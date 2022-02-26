«Особое внимание к Киеву. Нельзя потерять столицу»: Зеленский предупредил о возможном штурме Россией этой ночью Статьи редакции
Новое обращение президента Украины.
В ночь на 26 февраля Владимир Зеленский опубликовал очередное обращение к гражданам Украины, где рассказал о текущей ситуации на войне с Россией.
Президент отметил, что за государство «сражаются абсолютно на всех фронтах», включая дипломатический. «Легче сказать, с кем из мировых лидеров я ещё сегодня не говорил», — сказал он, перечислив нескольких, в том числе президента Франции Эмманюэля Макрона и президента США Джо Байдена.
Зеленский назвал потери России на войне «очень серьёзными» и признал наличие жертв со стороны Украины. Он рассказал об обстреле «Градами» по детскому саду в Ворзеле Киевской области, а также об обстрелах «Ураганами» по жилым кварталам, укрытиям и детским садам в Ахтырке Сумской области.
Кофе помог, это еще на одну кружку. Спасибо
Достойный лидер страны
Кто мог подумать, что человек не из политики может настолько достойно держать оборону от кратно превосходящих сил ада. Высочайший респект, за нами правда, с нами весь мир!
Очень жаль что за его президентский срок на него столько всего свалилось.
Бедствия на западе Украины, информационная война с оппозицией, ковид, война.
Нужно быть сумасшедшим чтоб пойти на второй срок.
В политике много таких вещей. В Республике Корее первыми презиками были учителя и прочие гражданские. Так вот они были жесточайшими диктаторами, а норм президентом (по сравнению с прошлыми конечно же, а не с нынешними) и который поднял Корею с колен, стал военный, который еще и за Японию то ли воевал, то ли работал на оккупантов.
Так это повод просто. Реальная цель - посадить в Киеве своих людей и сделать Украину своей марионеткой / прослойкой между странами НАТО.
Все выглядит ещё хуже, войска прут на Киев, не особо закрепляясь на завоёванных территориях. Как будто реально цель убить самого Зеленского
Поэтому и мрут так. Они прорываются на похуй, а потом, когда их начинают откидывать, им даже вменяемо отступать некуда, ибо прут катком, не оставляя ни тыла, ни укреплений. Я патриот Украины, но сдаётся мне, воюй россияне основательно, с линиями обеспечения, глубокоэшелонированным тылом и временными базами, то война длилась бы дольше, но шансов на успех у нас был бы полный мизер. А колонны ошалело прущие вперёд и сгорающие целиком от налёта? Десант сразу в окружение врага, где их отутюжили артой, а после просто сжали котлом, в который их высадили? Продолжать можно долго.
Хотел защищать русских в ЛДНР
Не хотел. Это предлог для оправдания вторжения, цели другие
он идёт вабанк потому что ему уже терять нечего
Подожжи, он же заявлял, что Украина - это НАТО и обещал американские абрамсы в Украине, германский спецназ и французскую авацию. Так? А где, блядь, они? Где НАТО-то? Или детский сад - это детский сад НАТО? Что, неужели напиздел???
я там подробно расписал во второй части. заминусили, так что открывается только у зарегестрированных пользователей. https://tjournal.ru/opinions/540203-pochamu-msk-ne-na-maydane
Я люблю его речь. Его слова попадают в самое сердце. Так как слова искренние, личные, прямо обращены к гражданину без лишнего пафоса и выверенной графомании.
за такого президента хочется голосовать
Признаюсь честно, никогда ему не симпатизировал. Сейчас понимаю, что ошибался и у него просто огроменные стальные яйца. Порошенко на его месте уже давно съебался бы в ЕС.
Порошенко ж в Киеве.
Потому что под арестом. Если бы был президентом, то 146% что свалил бы.
Потому что он нахуй никому уже не нужен, а Зеленского убьют.
Порошенко вроде в Киеве. Видел фото с автоматом
Порошенко вроде будет отбиваться.
а Януковчи?
Порошенко бы просто не допустил этой войны, он бы договорился.
Вот и минус самолет
Хорошо, когда горят Иваны
Мда. И где эти ебучие санитары и вахтёры??
Слава Украине! P.S. Фейков много сейчас, но, надеюсь, правда
Ждем потверждения в виде роликов, а ролики приходят обычно от жителей по близости через 1-2 часа.
Героям слава!
За ним сразу ещё две птички, штурмовик и вертушку хлопнули.
Буквально три подряд (в разных локациях).
Ну давай, с чего начать? Классический пример, когда три года делал много ужасных вещей, но один правильный в конце — Зеленский уже красавчик, герой, достойный, тьху.
Те, кто ставят мне минусы: вы можете чем-то опровергнуть мои слова? Мне начать перечислять?
Кто мог подумать, что человек не из политики может настолько достойно держать оборону от кратно превосходящих сил ада. Высочайший респект, за нами правда, с нами весь мир!
Президент = менеджер. Смейтесь сколько угодно.
еп, никто не смеется, бюлетень не фоткал, но это был мой выбор.
Если вы из России, то бюлетень - это такая штука, которой голосуют на выборах.
Выборы - это когда есть конкуренция, свобода, сми, наблюдатели. Конкуренция - это когда участники рынка соревнуются за потребителя на честном прозрачном рынке.
СМИ - это когда представлены разные точки зрения.
Ну вам на лет 50 хватит, потом еще покажу штуки...
Он держит оборону просто потому, что по мирным никто не стреляет, овца ты бестолковая
Ни шагу назад...
По всей видимости кадыровскую пехоту привели брать Киев
Белые обои, чёрная посуда.
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Нас в хрущевке двое, кто мы и откуда?
Там сейчас вроде Зеленский предложил премьер-министру Израиля быть посредником на переговорах. Это было бы супер. Если мирное соглашение поможет завершить это безумие - ок. Путин все равно не вечный.
Россия на переговоры согласна. Они сначала Беларусь предлагали, но Украина решила поискать что-то более нейтральное, с Польшей не зашло, думаю тк это НАТО, Путин туда 100% не поедет
А у Израиля хорошие отношения с обеими странами + будет для рос канала картинка - «евреи помогают укрфашизму капитулировать»
А что город реально ночью проще штурмовать чем днем?
Город лучше обходить, городские бои это кошмар для нападающих. Штурм Грозного, как пример, америкосы его досконально изучали и только благодаря этому им удалось взять Багдад, но это длилось больше 5-и дней
Так тут как пишут в телеге будут чечены работать.
Ага ага, а днем на работе все, заняты, заходи да бери город
С утра коммунальщики мусор вывозят и траву, суки косят - пробки возникнут
Ночь начинается просто прекрасно, продолжаем работать :)
Сегодня должны быть серьёзные наступления, они и так планировались, но после новостей с поставками вооружения от НАТО они обязаны дожимать Киев, иначе это всё будет впустую.
У меня где-то в старых альбомах в Ярославле лежит фотка с Зеленским, жаль, не достать ее.
Доказательства то будут какие то страшнейших жертв российской армии? или все должны на слово поверить без единого пруфа? Куда запропастились все местные и западные сми? что бы деморализовать наступление оглушительными жертвами на фронтах.
ПАТЄРЬ НЄТ.
Сука, що за дебіли на Расєє зустрічаються іноді, ахаха. Цим трупи хоч під дверь скинь — все одно до пізди.
Хоча тепер я не здивований як вам ваші офіційні джерела піздять, а ви це лайно жрете.
ты в глаза ебешься, если тебе кажется что международных СМИ нет – оцениваем фото New York Times под Харьковом сделанное (в снегу русский)
Del.
Каким образом можно подготовиться к войне с армией, которая количественно и качественно в разы а то десятки раз превосходит? При том что пыня десятилетиями вбухивал бабло в армию с налогов огромного населения, а на территории Украины война шла
Я хуею с укр генералов - у них Киев - 100км от границы с Беларусью и оборона проебана почти полностью
Подготовиться, ни одна страна Европы не может в одиночку. Избежать, всю жизнь платить дань?
Достойно. Молодец.
А по ТВ говорят, что надо Киев захватывать? Если да, то это то чем оправдывается, я не пойму.
не возможном, а предстоящем. нечестно такие заголовки сейчас писать
Ведомство пока не комментировало ситуацию, а специалисты по утечкам заявили, что опубликованный архив содержит данные из старых утечек.
Борис Джонсон осудил действия Путина и напомнил о вкладе русской культуры в мировую.
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