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Сотрудники ИТ-отрасли опубликовали открытое письмо против войны России с Украиной — его подписало больше тысячи человек Статьи редакции

«Прогресс невозможен в условиях войны».

Инициатор — продакт-менеджер HeadHunter Наталья Лукьянчикова, она опубликовала письмо на своей странице в фейсбуке. Всего его подписало больше 1300 человек.

Среди них сотрудники HeadHunter, «Яндекса», «Ситимобила», «ЮMoney», «Додо пиццы», Skyeng, «Сбера», ABBYY, «Циана», «Авиасейлса», «Тинькофф», JetBrains, Skillbox, VK, «ВКонтакте», «Одноклассников», «Авито», ВТБ, Semrush, МТС, Arrival, Ozon, «Билайна», Wildberries и других крупных компаний.

из текста письма

Мы считаем любое проявление силы, которое ведет к развязыванию войны, неоправданным, и призываем отменить решения, которые могут неминуемо повлечь за собой человеческие жертвы с каждой стороны. Наши страны всегда были близки друг другу. И сегодня мы волнуемся за наших украинских коллег, друзей, родных. Мы обеспокоены и морально угнетены тем, что сейчас происходит в городах Украины.

В своей работе мы делаем лучшие продукты, лучший сервис, мы искренне делаем все, чтобы российскими ИТ-решениям можно было гордиться. Мы хотим, чтобы наша страна ассоциировалась не с войной, а с миром и прогрессом.

Прогресс и развитие технологий во благо человеку невозможны в условиях войны и угроз жизням и здоровью людей, они возможны только в условиях сотрудничества, разнообразия точек зрения, обмена информацией и открытого диалога.

Подобные письма публикуют представители и других отраслей — например, от учителей, учёных и научных журналистов, врачей, работников культуры.

#войнасукраиной

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26 комментариев
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Никита Сухов

Если бы ему было не похуй на все эти отрасли, он бы не начинал такое самоубийственное в 21 веке явление, как "война".

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68
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Фамилия и имя

Поздно «против войны» сопляки. Пейте смузи и дальше, теперь чтоб заднику свою сохранить, только «против путина» подписываться надо. Ебланы бля! Мы вне политики …

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–48
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Gosha

А что сделал ты сам, кроме как обосрать всех в беззубом комментарии, а, Д’артаньян?

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22
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Мелкий супер_стар

Включил для этого компуктер

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Taras Falkovskyi

Где ваше письмо было два дня назад, когда была объявлена война Украине.
Теперь же, твари, вы очнулись и пишете письма.
А я тем временем успокаиваю своих детей и собираюсь получить оружие для защиты от ваших «освободителей»

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–5
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НикакойвойнысУкраиной

Охуевали, думаю, как и все.

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13
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Denis Voznyuk

На это требуется подготовка, чтоб собрать столько людей.

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4
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Арсений Зябликов

они нам "наши", только по общему паспортному столу, который выдал им документ: в остальном либо омоновцы-росгвардецы любители насилия, либо вчерашние пастухи-свинари, которых из деревни повыдёргивали и в танки засунули забив голову пропагандой и офицерьё с реваншистскими настроениями (айяйяй, такую страну развалили), которых по возвращении ждёт пожизненное сравнение с нацистами за глаза и в глаза от соседей и близких. Вот такая вот горькая ирония: пошли воевать с нацистами, по дороге сами такими оказались.
Почему среди офицеров не нашлось ни одного, развернувшего свой расчёт, взвод, роту чё там у них в ведении и отказавшегося выполнять такой приказ – загадка.

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4
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Kostya Maers

Это печаль, а не загадка.

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0
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Джей Альв

Там же где и ты)

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No Swey

айтишники, что порезвее, уже валят отсюда толпами. говорю как очевидец. без глобальных решений и технологий, наш будущий айти - как космонавтика. зачахнет на отсталых технологиях и на голимых решениях на коленке. Хуавей наверное в восторге от происходящего(кто в теме - понимает). плюсы есть - для соискателей - падает конкуренция и на микрокопейках начнут создавать свои аналоги. то есть найти работу будет легче. но вы будете развиваться в тупиковом айти. мы очень быстро отстанем и зачахнем.

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3
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No Swey

подскажите страну для переезда, middle devops, опыта много.

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Law Kriq

Казахстан, Венесуэла, Куба.

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Константин Анников

Кипр, Турция

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Никита Алфимов-Черный

Слушай, скажу так, с huawei мало кто хочет работаь из российского it, у них отвратительный процессинг и топы из Китая думают что управлять командами как в России как у себя на родине логичная практика.

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So Dope

Нормально, подозреваю детей приближенных Деда хватит на все it компании

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3
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Сергей Лукин

Ща этим сотрудникам объяснят, что никакой "войны" у нас нет, и вообще они пятая колонна.

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3
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Кибергоп

Зато теперь не надо будет с Амазоном и Микрософтом бодаться. Будет яндекс свой чебурнетный клауд продавать дороже.

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1
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No Swey

Яндекс не рискнет иметь дела с компаниями под санкциями. а это целые экосистемы уже

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Mik Petrov

Текст примерно такой, срать на все, нам бабки важней

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Бледный Данила

Бабки - это жизнь. А жить хочется.

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2
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No Swey

прикинь, кушать хочется! а не спасать далеко не самое приятное общество от не пойми чего, еще и интегрировать это потом себе. и смотреть как повышается преступность и нищета от понаехов из этих прекрасных регионов

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Ориентированный колос

Человек ходит с блокнотиком, а распечатать некому. Адьёс.

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So Dope

Нормально, подозреваю детей приближенных Деда хватит на все отечественные it компании

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Навальнята спасают Фермана

Б

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Джей Альв

Вкашка, вайлдберриз и скиллбокс однозначно способствуют прогрессу давая лучше😂

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Katerina Belaya

Поздно, е будет никакого айти в России. В понедельник от Свифта отключают, так что готовтесь.

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SocialWarrior

ВК тоже вписался ? Кириенко че против своих попер ?

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Навальнята спасают Фермана

Подкрепляю это к резюме

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Навальнята спасают Фермана

Подкрепляю это к резюме

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–1
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Навальнята спасают Фермана

Подкрепляю это к резюме

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–1
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Dt

Зеленский войну не остановил, а теперь вообще всех в расход пустил.
Просить нужно было еще Порошенко.

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–2
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