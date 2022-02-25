TJ, который ознакомился с архивом, увидел файл с предполагаемыми логинами и паролями к сайту Минобороны и сайтам на домене .gov. Авторы профильных телеграм-каналов «Утечки информации» и «Информация опасности», которые следят за сливами, заявили, что это фейк. В «Утечках информации» указано, что в архиве содержится «дистрибутив медиаплеера VLC и небольшая выборка паролей по доменам gov.ru и mil.ru из очень старых утечек».