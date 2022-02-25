Комитет министров Совета Европы начал процедуру приостановки членства России в организации Статьи редакции
Если это произойдёт, то россияне лишатся права подавать жалобы в ЕСПЧ, а РФ сможет не соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановления членства России в Совете Европы. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Президент ПАСЕ Тини Кокс рассказал, что во время заседания Совместного комитета был консенсус по поводу этого решения. «Впервые вижу такое единство на всех уровнях», — добавил он.
Кокс уточнил, что пока обсуждают лишь приостановление членства. Но Комитет министров также может рассмотреть исключение РФ из организации. Совет Европы объяснил, что Россия нарушила статью 3 устава (об уважении к верховенству права и фундаментальным свободам).
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что выход из СЕ означает «лишь потерю доступа к ЕСПЧ».
Решение о приостановке членства России в организации Комитет Совета Европы должен принять 25 февраля.
Выход из Совета Европы лишит россиян права подавать жалобы в ЕСПЧ, а Россия сможет не соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
Охуенное решение, спасибо, ребята. Думаю, правительство сидит в шоке, да. Санкции уровня бэ.
Ты всерьёз думаешь, что на текущем этапе наша власть стала бы что то исполнять, что ей не по душе?
Зато местная Гитлерюгендская Лахта теперь с чистой совестью может идти ебашить шахты 24/7 в кандалах без еды и воды, чтобы этот выродок дальше нес рюССкий мир при помощи ГРАДОВ мирному населению Украины, а не только "ТРАЛЛЕТЬ ЛЕБИРАХ0)0))" с новорегов в интернетике сидя на диване.
Дак вот, ради чего все затевалось.
Давно пора
это бои без правил?
Павел Чиков (адвокат, глава "Апологии Протеста") пишет: "[...] Приостановленное государство остается в таком случае членом Совета, но не участвует в работе Комитета министров, Парламентской Ассамблеи и других органах (ЕСПЧ этим положением не затронут). [...] Статья 58 Конвенции предусматривает условия выхода государств из нее. В случае исключения государства из Совета Европы ЕСПЧ останется компетентен рассматривать жалобы, которые уже поданы, и те жалобы, которые будут поданы на нарушения Конвенции, совершенные до даты выхода. Таким образом, ЕСПЧ останется компетентным в отношении России Судом до 1 января 2023 года, если Россия выйдет сама до сентября - или до даты, которую объявит Комитет министров.
Ну а теперь и этого не будет. Санкции гениальные..
Цифра за 2021 год, на секундочку.
Спасибо нахуй. Спасибо от души. Обычных россиян тоже говном считают
Я не знаю, что теперь делать. Чувствую себя максимально опустошённой, беспомощной. Я два дня рыдаю, от того, что походу дохера придётся жить в нищете, как грязь под ногами майора, просирая свою короткую молодость
Не грязь, а лёд. Лед под ногами майора
Выход есть всегда, из любых ситуаций.
Комментарий удален
Ну так кто эту власт вырастил? Немцы тоже себя няшками считали всю войну
А я тут причём? Я за него не голосовала, за ЕР не голосовала. Я обычный человек, который хочет нормально жить. Даже в лифте не ссала. Ты считаешь, что я заслужила скотского отношения? Что меня можно забивать и тд?
надо понимать что нынешняя власть скрутила последние тормоза и никакие решения еспч уже в принципе бы не исполняла.
Со немногими изданиями которые мы так любим, скорее всего, властям придется окончательно разобраться, чтобы тот пиздец который будет скоро в киеве не ретранслировался бабкам клавам которые боялись 90х
Да это все понятно. Просто это теперь как статус. Что нас в Европе официально считают говном, что нас официал но в России считают говном
Ну да, ты ж и твои родители допустили это, не благодари.
Тоже? Нет, они только обычных и считают.
А Путин и рад, щас ещё вернёт смертную казнь в качестве наказания
Лучшие практики от картофельного уёбка.
Она никуда и не уходила, просто её не использовали долгое время
Она была заменена на швабры
Использовали для кого надо. </черный сарказм>
Вы не туда воююте, долбаебы. Прцинтп коллективной ответственности не работает в тоталитарных странах. Ебанавты натуральные.
Он нигде не работает
это точно санкции, а не поощрение?
Давно пора
Зачем?
Ну Навального теперь можно официально судить и расстреливать. Лол
то есть это можно, а прикрыть торги российских компаний на биржах нельзя
Права человека карман не греют)
Война войной, а бизнес есть бизнес.
а ведь боты коммунисты нас предупреждали про капитализм
Смотрю на лица и это пз*ц, там людей убивают, а они чисто стоят с улыбкой, просто 0 помощи
ммм, теперь сядешь за репост и хер чё отсудишь потом. кайфы
Что не смеётесь?? Не смешно?? Это Европа!!
АХАХАХАХАХА
ОЧЕРЕДНАЯ ОХУЕННАЯ ПОМОЩЬ ПОДОСПЕЛА
Просто в голос.
Помогли так помогли! Пбать спасибо нахуй
А че они улыбаются ? Пиздец мерзко выглядит
Санкции из серии "мы больше не даём визы всем россиянам". Или они реально думают, что во всем виноват целый безоружный народ, которого прессуют по поводу и без свои же?
Пиздец долбоебы. Ударили по самым беззащитным гражданам, которые искали справедливости через ЕСПЧ. Надеюсь эти сытые и халеные ебла получат своё
Те получается, Россия сможет казнить тех, кого сочтет военным преступником?
Знаем мы одного престарелого военного преступника как раз
Осталось только осознать, что Россия - это мы, а не он
Да, например, тебя и других граждан России.
Поддержка улыбкой :)
Супер! Спасибо!
Мда. Заживем.
Ох блять в какое же темное время живем. И это только начало(
Поддержка уровень бог :-)
РФ сможет не соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
Можно запускать в котел пропаганды с заголовком "Европа лишила вас человеческих прав".
Началось освобождение Харькова — местные жители сообщают о боях с двух сторон города на западной и северной окраине. Нацисты активно прикрываются мирняком.
Они реально думают что они хоть когда-то что-то значили в росси? Их слушали, выполняли постановления... Что-нибудь? Что ни сделай, они только озабочены были всегда😂😂😂 Ну иногда ОЧЕНЬ озабочены😂😂😂
И морды олигофренистые такие, лыбятся с листочкаии стоя на ступенчках, как в садике для отстающих в развитии (только это дети, больные, а не хари которые решаю хрен знает что). Совет благородных девиц.
Нахуй рашу!
Так они что хотят чтобы Путин продолжал, поэтому такие "санкции", которые только ему на пользу?
Павел Чиков у себя в тг:
Выход из Совета Европы (но не простое приостановление членства) будет означать выход из Европейской Конвенции, но и этот выход не будет мгновенным. Статья 58 Конвенции предусматривает условия выхода государств из нее. В случае исключения государства из Совета Европы ЕСПЧ останется компетентен рассматривать жалобы, которые уже поданы, и те жалобы, которые будут поданы на нарушения Конвенции, совершенные до даты выхода. Таким образом, ЕСПЧ останется компетентным в отношении России Судом до 1 января 2023 года, если Россия выйдет сама до сентября - или до даты, которую объявит Комитет министров.
Вопрос об исключении не ставился!
Вчера Комитет министров решил, что поставит на повестку дня сегодняшнего заседания вопрос применения статьи 8 Устава Совета Европы о приостановлении или...
Вопрос об исключении не ставился!
Вчера Комитет министров решил, что поставит на повестку дня сегодняшнего заседания вопрос применения статьи 8 Устава Совета Европы о приостановлении или прекращении членства государства-участника.
Решение о приостановлении членства - как и о его прекращении - принимает Комитет министров Совета Европы, без участия Парламентской Ассамблеи. Комитет может принять такое решение по одному из трех оснований: серьезные нарушения принципов верховенства права, основных прав человека или целей и задач Совета Европы, среди которых прогресс и единство между его членами. Приостановленное государство остается в таком случае членом Совета, но не участвует в работе Комитета министров, Парламентской Ассамблеи и других органах (ЕСПЧ этим положением не затронут).
Комитет министров также может предложить государству покинуть Совет Европы. Если государство соглашается, то датой выхода будет 1 января следующего года. Но Комитет может также своим решением прекратить членство государства в Совете с даты, которую определит сам.
Выход из Совета Европы (но не простое приостановление членства) будет означать выход из Европейской Конвенции, но и этот выход не будет мгновенным. Статья 58 Конвенции предусматривает условия выхода государств из нее. В случае исключения государства из Совета Европы ЕСПЧ останется компетентен рассматривать жалобы, которые уже поданы, и те жалобы, которые будут поданы на нарушения Конвенции, совершенные до даты выхода. Таким образом, ЕСПЧ останется компетентным в отношении России Судом до 1 января 2023 года, если Россия выйдет сама до сентября - или до даты, которую объявит Комитет министров.
По достоверной информации в ночь на 26 февраля на Херсонском направлении будут применены средства ударной авиации ВКС России.
И правильно - хватит нянчиться!
Те, кто возмущаются - невнимательно слушали вчерашнюю речь Байдена. Перефразируя его очень политкорректные формулировки - жизнь россиян будут делать невыносимой, чтоб они сами снесли путинский режим.
Много ЕСПЧ тут нарешал
РФ сможет не соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
Они наверное в шоке просто.
А раньше соблюдали, кстати?
Блять, политиканы всего мира решили в одночасье посоревноваться, кто больший долбоеб? Взяли своим решением моментально ухудшили положение обычных граждан и ещё сильнее развязали руки режиму. Бля ну точно фляга свистит
Права России в Совете Европы приостановлены, но она остается членом организации и участником её конвенций.
Открыл тикток посмотреть. Лучше бы не открывал. Нихуя в этой стране не будет хорошего. Пропитые алкоголики с засранными пропагандой мозгами. Герои с диванов и бойцы которые тяжелее бутылки пива не поднимали. Гордятся блять высирают мотивационные речи про 8 лет бомбежки и квн. Быдло безмозглое. Мозгов не хватает даже чтобы просто на ценник на…
Прям щас в новостях на первом сказали между строк «так же произошла демелитарищация на острове змеином». Ну на том самом острове где десяток украинских сказал «иди нахуй российский корабль».
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