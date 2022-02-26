Новости
Екатерина Кузнецова

Facebook запретил российским государственным СМИ размещать рекламу и монетизировать её из-за войны с Украиной Статьи редакции

Ранее компания наложила ограничения на страницы RT, «Звезды» и РИА «Новости» за «фейковые» сообщения о военной операции России.

Российские государственные СМИ теперь не смогут размещать и монетизировать рекламу в Facebook «в любой точке мира», заявил в твиттере директор по кибербезопасности соцсети Натаниэль Глейчер. «Мы также продолжаем навешивать ярлыки на дополнительные российские государственные СМИ. Эти изменения уже начали внедряться и будут продолжаться в выходные», — добавил Глейчер. Мера стала ответом на военное вторжение России на Украину.

  • 24 февраля Facebook создал Центр специальных операций для быстрого реагирования на разворачивавшийся военный конфликт на Украине. В тот же день компания наложила ограничения на страницы RT, «Звезды» и РИА «Новости» за «фейковые» сообщения о военной операции России.
  • Российские власти потребовали от американской корпорации прекратить независимый фактчекинг и маркировку контента, опубликованного в соцсети российскими государственными медиа, заявляли в Meta. Компания отказалась это делать, после чего Роскомнадзор объявил о замедлении фейсбука.

#новости #facebook

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Serge

Когда соловьёва от ютуба отключат?

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Россию не спасти

Затем ютуб заблочат

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1
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Serge

Лес рубят, щепки летят. Придётся через VPN смотреть, хотя скорость упадёт конечно.

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Иван Шушленов

Сейчас уже половина VPN не работает, что будет дальше, не знаю

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Бедный волк

Надо ещё забанить все пропагандонские СМД во всех соцсетях.

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4
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Nik

Бан

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Иван Шушленов

Отлично

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Василий Суслов

Хотели РКНом шантажировать Фейсбук, а вот хуюшки, словили ответные меры

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Рыжий Барнс

Моя бывшая школа публикует посты, поддерживающие военные действия. Она вовлекает в это школьников. Мне стыдно, до слез стыдно. Учитывая то, что чуть более месяца назад умерла моя классная руководительница - лучший учитель и одна из лучших людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Она бы сказала, что всё это стыд и позор.

Я никогда не пишу комментов, но здесь просто не выдержал.

13 13 комментариев
52
Интернет
Женя Кузьмин
Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника третьего дня Статьи редакции

Следим за событиями в прямом эфире.

61 61 комментарий
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Екатерина Кузнецова
Украинский министр призвал Тима Кука заблокировать App Store и прекратить поставки продукции Apple в Россию Статьи редакции

Это мотивирует россиян добиться прекращения войны, считает политик.

199 199 комментариев
64
Офтоп
Eugèn Yesenge
Слух: Это был не фейк! Я провёл фактчекинг

Засветившийся парнишка был признан фейком, но это не так

75 75 комментариев
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Интернет
Женя Кузьмин
Ночью в Киеве прошли бои — Зеленский предупреждал о возможном штурме Россией. Главное Статьи редакции

В столице Украины всю ночь были слышны взрывы и выстрелы (в том числе в центральных районах). Украинская сторона сообщала об отбитых атаках, а утром заявила, что всё ещё контролирует город.

Фото Глеба Гаранича, Reuters
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Джонни Мнемоников
Э-э-э, алё! Украинцы, вы чо творите?

Я вот чот не понял – получается, что "горстка наркоманов и нео-нацистов" выписала эпичных пиздюлей "самой современной армии Европы"?

Зелибоба живой, небритый и весёлый. Ебашит селфи из центра Киева, который планировалось захватить в результате дас руссише блицкриг.

53 53 комментария
37
Александр Доев
Зеленский всех поприветствовал из утреннего Киева
12 12 комментариев
60
Офтоп
Отличный алмаз

Ор, ровно в 9 утра по МСК доширачные из Лахты снова начали набрасывать на тэжэ. Надо бы ещё проверить интенсивность постов во время обеденного перерыва, а то как бы такие исполнительные работнички не перетрудились.

14 14 комментариев
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Новости
Публичный корабль
Крылатая «высокоточная» ракета Калибр попала в жилой дом в Киеве

Жилой дом находится по направлению к аэропорту «Жуляны». Пока что информации о количестве пострадавших и погибших нет.

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