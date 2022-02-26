из текста письма

Мы считаем любое проявление силы, которое ведет к развязыванию войны, неоправданным, и призываем отменить решения, которые могут неминуемо повлечь за собой человеческие жертвы с каждой стороны. Наши страны всегда были близки друг другу. И сегодня мы волнуемся за наших украинских коллег, друзей, родных. Мы обеспокоены и морально угнетены тем, что сейчас происходит в городах Украины.



В своей работе мы делаем лучшие продукты, лучший сервис, мы искренне делаем все, чтобы российскими ИТ-решениям можно было гордиться. Мы хотим, чтобы наша страна ассоциировалась не с войной, а с миром и прогрессом.



Прогресс и развитие технологий во благо человеку невозможны в условиях войны и угроз жизням и здоровью людей, они возможны только в условиях сотрудничества, разнообразия точек зрения, обмена информацией и открытого диалога.

