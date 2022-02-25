Ведомство пока не комментировало ситуацию, а специалисты по утечкам заявили, что опубликованный архив содержит данные из старых утечек.

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Хакерская группировка Anonymous, которая объявила «кибервойну» России из-за войны с Украиной, вечером 25 февраля заявила, что взломала сайт Министерства обороны России.

Команда Anonymous опубликовала ссылку на архив в открытом доступе. Группировка показала на скриншотах, что в архиве содержатся имена предполагаемых сотрудников министерства, телефоны и адреса электронных почт.

Авторы профильных телеграм-каналов «Утечки информации» и «Информация опасности», которые следят за сливами, заявили, что это фейк. В «Утечках информации» указано, что в архиве содержится «дистрибутив медиаплеера VLC и небольшая выборка паролей по доменам gov.ru и mil.ru из очень старых утечек».

Новости Интеллектуальный фитиль вчера RT Статьи редакции Хакерская группировка Anonymous объявила «кибервойну» России и взяла на себя ответственность за атаку на сайт Сообщение сопроводили хэштегом в поддержку Украины.