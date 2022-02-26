Роскомнадзор потребовал от «Новой газеты» и ряда других СМИ удалить материалы, где они называли «операцию» войной Статьи редакции
Также СМИ размещали «недостоверную информацию» об обстреле украинских городов и гибели мирных жителей, считают в ведомстве.
Роскомнадзор направил требование об удалении материалов «Эхо Москвы», «Медиазоне», «Дождю», «Новой Газете», «Крым.Реалии», «Журналисту», «Лениздату», «ИноСМИ», «Свободной Прессе» и «New Times». Если СМИ не удалят материалы, доступ к ресурсам ограничат, заявили в Роскомнадзоре.
- 24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях на Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».
Не война, а отрицательный мир
Антимир.
Вот к чему приводят невинные «хлопки» вместо взрывов
Ну, вот и момент истины - откажутся или удалят
говноед венедиктов щас тупо думает о том чтобы примазаться к типа-свободным сми. при том что еще с майдана занимается пропагандой для пуйла.
но мы помним.
Да господи, им надо просто написать: "спецоперация, которую роскомнадзор официально запретил называть войной" - и всё, всё по букве закона. А звучит ещё страшнее чем просто "война".
Вот и вопрос, настал ли момент для гражданского неповиновения
Ого. Ещё остались оптимисты
Те кто находятся на территории РФ гарантированно перестанут работать. Сотрудников признают иноагентами как минимум
Так надо по умному писать.
Война ( по мнению украинских источников)
Тогда сложнее приебаться.
Тогда приебутся за экстремизм.
Типо Россия, что не соответствует нормам международного права?
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В соответствии со словарем Ожегова
В соответствии с нормами международного права солдаты РФ совершают военные преступления: бомбят и расстреливют мирное население и переодеваются в форму ВСУ, используют кассетные бомбы. Путин - военный преступник и террорист.
в0йн4 - так точно никто не поймет.
Война (по мнению ООН)
Повторю свой вариант: "спецоперация, которую роскомнадзор официально запретил называть войной"
А потом всякие помойки будут писать что в Украине цензура и преследования журналистов
Уже
приехали ёпта
А никуда и не уезжали.
буксовали
где-то свернули не туда и путь стал замысловат
Отрицательно всплываем
Интересно, что сейчас в РФ нет военного положения или ЧС.
Ебаная цензура
новояз один из признаков фашизма....
я так понял ркн до сих пор не понял что есть закон о "недопустимости цензуры"
конституция - сборник сказок в россии же. Поэтому им плевать. Просто пусть катятся к хуям собачьим.
Новояз не позволяет называть вещи своими именами.
Ебена рот, там вон че
Такими темпами чебурнет, как минимум попытаются включить уже на следующей неделе. Чувствую бюджетников выгонят на следующей неделе тоже на "многочисленные митинги в поддержку войны".
Уже включают. Твиттер не грузится и ФБ, на очереди Youtube
Ага, уже вижу
Уже готовят акции в поддержку "операции".
Иными словами, если пропаганда захлебнется, а это уже происходит, то просто заблочат источники получения видосов, на которых "потерь нет" и "пленных нет", чем завален весь ТГ и твиттер.
Ну бля, ожидаемо. Не оправдываю действия РКН и не на их стороне, но эти СМИ знают "правила" игры ведь. Нужно называть вещи своими именами, да, но не думаю, что если бы они как-то завуалировали или назвали "официально-разрешенным" словом, то у людей были бы к ним претензии.
Когда тебя будут швабрить то ты тоже осознавай правила игры. Хватит уже заниматься самоцензурой.
С 15 года потери в мирное время не раскрываются (специальный закон) - вот тут и "ноль потерь". Надо также принять закон, что Война - это Мир!
Не понимаю зачем им врать, ведь Госдума может просто принять закон о запрете потерь на войне и все.
Медузу пронесло
А не пошел бы РКН на ###
Сейчас ведь чего только нет. Вот я говорил тоже в этом интервью — шесть или пять войн напридумывали. Конфликты сторон, спецоперации… Я не понимаю даже, что это такое. Ну дай бог здоровья всем.
Владимир Путин
Хороший знак, свидетельствует о том, что они знатно обсераются там. Необходимо усилить распространение правды о преступлениях Путина в Украине.
все соцсети пишут про войну, люди не тупые. Ну а те, которые таки тупые, это уже диагноз и они не читают опозиционные сми
Американский телеканал NBC сообщает, что «кроме того, бывшая советская республика заявила, что не признает созданные Россией сепаратистские республики, поддержанные президентом России Владимиром Путиным как повод для своей агрессии в Украине».
Следим за событиями в прямом эфире.
Я вот чот не понял – получается, что "горстка наркоманов и нео-нацистов" выписала эпичных пиздюлей "самой современной армии Европы"?
Зелибоба живой, небритый и весёлый. Ебашит селфи из центра Киева, который планировалось захватить в результате дас руссише блицкриг.
В столице Украины всю ночь были слышны взрывы и выстрелы (в том числе в центральных районах). Украинская сторона сообщала об отбитых атаках, а утром заявила, что всё ещё контролирует город.
Это мотивирует россиян добиться прекращения войны, считает политик.