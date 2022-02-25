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Артём Мазанов

Роскомнадзор начал частично ограничивать доступ к фейсбуку Статьи редакции

Регулятор обвинил соцсеть в нарушении прав и свобод россиян — из-за ограничения аккаунтов российских СМИ.

Роскомнадзор объявил «о начале частичного ограничения доступа» к фейсбуку с 25 февраля. Регулятор рассказал, что за день до этого соцсеть ограничила аккаунты телеканала «Звезда», «РИА Новости», «Ленты.ру» и «Газеты.ру». В этом увидели нарушение закона.

Как именно ограничат доступ к соцсети и будут ли её замедлять как твиттер, пока неизвестно.

Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Роскомнадзор

#новости #роскомнадзор

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Мобильный кубок

Россия и Запад соревнуются, кто сделает жизнь россиян хуже.

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128
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Имя Фамилия

Россия как обычно победит

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98
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НикакойвойнысУкраиной

МЫ НЕПОБЕДИМЫ

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9
1 комментарий
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Puma4ka Z

Не в бровь а в глаз 😀🙄

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1
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Дмитрий Маркин

Ждём YouTube…

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35
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Телефонный кофе

С ним, думаю, повременят.
А вот канал дождя с удовольствием бы грохнули, - он единственный выше в трендах.

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7
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Дратути

Надо успеть все видео скачать.

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5
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Юрий Каюков

Вперёд в Северную Корею

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30
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Подводной жар

Когда уже ограничат подсайт Либертарианство?

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16
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НикакойвойнысУкраиной

Когда ограничат Дыню?

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1
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Подводной жар

когда поспеют арбузы

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1 комментарий
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Корпоративный меч

Никогда!

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Дмитрий Кораблёв

Сейчас меня какахами закидают. Но зачем Фейсбук это делает? Почему блочит инфу? Кто решает, что фейк, а что нет? Это тоже не норма.
Свобода информации!
Фейсбук тоже долбаёбы.

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6
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Глухой шмель

Блядь, как ты заебал

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6
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Дмитрий Кораблёв

заебали вы, без мозгов, которые. Ещё скажи, что блокировка Трампа была охуенна! Когда любую альтернативную точку зрения блочат.

Даже учитывая. что наши пиздят в 99% случаев, куда правильнее слушать оба мнения и тогда понимаешь, за кем сильнее аргументация. А это хуета какая-то. Ничем не отличается от блокировки роскомпозора.

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2 комментария
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Alexey Shirshov

Предположу что из-за жалоб, которые автоматически отрабатывает скрипт.

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4
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Функциональный файл

Ага, а до этого жалоб не было, но тут внезапно массово появились. Чистая политика, но не могу осуждать решение Фейсбука заблокировать этих хуесосов.

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4
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Дмитрий Кораблёв

ну хз, это же давно было, можно было бы уже и разлочить. Меня вообще бесит сама суть этих соц. сетей. Это же они придумали метку "фейк". Кто они такие чтобы такое ставить? Ебланство полное. Поэтому пока лучше телеги нет.

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Александр Осипенко

И ты с лозунгом "свободу информации" одобряешь блокировку фейсбука из-за нескольких кремлёвских изданий?

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0
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Дмитрий Кораблёв

где написано, что я за блокировку фейсбука? Я говорю, что обе компашки пидоры)

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1
5 комментариев
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Nikita

потому что они набрали украинских модеров лол - потому что они стоят дешевле русских)) это уже не первая история.

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–7
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Арсений Зябликов

Точно! Во всем виноваты украинские модеры! А давайте срочно их обстреляем и захвати.. oh wait

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1
1 комментарий
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Дратути

Потому что Фейсбук прозападный, что непонятно?

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0
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Андрей Васильев

Русские боятся выйти на митинг, потому что тюрьма, админка, дубинка.
Украинские ребята на о.Змеином посылают корабль нахуй, зная что умрут сразу после этого.
Вот и вся разница

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Frank Ferd

Так, а где мне читать новость о блокировке TJ, если его заблокируют?

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7
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НикакойвойнысУкраиной

На ДТФ

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18
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Длинный бас

Он же вне политики?

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2 комментария
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Яркий мангал

Наконец-то стала ясна цель развязывания войны с Украиной - тотальная изоляция народов рашки от мира в кратчайшие сроки.

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10
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Иван Прохоров

Замедлили или что? Что значит ограничивать?

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Корпоративный меч

Сотрудники Роскомнадзора добавили в /etc/hosts на своих компьютерах
127.0.0.1 facebook.com

Таким образом частично ограничили в России

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26
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Решающий Денис

Лишь бы в master не пушили, а у себя пусть ограничивают

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1
4 комментария
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Женя Кузьмин

пытаемся понять, они не уточняют

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5
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Кручу-верчу

Там есть аудитория? Думал, что все в телеграмме сидят или на ТЖ)

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5
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НикакойвойнысУкраиной

Москвичи там тусят

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6
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Дратути

Инстаграм как бы

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2
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Кручу-верчу

Судя по решению "частичный запрет" касается только фейсбука.

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0
3 комментария
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Максим Шпилёв

Инстаграм терь в Мета

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0
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Интеллектуальный фитиль

Какой пиздец 😭😭😭😭😭😭

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6
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Андрей

Демо версия блокировки ютюба

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6
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Закомплексованная Душа

Надеюсь всей нашей ждите поблокируют доступ к инсте

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6
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Городской сумасшедший
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4
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НикакойвойнысУкраиной

Тоже охуел, когда увидел
Ещё с таким радостным видом, ну как блять

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4
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Городской сумасшедший

В своей стране нищета и говно, беспредел власти, кругом мигранты. Похуй, надо ебануть по Украине.

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1
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Вольдемаръ Дурбовскiй

Ироничные войска

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Какой то чел из интернета

Сюр какойто, когда я проснусь? зачем мы обосрались?

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4
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Алексей Иванов

Это самые долгие, полные ахуевания два дня

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3
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испанский смех

это только начало

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0
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Трансгендолет

Это же фейсбук меня ограничивает, а не дорогое государство, я все забываю

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3
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НикакойвойнысУкраиной

Фух, Слава Богу, теперь-то хорошо как

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1
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archer

Войну выиграет лично Путин, а проиграют все.

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3
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Mikhail

Регулятор обвинил соцсеть в нарушении прав и свобод россиян.

Вот лицемеры .

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3
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Недоперепил

И людей ещё приплел зачем-то...

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Капитан Сосулька

Хватит, сука, таким ебанутым образом "заботиться" о моих правах и свободах, остановитесь, какая дичь, боже...

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3
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Denis Shiryaev

Что значит "частичного ограничения доступа"? Они же не умеют по урлам блочить внутри доменов, нет?

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Серебряный кубок

Сделают чтобы фб работал примерно так же хорошо, как тж

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Нервный дебаркадер

Чебурнет

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Илья Журавлев

А, так это Цукерберг виновен в отсутствии прав и свобод в РФ, понял

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Скромный парфюмер

А права и свободы человека и права и свободы гражданина РФ это разные права и свободы? Это вообще один биологический вид?

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Фёдор Трухин

А зачем ограничивать доступ к фб если все желающие могут зайти к этим СМИ на сайт или в ок или в вк, и вообще таким патриотическим СМИ не место на пендосовских платформах типа фб или ютюбе

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Олег Федючек

Жалко мне вас россияне. Пока Путин стал новым Гитлером и бомбит города моей страны, вы сидите по домам и не хотите снести эту власть. Теперь вам ограничат свободу ещё больше. Сколько вы готовы терпеть?

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Gedevan

Сам то на передовой небось?

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Книжный Илья

Как быстро летим в пропасть.

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испанский смех

была проведена тщательная подготовка за года

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НикакойвойнысУкраиной

Давно уже

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Suhov

Скоро вообще свет отключат чтоб не смотрели то что не нужно. И будут по радиоточке Путина крутить.

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Nikita

Ну что, TJ следующие с удалением каментов и баном пользователей в телеге.

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Максим Соколовский

щас под шумок все заблокируют

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Y K

еще остались долбоебы, которые это говно юзают?

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испанский смех

да творческая и бизнес элита

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Значительный парфюмер

Россиянам ограничивают свободу? Обрубим им свободу совсем!

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Дратути

Пестец

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ユリー シャネ

Ютуб на очереди.

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Zukhriddin Rashidov

Кошмар.

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infinity one

Инстаграм перестал обновляться

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НикакойвойнысУкраиной

Давай-давай-давай, давно пора

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НикакойвойнысУкраиной

Блокировка Фейсбука
Или полное прекращение работы телеграм в России

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Luchano Spaguetti

Блять, значит второй раз в жизни на него уже не зайду. Хуево.

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Мисс Бурпл

Я бы расстроился, но фэйсбук и так меня пару лет назад заблочил, а без авторизации делать там нечего. ¯\_(ツ)_/¯

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infinity one

Facebook это what's app и Instagram в придачу

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Hooligan

Очередная ненужная забота о людях

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Пыльный Глаз

АХАХАХХАХА

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Casha Ziba

На.хуй пошли

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Руслан Лебедев

Я в Контакт не вернусь!

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Gedevan

Ну что?! Затариваемся акциями VK? А ещё лучше пилим свою соцсеть с блекджеком?

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–2
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Недоперепил

Можно к трампу к гости пойти...

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Недоперепил

Можно к трампу в гости пойти...

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