Новости
Сергей Звезда

«Я не верю, что эта война от вашего имени»: премьер-министр Великобритании обратился к россиянам на русском языке Статьи редакции

Борис Джонсон осудил действия Путина и напомнил о вкладе русской культуры в мировую.

Премьер-министр Великобритании записал видеообращение на трёх языках — основная часть сделана на английском, но несколько слов говорится на украинском и на русском.

Джонсон отметил, что жители Великобритании поддерживают «украинских братьев и сестёр перед лицом неоправданного насилия на вашей родной земле». Премьер отметил, что находится в тесном контакте с Владимиром Зеленском, после чего сказал на украинском: «Слава Украине». Как подчеркнул Джонсон, происходящее — это трагедия не только для Украины, но и для России.

Как и Украина, Россия — это великая страна с богатой историей и гордым народом. Как и украинские, русские поэты, артисты и писатели повлияли на нашу культуру. И российские солдаты так смело воевали вместе с нами против фашизма.

Но действия Путина ведут к полной изоляции, игнорированию оставшейся частью международного сообщества, экономическими санкциями и ненужной, кровавой войной, которая уже стоила бесчисленных жизней — от невинных украинцев до русских солдат, которые больше никогда не увидят своих семей.

И моим русским друзьям [я хочу сказать]: Я не верю, что эта война от вашего имени (эта фраза — на русском языке — прим. TJ).

Этот кризис, эта трагедия должна подойти к концу.

Миру нужна свободная и суверенная Украина. Слава Украине (эта фраза — на украинском языке — прим. TJ).

Борис Джонсон
премьер-министр Великобритании
Boris Johnson @BorisJohnson
To the people of Ukraine: Slava Ukraini.

To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.

This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine.

#новости #войнасукраиной #великобритания

3228 просмотров
40 40 комментариев
66
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
40 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Ваня Погост

Слова, конечно, красивые, но с делами расходятся. Лучше бы раз и навсегда перестали холить и лелеять олигархов, клептократов и прислужников режимов с просторов СНГ.

Ответить
51
Развернуть ветку
Kotmatroskin Kotmatroskin

это страна всю свою историю выдает индульгенцию пиратам. да будет тебе известно символ поданного великобритании и королеве это ГАЛСТУК-оборванная висиличная петля которую носили пираты в знак преданности королеве. которая их прощает за все зверства и нарушение международного права.

Ответить
6
Развернуть ветку
England Is My City

Бро, ты говоришь о временах когда словосочитание "международное право" даже не существовало. Плюс все что ты сказал про галстук - полный пиздеж.

Ответить
11
Развернуть ветку
Kotmatroskin Kotmatroskin

несуществовало? блииииин тогда ладно, тогда можно

Ответить
–2
Развернуть ветку
England Is My City

Когда Ермак со своими ребятами и последующие казачьи отряды резали народы Сибири и Дальнего востока, думаю, они про международное право тоже не слышали. В российской истории ближайший аналог каперов являются казаки и эти ребята, как и британские каперы, были далеко не святыми.

Ответить
4
Развернуть ветку
Kotmatroskin Kotmatroskin

про гунов забыл

Ответить
–1
Развернуть ветку
Kotmatroskin Kotmatroskin

факт

Ответить
–7
Развернуть ветку
Nikita Feklistov

Эх как же по-путински звучит обращение к пиратам и виселицам в разговоре о России и Великобритании в 2022 году
А в амереке вобще негров линчовали...

Ответить
1
Развернуть ветку
Kotmatroskin Kotmatroskin

точняк, я такой, я могу :) с тех пор всё изменилось , бориска прям мягкий и пушистый, но мне нравятся женщины, извини скрепы :)

Ответить
–2
Развернуть ветку
Ilya Tsarhart

Эх, как романтично звучит

Ответить
1
Развернуть ветку
Kotmatroskin Kotmatroskin

саакашвил романтично жевал свою индульгенцию в прямом эфире, сгласен :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Макс Зубрейчук

Да ладно прислужников. А вот всяких Закаевых укрывать, у которого руки по локоть в терроризме - это ещё хуже.

Ответить
0
Развернуть ветку
красивый папуг

Бля, два дня ридонли меня с ума уже сводят.
Какого хуя наше МО не может признать хоть одну жертву столкновений? Да их ебать сотни валяется уже замерзших, снегом заметенных (скорее всего их украинцы и будут хоронить), судя по видосам мимопроходилов и ВСУ. В чем сложность то? И что матерям то скажут; я хуею. Видно же, что это молодые ребята, нихуя никакие не волки до зубов вооруженные, которые пол мира на лопатки поставить могут

Ответить
19
Развернуть ветку
BTopHuk

Ещё когда закон приняли, что потери военных РФ - секретная информация даже в мирное время

Ответить
18
Развернуть ветку
красивый папуг

Мне обидно даже за то, что чья то семья пустого гроба не получит, скорее всего

Ответить
5
Развернуть ветку
iPhone 13 Pro Max

В армии включено сотни тысяч человек, где хотя бы среди них возмущение? Это может быть очень наивно, но не могу поверить, что как минимум млн военных человек может поддерживать войну и если нет, то публично собраться и как-то выразить свое мнение...

Ответить
1
Развернуть ветку
красивый папуг

я уверен, оно есть это возмущение в рядах военных.
очень надеюсь, что подавляющее большинство воюющих в Украине сейчас это контрактники, а не срочники
у тех, кто связан контрактом, особо высказать мнение и не выйдет. я думаю, их всех запугали трибуналами и прочими страшными вещами

Ответить
4
Развернуть ветку
Роман Яремчук

по данным всу уже 3к россиян отдыхают пару часов сбили ил 76 под Васильковым это от 145 до 225 человек. Ваше мо говорит откровенный бред несвязный с реальностью.

Ответить
0
Развернуть ветку
красивый папуг

це пизда, столько мыслей

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmts

а зачем?

Ответить
0
Развернуть ветку
Kin Den

Борян - красава.

Ответить
14
Развернуть ветку
Сознательный Даниль

Не от нашего, но люди запуганы годами уголовных дел за стаканчики, посты в интернете и прочую мистику в майнкрафте. Это очень тяжёлая ситуация, в которой явно не достаточно говорить "нет войне" и выходить на мирные "прогулки". Люди не знают что делать и парой слов на русском он ничего никому не скажет.

Ответить
12
Развернуть ветку
Александр Елисеев

Да, до сих пор не верится. Скоро я стану родителем, и мне в будущем придется объяснить ребенку, почему мы ничего не сделали. Украинцы будут помнить это, как евреи немцев.

Ответить
9
Развернуть ветку
Чуждый будильник

А что нужно сделать? На штыки росгвардии нанизаться? Че за бред, не пойму

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Елисеев

Росгвардия ничего не сможет сделать, если выходят много народу, от сотен тысяч до миллионов. Почему война с Украиной не тот повод всем выйти — другой вопрос.

Ответить
3
Развернуть ветку
Чуждый будильник

Потому что ты по любому такую толпу без охренеть какого харизматичного лидера (прям светился чтобы) никогда в жизни не соберёшь. Будь то русские или шведы, или даже французы.
У людей свои дела, плюс работает СМИ, которое заполняет инфополе оправданием вторжения аля "операции".
Всё плачут, стыдятся, извиняются но не могут понять, что нужно со всех сторон на вещи смотреть.
Лучше пусть винят в предательстве свои союзные страны, которые могли бы помочь войсками, но нихера не делают

Ответить
3
Развернуть ветку
Сеня

Очень классно, что он выучил пару слов на русском и обратился сейчас к россиянам, но может надо было с путиным договариваться в своё время, а не нос воротить и вести антироссийскую политику

Ответить
–11
Развернуть ветку
Словесный Интервент

Я не верю, что эта война от вашего имени
 Покажите ему https://tjournal.ru/opinions/543756-tred-artisty-i-mediynye-lichnosti-rossii-podderzhavshie-voynu-s-ukrainoy

Тред: Артисты и медийные личности России…
Остальные — далее в треде. Также можно прочитать материалы TJ по теме
tjournal.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
hector kkt

Эти *цензура* не достойны даже звания хомо сапиенс, а уж относить из к нации уж совсем кажется идиотизмом

Ответить
4
Развернуть ветку
Феликс Гиттович

Это не сайт, а помойка. Блокируйте тж плиз. Как простой работяга, прошу. Ну вы сами видите, одни боты тут.Хватит уже с нас дезинформации.

Ответить
–10
Развернуть ветку
Алексий

лол, кремлеботы негодуют, приятно видеть

Ответить
4
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной

Кремлеботы рвутся и кличут ботами людей, спешите видеть

Ответить
1
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной

@Санитар

Ответить
0
Развернуть ветку
Макс Зубрейчук

Откуда ты знаешь? Ты час как зарегистрировался на сайте)

Ответить
0
Развернуть ветку
iPhone 13 Pro Max

Вот бы ещё имущество награбленное отобрали у верхушки рф, или хотя заблочили Ютуб-каналы соловьиного помета, РТ, РИА новости, но нет же, в трендах они на первых местах, хотя казалось бы, что проще сделать а условиях реальной войны...

Ответить
1
Развернуть ветку
CuTTeP

Фром май харт.. Боря в запое

Ответить
0
Развернуть ветку
Хрен Моржов

Борис, не рвись

Ответить
0
Развернуть ветку
Vasily Nalivayko

Новый Уинстон Черчиль, кмк. Пафоса, конечно, выше крыши, но он делает для Украины больше всех остальных лидеров, вместе взятых.

Ответить
0
Развернуть ветку
Феликс Гиттович

Боже. Я на ни на минуту кремлебот, но что бы я ни сказал, никто не поверит, что есть люди за нынешнюю власть в России. Мир какой то сюр в натуре. Ладно. ребзи, всем спасибо, кто зарабатывает или попросту бот на данном сервере. Хорошо поработали, ребзи. увидимся в "ялта интурист". Заезжайте в марте.

Ответить
0
Развернуть ветку
Воинский бинокль

От вашего! И ваше мясо поедет домой в пакетах и коробках. И каждый день его всё больше. 2004 года рождения, вдумайтесь.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 40 комментариев
Komatsu D335A

В киевском метро, где сейчас люди прячутся от бомбардировок родился ребенок. Я не плакал ни разу с момента вторжения, но вот сейчас порвало.

27 27 комментариев
50
Мнения
Roman Persianinov
«Вы сеете смерть и разрушение»: Дэвид Линч обратился к Владимиру Путину с призывом «очнуться» и остановить войну Статьи редакции

Такой просьбой режиссёр закончил свой ежедневный прогноз погоды на YouTube-канале.

56 56 комментариев
256
Соседа собака

Менты и эшники в любом случае мониторят TJ, так вот, желаю вам падлам сдохнут от саркомы и вашему Путину тоже, катитесь в ад

34 34 комментария
145
Новости
Сергей Звезда
Хакерская группировка Anonymous заявила о взломе сайта Минобороны России Статьи редакции

Ведомство пока не комментировало ситуацию, а специалисты по утечкам заявили, что опубликованный архив содержит данные из старых утечек.

139 139 комментариев
149
Мнения
Roman Persianinov
Тред: Артисты и медийные личности России, поддержавшие войну с Украиной
я на вас не подпишусь @ya__ger
Думаю, что всех медийных личностей, высказавшихся ЗА войну нужно запомнить.
Тред мудаков-звёзд, которым не поможет больше плохо работающий институт репутации.

Открывает список Марат Башаров, которого стоило уже давно занести в чёрные списки за домашнее насилие.
104 104 комментария
201
Новости
Сергей Звезда
«Особое внимание к Киеву. Нельзя потерять столицу»: Зеленский предупредил о возможном штурме Россией этой ночью Статьи редакции

Новое обращение президента Украины.

208 208 комментариев
81
Офтоп
Александр Доев
Красава на месте
299 299 комментариев
691
the art of гепард
Новая Газета @novaya_gazeta
Борис Джонсон обратился к россиянам на русском — «я не верю, что это война от вашего имени»
35 35 комментариев
59
Больше статей
null