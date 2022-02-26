ВГТРК, Первый канал и «Останкино» вышли из Европейского вещательного союза в ответ на отстранение от «Евровидения» Статьи редакции
Теперь Россия не сможет участвовать в конкурсе и в будущем — пока не найдётся новый вещатель.
ВГТРК, Первый канал и радио дом «Останкино» объявили о выходе из Европейского вещательного союза — это меры на отстранение России от участия в конкурсе песни «Евровидение-2022». Отстранении «мы расцениваем как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус», — заявил TJ Первый канал.
В обращении телеканалы напомнили об отстранении из-за «политики» участника «Евровидения» от Белоруссии в 2020 году, а также о победе песни «1944», «являющейся открытым политическим манифестом». «Это лишь два примера из длинной череды подобных, когда к толкованию термина «политика» организаторы конкурса подходили необъективно и избирательно. Исполняя волю Евросоюза, при том что половина членов ЕВС в него не входит», — говорится в обращении.
25 февраля Европейский вещательный союз запретил России участвовать в «Евровидении-2022». Организаторы отметили, что это из-за «беспрецедентного кризиса на Украине участие России дискредитирует конкурс».
Это только если не заняли первое место. Иначе это отличный конкурс и вообще мы все молодцы!
Я так в настолки играю каждый раз.
Хрюкнул
Они "вышли" сразу после того, как пошли разговоры что надо их оттуда выпиздовать. Так что такой себе "выход"
Очень долго
Удалить
Да хспд, ну теперь организуют свое единственно верное денацификационное видение, участники - КНДР, РБ, РФ и Сирия, даже смешнее будет
От России группа Любэ
Медведев на барабанах, Путин на вокале. Шойгу на басу
Тогда это уже будет группа "Ебэ"
Путин на вокале
Представил и что-то на смех пробило
Путин на кожаной флейте
Да надоели уже - он мудак (конченный), а не гей.
Скреповидение
Уже есть такой. Международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Давыдовича Кобзона.
Он в тюрьме
Есть ощущение что демократически избрать нового президента не выйдет, пока нынешний имеет влияние. Максимум преемника.
В нынешней ситуации рассчитывать артисты могут только на славянский базар в Витебске.
«мы расцениваем как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус»
Одна страна участник напала на своего конкурента.
Тут даже не политика. Это дисквалификация.
"конкурс всегда подчеркивал свой неполитический статус" - даже в одном предложении не смогли не соврать
Объясняю не ВГТРК и присным, а тем, кто будет орать про "ачёмысделали, зачтонас".
Всё, что связано с Россией сейчас – это токсичный контент. Евровидение, футбольные чемпионаты – телевизионный продукт, который зарабатывает на рекламе. Зачем медийным компаниями токсичный контент? Они его сливают.
Вот и всё. Нас «отменили». И смешно делать вид, что непонятно, за что.
Либо делать вид что ничего не понимаешь, и на публику рассуждать как несправедливо к нам отнеслись, либо лишиться благословения крёстного деда.
Жизнь без Евровидения - вот это реально ужасно. Как же сейчас?!
Евровидение, олимпиада и прочее - это мирные соревнования, сближающие страны. Нас оттуда выперли по вполне понятным причинам - и я не вижу в этом повода для саракзама.
Да да, сближающие, конечно. Обычные зрелища для эмоциональной толпы. Фигня ненужная.
Ну тебе точно не нужно, тут без вопросов.
Как скоро в мире не останется ни одного движа с участием России?
На обложках мировых СМИ
Это чье?
Похоже Чехия
Словакия
Нет, в чешском не "CAS", а "ČAS" было бы и цена была бы в кронах, а не в евро. Это Словакия.
Роскомпозор потребует у них удалить статью и выпустить опровержение?
"неуместное политическое жертвоприношение" - это постоянное голосование россиян за Пыню.
Эти так называемые телеканалы, которые врут и лицемерят чуть ли не каждую минуту своего эфира, вообще слушать никто не должен. Пусть свои заявления засунут себе в одно место.
О боже, как же теперь бурж без Первого канала и ВГТРК
«заявил TJ Первый канал.»
Вы зачем спрашиваете, контору палите. Вдруг они еще не заметили, что мы здесь
В 2020 конкурс не проводился, ЕВС забанил группу из РБ в 2021*
Верка все равно бы победила всех >.>
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Дубль комента
Сначала второе, потом первое.
Молодцы что вышли. Без вас в мире будет говна меньше.
Участковый задержал журналиста в его квартире по статье о нарушении порядка проведения акции.
Также СМИ размещали «недостоверную информацию» об обстреле украинских городов и гибели мирных жителей, считают в ведомстве.