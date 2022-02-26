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Новости
Сергей Звезда

«Особое внимание к Киеву. Нельзя потерять столицу»: Зеленский предупредил о возможном штурме Россией этой ночью Статьи редакции

Новое обращение президента Украины.

208 208 комментариев
6184 просмотров

В ночь на 26 февраля Владимир Зеленский опубликовал очередное обращение к гражданам Украины, где рассказал о текущей ситуации на войне с Россией.

Президент отметил, что за государство «сражаются абсолютно на всех фронтах», включая дипломатический. «Легче сказать, с кем из мировых лидеров я ещё сегодня не говорил», — сказал он, перечислив нескольких, в том числе президента Франции Эмманюэля Макрона и президента США Джо Байдена.

Украинцы героически оказывают сопротивление агрессии. Её невозможно оправдать, потому оккупантам приходится придумывать всё более абсурдные обвинения, чтобы говорить хотя бы что-то.

Владимир Зеленский

Зеленский назвал потери России на войне «очень серьёзными» и признал наличие жертв со стороны Украины. Он рассказал об обстреле «Градами» по детскому саду в Ворзеле Киевской области, а также об обстрелах «Ураганами» по жилым кварталам, укрытиям и детским садам в Ахтырке Сумской области.

Эта ночь будет тяжелее, чем день. Под ударом много городов нашего государства. Чернигов, Сумы, Харьков, наши парни и девушки на Донбассе, города юга Украины, особенное внимание Киеву. Нельзя потерять столицу.

Обращаюсь к нашим защитникам и защитницам. По всем фронтам этой ночью враг применит все силы, которые у него есть, чтобы сломить наше сопротивление, подло, жёстко и не по-человечески.

Этой ночью они пойдут на штурм. Мы все должны понимать, что нас ждёт. Этой ночью мы должны выстоять.

Владимир Зеленский
Полное обращение Зеленского

#новости #зеленский #войнасукраиной

208 208 комментариев
81
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208 комментариев
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Danya

Кофе помог, это еще на одну кружку. Спасибо

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11
1 комментарий
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Зелёный Мох

Достойный лидер страны

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92
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Андрей Васильев

Кто мог подумать, что человек не из политики может настолько достойно держать оборону от кратно превосходящих сил ада. Высочайший респект, за нами правда, с нами весь мир!

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49
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Max Z

Очень жаль что за его президентский срок на него столько всего свалилось.
Бедствия на западе Украины, информационная война с оппозицией, ковид, война.
Нужно быть сумасшедшим чтоб пойти на второй срок.

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24
1 комментарий
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Snowfall

В политике много таких вещей. В Республике Корее первыми презиками были учителя и прочие гражданские. Так вот они были жесточайшими диктаторами, а норм президентом (по сравнению с прошлыми конечно же, а не с нынешними) и который поднял Корею с колен, стал военный, который еще и за Японию то ли воевал, то ли работал на оккупантов.

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0
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Сознательный Даниль

Я действительно не понимаю что творит Путин. Хотел защищать русских в ЛДНР, а в итоге захватывает чужую страну, попутно общая её не захватывать. В голове не укладывается, что можно быть таким гнилым человеком. Какая защита? Это чужое государство, нехуй туда лезть.

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68
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Автономный клуб

у него свой манямирок моли

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12
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Сознательный Даниль

Это не манямирок. Он явно понимает что творит. Всё прямая ложь, а не какое-то заблуждение в рамках манямира.

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10
20 комментариев
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Максим Слипченко

Так это повод просто. Реальная цель - посадить в Киеве своих людей и сделать Украину своей марионеткой / прослойкой между странами НАТО.

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6
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Одетый супер_стар

чуть севернее страна нато - латвия, с 2004 года и границей с РФ
а ракеты от туда летят на 1с быстрее до москвы
так что вряд ли тут есть вопросы нато

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0
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SadDamnWhoSaid

Все выглядит ещё хуже, войска прут на Киев, не особо закрепляясь на завоёванных территориях. Как будто реально цель убить самого Зеленского

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5
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Fenrir Suneater

Поэтому и мрут так. Они прорываются на похуй, а потом, когда их начинают откидывать, им даже вменяемо отступать некуда, ибо прут катком, не оставляя ни тыла, ни укреплений. Я патриот Украины, но сдаётся мне, воюй россияне основательно, с линиями обеспечения, глубокоэшелонированным тылом и временными базами, то война длилась бы дольше, но шансов на успех у нас был бы полный мизер. А колонны ошалело прущие вперёд и сгорающие целиком от налёта? Десант сразу в окружение врага, где их отутюжили артой, а после просто сжали котлом, в который их высадили? Продолжать можно долго.

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0
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Razokka

Хотел защищать русских в ЛДНР
 Не хотел. Это предлог для оправдания вторжения, цели другие

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3
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Андрей

он идёт вабанк потому что ему уже терять нечего

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1
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MightyStan

Подожжи, он же заявлял, что Украина - это НАТО и обещал американские абрамсы в Украине, германский спецназ и французскую авацию. Так? А где, блядь, они? Где НАТО-то? Или детский сад - это детский сад НАТО? Что, неужели напиздел???

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0
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Merlin Wachowski

я там подробно расписал во второй части. заминусили, так что открывается только у зарегестрированных пользователей. https://tjournal.ru/opinions/540203-pochamu-msk-ne-na-maydane

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0
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Дмитрий Маркин

Я люблю его речь. Его слова попадают в самое сердце. Так как слова искренние, личные, прямо обращены к гражданину без лишнего пафоса и выверенной графомании.

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49
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испанский смех

за такого президента хочется голосовать

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1
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Denis D

Признаюсь честно, никогда ему не симпатизировал. Сейчас понимаю, что ошибался и у него просто огроменные стальные яйца. Порошенко на его месте уже давно съебался бы в ЕС.

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34
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Zhanna Sinelnik

Порошенко ж в Киеве.

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15
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Denis D

Потому что под арестом. Если бы был президентом, то 146% что свалил бы.

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–11
5 комментариев
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Max Z

Потому что он нахуй никому уже не нужен, а Зеленского убьют.

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2
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Незнакомый звук

В бункере

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–1
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Ewzy

Порошенко вроде в Киеве. Видел фото с автоматом

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3
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Автономный клуб

я скинул выше

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0
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Пп Пп

Порошенко вроде будет отбиваться.

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1
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испанский смех

а Януковчи?

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0
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Nimdex

Порошенко бы просто не допустил этой войны, он бы договорился.

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0
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Vladislav Kozin

Вот и минус самолет

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30
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TRRNNN

Хорошо, когда горят Иваны

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15
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Тяжкий череп

Это не фашизм, ЭТО ДРУГОЕ

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–16
40 комментариев
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God Damn

Мда. И где эти ебучие санитары и вахтёры??

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–1
2 комментария
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MightyStan

Слава Украине! P.S. Фейков много сейчас, но, надеюсь, правда

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1
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Vladislav Kozin

Ждем потверждения в виде роликов, а ролики приходят обычно от жителей по близости через 1-2 часа.

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1
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Vladislav Kozin

Героям слава!

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1
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Paul Potseluev

За ним сразу ещё две птички, штурмовик и вертушку хлопнули.
Буквально три подряд (в разных локациях).

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0
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Фундаментальный Денис

Кто пиздел на зеленского любого деклассирую, давай по одному сюда

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26
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Александр Елисеев

Ну давай, с чего начать? Классический пример, когда три года делал много ужасных вещей, но один правильный в конце — Зеленский уже красавчик, герой, достойный, тьху.

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–32
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Александр Елисеев

Те, кто ставят мне минусы: вы можете чем-то опровергнуть мои слова? Мне начать перечислять?

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–11
6 комментариев
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Андрей Васильев

Кто мог подумать, что человек не из политики может настолько достойно держать оборону от кратно превосходящих сил ада. Высочайший респект, за нами правда, с нами весь мир!

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15
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Max Z

Президент = менеджер. Смейтесь сколько угодно.

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3
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Андрей Васильев

еп, никто не смеется, бюлетень не фоткал, но это был мой выбор.
Если вы из России, то бюлетень - это такая штука, которой голосуют на выборах.
Выборы - это когда есть конкуренция, свобода, сми, наблюдатели. Конкуренция - это когда участники рынка соревнуются за потребителя на честном прозрачном рынке.
СМИ - это когда представлены разные точки зрения.
Ну вам на лет 50 хватит, потом еще покажу штуки...

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2
1 комментарий
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dmitriy

Он держит оборону просто потому, что по мирным никто не стреляет, овца ты бестолковая

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–2
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Закомплексованная Душа

Ни шагу назад...
По всей видимости кадыровскую пехоту привели брать Киев

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9
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Серый браслет

Обреют всех.

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4
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Автономный клуб

Белые обои, чёрная посуда.
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8
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MightyStan

Нас в хрущевке двое, кто мы и откуда?

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3
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Автономный клуб

да, это он

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3
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Денис Сенькин

Там сейчас вроде Зеленский предложил премьер-министру Израиля быть посредником на переговорах. Это было бы супер. Если мирное соглашение поможет завершить это безумие - ок. Путин все равно не вечный.

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6
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Автономный клуб

предложить можно что угодно, но надо чтобы и эти согласились

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1
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Денис Сенькин

Россия на переговоры согласна. Они сначала Беларусь предлагали, но Украина решила поискать что-то более нейтральное, с Польшей не зашло, думаю тк это НАТО, Путин туда 100% не поедет
А у Израиля хорошие отношения с обеими странами + будет для рос канала картинка - «евреи помогают укрфашизму капитулировать»

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2
4 комментария
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Дмитрий Киселев

А что город реально ночью проще штурмовать чем днем?

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1
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Ilya Tsarhart

Город лучше обходить, городские бои это кошмар для нападающих. Штурм Грозного, как пример, америкосы его досконально изучали и только благодаря этому им удалось взять Багдад, но это длилось больше 5-и дней

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13
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Цкуро Бесцветный

Так тут как пишут в телеге будут чечены работать.

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0
22 комментария
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Автономный клуб

спят все

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0
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Дмитрий Киселев

Ага ага, а днем на работе все, заняты, заходи да бери город

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6
3 комментария
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MightyStan

С утра коммунальщики мусор вывозят и траву, суки косят - пробки возникнут

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0
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Незнакомый звук

Взрывы видно

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–1
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Denis Yefimov

Ночь начинается просто прекрасно, продолжаем работать :)

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4
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Неплохой кавалер

Что-то мне кажется, что ничего ночью особенного (для войны) не будет. А эта речь чтоб утром сказать "мы вы стояли" и поднять дух города

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–13
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Алексей Дудырев

Сегодня должны быть серьёзные наступления, они и так планировались, но после новостей с поставками вооружения от НАТО они обязаны дожимать Киев, иначе это всё будет впустую.

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10
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Автономный клуб

кто обязан дожимать?

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1
4 комментария
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Zhanna Sinelnik

У меня где-то в старых альбомах в Ярославле лежит фотка с Зеленским, жаль, не достать ее.

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2
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Otto Stafur

Доказательства то будут какие то страшнейших жертв российской армии? или все должны на слово поверить без единого пруфа? Куда запропастились все местные и западные сми? что бы деморализовать наступление оглушительными жертвами на фронтах.

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–9
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Denis Yefimov

ПАТЄРЬ НЄТ.

Сука, що за дебіли на Расєє зустрічаються іноді, ахаха. Цим трупи хоч під дверь скинь — все одно до пізди.

Хоча тепер я не здивований як вам ваші офіційні джерела піздять, а ви це лайно жрете.

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5
13 комментариев
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Мелкий супер_стар

Тебе видео со сгоревшими телами и взорванным транспортом скинуть? Или сам найти сможешь?

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0
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Євген Гірін

ты в глаза ебешься, если тебе кажется что международных СМИ нет – оцениваем фото New York Times под Харьковом сделанное (в снегу русский)

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0
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супрематизм 2.0

Del.

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–1
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artemykairyak

Каким образом можно подготовиться к войне с армией, которая количественно и качественно в разы а то десятки раз превосходит? При том что пыня десятилетиями вбухивал бабло в армию с налогов огромного населения, а на территории Украины война шла

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5
5 комментариев
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MightyStan

Я хуею с укр генералов - у них Киев - 100км от границы с Беларусью и оборона проебана почти полностью

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–4
2 комментария
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Dauren Aliev

Подготовиться, ни одна страна Европы не может в одиночку. Избежать, всю жизнь платить дань?

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0
3 комментария
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Незнакомый звук

🤞

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–1
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Незнакомый звук

Без негатива

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0
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Hooligan

Достойно. Молодец.

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0
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Святозавр

А по ТВ говорят, что надо Киев захватывать? Если да, то это то чем оправдывается, я не пойму.

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0
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Богдан

не возможном, а предстоящем. нечестно такие заголовки сейчас писать

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0
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Читать все 208 комментариев
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