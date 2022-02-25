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Сергей Звезда

Хакерская группировка Anonymous заявила о взломе базы данных Минобороны России Статьи редакции

Хакерская группировка Anonymous, которая объявила «кибервойну» России из-за войны с Украиной, вечером 25 февраля заявила, что взломала сайт Министерства обороны России. Ведомство пока не комментировало ситуацию.

Команда Anonymous опубликовала ссылку на предполагаемую базу. Группировка показала на скриншотах, что в архиве содержатся имена предполагаемых сотрудников министерства, телефоны и адреса электронных почт.

TJ, который ознакомился с архивом, увидел файл с предполагаемыми логинами и паролями к сайту Минобороны и сайтам на домене .gov. Авторы профильных телеграм-каналов «Утечки информации» и «Информация опасности», которые следят за сливами, заявили, что это фейк. В «Утечках информации» указано, что в архиве содержится «дистрибутив медиаплеера VLC и небольшая выборка паролей по доменам gov.ru и mil.ru из очень старых утечек».

Новости
Интеллектуальный фитиль
Хакерская группировка Anonymous объявила «кибервойну» России и взяла на себя ответственность за атаку на сайт RT Статьи редакции

Сообщение сопроводили хэштегом в поддержку Украины.

После того, как Anonymous объявили о «кибервойне», перестал открываться сайт RT, а также сайт Кремля, правительства и Госдумы. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам подтвердил критический уровень угрозы кибератак на российские ресурсы.

#новости #утечки #anonymous

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keepomen

Пусть публикуют сразу на гите, мы должны видеть всё

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70
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Автономный глобус

Еще на битбакете и форке гитлаба на aws.

Что бы роскомПОЗОР показал айтишникам рф, что им тут не рады.

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37
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Аркадий Гайдаржи

GitHub поддерживает подсветку кода на языке 1С?

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0
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Похожий волк

Язык гуннов? Нет.

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3
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Llaren Hlaalo

Big if true.
Но зная наши бюрократические детали, самая важная инфа хранится на бумаге скорее.

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33
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Вадим Васильев

да вообще устно скорее, еще и телеграмах личных. Письменных приказов как огня боятся, думаю

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6
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NavaGava

Важную херню хранят в бумаге и на ссд/хдд офлайн в определенных отделах

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1
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Дмитрий Кораблёв

в армейке помню ходил с дискетками на секретные объекты. Говорили, что чем проще технология, тем более безопасная.
А так все приказы и прочая хуйня тупо на бумаге в телеграмме, которая передавалась тоже на древних технологиях. Потом заставляли все это переписывать на комп.
Зато научился с закрытыми глазами печатать)

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0
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Дмитрий Кузнецов

Сайт ФНС лежит кстати

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20
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the art of гепард

хахаха и правда

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17
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Скромный парфюмер

ТОВАРИЩ СТАЛИН, ПРОИЗОШЛА НЕПРЕДВИДЕННАЯ ОШИБКА

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21
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Александр Воронин

kremlin.ru тоже не открывается

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6
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Александр Воронин
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5
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Chikk

Работает норм.

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0
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Anton NS

А днем открывался? С утра пробовал, он лежал.

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0
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Артур Сибагатуллин

Открывается

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A Z

Не работает

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Александр Воронин

подтверждаю

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4
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Покойный яд

Они поди тоже на Битриксе?)

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0
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Похожий волк

Там всё на битриксе, в т.ч. и госуслуги.

Другого же нет.

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4
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anton platonov

хоспадя... они еще и на битриксе. не знал

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0
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No Good

зато дудос битрикса намного проще - зашли два анонимуса и все легло

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0
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Кручу-верчу

У меня работает.

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3
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Chikk

Аналогично. Скорее всего "уложен" по гео. Так что надо проверить прописку тех, у кого "лежит". :)

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0
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the art of гепард

Имя им Легион

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18
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davi nayka
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16
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Святий Миколай

Dear hakeri Anonymous, a televishchanie Russia kanalov mozna vzlamat?
Thanks!

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16
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Святий Миколай

I zopu Putina, please

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0
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Евгений Николаев

Вопрос: какой от этого будет толк?
Мне действительно интересно

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0
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Оральное обезболивающее

Подорвать уверенность, что у них все под контролем, морально надавить

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36
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Александр Воронин

можно спам бота настроить и эйвон предлагать продукцию например

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33
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Скромный парфюмер

Санкции персональные? Хотя они там все и так невыездные, я хз.

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2
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Daffy Duck
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12
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Crypto Hunter

пиздеж. нет такой группировки

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–61
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Лысина Арика

Утехомирь себя новорег, бабки того не стоят/

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24
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Crypto Hunter

нах бабки. я за крипту батрачу. тебе ж бесполезно объяснять что я вас бесплатно "люблю всем сердцем"

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–33
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ziggy stardust

ты за щеку батрачишь разве что.

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9
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Лысина Арика

Там как раз за один доге примерно 15 рублей дают/

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4
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Dizzy Dizz

Крипто рублей!!!!

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2
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anton platonov

деплоят прям в ̶х̶о̶л̶о̶д̶н̶ы̶й̶ ̶к̶о̶ш̶е̶л̶ь̶ жопу

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0
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Dizzy Dizz

Это уже горячий. Холодный - в хуй

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0
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Дарвин Пешеход

Наконец-то лайки накопились, чтоб минусить лахту :3

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0
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Rex Sacrorum

О, список путинского мяса.

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6
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Ничтожный рубин

В архиве какой-то мусор и один небольшой текстовый файлик с почтами.

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0
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Anonymous

странно что ты не написал про 8 лет и Донбасс

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13
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Ничтожный рубин

Ой... Донбасс, 8 лет!

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9
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Мобильный кубок

пошлый?

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1
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Дружеский пистолет
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2
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Матвей Коновалов

Мусор?

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1
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Интеллектуальный фитиль

Мусора*

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0
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Ничтожный рубин
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Ilya Tsarhart

.gz это архивы, gzip, их распаковать можно, может там еще чего

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1
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Матвей Коновалов

в .gz ничего интересного, описание пакета VLC под FreeBSD
в самом же .tar.gz названном VLC внутренний архив (tar) не распаковывается, битый.

учитывая что там рядом лежат открытые части pgp ключей это может быть что-то типа шантажа
типа спиздили что-то интересное и какие-то рандомные асиметричные ключи; это интересное зашифровали и назвали бинарник vlc.tar, а открытые части ключей положили чтоб в минобороны додумались какими закрытыми ключами пробовать расшифровать; смогут расшифровать и убедятся в начилии информации у Anonymous

а может и правда просто мусор ¯\_(ツ)_/¯

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Ничтожный рубин

Без понятия зачем туда битый линуксовый VLC засунули.

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0
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Александр Воронин

скачали поди с раздачи бесплатной какой, коих как говна в интернетах

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Андрей Васильев

Пользуясь случаем, призываю всех достойных людей держать открытой как минимум одну открытую вкладку с ддосом фашистских сайтов
https://stop-russian-desinformation.near.page/

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4
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Андрей Васильев

не лайов ради, но как это пропушить? это должно быть на главной

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0
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Упоротый Голубь

анус себе пропушь (извени)
по факту - хз что это, но оно не грузится
миллениалы открыли для себя LOIC штоле? ПВД на минималках (олдфаги вспомнят)?

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1
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Дружеский пистолет

Оно так и должно грузиться бесконечно?

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0
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Мобильный кубок

что это?

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Мудрый фитиль

Дед был в ярости, когда узнал, что...

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Примитивный Валера

он пидор.

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8
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Хенрик Квинто

…что «70» это не год за окном, а его возраст

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3
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anton platonov

хахах

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0
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Интеллектуальный фитиль

Ща начнутся вопли, что это никакие не добровольцы, а хакеры, работающие НА ГОСДЕП

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4
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Петербургский Никита

Взлом жопы

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4
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anton platonov

с необратимыми разрывами

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Мудрый фитиль

@qq К ОТВЕТУ!!!

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Похожий волк

Прям как Джа-Джа Бинкс - главный ситх и серый кардинал.

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я фейк

антидолг ахуеный эмайл

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2
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Сергей Ахрем

вот и списочек на люстрации

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1
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Ilya Tsarhart
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Асрор

Есть ли в база данных, данные потерии о русской армии?

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Jacek Alen

Могу прислать десятки видео с сотнями трупов. Но это вы можете и сами найти в открытых, не российских СМИ

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Асрор

Я имею ввиду что Миноборона тоже все записывает или пох на трупов и количество

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Jacek Alen

Да нет. У вас официально 0 трупов. Не верьте украинской пропаганде. Мы вас с цветами встречаем (нет)

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3
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Похожий волк

Чет пытался, не нашёл.

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Jacek Alen

Значит плохо пытались:
https://t.me/insiderUKR/21690
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/358

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2
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Никита Любимов

Ищи ТГ каналы по тегам в поиске: война, украина и т.д.

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0
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Влад Макартет

Ладно есть вопрос реально, много ребят русских попали в госпитали в Украине как пленные и некоторые говорят, мол уже когда сказали в бой идти некоторые не хотели( ну бля логично не все хотят идти воевать это бля страшно как не крути ) так вот матушка Россия пригрозила тюрьмой, кто-то может подсказать правда или нет, мб слышали такое, просто если правда, то пиздец, если не правда, то ебать у вас промывка мозгов молодых ребят хорошо работает( сори за знаки препинания итд пишу на супер скорую руку в меня с градов хуярят )

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Петербургский Никита

Ну комитет солдатских матерей писал что то такое про отправку срочников которые вообще не знали куда везут и нахуя и на связь не выходили, мб кто то из них и попал на видосы

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2
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Jacek Alen

Мне кажется что единственный шанс повлиять на русский народ и открыть им глаза-это присылать видео с тысячами трупов и видео с пленными которые не понимают того что происходит

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2
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Влад Макартет

Я постаю их сюда регулярно, их удаляют )

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Анатолий Иванов

Данные в студию

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Дарвин Пешеход

https://i.imgur.com/PEvbknS.png
Отличный пароль

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Victor K.

Раз есть прекрасный повод, расскажу как в ноябре 20 года получили от незнакомого адресата (женщина) письмо с файлом Ексель. Думал спам как обычно, но почему-то открыл.
А там полные данные ФИО, образование, оклад, причина увольнения (?) 25 офицеров сержантов матросов в/ч А1688 Украины, можете найти в инете чем они занимаются. Вот такое вот распиздяйство. Люди, занимающиеся охраной страны с личного акка гмецл на другой личный акк шлют секретные данные.

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0
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Ирина Китаева

накопайют пусть какойнибудь грязи на вв

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0
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Ирина Китаева

ща как шарахнет ядеркой по этим анонам

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Украинский националист

МО РФ: Российские подразделения после высадки морского десанта вошли в Мелитополь, не встречая сопротивления.
Военные вступили в город вечером в пятницу в районе Азовского (Украина). Мелитопольцы приветствовали их, а отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами.

Поздравляем жителей с освобождением.

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–1
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Sun City

съебись а, со своим дерьмом

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Украинский националист

Украинские источники сообщают, что Генштаб Украины предупредил Офис Президента о том, что сможет удерживать ситуацию максимум несколько суток.

Все ведет к переговорам.

Ждем федерализацию, 2 русский государственный. Поздравляю жителей Украины.

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No Good

@Вахтёр

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