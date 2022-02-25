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Яна Ломакина

Ирландия отменила визовый режим с Украиной из-за войны с Россией Статьи редакции

По словам министра юстиции, республика готова «помогать в трудную минуту».

Ирландия решила отменить визовый режим для граждан Украины. Это следует из заявления министра юстиции страны Хелен МакЭнти.

Мера упростит въезд и выезд украинских членов семей граждан Ирландии и родственников людей из Украины, проживающих в Ирландии. В качестве экстренной меры в страну без визы смогут попасть все граждане Украины. В течение 90 дней они должны будут «легализовать своё пребывание».

Я потрясена российским вторжением на Украину, неоправданным и неспровоцированным нападением на демократическое суверенное государство в Европе. Мы солидарны с Украиной и её народом и, работая с нашими партнёрами в Европейском Союзе, будем помогать в трудную минуту.

Хелен МакЭнти

министр юстиции Ирландии

Премьер-министр Ирландии объявил об отмене визовых требований для украинцев в первый день войны. По словам Михола Мартина, из-за действий России возникла «значительная миграционная проблема», и Ирландия должна «сыграть свою роль» в поддержке пострадавших.

#украина #войнасукраиной #ирландия

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Мне ясно

А россиянам теперь ни одна нормальная страна визу не даст, и правильно сделают!

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14
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Илья Пашин

в этом нет вины самих россиян

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Ыныкчанский

Ни в чём и никогда нет вины самих россиян.

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9
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Страховой бокал

Ну прям вообще никакой-никакой? Ну хоть чуть-чуть?

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7
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Андрей Васильев

результат этого заблуждения все наблюдаем

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3
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badResistor

к сожалению так=(
но в целом такое решение с грустью понимаю. Надеюсь когда все это закончится, по настоящему. Будут искать не всех россиян, а именно тех ватных упырей, которые развязывали войны и улюлюкали им. Как Мосаад фашистов, а не всех немцев.

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Lirsdor

так это только на время войны посольства прекратили выдавать визы, ибо не работают.
Как только пыню успокоят - продолжать выдавать

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Прямой инструмент

Как стать украинцем

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Нервный дебаркадер

Женись на украинке

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Прямой инструмент

Зачем мне украинка… мне украинец нужон

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Mitsumata

Женись на украинке

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Нервный дебаркадер

Украинцы на фронте

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Петербургский Никита

молодцы

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the art of гепард

Молодцы

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испанский смех

бля почему с россией не отменяют

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Прям щас в новостях на первом сказали между строк «так же произошла демелитарищация на острове змеином». Ну на том самом острове где десяток украинских сказал «иди нахуй российский корабль».

Сука это же не соловьев а прям целый отдел журналистов. Сотни людей. Как же они спят то по ночам за такой пиздешь ежедневный.

22 22 комментария
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the art of гепард

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