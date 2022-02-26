Сотрудники ИТ-отрасли опубликовали открытое письмо против войны России с Украиной — его подписало больше тысячи человек Статьи редакции
«Прогресс невозможен в условиях войны».
Инициатор — продакт-менеджер HeadHunter Наталья Лукьянчикова, она опубликовала письмо на своей странице в фейсбуке. Всего его подписало больше 1300 человек.
Среди них сотрудники HeadHunter, «Яндекса», «Ситимобила», «ЮMoney», «Додо пиццы», Skyeng, «Сбера», ABBYY, «Циана», «Авиасейлса», «Тинькофф», JetBrains, Skillbox, VK, «ВКонтакте», «Одноклассников», «Авито», ВТБ, Semrush, МТС, Arrival, Ozon, «Билайна», Wildberries и других крупных компаний.
Подобные письма публикуют представители и других отраслей — например, от учителей, учёных и научных журналистов, врачей, работников культуры.
Если бы ему было не похуй на все эти отрасли, он бы не начинал такое самоубийственное в 21 веке явление, как "война".
Поздно «против войны» сопляки. Пейте смузи и дальше, теперь чтоб заднику свою сохранить, только «против путина» подписываться надо. Ебланы бля! Мы вне политики …
А что сделал ты сам, кроме как обосрать всех в беззубом комментарии, а, Д’артаньян?
Где ваше письмо было два дня назад, когда была объявлена война Украине.
Теперь же, твари, вы очнулись и пишете письма.
А я тем временем успокаиваю своих детей и собираюсь получить оружие для защиты от ваших «освободителей»
Охуевали, думаю, как и все.
На это требуется подготовка, чтоб собрать столько людей.
они нам "наши", только по общему паспортному столу, который выдал им документ: в остальном либо омоновцы-росгвардецы любители насилия, либо вчерашние пастухи-свинари, которых из деревни повыдёргивали и в танки засунули забив голову пропагандой и офицерьё с реваншистскими настроениями (айяйяй, такую страну развалили), которых по возвращении ждёт пожизненное сравнение с нацистами за глаза и в глаза от соседей и близких. Вот такая вот горькая ирония: пошли воевать с нацистами, по дороге сами такими оказались.
Почему среди офицеров не нашлось ни одного, развернувшего свой расчёт, взвод, роту чё там у них в ведении и отказавшегося выполнять такой приказ – загадка.
Это печаль, а не загадка.
Там же где и ты)
айтишники, что порезвее, уже валят отсюда толпами. говорю как очевидец. без глобальных решений и технологий, наш будущий айти - как космонавтика. зачахнет на отсталых технологиях и на голимых решениях на коленке. Хуавей наверное в восторге от происходящего(кто в теме - понимает). плюсы есть - для соискателей - падает конкуренция и на микрокопейках начнут создавать свои аналоги. то есть найти работу будет легче. но вы будете развиваться в тупиковом айти. мы очень быстро отстанем и зачахнем.
подскажите страну для переезда, middle devops, опыта много.
Казахстан, Венесуэла, Куба.
Кипр, Турция
Слушай, скажу так, с huawei мало кто хочет работаь из российского it, у них отвратительный процессинг и топы из Китая думают что управлять командами как в России как у себя на родине логичная практика.
Нормально, подозреваю детей приближенных Деда хватит на все it компании
Ща этим сотрудникам объяснят, что никакой "войны" у нас нет, и вообще они пятая колонна.
Зато теперь не надо будет с Амазоном и Микрософтом бодаться. Будет яндекс свой чебурнетный клауд продавать дороже.
Яндекс не рискнет иметь дела с компаниями под санкциями. а это целые экосистемы уже
Текст примерно такой, срать на все, нам бабки важней
прикинь, кушать хочется! а не спасать далеко не самое приятное общество от не пойми чего, еще и интегрировать это потом себе. и смотреть как повышается преступность и нищета от понаехов из этих прекрасных регионов
Нормально, подозреваю детей приближенных Деда хватит на все отечественные it компании
Б
Вкашка, вайлдберриз и скиллбокс однозначно способствуют прогрессу давая лучше😂
Поздно, е будет никакого айти в России. В понедельник от Свифта отключают, так что готовтесь.
ВК тоже вписался ? Кириенко че против своих попер ?
Зеленский войну не остановил, а теперь вообще всех в расход пустил.
Просить нужно было еще Порошенко.
Также СМИ размещали «недостоверную информацию» об обстреле украинских городов и гибели мирных жителей, считают в ведомстве.
Участковый задержал журналиста в его квартире по статье о нарушении порядка проведения акции.