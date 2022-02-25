Роскомнадзор начал ограничивать доступ к фейсбуку: трафик в соцсети будут замедлять Статьи редакции
Регулятор обвинил соцсеть в нарушении прав и свобод россиян — из-за ограничения аккаунтов российских СМИ.
Роскомнадзор объявил «о начале частичного ограничения доступа» к фейсбуку с 25 февраля. Регулятор таким образом ответил на то, что соцсеть ограничила аккаунты телеканала «Звезда», «РИА Новости», «Ленты.ру» и «Газеты.ру».
Как именно ограничат доступ к соцсети и будут ли её замедлять как твиттер, пока неизвестно.
Вице-президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг заявил, что российские власти потребовали от американской корпорации прекратить независимый фактчекинг и маркировку контента, опубликованного в соцсети российскими государственными медиа. Meta отказалась это делать, после чего Роскомнадзор объявил об ограничениях.
Редактор TJ из Москвы уже обратил внимание на то, как Роскомнадзор начал применять ограничения: скорость загрузки изображений в фейсбуке заметно замедлилась.
Россия как обычно победит
МЫ НЕПОБЕДИМЫ
Опять Воронеж виноват окажется.
Ну вот Эппл Пэй и Гугл Пэй отключил для нескольких банков, сайт интел не открывается (надеюсь, только сайт), визы перестали выдавать... (список дополняется)
Не в бровь а в глаз 😀🙄
Русские боятся выйти на митинг, потому что тюрьма, админка, дубинка.
Украинские ребята на о.Змеином посылают корабль нахуй, зная что умрут сразу после этого.
Вот и вся разница
Они же сдались в плен потом
ага, а Рос. Армия никаких утрат не понесла и никто в плен не сдался
Ты кажется не фильтруешь где с какой стороны данные и пытаешься совместить несовместимое.
Украина заявила о тринадцати пограничниках на острове, все были убиты. В том числе подтверждают диалог перед обстрелом.
Россия заявила, что на острове было 82 военных и все сдались в плен. А ещё заявляют что они будут отпущены к родным после того, как подпишут подписку о дальнейшем неучастии в боевых действиях.
Даа, все вокруг пиздец какие подозрительные.
Когда член в туалете достаешь, не думаешь что он какой-то подозрительный, может прослушивает кто? (с)
Они погибли от рук русских, и всем тринадцати посмертно присвоили звание Героя Украины. Понимаю, для вас это за гранью, такая отвага, но это не единственный случай героизма. Пруфы ищите в интернете, есть видео
а нахуя умирать?
вы мёртвые или в наручниках что сможете сделать?
когда стоишь перед лицом смерти как бы есть что терять (внезапно жизнь), и выбор есть ее сохранить, сдаться например
Не бывает атеистов в окопах под огнём
Алик передаёт тебе привет с того света
Надеюсь, на острове украинские пограничники все были взрослыми людьми и каждый сознательно пошел на этот шаг, а не один потянул за собой молодых парней.
Ты сравниваешь гражданских и военных. У тебя всё ок там?
тебе показать вялые ошметки русских военных? просто имхо у вас гражданские чутка достойнее пример...
Ждём YouTube…
Надо чтобы гугл пошёл вслед за фейсбуком и начал банить РТ и прочих гнид.
Надо успеть все видео скачать.
скачиваем интернет пацаны. пока можем.
Это в любом случае не помешает.
с порнхаба
Вперёд в Северную Корею
Северная Корея уже 50+ лет ни на кого не нападала 😆 если не считать редких приграничных перестрелок.
Сейчас меня какахами закидают. Но зачем Фейсбук это делает? Почему блочит инфу? Кто решает, что фейк, а что нет? Это тоже не норма.
Свобода информации!
Фейсбук тоже долбаёбы.
заебали вы, без мозгов, которые. Ещё скажи, что блокировка Трампа была охуенна! Когда любую альтернативную точку зрения блочат.
Даже учитывая. что наши пиздят в 99% случаев, куда правильнее слушать оба мнения и тогда понимаешь, за кем сильнее аргументация. А это хуета какая-то. Ничем не отличается от блокировки роскомпозора.
Предположу что из-за жалоб, которые автоматически отрабатывает скрипт.
ну хз, это же давно было, можно было бы уже и разлочить. Меня вообще бесит сама суть этих соц. сетей. Это же они придумали метку "фейк". Кто они такие чтобы такое ставить? Ебланство полное. Поэтому пока лучше телеги нет.
потому что они набрали украинских модеров лол - потому что они стоят дешевле русских)) это уже не первая история.
Точно! Во всем виноваты украинские модеры! А давайте срочно их обстреляем и захвати.. oh wait
И ты с лозунгом "свободу информации" одобряешь блокировку фейсбука из-за нескольких кремлёвских изданий?
где написано, что я за блокировку фейсбука? Я говорю, что обе компашки пидоры)
Никакой свободы врагам свободы.
Потому что озвучить мнение в дискуссии какой цвет лучше, и забанить тех кто за красный (это херня). А заливать дизинформацию или недоговаривать(мы обстреляли Украинские танки под Лднр (а ещё обстреляли все областные центры, но это мы не скажем в слух). Вот воообще не одно и тоже.
Нет, всякое говно уровня РТ надо блокировать, это плохо для мозга.
Во-первых потому что есть спрос на достоверность информации. Люди хотят, чтобы здесь было прибрано. Простые задачи по модерации, например блокировка мата или порно - это пройденный этап. Теперь нужно двигаться дальше.
Во-вторых, Фейсбук давно перестал быть площадкой для мнений, какой например является городская площадь. И стал медиа, которое само диктует повестку.
Тем же самым занимается и Яндекс, и vk. Айтигиганты уже не маленькие. Они могут себе позволить диктовать, что есть правда.
Это и правда хороший вопрос. Я бы подумал, что по какой-то причине они боятся информации с другой стороны. Есть ещё вариант, что у фесубка модераторы,кхм, ангажированны. Но все равно не понимаю
Потому, что блять из-за таких каналов всякие дауны лезут в чужую страну против "неонацистов" воевать
Потому что Фейсбук прозападный, что непонятно?
Да нет, хуйло думало, что сейчас за 2 часа до Киева с ветерком, там же все должны были встречать с цветами, пирогами и шампанским.
А в итоге получают таких пиздюлей, что уже всем понятно, что армия РФ — это не больше, чем шайка бомжей. Солдаты Украины на их фоне выглядят просто как киборги.
Кстати, пару часов назад русский десант (элита, ёпта) высадилась в Николаеве и была утилизирована.
А что самое смешное — солдаты настолько без мозгов, что не могут просто взбунтоваться и отказаться ехать. А едут они в ад, где им самое место.
Посыл будет мол: Это не мы Чебурнет сделали, это все Запад?
Так, а где мне читать новость о блокировке TJ, если его заблокируют?
На ДТФ
Когда ограничат Дыню?
Тоже охуел, когда увидел
Ещё с таким радостным видом, ну как блять
Похоже через несколько минут ему на голову прилетел кусок рая от Кобзона.
Ироничные войска
Я всю дорогу думал что это ВСУ, не?
Замедлили или что? Что значит ограничивать?
пытаемся понять, они не уточняют
Я не понял, что ограничить надо? Что нужно ограничить, я не пойму. Что ограничить-то?
А, так это Цукерберг виновен в отсутствии прав и свобод в РФ, понял
Рептилоид, что с него взять.
Там есть аудитория? Думал, что все в телеграмме сидят или на ТЖ)
Москвичи там тусят
Инстаграм как бы
Демо версия блокировки ютюба
Регулятор обвинил соцсеть в нарушении прав и свобод россиян.
Вот лицемеры .
Это самые долгие, полные ахуевания два дня
Это же фейсбук меня ограничивает, а не дорогое государство, я все забываю
Сюр какойто, когда я проснусь? зачем мы обосрались?
Войну выиграет лично Путин, а проиграют все.
Надеюсь всей нашей ждите поблокируют доступ к инсте
Хватит, сука, таким ебанутым образом "заботиться" о моих правах и свободах, остановитесь, какая дичь, боже...
Скоро вообще свет отключат чтоб не смотрели то что не нужно. И будут по радиоточке Путина крутить.
Что значит "частичного ограничения доступа"? Они же не умеют по урлам блочить внутри доменов, нет?
Жалко мне вас россияне. Пока Путин стал новым Гитлером и бомбит города моей страны, вы сидите по домам и не хотите снести эту власть. Теперь вам ограничат свободу ещё больше. Сколько вы готовы терпеть?
А зачем ограничивать доступ к фб если все желающие могут зайти к этим СМИ на сайт или в ок или в вк, и вообще таким патриотическим СМИ не место на пендосовских платформах типа фб или ютюбе
Ну что, TJ следующие с удалением каментов и баном пользователей в телеге.
щас под шумок все заблокируют
Метабан
еще остались долбоебы, которые это говно юзают?
Пестец
Ютуб на очереди.
Кошмар.
Инстаграм перестал обновляться
Блокировка Фейсбука
Или полное прекращение работы телеграм в России
Блять, значит второй раз в жизни на него уже не зайду. Хуево.
Я бы расстроился, но фэйсбук и так меня пару лет назад заблочил, а без авторизации делать там нечего. ¯\_(ツ)_/¯
Очередная ненужная забота о людях
Хакерская группировка Anonymous, которая объявила «кибервойну» России из-за войны с Украиной, вечером 25 февраля заявила, что взломала сайт Министерства обороны России. Ведомство пока не комментировало ситуацию.
Утро началось с новостей о войне.
Прав был профессор Преображенский. Нельзя читать советские газеты перед обедом.
Весь день мы с женой проходили в шоке.
Я не мог ничего делать, только бесконечно обновлять страницу новостных сайтов, ища новые упоминания о ситуации в Украине.
Ближе к вечеру мы решили пойти прогуляться. Оставаться дома было невыносимо.
Такой просьбой режиссёр закончил свой ежедневный прогноз погоды на YouTube-канале.
По словам художественного руководителя, «в нынешней крайне напряжённой ситуации» артист «повёл себя отвратительно».