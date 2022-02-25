В случае исключения государства из Совета Европы ЕСПЧ останется компетентен рассматривать жалобы, которые уже поданы, и те жалобы, которые будут поданы на нарушения Конвенции, совершенные до даты выхода. Таким образом, ЕСПЧ останется компетентным в отношении России Судом до 1 января 2023 года, если Россия выйдет сама до сентября — или до даты, которую объявит Комитет министров.