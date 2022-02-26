Моя бывшая школа публикует посты, поддерживающие военные действия. Она вовлекает в это школьников. Мне стыдно, до слез стыдно. Учитывая то, что чуть более месяца назад умерла моя классная руководительница - лучший учитель и одна из лучших людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Она бы сказала, что всё это стыд и позор.