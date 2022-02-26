Как и Украина, Россия — это великая страна с богатой историей и гордым народом. Как и украинские, русские поэты, артисты и писатели повлияли на нашу культуру. И российские солдаты так смело воевали вместе с нами против фашизма.

Но действия Путина ведут к полной изоляции, игнорированию оставшейся частью международного сообщества, экономическими санкциями и ненужной, кровавой войной, которая уже стоила бесчисленных жизней — от невинных украинцев до русских солдат, которые больше никогда не увидят своих семей.



И моим русским друзьям [я хочу сказать]: Я не верю, что эта война от вашего имени (эта фраза — на русском языке — прим. TJ).

Этот кризис, эта трагедия должна подойти к концу.



Миру нужна свободная и суверенная Украина. Слава Украине (эта фраза — на украинском языке — прим. TJ).