Новости
Сергей Исенеков

Организаторы «Евровидения» исключили Россию из числа участников конкурса в 2022 году Статьи редакции

Организаторы отметили, что это из-за «беспрецедентного кризиса на Украине участие России дискредитирует конкурс».

Россия в 2022 году не сможет участвовать в «Евровидении». Об этом сказано на сайте песенного конкурса.

Eurovision Song Contest @Eurovision
Statement from @EBU_HQ regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022.

https://eurovision.tv/mediacentre/release/ebu-statement-russia-2022

В заявлении организаторов сказано, что Европейский вещательный союз объявил, что «ни один российский исполнитель не примет участия в конкурсе в этом году».

Решение отражает нашу озабоченность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине участие России в этом году дискредитирует конкурс. Европейский вещательный союз — аполитичная организация, которая привержена общественной службе.

Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене.

из заявления организаторов «Евровидения»

#новости #евровидение

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Подводной жар

Пиздец у наших истерика будет. Не пустили на лгбт конкурс.

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Долгосрочный крюк

Не только у ваших

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Genesi5 ­

Как же похуй

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Подводной жар

держи в курсе

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Зелёный Мох

Я все это уже видел, сериал назывался Белоруссия

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Мобильный кубок

Второй сезон вышел, не переключайтесь!

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2
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Подводной жар

в этом году славянский базар в России будет?

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Дмитрий Маркин

Так и надо Рашке❤️

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Zhanna Sinelnik

еще в 2014 надо было выпнуть гагарину с этой фальшивой песенкой.
именно то, что реакция запада на крым была такой беззубой, дед распоясался.

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Долгосрочный крюк

жили бы не тужили ща

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Данила Романов

судя по вторжению ему просто пох

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Bender Rodriguez

Теперь точно режиму пизда

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4
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Тонкий каякер

быстро переобулись

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Имя Фамилия

Победа по всем фронтам

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ユリー シャネ

жесточайшие санкции от европы подъехали

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bor_vn

Это не санкции.
Просто нас теперь никто не любит.
Японцы тоже.

Можно говорить, что не любят только Путина, но это не правда.

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Женщина, я не танцую

Жаль, что не успели определиться с участником, могли бы конечно потроллить Европу, как это сделал в прошлом году Лука, отправив песню с толстенным троллингом.

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Подводной жар

клава кока должна была ехать инфа 100%

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neolol

Стоп, звучит не как наказание, а как словно разрешили пару прогулять.

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wmhy

Жаль, конкурс угарный был, и Россия там всегда очень смешно пыталась себя показать зачем-то

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Третья инкарнация Людмилочьки

УРА, РОССИЕВИДЕНИЕ!!!!!

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Король Роман

А вчера говорили совсем другое...

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Артур Донской

Ожидаемо

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испанский смех

на каком основании?

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Драгоценный пёс_анон

Даже не знаю, хорошо это или плохо

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Чувак менять ник раз в три мес

Открыл тикток посмотреть. Лучше бы не открывал. Нихуя в этой стране не будет хорошего. Пропитые алкоголики с засранными пропагандой мозгами. Герои с диванов и бойцы которые тяжелее бутылки пива не поднимали. Гордятся блять высирают мотивационные речи про 8 лет бомбежки и квн. Быдло безмозглое. Мозгов не хватает даже чтобы просто на ценник на…

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the art of гепард

Никогда бы не подумала, что когда-то приду к мысли, что однажды я буду праздновать один-единственный день смерти в сотни раз радостнее и мощнее, чем собственный день рождения.

20 20 комментариев
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Чувак менять ник раз в три мес

Прям щас в новостях на первом сказали между строк «так же произошла демелитарищация на острове змеином». Ну на том самом острове где десяток украинских сказал «иди нахуй российский корабль».

Сука это же не соловьев а прям целый отдел журналистов. Сотни людей. Как же они спят то по ночам за такой пиздешь ежедневный.

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