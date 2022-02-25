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Новости
Артём Мазанов

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к фейсбуку: трафик в соцсети будут замедлять Статьи редакции

Регулятор обвинил соцсеть в нарушении прав и свобод россиян — из-за ограничения аккаунтов российских СМИ.

232 232 комментария
23 987 просмотров

Роскомнадзор объявил «о начале частичного ограничения доступа» к фейсбуку с 25 февраля. Регулятор таким образом ответил на то, что соцсеть ограничила аккаунты телеканала «Звезда», «РИА Новости», «Ленты.ру» и «Газеты.ру».

Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Роскомнадзор

Как именно ограничат доступ к соцсети и будут ли её замедлять как твиттер, пока неизвестно.

Обновлено 22:20: Meta, владеющая Facebook, выпустила заявление по поводу ограничений в России.

Вице-президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг заявил, что российские власти потребовали от американской корпорации прекратить независимый фактчекинг и маркировку контента, опубликованного в соцсети российскими государственными медиа. Meta отказалась это делать, после чего Роскомнадзор объявил об ограничениях.

Обычные россияне использует наши приложения, чтобы выражать себя и организовываться для [тех или иных] действий. Мы хотим, чтобы их голоса и дальше были услышаны, чтобы они и дальше делились тем, что происходит, и организовывались через Facebook, WhatsApp и Messenger.

Ник Клегг
вице-президент Meta по глобальным вопросам
Nick Clegg @nickclegg
Ordinary Russians are using @Meta's apps to express themselves and organize for action. We want them to continue to make their voices heard, share what’s happening, and organize through Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger.
Обновлено 23:30: Роскомнадзор разъяснил, в чём будет заключаться «частичное ограничение доступа к фейсбуку». Ведомство уже с 25 февраля начнёт замедление трафика в соцсети, как уже делалось в случае с твиттером.

Редактор TJ из Москвы уже обратил внимание на то, как Роскомнадзор начал применять ограничения: скорость загрузки изображений в фейсбуке заметно замедлилась.

Новости
Яна Ломакина
​Facebook наложил ограничения на страницы RT, «Звезды» и РИА «Новости» за «фейковые» сообщения о военной операции России Статьи редакции

Соцсеть ввела ограничения на страницы СМИ на 90 дней.

Скриншот RT

#новости #роскомнадзор

232 232 комментария
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232 комментария
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Мобильный кубок

Россия и Запад соревнуются, кто сделает жизнь россиян хуже.

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Имя Фамилия

Россия как обычно победит

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268
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НикакойвойнысУкраиной

МЫ НЕПОБЕДИМЫ

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23
3 комментария
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Michael Konovalov

Опять Воронеж виноват окажется.

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6
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Индийский томагавк_два

Ни разу не могу припомнить когда россиянам Запад что-то портил. Запрет сыра и раздавленные гуси это тоже путинская инициатива. (это антисанкции от властей РФ, это документальный факт)

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34
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new_comment

Ну вот Эппл Пэй и Гугл Пэй отключил для нескольких банков, сайт интел не открывается (надеюсь, только сайт), визы перестали выдавать... (список дополняется)

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1
4 комментария
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Мобильный кубок

жаль

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0
1 комментарий
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Puma4ka Z

Не в бровь а в глаз 😀🙄

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3
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Андрей Васильев

Русские боятся выйти на митинг, потому что тюрьма, админка, дубинка.
Украинские ребята на о.Змеином посылают корабль нахуй, зная что умрут сразу после этого.
Вот и вся разница

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87
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Александр Королёв

Они же сдались в плен потом

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5
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Євген Гірін

ага, а Рос. Армия никаких утрат не понесла и никто в плен не сдался

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13
4 комментария
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Матвей Коновалов

Ты кажется не фильтруешь где с какой стороны данные и пытаешься совместить несовместимое.

Украина заявила о тринадцати пограничниках на острове, все были убиты. В том числе подтверждают диалог перед обстрелом.

Россия заявила, что на острове было 82 военных и все сдались в плен. А ещё заявляют что они будут отпущены к родным после того, как подпишут подписку о дальнейшем неучастии в боевых действиях.

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0
1 комментарий
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Неведомый клуб

Теперь из этого острова будут великую историю делать лол. Ты знаешь кто крикнул в эфире? Ты уверен, что там все погибли?

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–18
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Max Z

Даа, все вокруг пиздец какие подозрительные.
Когда член в туалете достаешь, не думаешь что он какой-то подозрительный, может прослушивает кто? (с)

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5
1 комментарий
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unknown

Они погибли от рук русских, и всем тринадцати посмертно присвоили звание Героя Украины. Понимаю, для вас это за гранью, такая отвага, но это не единственный случай героизма. Пруфы ищите в интернете, есть видео

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3
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citizen

а нахуя умирать?
вы мёртвые или в наручниках что сможете сделать?

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2
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Благоприятный Валера

Ты очень здорово зарядил, правда, я даже почти репостнул. Только вот знаешь, когда нечего терять, когда стоишь перед лицом смерти, я уверен, ведёшь себя по-другому.

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1
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Андрей Васильев

когда стоишь перед лицом смерти как бы есть что терять (внезапно жизнь), и выбор есть ее сохранить, сдаться например

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1
2 комментария
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SadDamnWhoSaid

Не бывает атеистов в окопах под огнём

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–1
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Иван Пахомов

Алик передаёт тебе привет с того света

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Victor K.

Надеюсь, на острове украинские пограничники все были взрослыми людьми и каждый сознательно пошел на этот шаг, а не один потянул за собой молодых парней.

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постмодерновый синдром

Ты сравниваешь гражданских и военных. У тебя всё ок там?

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Андрей Васильев

тебе показать вялые ошметки русских военных? просто имхо у вас гражданские чутка достойнее пример...

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0
1 комментарий
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Дмитрий Маркин

Ждём YouTube…

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63
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Телефонный кофе

С ним, думаю, повременят.
А вот канал дождя с удовольствием бы грохнули, - он единственный выше в трендах.

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23
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lovemyonahole

Надо чтобы гугл пошёл вслед за фейсбуком и начал банить РТ и прочих гнид.

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5
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Дратути

Надо успеть все видео скачать.

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16
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zwergchelovek.

скачиваем интернет пацаны. пока можем.

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14
1 комментарий
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Семён Семёнович

Это в любом случае не помешает.

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0
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Майка Ника

с порнхаба

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0
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Юрий Каюков

Вперёд в Северную Корею

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62
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Хенрик Квинто

Северная Корея уже 50+ лет ни на кого не нападала 😆 если не считать редких приграничных перестрелок.

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2
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Дмитрий Кораблёв

Сейчас меня какахами закидают. Но зачем Фейсбук это делает? Почему блочит инфу? Кто решает, что фейк, а что нет? Это тоже не норма.
Свобода информации!
Фейсбук тоже долбаёбы.

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9
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Глухой шмель

Блядь, как ты заебал

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17
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Дмитрий Кораблёв

заебали вы, без мозгов, которые. Ещё скажи, что блокировка Трампа была охуенна! Когда любую альтернативную точку зрения блочат.

Даже учитывая. что наши пиздят в 99% случаев, куда правильнее слушать оба мнения и тогда понимаешь, за кем сильнее аргументация. А это хуета какая-то. Ничем не отличается от блокировки роскомпозора.

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41
14 комментариев
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Alexey Shirshov

Предположу что из-за жалоб, которые автоматически отрабатывает скрипт.

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6
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Функциональный файл

Ага, а до этого жалоб не было, но тут внезапно массово появились. Чистая политика, но не могу осуждать решение Фейсбука заблокировать этих хуесосов.

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6
1 комментарий
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Дмитрий Кораблёв

ну хз, это же давно было, можно было бы уже и разлочить. Меня вообще бесит сама суть этих соц. сетей. Это же они придумали метку "фейк". Кто они такие чтобы такое ставить? Ебланство полное. Поэтому пока лучше телеги нет.

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–2
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Nikita

потому что они набрали украинских модеров лол - потому что они стоят дешевле русских)) это уже не первая история.

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–23
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Арсений Зябликов

Точно! Во всем виноваты украинские модеры! А давайте срочно их обстреляем и захвати.. oh wait

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9
2 комментария
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Александр Осипенко

И ты с лозунгом "свободу информации" одобряешь блокировку фейсбука из-за нескольких кремлёвских изданий?

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1
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Дмитрий Кораблёв

где написано, что я за блокировку фейсбука? Я говорю, что обе компашки пидоры)

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4
7 комментариев
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DrinK Smoke

Никакой свободы врагам свободы.

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2
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Сергей Алексеев

Потому что озвучить мнение в дискуссии какой цвет лучше, и забанить тех кто за красный (это херня). А заливать дизинформацию или недоговаривать(мы обстреляли Украинские танки под Лднр (а ещё обстреляли все областные центры, но это мы не скажем в слух). Вот воообще не одно и тоже.

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1
5 комментариев
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Denis Yefimov

Нет, всякое говно уровня РТ надо блокировать, это плохо для мозга.

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1
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Павел Тявин

Во-первых потому что есть спрос на достоверность информации. Люди хотят, чтобы здесь было прибрано. Простые задачи по модерации, например блокировка мата или порно - это пройденный этап. Теперь нужно двигаться дальше.

Во-вторых, Фейсбук давно перестал быть площадкой для мнений, какой например является городская площадь. И стал медиа, которое само диктует повестку.

Тем же самым занимается и Яндекс, и vk. Айтигиганты уже не маленькие. Они могут себе позволить диктовать, что есть правда.

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1
3 комментария
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АТВ

Это и правда хороший вопрос. Я бы подумал, что по какой-то причине они боятся информации с другой стороны. Есть ещё вариант, что у фесубка модераторы,кхм, ангажированны. Но все равно не понимаю

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0
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Дмитрий Марченко

Потому, что блять из-за таких каналов всякие дауны лезут в чужую страну против "неонацистов" воевать

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0
1 комментарий
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Дратути

Потому что Фейсбук прозападный, что непонятно?

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–1
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Яркий мангал

Наконец-то стала ясна цель развязывания войны с Украиной - тотальная изоляция народов рашки от мира в кратчайшие сроки.

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26
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Denis Yefimov

Да нет, хуйло думало, что сейчас за 2 часа до Киева с ветерком, там же все должны были встречать с цветами, пирогами и шампанским.

А в итоге получают таких пиздюлей, что уже всем понятно, что армия РФ — это не больше, чем шайка бомжей. Солдаты Украины на их фоне выглядят просто как киборги.

Кстати, пару часов назад русский десант (элита, ёпта) высадилась в Николаеве и была утилизирована.

А что самое смешное — солдаты настолько без мозгов, что не могут просто взбунтоваться и отказаться ехать. А едут они в ад, где им самое место.

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5
3 комментария
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Roman Khegay

Посыл будет мол: Это не мы Чебурнет сделали, это все Запад?

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1
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Frank Ferd

Так, а где мне читать новость о блокировке TJ, если его заблокируют?

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9
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НикакойвойнысУкраиной

На ДТФ

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41
5 комментариев
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Подводной жар

Когда уже ограничат подсайт Либертарианство?

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20
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НикакойвойнысУкраиной

Когда ограничат Дыню?

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2
3 комментария
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Корпоративный меч

Никогда!

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0
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Городской сумасшедший
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12
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НикакойвойнысУкраиной

Тоже охуел, когда увидел
Ещё с таким радостным видом, ну как блять

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15
4 комментария
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Michael Konovalov

Похоже через несколько минут ему на голову прилетел кусок рая от Кобзона.

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1
5 комментариев
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Вольдемаръ Дурбовскiй

Ироничные войска

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2
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Скромный Орзэмэс

Мышление исламского террориста, кадыровизация России прошла успешно

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2
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Max Z

Я всю дорогу думал что это ВСУ, не?

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0
1 комментарий
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Иван Прохоров

Замедлили или что? Что значит ограничивать?

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3
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Корпоративный меч

Сотрудники Роскомнадзора добавили в /etc/hosts на своих компьютерах
127.0.0.1 facebook.com

Таким образом частично ограничили в России

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44
5 комментариев
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Женя Кузьмин

пытаемся понять, они не уточняют

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5
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НикакойвойнысУкраиной

Я не понял, что ограничить надо? Что нужно ограничить, я не пойму. Что ограничить-то?

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3
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Илья Журавлев

А, так это Цукерберг виновен в отсутствии прав и свобод в РФ, понял

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9
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Rex Sacrorum

Рептилоид, что с него взять.

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4
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Интеллектуальный фитиль

Какой пиздец 😭😭😭😭😭😭

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10
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Кручу-верчу

Там есть аудитория? Думал, что все в телеграмме сидят или на ТЖ)

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8
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НикакойвойнысУкраиной

Москвичи там тусят

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7
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Дратути

Инстаграм как бы

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2
10 комментариев
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Андрей

Демо версия блокировки ютюба

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9
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Mikhail

Регулятор обвинил соцсеть в нарушении прав и свобод россиян.

Вот лицемеры .

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9
2 комментария
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Алексей Иванов

Это самые долгие, полные ахуевания два дня

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7
1 комментарий
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Трансгендолет

Это же фейсбук меня ограничивает, а не дорогое государство, я все забываю

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6
1 комментарий
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Какой то чел из интернета

Сюр какойто, когда я проснусь? зачем мы обосрались?

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6
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archer

Войну выиграет лично Путин, а проиграют все.

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6
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Закомплексованная Душа

Надеюсь всей нашей ждите поблокируют доступ к инсте

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6
2 комментария
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Капитан Сосулька

Хватит, сука, таким ебанутым образом "заботиться" о моих правах и свободах, остановитесь, какая дичь, боже...

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6
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Suhov

Скоро вообще свет отключат чтоб не смотрели то что не нужно. И будут по радиоточке Путина крутить.

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4
1 комментарий
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Denis Shiryaev

Что значит "частичного ограничения доступа"? Они же не умеют по урлам блочить внутри доменов, нет?

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4
3 комментария
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Олег Федючек

Жалко мне вас россияне. Пока Путин стал новым Гитлером и бомбит города моей страны, вы сидите по домам и не хотите снести эту власть. Теперь вам ограничат свободу ещё больше. Сколько вы готовы терпеть?

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0
4 комментария
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Фёдор Трухин

А зачем ограничивать доступ к фб если все желающие могут зайти к этим СМИ на сайт или в ок или в вк, и вообще таким патриотическим СМИ не место на пендосовских платформах типа фб или ютюбе

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2
1 комментарий
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Нервный дебаркадер

Чебурнет

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Скромный парфюмер

А права и свободы человека и права и свободы гражданина РФ это разные права и свободы? Это вообще один биологический вид?

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Книжный Илья

Как быстро летим в пропасть.

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2 комментария
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Nikita

Ну что, TJ следующие с удалением каментов и баном пользователей в телеге.

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Максим Соколовский

щас под шумок все заблокируют

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1
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НикакойвойнысУкраиной

Метабан

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1
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Y K

еще остались долбоебы, которые это говно юзают?

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1 комментарий
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Дратути

Пестец

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ユリー シャネ

Ютуб на очереди.

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Zukhriddin Rashidov

Кошмар.

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infinity one

Инстаграм перестал обновляться

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1 комментарий
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НикакойвойнысУкраиной

Блокировка Фейсбука
Или полное прекращение работы телеграм в России

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Luchano Spaguetti

Блять, значит второй раз в жизни на него уже не зайду. Хуево.

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Мисс Бурпл

Я бы расстроился, но фэйсбук и так меня пару лет назад заблочил, а без авторизации делать там нечего. ¯\_(ツ)_/¯

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Hooligan

Очередная ненужная забота о людях

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0
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Ещё 26 комментариев
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Читать все 232 комментария
Соседа собака

Менты и эшники в любом случае мониторят TJ, так вот, желаю вам падлам сдохнут от саркомы и вашему Путину тоже, катитесь в ад

29 29 комментариев
106
Новости
Сергей Звезда
Хакерская группировка Anonymous заявила о взломе базы данных Минобороны России Статьи редакции

Хакерская группировка Anonymous, которая объявила «кибервойну» России из-за войны с Украиной, вечером 25 февраля заявила, что взломала сайт Министерства обороны России. Ведомство пока не комментировало ситуацию.

Статья дополняется
92 92 комментария
93
bILFAT
24 февраля. Как это было у меня

Утро началось с новостей о войне.
Прав был профессор Преображенский. Нельзя читать советские газеты перед обедом.
Весь день мы с женой проходили в шоке.
Я не мог ничего делать, только бесконечно обновлять страницу новостных сайтов, ища новые упоминания о ситуации в Украине.
Ближе к вечеру мы решили пойти прогуляться. Оставаться дома было невыносимо.

28 28 комментариев
38
Мнения
Roman Persianinov
«Вы сеете смерть и разрушение»: Дэвид Линч обратился к Владимиру Путину с призывом «очнуться» и остановить войну Статьи редакции

Такой просьбой режиссёр закончил свой ежедневный прогноз погоды на YouTube-канале.

47 47 комментариев
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Roman Persianinov
Тред: Артисты и медийные личности России, поддержавшие войну с Украиной
я на вас не подпишусь @ya__ger
Думаю, что всех медийных личностей, высказавшихся ЗА войну нужно запомнить.
Тред мудаков-звёзд, которым не поможет больше плохо работающий институт репутации.

Открывает список Марат Башаров, которого стоило уже давно занести в чёрные списки за домашнее насилие.
73 73 комментария
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Актёра Марата Башарова уволили из театра. В день начала войны с Украиной он выложил фото с Путиным и написал «спасибо» Статьи редакции

По словам художественного руководителя, «в нынешней крайне напряжённой ситуации» артист «повёл себя отвратительно».

Скриншот публикации из инстаграма Марата Башарова 
93 93 комментария
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Офтоп
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Красава на месте
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Германия закрывает все научные проекты с российскими университетами

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69 69 комментариев
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хотлайн карма @jetvillains
прикиньте, насколько нужно быть наглухо отбитым ебанатом, чтобы тебя одновременно просили остановиться сша, евросоюз, россия, украина, папа римский, талибы и майли сайрус
13 13 комментариев
228
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