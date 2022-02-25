Комитет министров приостановил членство России в Совете Европы Статьи редакции
Права России в Совете Европы приостановлены, но она остается членом организации и участником её конвенций.
Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации. Об этом рассказал глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Пётр Толстой.
Толстой осудил это решение. Он считает, что без России работа Совета Европы теряет смысл. «Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нём не будет правды», — заявил Толстой.
Глава «Агоры» Павел Чиков уточнил, что вопрос об исключении России из Совета Европы пока не ставился. ЕСПЧ всё ещё останется для россиян высшей инстанцией, решение о приостановлении членства касается только прав российской делегации.
Даже двое суток не прошло, а уже обоссали везде, где могли, это определенно победа. Без ЕСПЧ режим даже выиграет, к сожалению
У меня такое ощущение, что кто-то и в самом деле рассчитывал на то, что деморализованные украинцы практически не окажут сопротивления. И что тогда в кратчайшие сроки, при этом практически бескровно, удастся осуществить задуманное - задолго до того как Запад раскочегарится и примется согласовывать возможные санкции. При этом очевидно, что они наверняка были бы гораздо более мягкими.
Однако кампания, такое ощущение, что затягивается, трупов всё больше и больше, санкции принимаются с космической скоростью, и кто-то похоже начинает нервничать и делает нетерпеливые заявления.
Возможно, в кокаиновом угаре, кто-то действительно решил, что вот в этот раз точно "за два дня возьмем Грозный" по завету Паши-мерсобеса
Человек годами старался, портил жизнь в России и Украине, а ты за двое суток, за двое суток, не ценишь старика
20 лет это не двое суток
Отразится на всем мире… но лучше бы лично отразилось на деде
Так в смысле "Довоевались?" Дед-то как раз чего-то подобного и хотел, а ты пишешь в такой интонации, как будто он себе в ногу выстрелил.
Но ведь не себе же
Просветленные россияне остались один на один с властелином и скрепами
Разве членство в CE этому мешало?
Понял. Принял. Хуево чё. Но не думаю, что это самое интересное, что можно сделать.
Членство это точно к Жирику
Да, ибо один из главных требований вступления в СЕ - это отмена смертной казни.
Это если мы сами выйдем окончательно. Чисто технически Россия всё ещё часть конвенций как написано.
Навальный:
Ребята! Не сидите дома. Выходите каждый день на улицы ваших городов. Через смелость, можно побороть страх в других!!!!
🙏🙏🙏
«В Совете правды нет» (с) Пётр Толстой
Расстрельчики не за горами
Путин только рад этому.
Этож плюс что еспч нет для режима, да. В чём боль?
Похуй максимально.
Европейцы свое мнение узнают от своих хозяев из Вашингтона.
Да понятно, что похуй. Не похуй будет когда твои доходы превратятся в гроши, ты попробуешь возбухнуть что-то на этот счет и получишь по ебалу от росгвардейца, а суд тебе впаяет срок за неповиновение)
Ой, очередной экстресенс, который видит источники моих доходов и дает оценку тому как они уменьшатся)) Не смеши))
И все на фоне новости "Федеральные каналы убирают развлекательные передачи из эфира"
Ну что, на митинги?
Нужно создавать совет отдельной цивилизации.
Типа раньше кто-то европку слушал)
Приостановил или исключил? В СМИ разная инфа
Самый бесполезный орган, слава богу
Прям щас в новостях на первом сказали между строк «так же произошла демелитарищация на острове змеином». Ну на том самом острове где десяток украинских сказал «иди нахуй российский корабль».
Сука это же не соловьев а прям целый отдел журналистов. Сотни людей. Как же они спят то по ночам за такой пиздешь ежедневный.
Открыл тикток посмотреть. Лучше бы не открывал. Нихуя в этой стране не будет хорошего. Пропитые алкоголики с засранными пропагандой мозгами. Герои с диванов и бойцы которые тяжелее бутылки пива не поднимали. Гордятся блять высирают мотивационные речи про 8 лет бомбежки и квн. Быдло безмозглое. Мозгов не хватает даже чтобы просто на ценник на…
«Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои».
По его словам, основные столкновения российских войск на Украине происходят не с регулярными войсками, а с националистическими формированиями.
По словам художественного руководителя, «в нынешней крайне напряжённой ситуации» артист «повёл себя отвратительно».
Видео набрало популярность в твиттере, а англоязычные пользователи просили его перевести.
Если это произойдёт, то россияне лишатся права подавать жалобы в ЕСПЧ, а РФ сможет не соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
Это беспрецедентное отклонение от дипломатического протокола, пишет Reuters.