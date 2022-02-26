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Екатерина Кузнецова

Роскомнадзор потребовал от «Новой газеты» и ряда других СМИ удалить материалы, где они называли «операцию» войной Статьи редакции

Также СМИ размещали «недостоверную информацию» об обстреле украинских городов и гибели мирных жителей, считают в ведомстве.

Роскомнадзор направил требование об удалении материалов «Эхо Москвы», «Медиазоне», «Дождю», «Новой Газете», «Крым.Реалии», «Журналисту», «Лениздату», «ИноСМИ», «Свободной Прессе» и «New Times». Если СМИ не удалят материалы, доступ к ресурсам ограничат, заявили в Роскомнадзоре.

На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны.

Роскомнадзор
  • 24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях на Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».

#новость #роскомнадзор #цензура

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Алексей В

Не война, а отрицательный мир

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61
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Элиза Чайковская

Антимир.

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1
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Драгоценный бинокль

отрицательный мир в путинском перевернутом мире

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0
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SadDamnWhoSaid

Вот к чему приводят невинные «хлопки» вместо взрывов

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0
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Роман Горячкин

Ну, вот и момент истины - откажутся или удалят

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41
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Merlin Wachowski

говноед венедиктов щас тупо думает о том чтобы примазаться к типа-свободным сми. при том что еще с майдана занимается пропагандой для пуйла.

но мы помним.

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18
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mt

Да господи, им надо просто написать: "спецоперация, которую роскомнадзор официально запретил называть войной" - и всё, всё по букве закона. А звучит ещё страшнее чем просто "война".

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6
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Оригинальный клуб

Никто не удалит.

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4
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Ориентированный колос

Их самих тогда удалят

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Роман Горячкин

Вот и вопрос, настал ли момент для гражданского неповиновения

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1
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BTopHuk
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4
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Unknown Artist

Ого. Ещё остались оптимисты

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0
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Оригинальный клуб

А чего им уже терять? Они уже давно признаны иноагентами. Часть УЖЕ кажется заблокированы

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0
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Unknown Artist

Те кто находятся на территории РФ гарантированно перестанут работать. Сотрудников признают иноагентами как минимум

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0
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Виталий Чухнов

Так надо по умному писать.
Война ( по мнению украинских источников)
Тогда сложнее приебаться.

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6
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Оригинальный клуб

Нет. Надо писать «война (в соответствии с нормами международного права)»

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67
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Виталий Чухнов

Тогда приебутся за экстремизм.
Типо Россия, что не соответствует нормам международного права?

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2
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Оригинальный клуб

Доебаться они могут без малейшего повода. Было бы желание

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35
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Смертный рубин

Россия уже ни одной норме не соответствует.

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4
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Оригинальный клуб
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0
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SadDamnWhoSaid

Always_has_been.jpeg

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Егор Васильев

В соответствии со словарем Ожегова

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Komatsu D335A

В соответствии с нормами международного права солдаты РФ совершают военные преступления: бомбят и расстреливют мирное население и переодеваются в форму ВСУ, используют кассетные бомбы. Путин - военный преступник и террорист.

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12
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Max Z

в0йн4 - так точно никто не поймет.

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1
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флутер погромист

Война (по мнению ООН)

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mt

Повторю свой вариант: "спецоперация, которую роскомнадзор официально запретил называть войной"

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1
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ＫＩＢØＵＮＥ

А потом всякие помойки будут писать что в Украине цензура и преследования журналистов

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21
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Далер Скиндиров

Уже

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0
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Екатерина Кузнецова

приехали ёпта

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13
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Плотный

А никуда и не уезжали.

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13
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Екатерина Кузнецова

буксовали

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Бедный волк

Чё зачем забанила меня???

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Артём Бураков

где-то свернули не туда и путь стал замысловат

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BTopHuk

Отрицательно всплываем

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Виктор Васильев

Интересно, что сейчас в РФ нет военного положения или ЧС.

Статья 3. Недопустимость цензуры / КонсультантПлюс
Статья 3. Недопустимость цензуры КонсультантПлюс: примечание. О возможности ограничения свободы…
www.consultant.ru
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Драгоценный бинокль

как и в случае с пандемией (если кто-то про нее еще помнит)

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6
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Andrey Kurkov

Ебаная цензура

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Мелкий супер_стар

Чебурнет все ближе, быстро дело сделать не смогли, надо срочно перекрывать доступ к источникам информации

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9
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Роман Яремчук

новояз один из признаков фашизма....

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9
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савен

я так понял ркн до сих пор не понял что есть закон о "недопустимости цензуры"

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Zoloft

конституция - сборник сказок в россии же. Поэтому им плевать. Просто пусть катятся к хуям собачьим.

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6
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Andrei

Новояз не позволяет называть вещи своими именами.

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3
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Дратути

Ебена рот, там вон че

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3
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Лишенный ключ

На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности реальность.

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2
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Алексей Иванов

Такими темпами чебурнет, как минимум попытаются включить уже на следующей неделе. Чувствую бюджетников выгонят на следующей неделе тоже на "многочисленные митинги в поддержку войны".

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2
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Martinx ~(‾⌣‾~)

Уже включают. Твиттер не грузится и ФБ, на очереди Youtube

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1
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Алексей Иванов

Ага, уже вижу

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1
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Polina Malahova

Уже готовят акции в поддержку "операции".

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0
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Алексей Иванов

Иными словами, если пропаганда захлебнется, а это уже происходит, то просто заблочат источники получения видосов, на которых "потерь нет" и "пленных нет", чем завален весь ТГ и твиттер.

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2
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Дратути

Ну бля, ожидаемо. Не оправдываю действия РКН и не на их стороне, но эти СМИ знают "правила" игры ведь. Нужно называть вещи своими именами, да, но не думаю, что если бы они как-то завуалировали или назвали "официально-разрешенным" словом, то у людей были бы к ним претензии.

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–7
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Dmitry

Когда тебя будут швабрить то ты тоже осознавай правила игры. Хватит уже заниматься самоцензурой.

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5
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doffys

С 15 года потери в мирное время не раскрываются (специальный закон) - вот тут и "ноль потерь". Надо также принять закон, что Война - это Мир!

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1
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Dmitry

Не понимаю зачем им врать, ведь Госдума может просто принять закон о запрете потерь на войне и все.

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1
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Обширный историк

Как там в РКН сотрудникам по ночам спится?

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Миронов

Медузу пронесло

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Иван Шушленов

А не пошел бы РКН на ###

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Bkmz Иванов

Сейчас ведь чего только нет. Вот я говорил тоже в этом интервью — шесть или пять войн напридумывали. Конфликты сторон, спецоперации… Я не понимаю даже, что это такое. Ну дай бог здоровья всем.
Владимир Путин

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Andrei

Хороший знак, свидетельствует о том, что они знатно обсераются там. Необходимо усилить распространение правды о преступлениях Путина в Украине.

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Анастасия Кузьмина

все соцсети пишут про войну, люди не тупые. Ну а те, которые таки тупые, это уже диагноз и они не читают опозиционные сми

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