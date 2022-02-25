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Новости
Сергей Исенеков

За два дня российских акций против войны на Украине задержали более 1800 человек. Главное Статьи редакции

В Москве на митинг пришло не так много людей, как днём ранее, а в Петербурге перед началом акции спели песни сотрудники МВД.

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Фото «Медиазона»

25 февраля во многих городах России прошли акции против войны России с Украиной. По сообщениям СМИ, количество участников было заметно ниже, чем днём ранее. Люди приходили без плакатов и не выкрикивали лозунгов. При этом количество полицейских было больше, как и задержаний. По сообщениям «ОВД-Инфо», 25 февраля в 17 городах России задержали 90 человек. Всего за два дня акций, по подсчётам правозащитников, задержаны 1863 человека.

Москва

Перед началом митинга на Арбате задержали активиста Артёма Вирабяна из-за плаката «Обними меня, если ты против войны с Украиной».

Фото Avtozak LIVE

К 19:00 на Пушкинской площади начали собираться люди, чтобы затем начать шествие по Бульварному кольцу. Как отметили журналисты телеканала «Дождь», участников акции было не так много, как накануне, и в этот раз они не держали никакие плакаты. Перед началом акции полицейские перекрыли площадь и проверяли документы у всех прохожих, предупреждая о несогласованном с властью митинге.

Спустя час на Пушкинской площади начались задержания. Корреспондент The Village сообщил, что задерживали людей без плакатов и не выкрикивающих лозунги, которые просто стояли или шли. «Каждый раз, когда мы подходим к новому выходу из метро — кого-то вяжут», — сказал он.

сахалинский жид @ArtenZio
Пушкинская, там, где ожидались протестные акции.

Ничего не было
Моль #StandWithUkraine @baby_mothh
Метро пушкинская, езжу кругами с мамой
Это малая часть автозаков, не советую стоять и собираться там, идите по тверской!!!
not to be a magic pudding @teapotsmind
Пушкинская
Секція укрсучліту @ksenia_babich
Пушкинская сейчас
𝐒𝐦𝐢𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐂𝐫𝐲 𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫²⁸🕸️ @erodasunn
Красная площадь перекрыта, Пушкинская площадь тоже, везде омон
Видео @averyrat
Видео The Village
ангел из палаты химер и бесов @1050Ptesha
#москва прямо сейчас

Одному из задержанных не дали выйти в туалет из автозака, поэтому ему пришлось справить нужду в бутылку.

Санкт-Петербург

Как и 24 февраля, акция прошла на Невском проспекте возле Гостиного двора. За несколько часов до начала акции на это место вышли трое людей в форме и исполнили песню. Ведущий рассказал слушателям и зрителям, что это часть концерта «в поддержку решений президента, правительства России и солдат».

Видео издания «MR7»

По сообщениям издания «Закс.ру» на новую акцию протеста вышло около 200 человек. Они не скандировали никаких лозунгов и не держали плакатов.

Корреспондент «Бумага» обратил вниманиена множество подростков среди участников митинга. После того, как толпа начала двигаться вдоль Невского проспекта, к протестующим подъехали сотрудники ОМОНа и начали задержания.

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Задержанных загрузили в два автобуса и, судя по всему, увезли в отделы полиции, отметил корреспондент «Бумаги». Тех, кто не попал в автозак, пошли в направлении станции метро «Адмиралтейская». По данным издания «Закс.ру», всего у Гостиного двора задержали 60 человек.

Фото «Медиазона»
Dave Frenkel @merr1k
Сегодня на гостинке снова люди, не так много как вчера, но несколько сотен, уже больше 50 задержанных
Видео «Бумага»
Видео «Бумага»
Видео телеграм-канала «Протестный Петербург»

Для того, чтобы «заглушить» протестующих, выкрикивающих лозунги, полицейские включили песни группы «Любэ».

Видео «Фонтанка»

Полицейские задержали активистку Марину Паркину, которая была с грудным ребёнком на руках. По данным «Бумаги», это сделали после того, как она развернула плакат с символом мира.

Видео «Бумаги»

Другие города России

Жители Казани также собрались на акцию протеста у метро «Площадь Тукая», сообщает телеграм-канал местного студенческого журнала «Ветер». Как и в прошлый раз, количество участников было небольшое, а рядом находились полицейские.

Фото телеграм-канала «Ветер»

На акцию вышли и жители Перми. По сообщениям издания Properm.ru, на неё собралось около 20 человек, 10 из которых задержали. По информации телеграм-канала «Пермь 36,6», задержанных отпустили с предупреждением без составления протокола.

Видео Properm.ru

Во Владивостоке во время акции протеста полицейские задержали мужчину с плакатом, на котором было написано «Stop War» («Остановите войну»). В Ростове-на-Дону задержали активистку Анастасию Николаеву за то, что в руках у неё был чистый белый лист.

Фото Анастасии Николаевой

#новости #акции #войнасукраиной

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Аскет

Каждому из вышедших на митинг жму руку. Вы и есть русские, а не эта вся шобла-ёбла

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39
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Аскет

Выходите еще. Не за нас, за себя. У кого есть башка на плечах понимает о чём я

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6
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Dmitry

Вчера попытался поговорить с ментами из оцепления на пушкинской. Там похоже поражения мозга необратимые, стоят глазами лупают: "Граждане, не мешайте прохожду граждан".

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12
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Пыльный алмаз

А вдруг проверка фсб? А вдруг на камеру снимут? Они тоже очкуют

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5
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SadDamnWhoSaid

У них приказ, говорить надо не с ними

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0
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Dmitry

Ну уж нет, так не выйдет. Каждый сам в ответе за свои поступки.

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4
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SadDamnWhoSaid

Силовики без субординации невозможны, таков этот мир. Понятно, что если прикажут людей в газовые камеры загонять, то тут приказом не отделаться, но оцепления и даже разгоны митингов к сожалению вполне часть их работы, так что либо надо говорить с тем, кто даёт им такие полномочия, либо с тем, кто отдаёт такие приказы

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0
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Mark Amberstein

Есть еще возможность уйти с шакальей работы.

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1
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Dmitry

Еще раз, заградотрядов там не было, я проверил. Каждый мент пришел туда по собственной воле бить безоружных людей на антивоенном митинге. Стоят, ухмыляются и хамят, упиваются своим положением.

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0
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SadDamnWhoSaid

Ну бля, работа такая есть митинги разгонять, в странах поприличнее это происходит после коктейлей Молотова и сожжённых машин, в нашем чудесном постсовке после плакатика с мемом , но это одна и та же профессия, извини. Есть превышение полномочий, типа бить лежачего, который не сопротивляется, но за обычное винтилово отвечает как минимум офицер на месте, в наших условиях такое приказывают на пару уровней выше

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Папуша

В Москве был митинг космонавтов

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5
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Павел Каташев
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4
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Здешний ящик

Коты кстати так смотрят перед нападением. Как просто бывший хозяин кота говорю. Мб не прав. Но мой был именно такой

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0
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БЕ3HOГNM

Дякую за підтримку!

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Denis Yefimov

Как я в голос, когда русские лезут учить других, а в своей стране даже пукнуть свободно не могут.

Просто. В голос.

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Андрей Солонин

Хлопці! Не сдавайтесь, помните - те, кого задержали, сейчас надеятся и верят в вас!

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1
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SadDamnWhoSaid

Извините что разжигаю, но что там у фбк? Ироничные твиты как обычно?

Те кто вышли реально храбрецы, я вот признаюсь, что ссусь в Беларуси выйти

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Максим Шпилёв

Ироничные твиты как обычно
 Да, кто-то сидит, за кого-то родственники сидят.. Иронично!

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SadDamnWhoSaid

Писать про «Путин топает ножками, Путин в ярости» это не мешает

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Джей Альв

После того что у вас там было - любой зассыт... Я даже удивляюсь что после этого кошмара не срать никому на эту войну. Вот там стойкость... А не где-то в гейропке на каленачки встать замотавшись в флаг аки в саван.
Хотя я и другого мнения по поводу самого факта этой войны.

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НикакойвойнысУкраиной

Молодцы, вот настоящие мы. А не те, кто это всё устроил и поддерживает и продолжает.

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Крадущийся песец

И вот нас винтят одного за другим
Но на нашем месте остаются шрамы

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Николай Григорьев

Молодцы, не зассали 👏

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TJaba

Меж тем в Грузии, сегодня

Около 8000-10000 человек вышли сегодня в центр грузинской столицы. В основном, протестовала оппозиция. Основных лозунгов у акции было два:
нет войне и поддержка Украины
отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили
По первому пункту был спет гимн Украины, кричалки "Зе-лен-ский" и "Ук-ра-и-на". А вот по второму основное недовольство собравшихся вызвали слова чиновника о том, что Грузия не присоединится к санкциям против России "учитывая национальные интересы, страна не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям" и тут не обошлось даже от матерных оскорблений.
Хотя многие эксперты считают, что премьер поступил единственно правильно, так как Грузия просто не выдержит ответного удара России.

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Luchano Spaguetti

Задержаны за что блять?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?

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Harry Hatchet

Так жёстко вяжут и всего 1800 человек? Не густо.

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Сеня
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