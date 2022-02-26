Facebook запретил российским государственным СМИ размещать рекламу и монетизировать её из-за войны с Украиной Статьи редакции
Ранее компания наложила ограничения на страницы RT, «Звезды» и РИА «Новости» за «фейковые» сообщения о военной операции России.
Российские государственные СМИ теперь не смогут размещать и монетизировать рекламу в Facebook «в любой точке мира», заявил в твиттере директор по кибербезопасности соцсети Натаниэль Глейчер. «Мы также продолжаем навешивать ярлыки на дополнительные российские государственные СМИ. Эти изменения уже начали внедряться и будут продолжаться в выходные», — добавил Глейчер. Мера стала ответом на военное вторжение России на Украину.
- 24 февраля Facebook создал Центр специальных операций для быстрого реагирования на разворачивавшийся военный конфликт на Украине. В тот же день компания наложила ограничения на страницы RT, «Звезды» и РИА «Новости» за «фейковые» сообщения о военной операции России.
- Российские власти потребовали от американской корпорации прекратить независимый фактчекинг и маркировку контента, опубликованного в соцсети российскими государственными медиа, заявляли в Meta. Компания отказалась это делать, после чего Роскомнадзор объявил о замедлении фейсбука.
Когда соловьёва от ютуба отключат?
Затем ютуб заблочат
Лес рубят, щепки летят. Придётся через VPN смотреть, хотя скорость упадёт конечно.
Сейчас уже половина VPN не работает, что будет дальше, не знаю
Бан
Отлично
Хотели РКНом шантажировать Фейсбук, а вот хуюшки, словили ответные меры
Моя бывшая школа публикует посты, поддерживающие военные действия. Она вовлекает в это школьников. Мне стыдно, до слез стыдно. Учитывая то, что чуть более месяца назад умерла моя классная руководительница - лучший учитель и одна из лучших людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Она бы сказала, что всё это стыд и позор.
Я никогда не пишу комментов, но здесь просто не выдержал.
Следим за событиями в прямом эфире.
Это мотивирует россиян добиться прекращения войны, считает политик.
В столице Украины всю ночь были слышны взрывы и выстрелы (в том числе в центральных районах). Украинская сторона сообщала об отбитых атаках, а утром заявила, что всё ещё контролирует город.
Я вот чот не понял – получается, что "горстка наркоманов и нео-нацистов" выписала эпичных пиздюлей "самой современной армии Европы"?
Зелибоба живой, небритый и весёлый. Ебашит селфи из центра Киева, который планировалось захватить в результате дас руссише блицкриг.