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Екатерина Кузнецова

Украинский министр призвал Тима Кука заблокировать App Store и прекратить поставки продукции Apple в Россию Статьи редакции

Это мотивирует россиян добиться прекращения войны, считает политик.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров опубликовал письмо главе Apple Тиму Куку в твиттере. В обращении политик призывает присоединиться к санкциям в отношении России из-за вторжения на территорию Украины: «Современные технологии — это, возможно, лучший ответ на танки, ракетные системы залпового огня и ракеты».

Приостановка поставок продукции Apple и блокировка доступа к App Store «мотивирует молодёжь и активных россиян к прекращению позорной военной агрессии».

Mykhailo Fedorov @FedorovMykhailo
I’ve contacted @tim_cook, Apple's CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24.
Я связался с Тимом Куком, призвав его заблокировать App Store для граждан РФ и поддержать пакет санкций правительства США. Если вы согласны иметь президента-убийцу, то вам придётся довольствоваться единственным доступным сайтом «Россия 24»

#новости #украина #apple #войнасукраиной

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Драгоценный бинокль

Если вы согласны иметь президента-убийцу
Звучит так, как будто президента-убийцу выбрали на свободных демократических выборах

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39
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Paul Potseluev

Как же вы блядь заебали, 13 украинских пограничников посылают нахуй флагман российского флота, зная, что их точно после этого убьют.
Киевляне вместе с полицией хуярят коктейли Молотова, чтобы забрасывать российских солдат.
140 миллионов россиян ноют, что они не выбирали путина, но сидят по домам и все хавают.

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38
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Драгоценный бинокль

13 пограничников
 вместе с полицией
Это вооруженные обученные люди. В России такие люди выполняют приказы путина

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18
2 комментария
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new_comment

Украинцы делают вид или не понимают, что против россиян тоже выставлена целая армия. При этом россияне дезорганизованы, лидеров сразу хватают, все альтернативные источники информации блокируют. И никто автоматов россиянам не выдаёт!

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13
3 комментария
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Владислав Егоров

Не надо только речей блять высокопарных, заебали чесслово уже скоро как раша тудей станете только с другой стороны

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11
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Владимир Земсков

140 миллионов россиян ноют, что они не выбирали путина, но сидят по домам и все хавают.
 Судя по интонациям написанного, автор текста невразумает и не в курсе, что любая публичная демонстрация в России приравнена к попытке свержения власти, а сам пикетчик будет приравнен чуть ли не к террористам.
Самовыражение мысли фактически под запретом.

Ещё раз - для обвинения населения, внутри самой страны нужна работающая демократия и честные выборы. Потому что только в демократии голос народа ИМЕЕТ РЕАЛЬНЫЙ ВЕС.
В России отсутствуют все атрибуты демократии, поэтому вешать предьявы населению = демонстрировать свою некомпетентность.

Выйти на пикет в Киеве и в Москве - это абсолютно несравнимые по последствиям события.

Легко обвинять население, не зная всех деталей и проживая в более демократичной Украине.

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7
3 комментария
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Дратути

Хуя фантазёр.

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4
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Ориентированный колос

Как же вы заебали тоже блядь, какими же надо быть идиотами, чтобы генерировать ненависть к себе в среде русского большинства готового встать на вашу сторону.

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–2
3 комментария
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Твой Полиомелит

Ну хлеб, дом, тепло есть. На зоне этого нет. Те хохлы, что у меня работают, говорят что у них хлеб и тепло - это роскошь, а идеи светлого будущего не так ярко греют уже. Поэтому у них гораздо больше причин выходить на улицы чем у нас. Все просто.

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0
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Неплохой кавалер

Как же вы заебали с этой пиздобольской историей про 13 великих воинов. И ещё неизвестно, кто в эфире нахуй посылал, это кто угодно мог быть

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–5
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постмодерновый синдром

Если ваши солдаты приняли факт своего уничтожения с гордостью, это не значит, что наши гражданские должны добровольно выходить из домов под дубинки, на бутылки и швабры.

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0
1 комментарий
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Пп Пп

На ДТФ заходил когда-нибудь? Там сейчас под каждым постом чуть ли не большинство комментариев в поддержку войны.

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5
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Ферман спас Россию

Так это православный пропутинский сайт о человеке-пауке и других супергероях.
Они там заклюют насмерть, даже если ты заикнешься о том, что играешь на английском. Или что Россия неспособна производить бытовую электронику. Или что вся современная культура в России идет с Запада.

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15
2 комментария
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Майкл Тач

Можно прогуляться по городским пабликам или пикабу — там вполне видны настроения типичного россиянина. А еще можно выйти во двор и поговорить с соседями — тоже вполне понятно, кого поддерживает обычный народ. У меня даже родители на стороне Путина. Говорят, у него не было другого выхода.

У большей части россиян сейчас в голове сидит маленькая мерзкая скабеева и объясняет, почему война — это мир

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3
3 комментария
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Андрей Андреев

Не придумывайте, не все так плохо там. Максимум их можно обвинять в аполитичности

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0
2 комментария
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Бедный волк

Нет, там нехилый такой антивоенный движ сейчас.

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0
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Степан Анейчик

Бля, серьезно?

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Карина Таратута

Президент-убийца уже больше 20 лет терроризирует россиян с их молчаливого согласия.
Вы его не выбирали, да. Очевидно. Но для вас предпочтительнее сбежать с родной страны, чем пытаться свергнуть сумасшедшего деда.

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3
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Драгоценный бинокль

Согласие не молчаливое. Сотни тысяч людей в разное время выходили протестовать. Многие поплатились свободой, некоторые - жизнью.

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4
6 комментариев
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unidentified flying BASTARD 🌈

ага, сам по себе отпочковался и присосался, бедный российский народ, во всем жалеть надо

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1
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Max Z

Призывать устраивать революцию в чужой стране - дело последнее, но ты почитай историю, как твои прадеды решали такие проблемы.

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0
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Al

Мм, а хули по твоему делать, когда твою страну бомбят?

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2
5 комментариев
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Lolllp

нет, люди не выбирали
они были вне политики, политика - грязное дело

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0
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Gedevan

Звучит так, как будто президента-убийцу выбрали на свободных демократических выборах
 Выборы в 18 конечно были не сказать чтобы демократические, но и подтасовок никаких особо небыло. Стадо действительно проголосовало за президента убийцу.

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0
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Daniel Shnaider

И стим еще надо.. Дтф сметет режим)

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21
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Daniel Shnaider

Потому что будет думать, что отреспится)

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0
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Пп Пп

ДТФ скорее станет на его защиту.

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0
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сироп от щекотки

Глубинный народ, который виноват во всех бедах украинцев, ходит с андроидом

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17
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Чуждый будильник

который виноват во всех бедах украинцев
 Я чёт политиков в основном с айфонами видел

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7
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сироп от щекотки

А при чем тут политики? Нам же объяснили тут, что глубинный русский народ ничего не сделал, что бы убрать свою власть. Не справился. Он, стало быть, главный виновник всех украинских проблем.
Надо же было отдать себя в жертву, а вот что-то не отдали

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4
12 комментариев
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Света

Поспорю. У молодёжи айфоны в-основном. Откуда у них деньги – не знаю. Но сама удивляюсь. На работе у большинства так точно айфоны, при этом они патриоты. Голова идёт кругом

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0
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Lolllp

Как обладатель яблочной продукты : заблокируйте
Я сменю все свои гаджеты

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12
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Драгоценный бинокль

А путинские продолжат пользоваться без проблем, как пользуется верхушка КНДР или Сирии

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4
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Lolllp

а жены и дети?)

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0
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Fedor Andreev

Ну именно с яблочной продукции все началось, угнетения, блокировки и т.д. в стране. Когда бандиты-колхозники из Кремля увидели в 2008г. что для полного лука позолоченного лука "Хучи-Прада" нужён не ещё один аксессуар от какой-то Еппол. Теперь будет честно если это же и станет первым ощутимым ударом по кремлевским фашистам.

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1
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Леонид Гудимов

А до этого типа понтовых телефонов не было, бедные Верту из кожи с золотом и прочими ништяками, никто в России их тогда не покупал. Да и вообще, понты придумал Стив Джобс

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0
1 комментарий
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alexferman

Не любишь Эппл?

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0
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Lolllp

люблю, говорю же, все гаджеты эпловский
пару мес назад пополнил новый айпадом

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1
6 комментариев
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Paul

Лучше сменить страну)

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0
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what's left of Stalin

Бейте российскую молодёжь, чтоб наказать Путина. Очень оригинально.

Помниться жители Крыма только уверились в правильности референдума когда конкретно их, а не остальных россиян начали чмырить в 2014м иностранные компании.

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9
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Чуждый будильник

Долбоебы, пропаганда это в свою сторону повернет

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2
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Lolllp

а какая разница?
те, кто ватники - их уже не спасти
а те, кто понимают и основывают свое понимания на фундаментальном - они не перестанут быть против войны

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8
1 комментарий
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Ваша Закладко

когда не на чем постить, нечего поворачивать будет

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0
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Dan

Поддерживаю

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5
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Отличный алмаз

Откровенно глупое требование. Хз, что тут пытаются добиться. Как насчёт сначала удалить приложения RT и прочих помоек?
ЗЫ: вот что мне утром показал App Store.

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5
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Dan

Россия в каминный век загоняют. Все правильно делают

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0
1 комментарий
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Добрo и позитив

Тим Кук(олд) скорее Украину отключит, чем согласится на такие убытки

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–20
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Lolllp

Новорег

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8
1 комментарий
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Мистер Андерсон

какая же тупая мелочная хуйня

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–15
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Dan

Почему?

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6
68 комментариев
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Олег Котов

Очень немелочная. отключать сервисы, нетфликс, ютуб, cоцсети, игровые сервисы и тд чтоб хомячки выходили на улицу и спрашивали у власти.

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7
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лала лало

Владелец айфона порвался.

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0
1 комментарий
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Владимир Чуркин

Интересно, а Йемен такое же письмо про Саудитов не писал?

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4
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Дратути

Ну, с учётом будущих цен на технику Apple, она и без запрета будет из категории лакшери.

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3
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Dr. Acula

никто ниче не будет блокировать, учитывая, что даже санкции построены так, чтоб соцсети не закрывали, а технику не прекращали привозить

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2
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Morgan

Ну компании могут сами проявлять инициативу. На eBay, например, вот такую ошибку сейчас выдает при попытке заказать процессор на российский адрес. Условные кроссовки при этом можно заказать без проблем.

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1
1 комментарий
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Сержант Волков

Сейчас Тим посмотрит на количество пользователей и выручку и поддержит Украину глубокой озабоченностью. Ну как дети, на что они надеются?

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2
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Неожиданный парфюмер

Глупое требование, эти издержки понесут только простые русские люди

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2
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Виталий Орлов

Вроде Джобс во что бы то ни стало при любых обстоятельствах старался оставаться вне политики и видел в этом идеологию компании. Вопрос будет ли Кук придерживаться ей

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1
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Дизайнер Павленко

Будет. Они с Китаем договорились

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0
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Твой Полиомелит

Правильно ! Как гражданин РФ полностью поддерживаю!

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1
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Абстрактный Орзэмэс

Проблема в том что нет таких сервисов которые можно прям заблокировать

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NAME

олень

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Значительный Женя

Да на айфон и так уже у большинства денег не будет. Все на бомжефоны перейдут

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Ваша Закладко

пуфон

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Дратути

Это мотивирует россиян добиться прекращения войны, считает политик
 Ебать он ограниченный.

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Иван Шушленов

Чем это поможет простому украинскому или российскому народу?

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Михаил

Этот нехороший человек, может только убрать кабель из комплекта следующего айфона для россии

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Vitaly

Гайз, раз и навсегда запомните - App Store это магазин приложений, а Apple Store это магазин техники (может быть как онлайн так и офлайн)

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Era Mavlenov

Такое произойдет если только в США не начнутся митинги в поддержку этого требования

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Никита

Мука у Путина нет Айфона!!!

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Nikita Polyanov

Все, ребята(( телки сасать вам не будут((

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Игорь Солдатов

А еще не плохо бы вырубить уже купленные. Чтобы дрокеры яблока поняли, как работают американские технологии и демократия.

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Степан Анейчик

Вата с андроидами сидит. Это к гуглу надо обращаться

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Владислав Егоров

С одной стороны хорошо, с другой это обрубит источники инфы большинству людей, ведь больше половины все сми из телефона потребляют

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Виктор Черненко

Украинский министр, иди на хуй.

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Веб Новичек

Ипать он тупой))) а не написал что недополученную прибыль вернет из бюджета страны?

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Читать все 199 комментариев
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Я вот чот не понял – получается, что "горстка наркоманов и нео-нацистов" выписала эпичных пиздюлей "самой современной армии Европы"?

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Рыжий Барнс

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Я никогда не пишу комментов, но здесь просто не выдержал.

13 13 комментариев
52
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