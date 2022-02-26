Эта ночь будет тяжелее, чем день. Под ударом много городов нашего государства. Чернигов, Сумы, Харьков, наши парни и девушки на Донбассе, города юга Украины, особенное внимание Киеву. Нельзя потерять столицу.



Обращаюсь к нашим защитникам и защитницам. По всем фронтам этой ночью враг применит все силы, которые у него есть, чтобы сломить наше сопротивление, подло, жёстко и не по-человечески.

Этой ночью они пойдут на штурм. Мы все должны понимать, что нас ждёт. Этой ночью мы должны выстоять.