За два дня российских акций против войны на Украине задержали более 1800 человек. Главное Статьи редакции
В Москве на митинг пришло не так много людей, как днём ранее, а в Петербурге перед началом акции спели песни сотрудники МВД.
25 февраля во многих городах России прошли акции против войны России с Украиной. По сообщениям СМИ, количество участников было заметно ниже, чем днём ранее. Люди приходили без плакатов и не выкрикивали лозунгов. При этом количество полицейских было больше, как и задержаний. По сообщениям «ОВД-Инфо», 25 февраля в 17 городах России задержали 90 человек. Всего за два дня акций, по подсчётам правозащитников, задержаны 1863 человека.
Москва
Перед началом митинга на Арбате задержали активиста Артёма Вирабяна из-за плаката «Обними меня, если ты против войны с Украиной».
К 19:00 на Пушкинской площади начали собираться люди, чтобы затем начать шествие по Бульварному кольцу. Как отметили журналисты телеканала «Дождь», участников акции было не так много, как накануне, и в этот раз они не держали никакие плакаты. Перед началом акции полицейские перекрыли площадь и проверяли документы у всех прохожих, предупреждая о несогласованном с властью митинге.
Спустя час на Пушкинской площади начались задержания. Корреспондент The Village сообщил, что задерживали людей без плакатов и не выкрикивающих лозунги, которые просто стояли или шли. «Каждый раз, когда мы подходим к новому выходу из метро — кого-то вяжут», — сказал он.
Одному из задержанных не дали выйти в туалет из автозака, поэтому ему пришлось справить нужду в бутылку.
Санкт-Петербург
Как и 24 февраля, акция прошла на Невском проспекте возле Гостиного двора. За несколько часов до начала акции на это место вышли трое людей в форме и исполнили песню. Ведущий рассказал слушателям и зрителям, что это часть концерта «в поддержку решений президента, правительства России и солдат».
По сообщениям издания «Закс.ру» на новую акцию протеста вышло около 200 человек. Они не скандировали никаких лозунгов и не держали плакатов.
Корреспондент «Бумага» обратил вниманиена множество подростков среди участников митинга. После того, как толпа начала двигаться вдоль Невского проспекта, к протестующим подъехали сотрудники ОМОНа и начали задержания.
Задержанных загрузили в два автобуса и, судя по всему, увезли в отделы полиции, отметил корреспондент «Бумаги». Тех, кто не попал в автозак, пошли в направлении станции метро «Адмиралтейская». По данным издания «Закс.ру», всего у Гостиного двора задержали 60 человек.
Для того, чтобы «заглушить» протестующих, выкрикивающих лозунги, полицейские включили песни группы «Любэ».
Полицейские задержали активистку Марину Паркину, которая была с грудным ребёнком на руках. По данным «Бумаги», это сделали после того, как она развернула плакат с символом мира.
Другие города России
Жители Казани также собрались на акцию протеста у метро «Площадь Тукая», сообщает телеграм-канал местного студенческого журнала «Ветер». Как и в прошлый раз, количество участников было небольшое, а рядом находились полицейские.
На акцию вышли и жители Перми. По сообщениям издания Properm.ru, на неё собралось около 20 человек, 10 из которых задержали. По информации телеграм-канала «Пермь 36,6», задержанных отпустили с предупреждением без составления протокола.
Во Владивостоке во время акции протеста полицейские задержали мужчину с плакатом, на котором было написано «Stop War» («Остановите войну»). В Ростове-на-Дону задержали активистку Анастасию Николаеву за то, что в руках у неё был чистый белый лист.
Каждому из вышедших на митинг жму руку. Вы и есть русские, а не эта вся шобла-ёбла
Выходите еще. Не за нас, за себя. У кого есть башка на плечах понимает о чём я
Вчера попытался поговорить с ментами из оцепления на пушкинской. Там похоже поражения мозга необратимые, стоят глазами лупают: "Граждане, не мешайте прохожду граждан".
У них приказ, говорить надо не с ними
Ну уж нет, так не выйдет. Каждый сам в ответе за свои поступки.
Силовики без субординации невозможны, таков этот мир. Понятно, что если прикажут людей в газовые камеры загонять, то тут приказом не отделаться, но оцепления и даже разгоны митингов к сожалению вполне часть их работы, так что либо надо говорить с тем, кто даёт им такие полномочия, либо с тем, кто отдаёт такие приказы
Есть еще возможность уйти с шакальей работы.
Еще раз, заградотрядов там не было, я проверил. Каждый мент пришел туда по собственной воле бить безоружных людей на антивоенном митинге. Стоят, ухмыляются и хамят, упиваются своим положением.
Ну бля, работа такая есть митинги разгонять, в странах поприличнее это происходит после коктейлей Молотова и сожжённых машин, в нашем чудесном постсовке после плакатика с мемом , но это одна и та же профессия, извини. Есть превышение полномочий, типа бить лежачего, который не сопротивляется, но за обычное винтилово отвечает как минимум офицер на месте, в наших условиях такое приказывают на пару уровней выше
В Москве был митинг космонавтов
Дякую за підтримку!
Как я в голос, когда русские лезут учить других, а в своей стране даже пукнуть свободно не могут.
Просто. В голос.
Хлопці! Не сдавайтесь, помните - те, кого задержали, сейчас надеятся и верят в вас!
Извините что разжигаю, но что там у фбк? Ироничные твиты как обычно?
Те кто вышли реально храбрецы, я вот признаюсь, что ссусь в Беларуси выйти
Ироничные твиты как обычно
Да, кто-то сидит, за кого-то родственники сидят.. Иронично!
Писать про «Путин топает ножками, Путин в ярости» это не мешает
После того что у вас там было - любой зассыт... Я даже удивляюсь что после этого кошмара не срать никому на эту войну. Вот там стойкость... А не где-то в гейропке на каленачки встать замотавшись в флаг аки в саван.
Хотя я и другого мнения по поводу самого факта этой войны.
Молодцы, вот настоящие мы. А не те, кто это всё устроил и поддерживает и продолжает.
И вот нас винтят одного за другим
Но на нашем месте остаются шрамы
Молодцы, не зассали 👏
Меж тем в Грузии, сегодня
Около 8000-10000 человек вышли сегодня в центр грузинской столицы. В основном, протестовала оппозиция. Основных лозунгов у акции было два:
нет войне и поддержка Украины
отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили
По первому пункту был спет гимн Украины, кричалки "Зе-лен-ский" и "Ук-ра-и-на". А вот по второму основное недовольство собравшихся вызвали слова чиновника о том, что Грузия не присоединится к санкциям против России "учитывая национальные интересы, страна не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям" и тут не обошлось даже от матерных оскорблений.
Хотя многие эксперты считают, что премьер поступил единственно правильно, так как Грузия просто не выдержит ответного удара России.
Задержаны за что блять?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?
Так жёстко вяжут и всего 1800 человек? Не густо.
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