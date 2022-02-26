«Я не верю, что эта война от вашего имени»: премьер-министр Великобритании обратился к россиянам на русском языке Статьи редакции
Борис Джонсон осудил действия Путина и напомнил о вкладе русской культуры в мировую.
Премьер-министр Великобритании записал видеообращение на трёх языках — основная часть сделана на английском, но несколько слов говорится на украинском и на русском.
Джонсон отметил, что жители Великобритании поддерживают «украинских братьев и сестёр перед лицом неоправданного насилия на вашей родной земле». Премьер отметил, что находится в тесном контакте с Владимиром Зеленском, после чего сказал на украинском: «Слава Украине». Как подчеркнул Джонсон, происходящее — это трагедия не только для Украины, но и для России.
Слова, конечно, красивые, но с делами расходятся. Лучше бы раз и навсегда перестали холить и лелеять олигархов, клептократов и прислужников режимов с просторов СНГ.
это страна всю свою историю выдает индульгенцию пиратам. да будет тебе известно символ поданного великобритании и королеве это ГАЛСТУК-оборванная висиличная петля которую носили пираты в знак преданности королеве. которая их прощает за все зверства и нарушение международного права.
Бро, ты говоришь о временах когда словосочитание "международное право" даже не существовало. Плюс все что ты сказал про галстук - полный пиздеж.
несуществовало? блииииин тогда ладно, тогда можно
Когда Ермак со своими ребятами и последующие казачьи отряды резали народы Сибири и Дальнего востока, думаю, они про международное право тоже не слышали. В российской истории ближайший аналог каперов являются казаки и эти ребята, как и британские каперы, были далеко не святыми.
про гунов забыл
факт
Эх как же по-путински звучит обращение к пиратам и виселицам в разговоре о России и Великобритании в 2022 году
А в амереке вобще негров линчовали...
точняк, я такой, я могу :) с тех пор всё изменилось , бориска прям мягкий и пушистый, но мне нравятся женщины, извини скрепы :)
Эх, как романтично звучит
саакашвил романтично жевал свою индульгенцию в прямом эфире, сгласен :)
Да ладно прислужников. А вот всяких Закаевых укрывать, у которого руки по локоть в терроризме - это ещё хуже.
Бля, два дня ридонли меня с ума уже сводят.
Какого хуя наше МО не может признать хоть одну жертву столкновений? Да их ебать сотни валяется уже замерзших, снегом заметенных (скорее всего их украинцы и будут хоронить), судя по видосам мимопроходилов и ВСУ. В чем сложность то? И что матерям то скажут; я хуею. Видно же, что это молодые ребята, нихуя никакие не волки до зубов вооруженные, которые пол мира на лопатки поставить могут
Ещё когда закон приняли, что потери военных РФ - секретная информация даже в мирное время
Мне обидно даже за то, что чья то семья пустого гроба не получит, скорее всего
В армии включено сотни тысяч человек, где хотя бы среди них возмущение? Это может быть очень наивно, но не могу поверить, что как минимум млн военных человек может поддерживать войну и если нет, то публично собраться и как-то выразить свое мнение...
я уверен, оно есть это возмущение в рядах военных.
очень надеюсь, что подавляющее большинство воюющих в Украине сейчас это контрактники, а не срочники
у тех, кто связан контрактом, особо высказать мнение и не выйдет. я думаю, их всех запугали трибуналами и прочими страшными вещами
по данным всу уже 3к россиян отдыхают пару часов сбили ил 76 под Васильковым это от 145 до 225 человек. Ваше мо говорит откровенный бред несвязный с реальностью.
це пизда, столько мыслей
а зачем?
Борян - красава.
Не от нашего, но люди запуганы годами уголовных дел за стаканчики, посты в интернете и прочую мистику в майнкрафте. Это очень тяжёлая ситуация, в которой явно не достаточно говорить "нет войне" и выходить на мирные "прогулки". Люди не знают что делать и парой слов на русском он ничего никому не скажет.
Да, до сих пор не верится. Скоро я стану родителем, и мне в будущем придется объяснить ребенку, почему мы ничего не сделали. Украинцы будут помнить это, как евреи немцев.
Росгвардия ничего не сможет сделать, если выходят много народу, от сотен тысяч до миллионов. Почему война с Украиной не тот повод всем выйти — другой вопрос.
Потому что ты по любому такую толпу без охренеть какого харизматичного лидера (прям светился чтобы) никогда в жизни не соберёшь. Будь то русские или шведы, или даже французы.
У людей свои дела, плюс работает СМИ, которое заполняет инфополе оправданием вторжения аля "операции".
Всё плачут, стыдятся, извиняются но не могут понять, что нужно со всех сторон на вещи смотреть.
Лучше пусть винят в предательстве свои союзные страны, которые могли бы помочь войсками, но нихера не делают
Очень классно, что он выучил пару слов на русском и обратился сейчас к россиянам, но может надо было с путиным договариваться в своё время, а не нос воротить и вести антироссийскую политику
Я не верю, что эта война от вашего имени
Покажите ему https://tjournal.ru/opinions/543756-tred-artisty-i-mediynye-lichnosti-rossii-podderzhavshie-voynu-s-ukrainoy
Эти *цензура* не достойны даже звания хомо сапиенс, а уж относить из к нации уж совсем кажется идиотизмом
Это не сайт, а помойка. Блокируйте тж плиз. Как простой работяга, прошу. Ну вы сами видите, одни боты тут.Хватит уже с нас дезинформации.
лол, кремлеботы негодуют, приятно видеть
Кремлеботы рвутся и кличут ботами людей, спешите видеть
Откуда ты знаешь? Ты час как зарегистрировался на сайте)
Вот бы ещё имущество награбленное отобрали у верхушки рф, или хотя заблочили Ютуб-каналы соловьиного помета, РТ, РИА новости, но нет же, в трендах они на первых местах, хотя казалось бы, что проще сделать а условиях реальной войны...
Фром май харт.. Боря в запое
Борис, не рвись
Новый Уинстон Черчиль, кмк. Пафоса, конечно, выше крыши, но он делает для Украины больше всех остальных лидеров, вместе взятых.
Боже. Я на ни на минуту кремлебот, но что бы я ни сказал, никто не поверит, что есть люди за нынешнюю власть в России. Мир какой то сюр в натуре. Ладно. ребзи, всем спасибо, кто зарабатывает или попросту бот на данном сервере. Хорошо поработали, ребзи. увидимся в "ялта интурист". Заезжайте в марте.
Такой просьбой режиссёр закончил свой ежедневный прогноз погоды на YouTube-канале.
Ведомство пока не комментировало ситуацию, а специалисты по утечкам заявили, что опубликованный архив содержит данные из старых утечек.
Новое обращение президента Украины.