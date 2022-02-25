Организаторы «Евровидения» исключили Россию из числа участников конкурса в 2022 году Статьи редакции
Организаторы отметили, что это из-за «беспрецедентного кризиса на Украине участие России дискредитирует конкурс».
Россия в 2022 году не сможет участвовать в «Евровидении». Об этом сказано на сайте песенного конкурса.
В заявлении организаторов сказано, что Европейский вещательный союз объявил, что «ни один российский исполнитель не примет участия в конкурсе в этом году».
Как же похуй
Я все это уже видел, сериал назывался Белоруссия
Так и надо Рашке❤️
еще в 2014 надо было выпнуть гагарину с этой фальшивой песенкой.
именно то, что реакция запада на крым была такой беззубой, дед распоясался.
судя по вторжению ему просто пох
Теперь точно режиму пизда
Победа по всем фронтам
жесточайшие санкции от европы подъехали
Это не санкции.
Просто нас теперь никто не любит.
Японцы тоже.
Можно говорить, что не любят только Путина, но это не правда.
Жаль, что не успели определиться с участником, могли бы конечно потроллить Европу, как это сделал в прошлом году Лука, отправив песню с толстенным троллингом.
Стоп, звучит не как наказание, а как словно разрешили пару прогулять.
Жаль, конкурс угарный был, и Россия там всегда очень смешно пыталась себя показать зачем-то
УРА, РОССИЕВИДЕНИЕ!!!!!
А вчера говорили совсем другое...
Ожидаемо
на каком основании?
Открыл тикток посмотреть. Лучше бы не открывал. Нихуя в этой стране не будет хорошего. Пропитые алкоголики с засранными пропагандой мозгами. Герои с диванов и бойцы которые тяжелее бутылки пива не поднимали. Гордятся блять высирают мотивационные речи про 8 лет бомбежки и квн. Быдло безмозглое. Мозгов не хватает даже чтобы просто на ценник на…
Прям щас в новостях на первом сказали между строк «так же произошла демелитарищация на острове змеином». Ну на том самом острове где десяток украинских сказал «иди нахуй российский корабль».
Сука это же не соловьев а прям целый отдел журналистов. Сотни людей. Как же они спят то по ночам за такой пиздешь ежедневный.
По словам художественного руководителя, «в нынешней крайне напряжённой ситуации» артист «повёл себя отвратительно».
По его словам, основные столкновения российских войск на Украине происходят не с регулярными войсками, а с националистическими формированиями.
Права России в Совете Европы приостановлены, но она остается членом организации и участником её конвенций.
Это беспрецедентное отклонение от дипломатического протокола, пишет Reuters.
Видео набрало популярность в твиттере, а англоязычные пользователи просили его перевести.
«Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои».