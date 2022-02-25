В Москве на митинг пришло не так много людей, как днём ранее, а в Петербурге перед началом акции спели песни сотрудники МВД.

{"id":543824,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":543824,"gtm":null} 2675 просмотров Слушать

Фото «Медиазона»



25 февраля во многих городах России прошли акции против войны России с Украиной. По сообщениям СМИ, количество участников было заметно ниже, чем днём ранее. Люди приходили без плакатов и не выкрикивали лозунгов. При этом количество полицейских было больше, как и задержаний. По сообщениям «ОВД-Инфо», 25 февраля в 17 городах России задержали 90 человек. Всего за два дня акций, по подсчётам правозащитников, задержаны 1863 человека.

Москва

Перед началом митинга на Арбате задержали активиста Артёма Вирабяна из-за плаката «Обними меня, если ты против войны с Украиной».

Фото Avtozak LIVE

К 19:00 на Пушкинской площади начали собираться люди, чтобы затем начать шествие по Бульварному кольцу. Как отметили журналисты телеканала «Дождь», участников акции было не так много, как накануне, и в этот раз они не держали никакие плакаты. Перед началом акции полицейские перекрыли площадь и проверяли документы у всех прохожих, предупреждая о несогласованном с властью митинге.

Спустя час на Пушкинской площади начались задержания. Корреспондент The Village сообщил, что задерживали людей без плакатов и не выкрикивающих лозунги, которые просто стояли или шли. «Каждый раз, когда мы подходим к новому выходу из метро — кого-то вяжут», — сказал он.

сахалинский жид @ArtenZio Пушкинская, там, где ожидались протестные акции.



Ничего не было [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/99b77cd0-43b1-5ba5-ba3d-5f26e685880d\/","width":2048,"height":1536}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/941e5fe2-aa7c-5e27-a3cd-7fa1747afcb3\/","width":2048,"height":1536}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c84c7653-678e-592d-a3ac-da05e2433a38\/","width":2048,"height":1536}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/58fe4025-013e-5692-afde-b6687cee5978\/","width":2048,"height":1536}}}]

Моль #StandWithUkraine @baby_mothh Метро пушкинская, езжу кругами с мамой

Это малая часть автозаков, не советую стоять и собираться там, идите по тверской!!! [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bf45c9f7-da27-5f6d-94cb-831019dfb197\/","width":576,"height":1024}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/66b5af83-470d-54d9-ba92-0ab6a2166b4d\/","width":576,"height":1024}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/91ca4028-c7fd-5e23-a086-ac1f5d0daffa\/","width":576,"height":1024}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5a97c0fd-a924-5cc9-b6ec-6489b1367f29\/","width":576,"height":1024}}}]

Видео @averyrat



Видео The Village



Одному из задержанных не дали выйти в туалет из автозака, поэтому ему пришлось справить нужду в бутылку.

Санкт-Петербург

Как и 24 февраля, акция прошла на Невском проспекте возле Гостиного двора. За несколько часов до начала акции на это место вышли трое людей в форме и исполнили песню. Ведущий рассказал слушателям и зрителям, что это часть концерта «в поддержку решений президента, правительства России и солдат».

Видео издания «MR7»

По сообщениям издания «Закс.ру» на новую акцию протеста вышло около 200 человек. Они не скандировали никаких лозунгов и не держали плакатов.

Корреспондент «Бумага» обратил вниманиена множество подростков среди участников митинга. После того, как толпа начала двигаться вдоль Невского проспекта, к протестующим подъехали сотрудники ОМОНа и начали задержания.

Задержанных загрузили в два автобуса и, судя по всему, увезли в отделы полиции, отметил корреспондент «Бумаги». Тех, кто не попал в автозак, пошли в направлении станции метро «Адмиралтейская». По данным издания «Закс.ру», всего у Гостиного двора задержали 60 человек.

Фото «Медиазона»



Dave Frenkel @merr1k Сегодня на гостинке снова люди, не так много как вчера, но несколько сотен, уже больше 50 задержанных

Видео «Бумага»



Видео «Бумага»



Видео телеграм-канала «Протестный Петербург»



Для того, чтобы «заглушить» протестующих, выкрикивающих лозунги, полицейские включили песни группы «Любэ».

Видео «Фонтанка»



Полицейские задержали активистку Марину Паркину, которая была с грудным ребёнком на руках. По данным «Бумаги», это сделали после того, как она развернула плакат с символом мира.

Видео «Бумаги»



Другие города России

Жители Казани также собрались на акцию протеста у метро «Площадь Тукая», сообщает телеграм-канал местного студенческого журнала «Ветер». Как и в прошлый раз, количество участников было небольшое, а рядом находились полицейские.

Фото телеграм-канала «Ветер»



На акцию вышли и жители Перми. По сообщениям издания Properm.ru, на неё собралось около 20 человек, 10 из которых задержали. По информации телеграм-канала «Пермь 36,6», задержанных отпустили с предупреждением без составления протокола.

Видео Properm.ru



Во Владивостоке во время акции протеста полицейские задержали мужчину с плакатом, на котором было написано «Stop War» («Остановите войну»). В Ростове-на-Дону задержали активистку Анастасию Николаеву за то, что в руках у неё был чистый белый лист.