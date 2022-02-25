Это ничем никому не грозит. Просто сужает наши возможности для продуктивного диалога, но мы тут ни на что повлиять не можем. Это повлияет на то, что и жители России, и жители Белоруссии, и жители Украины не будут иметь доступа к ЕСПЧ. Вот, собственно, и всё.