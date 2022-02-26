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Президентский череп

Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН с осуждением нападения на Украину Статьи редакции

За резолюцию проголосовали 11 стран-членов, три воздержались.

Резолюция, осуждающая вторжение России в Украину, не прошла. Это следует из результатов голосования утра на Совете Безопасности ООН, который транслируется на сайте организации.

  • Инициаторами проекта резолюции выступили США и Албания.

  • За резолюцию проголосовали 11 стран-членов Совбеза. Ещё три воздержались — Китай, Индия, ОАЭ).

  • Россия, который находится в статусе постоянного члена Совбеза, имеет право вето и на этом заседании им воспользовалась.
  • Теперь резолюцию передадут Генеральной ассамблее ООН из 193 членов. Никто из них не имеет право вето, но и обязательной силы решение органа тоже не подразумевает.
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по…
Россия наложила вето на проект резолюции, в которой Совбез ООН призывает немедленно прекратить…
ria.ru

#войнасукраиной #новости

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Аскет

Охуенная организация, надежная как швейцарский нож

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132
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Дружелюбный сосед

Цирк, если у них в ООН такой конструктивно сломанный устав, где Россия может и вето и исключить её нельзя, то создайте какие-то новые механизмы изменения устава, учитывая то, что такой чудовищный прецедент теперь есть, вероятно, для будущего объединённых наций это будет гораздо полезнее проведения заседаний, исход которых очевиден из-за самого устройства организации

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45
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Nagibator RusPro

Не стоит удивляться, ООН во все времена являлась и является бесполезнейшей организацией. Право вето у стран, которые взглядами не сходятся, вечно банят резолюции и.. в общем-то, всё. Пук срёньк, только дорогой.

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48
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Дружелюбный сосед

Просто в голове не укладывается, как организация, родившаяся после одной кошмарной войны, суть которой предотвращать такие войны, ничего не может сделать в ситуации реальной войны

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29
3 комментария
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Max Z

Они все туда едут чтоб потусить на афтерпати.

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Цкуро Бесцветный

Хмм, интереснее кто те 3 кто воздержался, один из них Xi как полагаю.

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Максоний

КНР, Индия, ОАЭ

https://www.washingtonpost.com/politics/russia-presses-invasion-to-outskirts-of-ukrainian-capital/2022/02/25/b7a3ec04-95fd-11ec-bb31-74fc06c0a3a5_story.html

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3
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Фундаментальный Денис

Ну там уже проскакивает месседж что надо реформироваться в связи с неэффективностью

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0
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Dmts

Нахуй механизмы, легче Россию выпиздить...

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0
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Alex

Они не могут переступить через закон и на ходу придумать новый, это же не Россия.

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Сознательный Даниль

Удобно устроились на правах победителя ww2.

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19
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Серый браслет

Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН
 Святой Господь, почему эти бляди ещё в этом совете?

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12
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Дефицитный Сервелат

Потому что так написано в уставе ООН. Там, правда, до сих пор СССР написан, но Россия считается его правопреемницей.

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Серый браслет

Краткая инструкция для председателя: берём фломастер, и вычёркиваем.

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2
3 комментария
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Драгоценный бинокль

Так пусть Горбачев голосует. Он даже Нобелевский лауреат мира

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1
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Александр Сирота

думаю после этого, там сделают поправки, что страны являющееся сторонами конфликта такой опции лишатся

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2
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Марко Ройс

Угадай, кто наложит вето?

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27
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Отличный алмаз

Бля)

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9
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Unknown Artist

Ну, объективно, не думаю что США или Китай тоже поддержали бы это

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3
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Дефицитный Сервелат

Не сделают, Россия наложет вето. А выгнать нельзя, она в уставе прописана как постоянный член Совбеза.

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0
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Yabusele

А выпездовать рашу из оон нельзя?

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6
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Дефицитный Сервелат

Можно, но только если она не наложит вето на это решение. А она наложит.

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11
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Yabusele

Говна она наложит

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0
1 комментарий
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Это не шутки

Ну кто знает. Путин ведь не боится самоизоляции. Обвык к ней уже за два года-то.

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0
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Президентский череп

Россия постоянный председатель, нельзя

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5
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Andrey

Постоянный член совета безопасности. Как и все ядерные державы

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4
1 комментарий
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Рог Кирилл

Нет.

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3
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BTopHuk

Как агрессор может наложить вето? Дичь какая-то

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Сладкий Бубалех

Так всегда было. Особенно после случая в Корее. Совок обиделся и ушёл с заседания. Все приняли резолюцию и ООН в лице США начал бомбить Корею. С тех пор никто не уходит

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14
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groostlan

как они вообще не предусмотрели такой сценарий?) бесполезные типы, обнаружили баг в своей хуйне и смотрят

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5
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Дефицитный Сервелат

Когда ООН создавалась, это намеренно сделали. Это сейчас стало понятно, что это баг.

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испанский смех

зато национальный лидер предусмотрел

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Kin Den

Фашисты обоссаные. Даже тут насрали.

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Серьезный щит

Одно решение, расформировать ООН и сформировать новое, без привилегий и права вето, лига наций 2 пусть будет, откуда можно будет выпездовывать и что то уже, наконе, блядь, решать

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Русский Кексик

Лига Наций тоже не смогла сдержать Германию в свое время. Вообще у таких глобальных структур в случае конфликта с участием больших стран нет шанса на какую-то полезность

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6
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Серьезный щит

Ну я больше не про сам союз, а именно реально работающий орган, а не просто, попиздели и ладно

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6 комментариев
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Максим Федоров

ну выпиздил ты США с ее затеей бомбануть Ирак, потом выгнал РФ из-за Украины

и че эта организация будет делать дальше без этих двух стран?

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Дефицитный Сервелат

Выказывать обеспокоенность.

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Серьезный щит

Брат 2, разговор с проституткой Мэрилин. Поедем домой? Че я там делать буду? А здесь ты че делаешь?
Так и тут, смысл организации, тут они что делают, сто с ними, что без них

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Сладкий Бубалех

Это ещё глупее, чем есть сейчас. Сейчас даже при таком пиздеце больше баланса

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Сладкий Бубалех

Самое глупое предложение это убрать право вето в совбезе, как ни странно.
Тогда исход голосования решит не консенсус а тот у кто купил больше членов.
Китай купит войну на Тайване
Вован купил бы Украину
США купили бы Иран.

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2
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JohnyWalker

Зачем вообще эта банда бездельников и дармоедов нужна?

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Дефицитный Сервелат

Чтоб бездельничать и дармоедствовать.

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4
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испанский смех

тогда не дурно

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1
1 комментарий
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Отличный алмаз

Право вето хуйня полная, вот 75-80% порог для принятия чем хуже?

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Дефицитный Сервелат

Уже не поменять, это заложено в устав ООН.

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4
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Отличный алмаз

ООН 2 когда?

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7 комментариев
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Kotmatroskin Kotmatroskin

75 процентов по численности(китай с индией всех постоянно нагибать будут) населения или просто страна-голос(андора мальта ещё куча одностровковых псевдо государств)

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Максоний

Ввп на душу населения/мощь армейки, как стелларис с цивой завещали

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5 комментариев
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Земельный калькулятор

да ну нахер, вот нежданчик

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Торговый фитиль

Ну всё тогда, какие бедняжки. Ничего не могут сделать. Россия заблокировала (не разрешила) принять резолюцию. Вероломно и хитро. Останется только выразить осуждение и озабоченность.

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Дефицитный Сервелат

Как неожиданно!

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Автономный клуб

То есть любая из этих стран может стать агрессором, наложить вето и дальше уничтожать другую страну? Удобно.

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ＫＩＢØＵＮＥ

Дурдом. Передайте Навальному, чтобы наложил вето на свои обвинения

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Михаил Октябрьский

Ну щас и из Совбеза ООН вышвырнут

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Дефицитный Сервелат

Россия — постоянный член с правом вето, так что не вышвырнут.

Можно разве что прикопаться, что в Уставе ООН прописана не РФ, а СССР.

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groostlan

лучше пусть молчат на эту тему, а то он или блять ссср им предоставит, или референдум о поправках в устав проведёт

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1 комментарий
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Михаил Октябрьский

Ну, например, Россия формально в Восьмёрке есть, но фактически она большая Семёрка

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groostlan

пацаны с ядерной хуйнёй не выгоняют из тусовки пацанов с другой ядерной хуйнёй вроде не?

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anton platonov

ждем ООН2
ну или Н20

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Александр Воронин
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Ohlong Johnson

democracy is broken

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CuTTeP

Китай, Индия, ОАЭ - норм товарищи

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Kotmatroskin Kotmatroskin

им для общего рынка внешний мир ненужен, могут замкнуть на себя экономику мира но пока нехотят

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Nevi Lant

Ого, люди удивляются, что бесполезна организация чего-то не сделала.

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постмодерновый синдром

Ого, люди иронизируют над ООН, когда Россия сама пресекает попытки ООН что-то сделать.

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Mikhail

Озабоченные в общем

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Kirill Semin

"Я вам запрещаю осуждать!"

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artemykairyak

Нахуй они соблюдают какие-то идиотские процедуры, але, война в европе блядь

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Timur Tihomirow

ООН: мы против тебя Россия
Россия: вето
ООН: 🗿
ООН: ну мы сделали все, что могли
Россия: где вы были 8 лет
я не думал что в ООН Россию представляет бот

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Публичный корабль

Я почему-то всегда был уверен что даже член совбеза не может голосовать по вопросу в котором участвует лично. Типа если Россия участник конфликта то она не может ни голосовать, ни накладывать вето.

Оказался неправ. Увы

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Стас Картузов

А что, для осуждения резолюция нужна? Типа без неё все такие - а, ну ладно, вето же

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Дефицитный Сервелат

Осудить и Генеральная ассамблея может, но без совета безопасности никаких действий не будет.

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