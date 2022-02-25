Хакерская группировка Anonymous заявила о взломе сайта Минобороны России Статьи редакции
Ведомство пока не комментировало ситуацию, а специалисты по утечкам заявили, что опубликованный архив содержит данные из старых утечек.
Хакерская группировка Anonymous, которая объявила «кибервойну» России из-за войны с Украиной, вечером 25 февраля заявила, что взломала сайт Министерства обороны России.
Команда Anonymous опубликовала ссылку на архив в открытом доступе. Группировка показала на скриншотах, что в архиве содержатся имена предполагаемых сотрудников министерства, телефоны и адреса электронных почт.
Авторы профильных телеграм-каналов «Утечки информации» и «Информация опасности», которые следят за сливами, заявили, что это фейк. В «Утечках информации» указано, что в архиве содержится «дистрибутив медиаплеера VLC и небольшая выборка паролей по доменам gov.ru и mil.ru из очень старых утечек».
После того, как Anonymous объявили о «кибервойне», перестал открываться сайт RT, а также сайт Кремля, правительства и Госдумы. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам подтвердил критический уровень угрозы кибератак на российские ресурсы.
Пусть публикуют сразу на гите, мы должны видеть всё
GitHub поддерживает подсветку кода на языке 1С?
Big if true.
Но зная наши бюрократические детали, самая важная инфа хранится на бумаге скорее.
да вообще устно скорее, еще и телеграмах личных. Письменных приказов как огня боятся, думаю
в армейке помню ходил с дискетками на секретные объекты. Говорили, что чем проще технология, тем более безопасная.
А так все приказы и прочая хуйня тупо на бумаге в телеграмме, которая передавалась тоже на древних технологиях. Потом заставляли все это переписывать на комп.
Зато научился с закрытыми глазами печатать)
Важную херню хранят в бумаге и на ссд/хдд офлайн в определенных отделах
Сайт ФНС лежит кстати
хахаха и правда
kremlin.ru тоже не открывается
А днем открывался? С утра пробовал, он лежал.
Открывается
подтверждаю
У меня работает.
Аналогично. Скорее всего "уложен" по гео. Так что надо проверить прописку тех, у кого "лежит". :)
Dear hakeri Anonymous, a televishchanie Russia kanalov mozna vzlamat?
Thanks!
I zopu Putina, please
Имя им Легион
Вопрос: какой от этого будет толк?
Мне действительно интересно
Подорвать уверенность, что у них все под контролем, морально надавить
можно спам бота настроить и эйвон предлагать продукцию например
Всё зависит от фантазии хакеров - могут слить базу, могут сами просто побаловаться и поспамить, а могут разослать письма от имени военных разным странам с объявлением войны, либо приказы на уничтожение каких-либо объектов (письмам с гос.аккаунтов многие могут поверить, особенно в нынешних условиях). Так что вариантов - масса, и не все из них безобидные.
Так они ж слили данные о самом факте взлома. То есть скомпрометировали себя
Уже есть видос где звонят по этим номерам украинцы, возможности чтобы обоссать и потроллить шикарные
пиздеж. нет такой группировки
Утехомирь себя новорег, бабки того не стоят/
нах бабки. я за крипту батрачу. тебе ж бесполезно объяснять что я вас бесплатно "люблю всем сердцем"
странно что ты не написал про 8 лет и Донбасс
.gz это архивы, gzip, их распаковать можно, может там еще чего
в .gz ничего интересного, описание пакета VLC под FreeBSD
в самом же .tar.gz названном VLC внутренний архив (tar) не распаковывается, битый.
учитывая что там рядом лежат открытые части pgp ключей это может быть что-то типа шантажа
типа спиздили что-то интересное и какие-то рандомные асиметричные ключи; это интересное зашифровали и назвали бинарник vlc.tar, а открытые части ключей положили чтоб в минобороны додумались какими закрытыми ключами пробовать расшифровать; смогут расшифровать и убедятся в начилии информации у Anonymous
а может и правда просто мусор ¯\_(ツ)_/¯
скачали поди с раздачи бесплатной какой, коих как говна в интернетах
Мусор?
@qq К ОТВЕТУ!!!
Тихо, я под прикрытием!
О, список путинского мяса.
…что «70» это не год за окном, а его возраст
хахах
Пользуясь случаем, призываю всех достойных людей держать открытой как минимум одну открытую вкладку с ддосом фашистских сайтов
https://stop-russian-desinformation.near.page/
не лайов ради, но как это пропушить? это должно быть на главной
анус себе пропушь (извени)
по факту - хз что это, но оно не грузится
миллениалы открыли для себя LOIC штоле? ПВД на минималках (олдфаги вспомнят)?
по идее в этом и суть ддоса
хз, у меня так:
Та не, скажут что Илья Сачков (Group IB) слил
Потому и дело слушается в закрыт. режиме, или как там у судейских это называется
с необратимыми разрывами
антидолг ахуеный эмайл
вот и списочек на люстрации
Увы, фейк.
Посмотри на скрины. Там рандомный парсинг.
Они всегда проверяют пароли из новых утечек на уникальность. В архиве же данные, которые уже были слиты. Следовательно, - фейк.
Ладно есть вопрос реально, много ребят русских попали в госпитали в Украине как пленные и некоторые говорят, мол уже когда сказали в бой идти некоторые не хотели( ну бля логично не все хотят идти воевать это бля страшно как не крути ) так вот матушка Россия пригрозила тюрьмой, кто-то может подсказать правда или нет, мб слышали такое, просто если правда, то пиздец, если не правда, то ебать у вас промывка мозгов молодых ребят хорошо работает( сори за знаки препинания итд пишу на супер скорую руку в меня с градов хуярят )
Мне кажется что единственный шанс повлиять на русский народ и открыть им глаза-это присылать видео с тысячами трупов и видео с пленными которые не понимают того что происходит
https://i.imgur.com/PEvbknS.png
Отличный пароль
Судя по скринам это не база данных, а рандомный парсинг.Ну откуда у работника мо почта 111@mail.ru?
Есть ли в база данных, данные потерии о русской армии?
Могу прислать десятки видео с сотнями трупов. Но это вы можете и сами найти в открытых, не российских СМИ
Комментарий удален
Данные в студию
ИП Масленкова Наталья Ивановна — это че, военторг?
То чувство, когда половина анонимуса является русские хакеры. 😂😂😂
Министерство Обороны? Скорее всего министерство Атаки
Раз есть прекрасный повод, расскажу как в ноябре 20 года получили от незнакомого адресата (женщина) письмо с файлом Ексель. Думал спам как обычно, но почему-то открыл.
А там полные данные ФИО, образование, оклад, причина увольнения (?) 25 офицеров сержантов матросов в/ч А1688 Украины, можете найти в инете чем они занимаются. Вот такое вот распиздяйство. Люди, занимающиеся охраной страны с личного акка гмецл на другой личный акк шлют секретные данные.
накопайют пусть какойнибудь грязи на вв
ща как шарахнет ядеркой по этим анонам
Климарев заявил, что это фейковое сообщение - там нет данных по министерству
плиз делайте фактчек (
кучка школьников опубликовала архив в духе
kremlin@gov.ru:kirill
и все сразу подхватили)))
RT что-то все ещё не поломан, хотя TJ об этом пишет целый день. Вы хоть факты проверяйте
МО РФ: Российские подразделения после высадки морского десанта вошли в Мелитополь, не встречая сопротивления.
Военные вступили в город вечером в пятницу в районе Азовского (Украина). Мелитопольцы приветствовали их, а отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами.
Поздравляем жителей с освобождением.
съебись а, со своим дерьмом
поздравляю всех с жопой, мы же даже еду не сможем произвести без различного импорта, я уж не говорю про производство авто, нефтегазохимию и прочее
@Санитар тут пациенту плохо
Такой просьбой режиссёр закончил свой ежедневный прогноз погоды на YouTube-канале.
По словам художественного руководителя, «в нынешней крайне напряжённой ситуации» артист «повёл себя отвратительно».