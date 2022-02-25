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Артём Мазанов

Членство России в Совете Европы приостановили Статьи редакции

Страна остаётся членом организации и участником её конвенций.

Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации. Об этом рассказал глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Пётр Толстой.

Толстой осудил это решение. Он считает, что без России работа Совета Европы теряет смысл. «Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нём не будет правды», — заявил Толстой.

Глава «Агоры» Павел Чиков уточнил, что вопрос об исключении России из Совета Европы пока не ставился. ЕСПЧ всё ещё останется для россиян высшей инстанцией, решение о приостановлении членства касается только прав российской делегации.

В случае исключения государства из Совета Европы ЕСПЧ останется компетентен рассматривать жалобы, которые уже поданы, и те жалобы, которые будут поданы на нарушения Конвенции, совершенные до даты выхода. Таким образом, ЕСПЧ останется компетентным в отношении России Судом до 1 января 2023 года, если Россия выйдет сама до сентября — или до даты, которую объявит Комитет министров.

Павел Чиков
глава «Агоры»

#новости #войнасукраиной

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Алексей Иванов

Даже двое суток не прошло, а уже обоссали везде, где могли, это определенно победа. Без ЕСПЧ режим даже выиграет, к сожалению

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89
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Романелло Кивогенс

У меня такое ощущение, что кто-то и в самом деле рассчитывал на то, что деморализованные украинцы практически не окажут сопротивления. И что тогда в кратчайшие сроки, при этом практически бескровно, удастся осуществить задуманное - задолго до того как Запад раскочегарится и примется согласовывать возможные санкции. При этом очевидно, что они наверняка были бы гораздо более мягкими.

Однако кампания, такое ощущение, что затягивается, трупов всё больше и больше, санкции принимаются с космической скоростью, и кто-то похоже начинает нервничать и делает нетерпеливые заявления.

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7
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Алексей Иванов

Возможно, в кокаиновом угаре, кто-то действительно решил, что вот в этот раз точно "за два дня возьмем Грозный" по завету Паши-мерсобеса

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1
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SadDamnWhoSaid

Сказали, что на ЕСПЧ не распространяется, хотя они могут и сами выйти. Тогда добро пожаловать смертная казнь

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Интеллектуальный фитиль

Докатились? Довоевались?

Пиздец. Старый маразматик, испортивший жизнь всей стране меньше, чем за двое суток.

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54
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the hard of леопард

Человек годами старался, портил жизнь в России и Украине, а ты за двое суток, за двое суток, не ценишь старика

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68
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флутер погромист

20 лет это не двое суток

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23
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Suhov

Отразится на всем мире… но лучше бы лично отразилось на деде

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4
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Hagotireno

Так в смысле "Довоевались?" Дед-то как раз чего-то подобного и хотел, а ты пишешь в такой интонации, как будто он себе в ногу выстрелил.

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Решающий Денис

Не только своей стране, но и чужой стране, и поколениям, которые с ужасом будут пожинать плоды ошибок нашего поколения

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3
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Галоперидол спас Россию

Но ведь не себе же

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Навальнята спасают Фермана

Просветленные россияне остались один на один с властелином и скрепами

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Великолепный шмель

Властелин Скреп и братство конца

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Параллельный Макс

это хуёво. можно отменить мораторий на смертную

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Специальный самолет

кстати да, ведь это завязано на Совет Европы

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Внешний глобус

Ебаааааааать, не выпускайте Жирика из палаты

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5
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Дратути

Разве членство в CE этому мешало?

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Параллельный Макс

это было один из условий на членство

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Дратути

Понял. Принял. Хуево чё. Но не думаю, что это самое интересное, что можно сделать.

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Специальный самолет

значит вернут расстрелы 🤦‍♂️

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Alexandr Loginov

Членство это точно к Жирику

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Армен Оганесян

Да, ибо один из главных требований вступления в СЕ - это отмена смертной казни.

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Llaren Hlaalo

Это если мы сами выйдем окончательно. Чисто технически Россия всё ещё часть конвенций как написано.

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Андрей Чураев

Будут расстреливать, кто воевать откажется

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Нежный цветок

Пизда Навальному

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Мобильный кубок

в любой непонятной ситуации

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Нежный цветок

Ну тут будет окончательная пизда, т.к. введут смертную казнь обратно, инфа 146%

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3
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Мобильный кубок

думаю, что за следующие несколько дней будут и посерьёзнее санкции

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SadDamnWhoSaid

Хочется сказать «Навальный заложник, его не коснётся», но там похоже рационального не осталось

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Alexandr Loginov

Навальный:

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6
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Дмитрий Маркин

Ребята! Не сидите дома. Выходите каждый день на улицы ваших городов. Через смелость, можно побороть страх в других!!!!

🙏🙏🙏

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Ноунейм

Ты сам то выходишь?)))

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–1
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Дмитрий Маркин

Выхожу. А что?

Выше новорег. 1 комментарий с целью нивелировать важность протеста.

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Stefan Padunovich

«В Совете правды нет» (с) Пётр Толстой

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Alexander Kuznetsov

Расстрельчики не за горами

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Корпоративный меч

Об этом рассказал глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Пётр Толстой.
Он же под санкциями, почему он глава делегации

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Мобильный кубок

На словах он Пётр Толстой, а на деле

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Zoloft

Просто Петя.

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Mikhail

Путин только рад этому.

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Александр Бунцис

Этож плюс что еспч нет для режима, да. В чём боль?

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Саша

.

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Renat Tuyushev

Похуй максимально.

Европейцы свое мнение узнают от своих хозяев из Вашингтона.

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Полтергей

Да понятно, что похуй. Не похуй будет когда твои доходы превратятся в гроши, ты попробуешь возбухнуть что-то на этот счет и получишь по ебалу от росгвардейца, а суд тебе впаяет срок за неповиновение)

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Renat Tuyushev

Ой, очередной экстресенс, который видит источники моих доходов и дает оценку тому как они уменьшатся)) Не смеши))

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Полтергей

Если ты стреляешь себе в ногу, не надо быть экстрасенсом, чтобы угадать, что скоро ты завоешь от боли. Хотя для тебя, может быть, это охуеть какая сложная логическая задача. Хер знает какой у тебя ай-кью)

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Tatiana Zaitseva

👍🏻

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Алексей Иванов

И все на фоне новости "Федеральные каналы убирают развлекательные передачи из эфира"

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Mark Miheev

Ну что, на митинги?

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Michael Konovalov

Нужно создавать совет отдельной цивилизации.

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Джей Альв

Типа раньше кто-то европку слушал)

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Artyom Cheprasov

Приостановил или исключил? В СМИ разная инфа

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Арзэт Ро

Приостановил. Вот первоисточник (на русском): https://www.coe.int/en/web/portal/full-news/-/asset_publisher/y5xQt7QdunzT/content/council-of-europe-suspends-russia-s-rights-of-representation?_101_INSTANCE_y5xQt7QdunzT_languageId=ru_RU

Council of Europe suspends Russia’s rights of…
Council of Europe Strasbourg 25 February 2022 Diminuer la taille du texte ...
www.coe.int
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Mik Petrov

Самый бесполезный орган, слава богу

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Саша

ОБСЕ: мало и дорого

Второе место в перечне получателей российских взносов занимает уже упомянутый Совет Европы, включая его Парламентскую ассамблею, – туда Москва должна перечислять ежегодно около 35 миллионов долларов. А вот следом за ним идет Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), членство в которой стоит России около 8,5 миллиона долларов. В сравнении со взносами в бюджет других международных организаций сравнительно немного, но целесообразность выплаты даже этой скромной суммы регулярно ставится под сомнение
—--—--—--—--—--—--—
Не хотят финансирование терять

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0
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Читать все 54 комментария
Соседа собака

Менты и эшники в любом случае мониторят TJ, так вот, желаю вам падлам сдохнут от саркомы и вашему Путину тоже, катитесь в ад

14 14 комментариев
72
Komatsu D335A

По телевизору вам это не покажут. Раненых российских солдат принимают укрофашистские медики нарокоманы неонацисты.

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Этого не покажут в РФ. Украинская больница принимает раненных российских солдат.
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Тред: Артисты и медийные личности России, поддержавшие войну с Украиной
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Открывает список Марат Башаров, которого стоило уже давно занести в чёрные списки за домашнее насилие.
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