Роскомнадзор начал частично ограничивать доступ к фейсбуку Статьи редакции
Регулятор обвинил соцсеть в нарушении прав и свобод россиян — из-за ограничения аккаунтов российских СМИ.
Роскомнадзор объявил «о начале частичного ограничения доступа» к фейсбуку с 25 февраля. Регулятор рассказал, что за день до этого соцсеть ограничила аккаунты телеканала «Звезда», «РИА Новости», «Ленты.ру» и «Газеты.ру». В этом увидели нарушение закона.
Как именно ограничат доступ к соцсети и будут ли её замедлять как твиттер, пока неизвестно.
Россия как обычно победит
МЫ НЕПОБЕДИМЫ
Не в бровь а в глаз 😀🙄
Ждём YouTube…
Надо успеть все видео скачать.
Вперёд в Северную Корею
Когда ограничат Дыню?
Сейчас меня какахами закидают. Но зачем Фейсбук это делает? Почему блочит инфу? Кто решает, что фейк, а что нет? Это тоже не норма.
Свобода информации!
Фейсбук тоже долбаёбы.
заебали вы, без мозгов, которые. Ещё скажи, что блокировка Трампа была охуенна! Когда любую альтернативную точку зрения блочат.
Даже учитывая. что наши пиздят в 99% случаев, куда правильнее слушать оба мнения и тогда понимаешь, за кем сильнее аргументация. А это хуета какая-то. Ничем не отличается от блокировки роскомпозора.
Предположу что из-за жалоб, которые автоматически отрабатывает скрипт.
ну хз, это же давно было, можно было бы уже и разлочить. Меня вообще бесит сама суть этих соц. сетей. Это же они придумали метку "фейк". Кто они такие чтобы такое ставить? Ебланство полное. Поэтому пока лучше телеги нет.
И ты с лозунгом "свободу информации" одобряешь блокировку фейсбука из-за нескольких кремлёвских изданий?
где написано, что я за блокировку фейсбука? Я говорю, что обе компашки пидоры)
потому что они набрали украинских модеров лол - потому что они стоят дешевле русских)) это уже не первая история.
Точно! Во всем виноваты украинские модеры! А давайте срочно их обстреляем и захвати.. oh wait
Потому что Фейсбук прозападный, что непонятно?
Русские боятся выйти на митинг, потому что тюрьма, админка, дубинка.
Украинские ребята на о.Змеином посылают корабль нахуй, зная что умрут сразу после этого.
Вот и вся разница
Так, а где мне читать новость о блокировке TJ, если его заблокируют?
На ДТФ
Замедлили или что? Что значит ограничивать?
пытаемся понять, они не уточняют
Там есть аудитория? Думал, что все в телеграмме сидят или на ТЖ)
Москвичи там тусят
Инстаграм как бы
Судя по решению "частичный запрет" касается только фейсбука.
Инстаграм терь в Мета
Демо версия блокировки ютюба
Надеюсь всей нашей ждите поблокируют доступ к инсте
Тоже охуел, когда увидел
Ещё с таким радостным видом, ну как блять
В своей стране нищета и говно, беспредел власти, кругом мигранты. Похуй, надо ебануть по Украине.
Ироничные войска
Сюр какойто, когда я проснусь? зачем мы обосрались?
Это самые долгие, полные ахуевания два дня
это только начало
Это же фейсбук меня ограничивает, а не дорогое государство, я все забываю
Фух, Слава Богу, теперь-то хорошо как
Войну выиграет лично Путин, а проиграют все.
Регулятор обвинил соцсеть в нарушении прав и свобод россиян.
Вот лицемеры .
И людей ещё приплел зачем-то...
Хватит, сука, таким ебанутым образом "заботиться" о моих правах и свободах, остановитесь, какая дичь, боже...
Что значит "частичного ограничения доступа"? Они же не умеют по урлам блочить внутри доменов, нет?
А, так это Цукерберг виновен в отсутствии прав и свобод в РФ, понял
А зачем ограничивать доступ к фб если все желающие могут зайти к этим СМИ на сайт или в ок или в вк, и вообще таким патриотическим СМИ не место на пендосовских платформах типа фб или ютюбе
Жалко мне вас россияне. Пока Путин стал новым Гитлером и бомбит города моей страны, вы сидите по домам и не хотите снести эту власть. Теперь вам ограничат свободу ещё больше. Сколько вы готовы терпеть?
Сам то на передовой небось?
была проведена тщательная подготовка за года
Давно уже
Скоро вообще свет отключат чтоб не смотрели то что не нужно. И будут по радиоточке Путина крутить.
Ну что, TJ следующие с удалением каментов и баном пользователей в телеге.
щас под шумок все заблокируют
еще остались долбоебы, которые это говно юзают?
да творческая и бизнес элита
Пестец
Ютуб на очереди.
Кошмар.
Инстаграм перестал обновляться
Давай-давай-давай, давно пора
Блокировка Фейсбука
Или полное прекращение работы телеграм в России
Блять, значит второй раз в жизни на него уже не зайду. Хуево.
Я бы расстроился, но фэйсбук и так меня пару лет назад заблочил, а без авторизации делать там нечего. ¯\_(ツ)_/¯
Facebook это what's app и Instagram в придачу
Очередная ненужная забота о людях
АХАХАХХАХА
На.хуй пошли
Я в Контакт не вернусь!
Ну что?! Затариваемся акциями VK? А ещё лучше пилим свою соцсеть с блекджеком?
Можно к трампу к гости пойти...
Можно к трампу в гости пойти...
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Сука это же не соловьев а прям целый отдел журналистов. Сотни людей. Как же они спят то по ночам за такой пиздешь ежедневный.
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