Членство России в Совете Европы приостановили Статьи редакции
Страна остаётся членом организации и участником её конвенций.
Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации. Об этом рассказал глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Пётр Толстой.
Толстой осудил это решение. Он считает, что без России работа Совета Европы теряет смысл. «Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нём не будет правды», — заявил Толстой.
Глава «Агоры» Павел Чиков уточнил, что вопрос об исключении России из Совета Европы пока не ставился. ЕСПЧ всё ещё останется для россиян высшей инстанцией, решение о приостановлении членства касается только прав российской делегации.
Даже двое суток не прошло, а уже обоссали везде, где могли, это определенно победа. Без ЕСПЧ режим даже выиграет, к сожалению
У меня такое ощущение, что кто-то и в самом деле рассчитывал на то, что деморализованные украинцы практически не окажут сопротивления. И что тогда в кратчайшие сроки, при этом практически бескровно, удастся осуществить задуманное - задолго до того как Запад раскочегарится и примется согласовывать возможные санкции. При этом очевидно, что они наверняка были бы гораздо более мягкими.
Однако кампания, такое ощущение, что затягивается, трупов всё больше и больше, санкции принимаются с космической скоростью, и кто-то похоже начинает нервничать и делает нетерпеливые заявления.
Возможно, в кокаиновом угаре, кто-то действительно решил, что вот в этот раз точно "за два дня возьмем Грозный" по завету Паши-мерсобеса
Сказали, что на ЕСПЧ не распространяется, хотя они могут и сами выйти. Тогда добро пожаловать смертная казнь
Человек годами старался, портил жизнь в России и Украине, а ты за двое суток, за двое суток, не ценишь старика
20 лет это не двое суток
Отразится на всем мире… но лучше бы лично отразилось на деде
Так в смысле "Довоевались?" Дед-то как раз чего-то подобного и хотел, а ты пишешь в такой интонации, как будто он себе в ногу выстрелил.
Но ведь не себе же
Просветленные россияне остались один на один с властелином и скрепами
Разве членство в CE этому мешало?
Понял. Принял. Хуево чё. Но не думаю, что это самое интересное, что можно сделать.
Членство это точно к Жирику
Да, ибо один из главных требований вступления в СЕ - это отмена смертной казни.
Это если мы сами выйдем окончательно. Чисто технически Россия всё ещё часть конвенций как написано.
Будут расстреливать, кто воевать откажется
Хочется сказать «Навальный заложник, его не коснётся», но там похоже рационального не осталось
Навальный:
Ребята! Не сидите дома. Выходите каждый день на улицы ваших городов. Через смелость, можно побороть страх в других!!!!
🙏🙏🙏
Ты сам то выходишь?)))
Выхожу. А что?
Выше новорег. 1 комментарий с целью нивелировать важность протеста.
«В Совете правды нет» (с) Пётр Толстой
Расстрельчики не за горами
Просто Петя.
Путин только рад этому.
Этож плюс что еспч нет для режима, да. В чём боль?
.
Похуй максимально.
Европейцы свое мнение узнают от своих хозяев из Вашингтона.
Да понятно, что похуй. Не похуй будет когда твои доходы превратятся в гроши, ты попробуешь возбухнуть что-то на этот счет и получишь по ебалу от росгвардейца, а суд тебе впаяет срок за неповиновение)
Ой, очередной экстресенс, который видит источники моих доходов и дает оценку тому как они уменьшатся)) Не смеши))
Если ты стреляешь себе в ногу, не надо быть экстрасенсом, чтобы угадать, что скоро ты завоешь от боли. Хотя для тебя, может быть, это охуеть какая сложная логическая задача. Хер знает какой у тебя ай-кью)
👍🏻
И все на фоне новости "Федеральные каналы убирают развлекательные передачи из эфира"
Ну что, на митинги?
Нужно создавать совет отдельной цивилизации.
Типа раньше кто-то европку слушал)
Приостановил или исключил? В СМИ разная инфа
Приостановил. Вот первоисточник (на русском): https://www.coe.int/en/web/portal/full-news/-/asset_publisher/y5xQt7QdunzT/content/council-of-europe-suspends-russia-s-rights-of-representation?_101_INSTANCE_y5xQt7QdunzT_languageId=ru_RU
Самый бесполезный орган, слава богу
ОБСЕ: мало и дорого
Второе место в перечне получателей российских взносов занимает уже упомянутый Совет Европы, включая его Парламентскую ассамблею, – туда Москва должна перечислять ежегодно около 35 миллионов долларов. А вот следом за ним идет Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), членство в которой стоит России около 8,5 миллиона долларов. В сравнении со взносами в бюджет других международных организаций сравнительно немного, но целесообразность выплаты даже этой скромной суммы регулярно ставится под сомнение
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Не хотят финансирование терять
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