенций.

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Чувак менять ник раз в три мес

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Сука это же не соловьев а прям целый отдел журналистов. Сотни людей. Как же они спят то по ночам за такой пиздешь ежедневный.

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