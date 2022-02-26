В Москве задержали главреда «Arzamas» Дмитрия Голубовского — он отказался снять с окна плакат с надписью «нет войне» Статьи редакции
Участковый задержал журналиста в его квартире по статье о нарушении порядка проведения акции.
Главного редактора радио и бывшего главреда журнала Esquire Дмитрия Голубовского задержали в его квартире в Москве, говорится в телеграм-канале Let It Be Square, соведущим которого он является.
Причиной стал отказ журналиста снять с окна плакат в цветах украинского флага, пишет «ОВД-Инфо». Голубовский находится в отделении района «Дорогомиловский» ему вменяют административную статью о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), предполагающую штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов общественных работ.
Все, это уже аут просто
Пора бы уже за мыслепреступления наказывать начать
Пора просто перестать терпеть расставшуюся со смыслом власть. Эта война может начать воевать не в ту сторону.
"может начать"?)
Перестать терпеть, и???? Мне просто интересен план действий, учитывая то что у нас две армии, для внутреннего и для внешнего пользования, только у гражданского населения РФ, в отличие от ВСУ, нет оружия, никакого, от слова вообще, боевой вы мой батон
Скоро запретят комбинацию желтых верх синий низ
Такое запретить не грех
Такое уже было в Беларуси (Симпсонах)
Я на ето и немекал!!
Осторожно ребят, проверьте цветовую гамму коробок от телевизора на балконе
Так вроде акции же надо согласовывать, чтобы полицейские могли спланировать и обеспечить безопасность мероприятия. Ну так же вроде объясняли запрет на несогласованные акции. Врали что ли? Во дела
Пидоры блядь
В столице Украины всю ночь были слышны взрывы и выстрелы (в том числе в центральных районах). Украинская сторона сообщала об отбитых атаках, а утром заявила, что всё ещё контролирует город.
Я вот чот не понял – получается, что "горстка наркоманов и нео-нацистов" выписала эпичных пиздюлей "самой современной армии Европы"?
Зелибоба живой, небритый и весёлый. Ебашит селфи из центра Киева, который планировалось захватить в результате дас руссише блицкриг.
Также СМИ размещали «недостоверную информацию» об обстреле украинских городов и гибели мирных жителей, считают в ведомстве.