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Артём Мазанов

Комитет министров приостановил членство России в Совете Европы Статьи редакции

Права России в Совете Европы приостановлены, но она остается членом организации и участником её конвенций.

Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации. Об этом рассказал глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Пётр Толстой.

Толстой осудил это решение. Он считает, что без России работа Совета Европы теряет смысл. «Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нём не будет правды», — заявил Толстой.

Глава «Агоры» Павел Чиков уточнил, что вопрос об исключении России из Совета Европы пока не ставился. ЕСПЧ всё ещё останется для россиян высшей инстанцией, решение о приостановлении членства касается только прав российской делегации.

В случае исключения государства из Совета Европы ЕСПЧ останется компетентен рассматривать жалобы, которые уже поданы, и те жалобы, которые будут поданы на нарушения Конвенции, совершенные до даты выхода. Таким образом, ЕСПЧ останется компетентным в отношении России Судом до 1 января 2023 года, если Россия выйдет сама до сентября — или до даты, которую объявит Комитет министров.

Павел Чиков
глава «Агоры»

#новости #войнасукраиной

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Алексей Иванов

Даже двое суток не прошло, а уже обоссали везде, где могли, это определенно победа. Без ЕСПЧ режим даже выиграет, к сожалению

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70
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Романелло Кивогенс

У меня такое ощущение, что кто-то и в самом деле рассчитывал на то, что деморализованные украинцы практически не окажут сопротивления. И что тогда в кратчайшие сроки, при этом практически бескровно, удастся осуществить задуманное - задолго до того как Запад раскочегарится и примется согласовывать возможные санкции. При этом очевидно, что они наверняка были бы гораздо более мягкими.

Однако кампания, такое ощущение, что затягивается, трупов всё больше и больше, санкции принимаются с космической скоростью, и кто-то похоже начинает нервничать и делает нетерпеливые заявления.

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2
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Алексей Иванов

Возможно, в кокаиновом угаре, кто-то действительно решил, что вот в этот раз точно "за два дня возьмем Грозный" по завету Паши-мерсобеса

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Интеллектуальный фитиль

Докатились? Довоевались?

Пиздец. Старый маразматик, испортивший жизнь всей стране меньше, чем за двое суток.

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the hard of леопард

Человек годами старался, портил жизнь в России и Украине, а ты за двое суток, за двое суток, не ценишь старика

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50
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флутер погромист

20 лет это не двое суток

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19
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Suhov

Отразится на всем мире… но лучше бы лично отразилось на деде

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Решающий Денис

Не только своей стране, но и чужой стране, и поколениям, которые с ужасом будут пожинать плоды ошибок нашего поколения

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Hagotireno

Так в смысле "Довоевались?" Дед-то как раз чего-то подобного и хотел, а ты пишешь в такой интонации, как будто он себе в ногу выстрелил.

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Галоперидол спас Россию

Но ведь не себе же

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Навальнята спасают Фермана

Просветленные россияне остались один на один с властелином и скрепами

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Великолепный шмель

Властелин Скреп и братство конца

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Параллельный Макс

это хуёво. можно отменить мораторий на смертную

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Специальный самолет

кстати да, ведь это завязано на Совет Европы

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Внешний глобус

Ебаааааааать, не выпускайте Жирика из палаты

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Дратути

Разве членство в CE этому мешало?

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0
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Параллельный Макс

это было один из условий на членство

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Дратути

Понял. Принял. Хуево чё. Но не думаю, что это самое интересное, что можно сделать.

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4
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Специальный самолет

значит вернут расстрелы 🤦‍♂️

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Alexandr Loginov

Членство это точно к Жирику

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Армен Оганесян

Да, ибо один из главных требований вступления в СЕ - это отмена смертной казни.

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Llaren Hlaalo

Это если мы сами выйдем окончательно. Чисто технически Россия всё ещё часть конвенций как написано.

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Нежный цветок

Пизда Навальному

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Alexandr Loginov

Навальный:

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6
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Мобильный кубок

в любой непонятной ситуации

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Нежный цветок

Ну тут будет окончательная пизда, т.к. введут смертную казнь обратно, инфа 146%

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2
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Мобильный кубок

думаю, что за следующие несколько дней будут и посерьёзнее санкции

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Дмитрий Маркин

Ребята! Не сидите дома. Выходите каждый день на улицы ваших городов. Через смелость, можно побороть страх в других!!!!

🙏🙏🙏

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Stefan Padunovich

«В Совете правды нет» (с) Пётр Толстой

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Alexander Kuznetsov

Расстрельчики не за горами

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Корпоративный меч

Об этом рассказал глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Пётр Толстой.
Он же под санкциями, почему он глава делегации

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Мобильный кубок

На словах он Пётр Толстой, а на деле

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Mikhail

Путин только рад этому.

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Александр Бунцис

Этож плюс что еспч нет для режима, да. В чём боль?

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1
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Renat Tuyushev

Похуй максимально.

Европейцы свое мнение узнают от своих хозяев из Вашингтона.

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Полтергей

Да понятно, что похуй. Не похуй будет когда твои доходы превратятся в гроши, ты попробуешь возбухнуть что-то на этот счет и получишь по ебалу от росгвардейца, а суд тебе впаяет срок за неповиновение)

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Renat Tuyushev

Ой, очередной экстресенс, который видит источники моих доходов и дает оценку тому как они уменьшатся)) Не смеши))

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Алексей Иванов

И все на фоне новости "Федеральные каналы убирают развлекательные передачи из эфира"

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Mark Miheev

Ну что, на митинги?

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Michael Konovalov

Нужно создавать совет отдельной цивилизации.

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Джей Альв

Типа раньше кто-то европку слушал)

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Artyom Cheprasov

Приостановил или исключил? В СМИ разная инфа

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Mik Petrov

Самый бесполезный орган, слава богу

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Чувак менять ник раз в три мес

Прям щас в новостях на первом сказали между строк «так же произошла демелитарищация на острове змеином». Ну на том самом острове где десяток украинских сказал «иди нахуй российский корабль».

Сука это же не соловьев а прям целый отдел журналистов. Сотни людей. Как же они спят то по ночам за такой пиздешь ежедневный.

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Чувак менять ник раз в три мес

Открыл тикток посмотреть. Лучше бы не открывал. Нихуя в этой стране не будет хорошего. Пропитые алкоголики с засранными пропагандой мозгами. Герои с диванов и бойцы которые тяжелее бутылки пива не поднимали. Гордятся блять высирают мотивационные речи про 8 лет бомбежки и квн. Быдло безмозглое. Мозгов не хватает даже чтобы просто на ценник на…

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