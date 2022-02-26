Украинский министр призвал Тима Кука заблокировать App Store и прекратить поставки продукции Apple в Россию Статьи редакции
Это мотивирует россиян добиться прекращения войны, считает политик.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров опубликовал письмо главе Apple Тиму Куку в твиттере. В обращении политик призывает присоединиться к санкциям в отношении России из-за вторжения на территорию Украины: «Современные технологии — это, возможно, лучший ответ на танки, ракетные системы залпового огня и ракеты».
Приостановка поставок продукции Apple и блокировка доступа к App Store «мотивирует молодёжь и активных россиян к прекращению позорной военной агрессии».
Как же вы блядь заебали, 13 украинских пограничников посылают нахуй флагман российского флота, зная, что их точно после этого убьют.
Киевляне вместе с полицией хуярят коктейли Молотова, чтобы забрасывать российских солдат.
140 миллионов россиян ноют, что они не выбирали путина, но сидят по домам и все хавают.
Украинцы делают вид или не понимают, что против россиян тоже выставлена целая армия. При этом россияне дезорганизованы, лидеров сразу хватают, все альтернативные источники информации блокируют. И никто автоматов россиянам не выдаёт!
Не надо только речей блять высокопарных, заебали чесслово уже скоро как раша тудей станете только с другой стороны
140 миллионов россиян ноют, что они не выбирали путина, но сидят по домам и все хавают.
Судя по интонациям написанного, автор текста невразумает и не в курсе, что любая публичная демонстрация в России приравнена к попытке свержения власти, а сам пикетчик будет приравнен чуть ли не к террористам.
Самовыражение мысли фактически под запретом.
Ещё раз - для обвинения населения, внутри самой страны нужна работающая демократия и честные выборы. Потому что только в демократии голос народа ИМЕЕТ РЕАЛЬНЫЙ ВЕС.
В России отсутствуют все атрибуты демократии, поэтому вешать предьявы населению = демонстрировать свою некомпетентность.
Выйти на пикет в Киеве и в Москве - это абсолютно несравнимые по последствиям события.
Легко обвинять население, не зная всех деталей и проживая в более демократичной Украине.
Хуя фантазёр.
Ну хлеб, дом, тепло есть. На зоне этого нет. Те хохлы, что у меня работают, говорят что у них хлеб и тепло - это роскошь, а идеи светлого будущего не так ярко греют уже. Поэтому у них гораздо больше причин выходить на улицы чем у нас. Все просто.
Если ваши солдаты приняли факт своего уничтожения с гордостью, это не значит, что наши гражданские должны добровольно выходить из домов под дубинки, на бутылки и швабры.
На ДТФ заходил когда-нибудь? Там сейчас под каждым постом чуть ли не большинство комментариев в поддержку войны.
Так это православный пропутинский сайт о человеке-пауке и других супергероях.
Они там заклюют насмерть, даже если ты заикнешься о том, что играешь на английском. Или что Россия неспособна производить бытовую электронику. Или что вся современная культура в России идет с Запада.
Можно прогуляться по городским пабликам или пикабу — там вполне видны настроения типичного россиянина. А еще можно выйти во двор и поговорить с соседями — тоже вполне понятно, кого поддерживает обычный народ. У меня даже родители на стороне Путина. Говорят, у него не было другого выхода.
У большей части россиян сейчас в голове сидит маленькая мерзкая скабеева и объясняет, почему война — это мир
Не придумывайте, не все так плохо там. Максимум их можно обвинять в аполитичности
Бля, серьезно?
Президент-убийца уже больше 20 лет терроризирует россиян с их молчаливого согласия.
Вы его не выбирали, да. Очевидно. Но для вас предпочтительнее сбежать с родной страны, чем пытаться свергнуть сумасшедшего деда.
ага, сам по себе отпочковался и присосался, бедный российский народ, во всем жалеть надо
Призывать устраивать революцию в чужой стране - дело последнее, но ты почитай историю, как твои прадеды решали такие проблемы.
Мм, а хули по твоему делать, когда твою страну бомбят?
нет, люди не выбирали
они были вне политики, политика - грязное дело
Звучит так, как будто президента-убийцу выбрали на свободных демократических выборах
Выборы в 18 конечно были не сказать чтобы демократические, но и подтасовок никаких особо небыло. Стадо действительно проголосовало за президента убийцу.
И стим еще надо.. Дтф сметет режим)
Потому что будет думать, что отреспится)
ДТФ скорее станет на его защиту.
Глубинный народ, который виноват во всех бедах украинцев, ходит с андроидом
А при чем тут политики? Нам же объяснили тут, что глубинный русский народ ничего не сделал, что бы убрать свою власть. Не справился. Он, стало быть, главный виновник всех украинских проблем.
Надо же было отдать себя в жертву, а вот что-то не отдали
Поспорю. У молодёжи айфоны в-основном. Откуда у них деньги – не знаю. Но сама удивляюсь. На работе у большинства так точно айфоны, при этом они патриоты. Голова идёт кругом
Как обладатель яблочной продукты : заблокируйте
Я сменю все свои гаджеты
а жены и дети?)
Ну именно с яблочной продукции все началось, угнетения, блокировки и т.д. в стране. Когда бандиты-колхозники из Кремля увидели в 2008г. что для полного лука позолоченного лука "Хучи-Прада" нужён не ещё один аксессуар от какой-то Еппол. Теперь будет честно если это же и станет первым ощутимым ударом по кремлевским фашистам.
А до этого типа понтовых телефонов не было, бедные Верту из кожи с золотом и прочими ништяками, никто в России их тогда не покупал. Да и вообще, понты придумал Стив Джобс
Не любишь Эппл?
люблю, говорю же, все гаджеты эпловский
пару мес назад пополнил новый айпадом
Лучше сменить страну)
Бейте российскую молодёжь, чтоб наказать Путина. Очень оригинально.
Помниться жители Крыма только уверились в правильности референдума когда конкретно их, а не остальных россиян начали чмырить в 2014м иностранные компании.
а какая разница?
те, кто ватники - их уже не спасти
а те, кто понимают и основывают свое понимания на фундаментальном - они не перестанут быть против войны
когда не на чем постить, нечего поворачивать будет
Поддерживаю
Россия в каминный век загоняют. Все правильно делают
Тим Кук(олд) скорее Украину отключит, чем согласится на такие убытки
Новорег
какая же тупая мелочная хуйня
Почему?
Очень немелочная. отключать сервисы, нетфликс, ютуб, cоцсети, игровые сервисы и тд чтоб хомячки выходили на улицу и спрашивали у власти.
Владелец айфона порвался.
Интересно, а Йемен такое же письмо про Саудитов не писал?
Ну, с учётом будущих цен на технику Apple, она и без запрета будет из категории лакшери.
никто ниче не будет блокировать, учитывая, что даже санкции построены так, чтоб соцсети не закрывали, а технику не прекращали привозить
Ну компании могут сами проявлять инициативу. На eBay, например, вот такую ошибку сейчас выдает при попытке заказать процессор на российский адрес. Условные кроссовки при этом можно заказать без проблем.
Сейчас Тим посмотрит на количество пользователей и выручку и поддержит Украину глубокой озабоченностью. Ну как дети, на что они надеются?
Вроде Джобс во что бы то ни стало при любых обстоятельствах старался оставаться вне политики и видел в этом идеологию компании. Вопрос будет ли Кук придерживаться ей
Будет. Они с Китаем договорились
Правильно ! Как гражданин РФ полностью поддерживаю!
олень
пуфон
Это мотивирует россиян добиться прекращения войны, считает политик
Ебать он ограниченный.
Чем это поможет простому украинскому или российскому народу?
Этот нехороший человек, может только убрать кабель из комплекта следующего айфона для россии
Гайз, раз и навсегда запомните - App Store это магазин приложений, а Apple Store это магазин техники (может быть как онлайн так и офлайн)
Такое произойдет если только в США не начнутся митинги в поддержку этого требования
Мука у Путина нет Айфона!!!
Все, ребята(( телки сасать вам не будут((
А еще не плохо бы вырубить уже купленные. Чтобы дрокеры яблока поняли, как работают американские технологии и демократия.
Вата с андроидами сидит. Это к гуглу надо обращаться
С одной стороны хорошо, с другой это обрубит источники инфы большинству людей, ведь больше половины все сми из телефона потребляют
Украинский министр, иди на хуй.
Ипать он тупой))) а не написал что недополученную прибыль вернет из бюджета страны?
Я вот чот не понял – получается, что "горстка наркоманов и нео-нацистов" выписала эпичных пиздюлей "самой современной армии Европы"?
Зелибоба живой, небритый и весёлый. Ебашит селфи из центра Киева, который планировалось захватить в результате дас руссише блицкриг.
Моя бывшая школа публикует посты, поддерживающие военные действия. Она вовлекает в это школьников. Мне стыдно, до слез стыдно. Учитывая то, что чуть более месяца назад умерла моя классная руководительница - лучший учитель и одна из лучших людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Она бы сказала, что всё это стыд и позор.
Я никогда не пишу комментов, но здесь просто не выдержал.
В столице Украины всю ночь были слышны взрывы и выстрелы (в том числе в центральных районах). Украинская сторона сообщала об отбитых атаках, а утром заявила, что всё ещё контролирует город.
Следим за событиями в прямом эфире.