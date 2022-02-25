Ирландия отменила визовый режим с Украиной из-за войны с Россией Статьи редакции
По словам министра юстиции, республика готова «помогать в трудную минуту».
Ирландия решила отменить визовый режим для граждан Украины. Это следует из заявления министра юстиции страны Хелен МакЭнти.
Мера упростит въезд и выезд украинских членов семей граждан Ирландии и родственников людей из Украины, проживающих в Ирландии. В качестве экстренной меры в страну без визы смогут попасть все граждане Украины. В течение 90 дней они должны будут «легализовать своё пребывание».
Премьер-министр Ирландии объявил об отмене визовых требований для украинцев в первый день войны. По словам Михола Мартина, из-за действий России возникла «значительная миграционная проблема», и Ирландия должна «сыграть свою роль» в поддержке пострадавших.
А россиянам теперь ни одна нормальная страна визу не даст, и правильно сделают!
в этом нет вины самих россиян
Ни в чём и никогда нет вины самих россиян.
результат этого заблуждения все наблюдаем
к сожалению так=(
но в целом такое решение с грустью понимаю. Надеюсь когда все это закончится, по настоящему. Будут искать не всех россиян, а именно тех ватных упырей, которые развязывали войны и улюлюкали им. Как Мосаад фашистов, а не всех немцев.
так это только на время войны посольства прекратили выдавать визы, ибо не работают.
Как только пыню успокоят - продолжать выдавать
Женись на украинке
Молодцы
бля почему с россией не отменяют
По его словам, основные столкновения российских войск на Украине происходят не с регулярными войсками, а с националистическими формированиями.
Прям щас в новостях на первом сказали между строк «так же произошла демелитарищация на острове змеином». Ну на том самом острове где десяток украинских сказал «иди нахуй российский корабль».
Сука это же не соловьев а прям целый отдел журналистов. Сотни людей. Как же они спят то по ночам за такой пиздешь ежедневный.
Если это произойдёт, то россияне лишатся права подавать жалобы в ЕСПЧ, а РФ сможет не соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
Открыл тикток посмотреть. Лучше бы не открывал. Нихуя в этой стране не будет хорошего. Пропитые алкоголики с засранными пропагандой мозгами. Герои с диванов и бойцы которые тяжелее бутылки пива не поднимали. Гордятся блять высирают мотивационные речи про 8 лет бомбежки и квн. Быдло безмозглое. Мозгов не хватает даже чтобы просто на ценник на…
Это беспрецедентное отклонение от дипломатического протокола, пишет Reuters.
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«Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои».