Открыл тикток посмотреть. Лучше бы не открывал. Нихуя в этой стране не будет хорошего. Пропитые алкоголики с засранными пропагандой мозгами. Герои с диванов и бойцы которые тяжелее бутылки пива не поднимали. Гордятся блять высирают мотивационные речи про 8 лет бомбежки и квн. Быдло безмозглое. Мозгов не хватает даже чтобы просто на ценник на…