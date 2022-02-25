Хакерская группировка Anonymous заявила о взломе базы данных Минобороны России Статьи редакции
Хакерская группировка Anonymous, которая объявила «кибервойну» России из-за войны с Украиной, вечером 25 февраля заявила, что взломала сайт Министерства обороны России. Ведомство пока не комментировало ситуацию.
Команда Anonymous опубликовала ссылку на предполагаемую базу. Группировка показала на скриншотах, что в архиве содержатся имена предполагаемых сотрудников министерства, телефоны и адреса электронных почт.
TJ, который ознакомился с архивом, увидел файл с предполагаемыми логинами и паролями к сайту Минобороны и сайтам на домене .gov. Авторы профильных телеграм-каналов «Утечки информации» и «Информация опасности», которые следят за сливами, заявили, что это фейк. В «Утечках информации» указано, что в архиве содержится «дистрибутив медиаплеера VLC и небольшая выборка паролей по доменам gov.ru и mil.ru из очень старых утечек».
После того, как Anonymous объявили о «кибервойне», перестал открываться сайт RT, а также сайт Кремля, правительства и Госдумы. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам подтвердил критический уровень угрозы кибератак на российские ресурсы.
Пусть публикуют сразу на гите, мы должны видеть всё
GitHub поддерживает подсветку кода на языке 1С?
Big if true.
Но зная наши бюрократические детали, самая важная инфа хранится на бумаге скорее.
да вообще устно скорее, еще и телеграмах личных. Письменных приказов как огня боятся, думаю
Важную херню хранят в бумаге и на ссд/хдд офлайн в определенных отделах
в армейке помню ходил с дискетками на секретные объекты. Говорили, что чем проще технология, тем более безопасная.
А так все приказы и прочая хуйня тупо на бумаге в телеграмме, которая передавалась тоже на древних технологиях. Потом заставляли все это переписывать на комп.
Зато научился с закрытыми глазами печатать)
Сайт ФНС лежит кстати
хахаха и правда
kremlin.ru тоже не открывается
Работает норм.
А днем открывался? С утра пробовал, он лежал.
Открывается
Не работает
подтверждаю
хоспадя... они еще и на битриксе. не знал
зато дудос битрикса намного проще - зашли два анонимуса и все легло
У меня работает.
Аналогично. Скорее всего "уложен" по гео. Так что надо проверить прописку тех, у кого "лежит". :)
Имя им Легион
Dear hakeri Anonymous, a televishchanie Russia kanalov mozna vzlamat?
Thanks!
I zopu Putina, please
Вопрос: какой от этого будет толк?
Мне действительно интересно
Подорвать уверенность, что у них все под контролем, морально надавить
можно спам бота настроить и эйвон предлагать продукцию например
пиздеж. нет такой группировки
Утехомирь себя новорег, бабки того не стоят/
нах бабки. я за крипту батрачу. тебе ж бесполезно объяснять что я вас бесплатно "люблю всем сердцем"
ты за щеку батрачишь разве что.
Там как раз за один доге примерно 15 рублей дают/
Крипто рублей!!!!
деплоят прям в ̶х̶о̶л̶о̶д̶н̶ы̶й̶ ̶к̶о̶ш̶е̶л̶ь̶ жопу
Это уже горячий. Холодный - в хуй
Наконец-то лайки накопились, чтоб минусить лахту :3
О, список путинского мяса.
странно что ты не написал про 8 лет и Донбасс
Мусор?
.gz это архивы, gzip, их распаковать можно, может там еще чего
в .gz ничего интересного, описание пакета VLC под FreeBSD
в самом же .tar.gz названном VLC внутренний архив (tar) не распаковывается, битый.
учитывая что там рядом лежат открытые части pgp ключей это может быть что-то типа шантажа
типа спиздили что-то интересное и какие-то рандомные асиметричные ключи; это интересное зашифровали и назвали бинарник vlc.tar, а открытые части ключей положили чтоб в минобороны додумались какими закрытыми ключами пробовать расшифровать; смогут расшифровать и убедятся в начилии информации у Anonymous
а может и правда просто мусор ¯\_(ツ)_/¯
скачали поди с раздачи бесплатной какой, коих как говна в интернетах
Пользуясь случаем, призываю всех достойных людей держать открытой как минимум одну открытую вкладку с ддосом фашистских сайтов
https://stop-russian-desinformation.near.page/
не лайов ради, но как это пропушить? это должно быть на главной
анус себе пропушь (извени)
по факту - хз что это, но оно не грузится
миллениалы открыли для себя LOIC штоле? ПВД на минималках (олдфаги вспомнят)?
…что «70» это не год за окном, а его возраст
хахах
с необратимыми разрывами
@qq К ОТВЕТУ!!!
антидолг ахуеный эмайл
вот и списочек на люстрации
Есть ли в база данных, данные потерии о русской армии?
Могу прислать десятки видео с сотнями трупов. Но это вы можете и сами найти в открытых, не российских СМИ
Я имею ввиду что Миноборона тоже все записывает или пох на трупов и количество
Да нет. У вас официально 0 трупов. Не верьте украинской пропаганде. Мы вас с цветами встречаем (нет)
Значит плохо пытались:
https://t.me/insiderUKR/21690
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/358
Ищи ТГ каналы по тегам в поиске: война, украина и т.д.
Ладно есть вопрос реально, много ребят русских попали в госпитали в Украине как пленные и некоторые говорят, мол уже когда сказали в бой идти некоторые не хотели( ну бля логично не все хотят идти воевать это бля страшно как не крути ) так вот матушка Россия пригрозила тюрьмой, кто-то может подсказать правда или нет, мб слышали такое, просто если правда, то пиздец, если не правда, то ебать у вас промывка мозгов молодых ребят хорошо работает( сори за знаки препинания итд пишу на супер скорую руку в меня с градов хуярят )
Мне кажется что единственный шанс повлиять на русский народ и открыть им глаза-это присылать видео с тысячами трупов и видео с пленными которые не понимают того что происходит
Я постаю их сюда регулярно, их удаляют )
Данные в студию
https://i.imgur.com/PEvbknS.png
Отличный пароль
Раз есть прекрасный повод, расскажу как в ноябре 20 года получили от незнакомого адресата (женщина) письмо с файлом Ексель. Думал спам как обычно, но почему-то открыл.
А там полные данные ФИО, образование, оклад, причина увольнения (?) 25 офицеров сержантов матросов в/ч А1688 Украины, можете найти в инете чем они занимаются. Вот такое вот распиздяйство. Люди, занимающиеся охраной страны с личного акка гмецл на другой личный акк шлют секретные данные.
накопайют пусть какойнибудь грязи на вв
ща как шарахнет ядеркой по этим анонам
МО РФ: Российские подразделения после высадки морского десанта вошли в Мелитополь, не встречая сопротивления.
Военные вступили в город вечером в пятницу в районе Азовского (Украина). Мелитопольцы приветствовали их, а отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами.
Поздравляем жителей с освобождением.
съебись а, со своим дерьмом
Украинские источники сообщают, что Генштаб Украины предупредил Офис Президента о том, что сможет удерживать ситуацию максимум несколько суток.
Все ведет к переговорам.
Ждем федерализацию, 2 русский государственный. Поздравляю жителей Украины.
Комментарий удален
Такой просьбой режиссёр закончил свой ежедневный прогноз погоды на YouTube-канале.
Утро началось с новостей о войне.
Прав был профессор Преображенский. Нельзя читать советские газеты перед обедом.
Весь день мы с женой проходили в шоке.
Я не мог ничего делать, только бесконечно обновлять страницу новостных сайтов, ища новые упоминания о ситуации в Украине.
Ближе к вечеру мы решили пойти прогуляться. Оставаться дома было невыносимо.
По словам художественного руководителя, «в нынешней крайне напряжённой ситуации» артист «повёл себя отвратительно».