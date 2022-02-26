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Екатерина Кузнецова

В Москве задержали главреда «Arzamas» Дмитрия Голубовского — он отказался снять с окна плакат с надписью «нет войне» Статьи редакции

Участковый задержал журналиста в его квартире по статье о нарушении порядка проведения акции.

Главного редактора радио и бывшего главреда журнала Esquire Дмитрия Голубовского задержали в его квартире в Москве, говорится в телеграм-канале Let It Be Square, соведущим которого он является.

Причиной стал отказ журналиста снять с окна плакат в цветах украинского флага, пишет «ОВД-Инфо». Голубовский находится в отделении района «Дорогомиловский» ему вменяют административную статью о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), предполагающую штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов общественных работ.

#новости

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Драгоценный бинокль

в его квартире по статье о нарушении порядка проведения акции.
Порядка проведения акции. В квартире.

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Драгоценный бинокль

Хотя в Беларуси уже такое было

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Химический шар
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Драгоценный бинокль

Режим Лукашенко ввел санкции против LG?

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Химический шар

Перешли на горизонт и витязь 💪💪💪

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Драгоценный бинокль

Скорей бы уже этот витязь ушел за горизонт

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hector kkt

Все, это уже аут просто

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Трансгендолет

Пора бы уже за мыслепреступления наказывать начать

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Роман Горячкин

Пора просто перестать терпеть расставшуюся со смыслом власть. Эта война может начать воевать не в ту сторону.

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Alexander

"может начать"?)

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Майор Пронин

Перестать терпеть, и???? Мне просто интересен план действий, учитывая то что у нас две армии, для внутреннего и для внешнего пользования, только у гражданского населения РФ, в отличие от ВСУ, нет оружия, никакого, от слова вообще, боевой вы мой батон

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Мистер Блондин

Скоро запретят комбинацию желтых верх синий низ

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17
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Алый спрей
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Драгоценный бинокль

Неплохо

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Драгоценный бинокль

Жалко, что у меня нет синей куртки и желтых штанов

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2
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Всеобщий инструмент

Бля

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Драгоценный бинокль

Одобряю

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Бледный Данила
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Драгоценный бинокль

Осуждаю

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Сеня

Такое запретить не грех

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Зелёный Мох

Такое уже было в Беларуси (Симпсонах)

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Мистер Блондин

Я на ето и немекал!!

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Предметный танк88

Надо было перевернутый плакат вешать

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FOX
Жителя Минска задержали за бело-красную коробку…
Сотрудники белорусской милиции задержали жителя Минска Андрея Пархоменко за коробку от телевизора…
znak.com
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Драгоценный бинокль

Еще и фамилия какая-то оппозиционная

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Иван Шушленов

Осторожно ребят, проверьте цветовую гамму коробок от телевизора на балконе

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Андрей Васильев
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Erika Erka
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Alexander Kuznetsov

Так вроде акции же надо согласовывать, чтобы полицейские могли спланировать и обеспечить безопасность мероприятия. Ну так же вроде объясняли запрет на несогласованные акции. Врали что ли? Во дела

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Химический шар

Белорусские флэшбэки

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Минимальный ГОСТ

Хуй войне

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Глупый Женя

Голубовского, бля. Голубовского даже

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Al

Пидоры блядь

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