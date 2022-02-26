Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН с осуждением нападения на Украину Статьи редакции
За резолюцию проголосовали 11 стран-членов, три воздержались.
Резолюция, осуждающая вторжение России в Украину, не прошла. Это следует из результатов голосования утра на Совете Безопасности ООН, который транслируется на сайте организации.
Инициаторами проекта резолюции выступили США и Албания.
За резолюцию проголосовали 11 стран-членов Совбеза. Ещё три воздержались — Китай, Индия, ОАЭ).
- Россия, который находится в статусе постоянного члена Совбеза, имеет право вето и на этом заседании им воспользовалась.
- Теперь резолюцию передадут Генеральной ассамблее ООН из 193 членов. Никто из них не имеет право вето, но и обязательной силы решение органа тоже не подразумевает.
Охуенная организация, надежная как швейцарский нож
Цирк, если у них в ООН такой конструктивно сломанный устав, где Россия может и вето и исключить её нельзя, то создайте какие-то новые механизмы изменения устава, учитывая то, что такой чудовищный прецедент теперь есть, вероятно, для будущего объединённых наций это будет гораздо полезнее проведения заседаний, исход которых очевиден из-за самого устройства организации
Не стоит удивляться, ООН во все времена являлась и является бесполезнейшей организацией. Право вето у стран, которые взглядами не сходятся, вечно банят резолюции и.. в общем-то, всё. Пук срёньк, только дорогой.
Просто в голове не укладывается, как организация, родившаяся после одной кошмарной войны, суть которой предотвращать такие войны, ничего не может сделать в ситуации реальной войны
Они все туда едут чтоб потусить на афтерпати.
Хмм, интереснее кто те 3 кто воздержался, один из них Xi как полагаю.
КНР, Индия, ОАЭ
https://www.washingtonpost.com/politics/russia-presses-invasion-to-outskirts-of-ukrainian-capital/2022/02/25/b7a3ec04-95fd-11ec-bb31-74fc06c0a3a5_story.html
Нахуй механизмы, легче Россию выпиздить...
Они не могут переступить через закон и на ходу придумать новый, это же не Россия.
Потому что так написано в уставе ООН. Там, правда, до сих пор СССР написан, но Россия считается его правопреемницей.
думаю после этого, там сделают поправки, что страны являющееся сторонами конфликта такой опции лишатся
Угадай, кто наложит вето?
Ну, объективно, не думаю что США или Китай тоже поддержали бы это
Не сделают, Россия наложет вето. А выгнать нельзя, она в уставе прописана как постоянный член Совбеза.
А выпездовать рашу из оон нельзя?
Можно, но только если она не наложит вето на это решение. А она наложит.
Говна она наложит
Ну кто знает. Путин ведь не боится самоизоляции. Обвык к ней уже за два года-то.
Постоянный член совета безопасности. Как и все ядерные державы
Нет.
Как агрессор может наложить вето? Дичь какая-то
Так всегда было. Особенно после случая в Корее. Совок обиделся и ушёл с заседания. Все приняли резолюцию и ООН в лице США начал бомбить Корею. С тех пор никто не уходит
как они вообще не предусмотрели такой сценарий?) бесполезные типы, обнаружили баг в своей хуйне и смотрят
Когда ООН создавалась, это намеренно сделали. Это сейчас стало понятно, что это баг.
зато национальный лидер предусмотрел
Фашисты обоссаные. Даже тут насрали.
Лига Наций тоже не смогла сдержать Германию в свое время. Вообще у таких глобальных структур в случае конфликта с участием больших стран нет шанса на какую-то полезность
ну выпиздил ты США с ее затеей бомбануть Ирак, потом выгнал РФ из-за Украины
и че эта организация будет делать дальше без этих двух стран?
Выказывать обеспокоенность.
Это ещё глупее, чем есть сейчас. Сейчас даже при таком пиздеце больше баланса
Самое глупое предложение это убрать право вето в совбезе, как ни странно.
Тогда исход голосования решит не консенсус а тот у кто купил больше членов.
Китай купит войну на Тайване
Вован купил бы Украину
США купили бы Иран.
Зачем вообще эта банда бездельников и дармоедов нужна?
Чтоб бездельничать и дармоедствовать.
тогда не дурно
Уже не поменять, это заложено в устав ООН.
75 процентов по численности(китай с индией всех постоянно нагибать будут) населения или просто страна-голос(андора мальта ещё куча одностровковых псевдо государств)
Ввп на душу населения/мощь армейки, как стелларис с цивой завещали
Как неожиданно!
Дурдом. Передайте Навальному, чтобы наложил вето на свои обвинения
Ну щас и из Совбеза ООН вышвырнут
Россия — постоянный член с правом вето, так что не вышвырнут.
Можно разве что прикопаться, что в Уставе ООН прописана не РФ, а СССР.
лучше пусть молчат на эту тему, а то он или блять ссср им предоставит, или референдум о поправках в устав проведёт
Ну, например, Россия формально в Восьмёрке есть, но фактически она большая Семёрка
пацаны с ядерной хуйнёй не выгоняют из тусовки пацанов с другой ядерной хуйнёй вроде не?
ждем ООН2
ну или Н20
democracy is broken
Китай, Индия, ОАЭ - норм товарищи
им для общего рынка внешний мир ненужен, могут замкнуть на себя экономику мира но пока нехотят
Ого, люди удивляются, что бесполезна организация чего-то не сделала.
Ого, люди иронизируют над ООН, когда Россия сама пресекает попытки ООН что-то сделать.
Озабоченные в общем
"Я вам запрещаю осуждать!"
Нахуй они соблюдают какие-то идиотские процедуры, але, война в европе блядь
ООН: мы против тебя Россия
Россия: вето
ООН: 🗿
ООН: ну мы сделали все, что могли
Россия: где вы были 8 лет
я не думал что в ООН Россию представляет бот
А что, для осуждения резолюция нужна? Типа без неё все такие - а, ну ладно, вето же
Осудить и Генеральная ассамблея может, но без совета безопасности никаких действий не будет.
Такой просьбой режиссёр закончил свой ежедневный прогноз погоды на YouTube-канале.
Новое обращение президента Украины.
Ведомство пока не комментировало ситуацию, а специалисты по утечкам заявили, что опубликованный архив содержит данные из старых утечек.
Борис Джонсон осудил действия Путина и напомнил о вкладе русской культуры в мировую.