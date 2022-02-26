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Екатерина Кузнецова

ВГТРК, Первый канал и «Останкино» вышли из Европейского вещательного союза в ответ на отстранение от «Евровидения» Статьи редакции

Теперь Россия не сможет участвовать в конкурсе и в будущем — пока не найдётся новый вещатель.

ВГТРК, Первый канал и радио дом «Останкино» объявили о выходе из Европейского вещательного союза — это меры на отстранение России от участия в конкурсе песни «Евровидение-2022». Отстранении «мы расцениваем как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус», — заявил TJ Первый канал.

В обращении телеканалы напомнили об отстранении из-за «политики» участника «Евровидения» от Белоруссии в 2020 году, а также о победе песни «1944», «являющейся открытым политическим манифестом». «Это лишь два примера из длинной череды подобных, когда к толкованию термина «политика» организаторы конкурса подходили необъективно и избирательно. Исполняя волю Евросоюза, при том что половина членов ЕВС в него не входит», — говорится в обращении.

К сожалению, ЕВС превратилось в клуб, участники которого находятся в неравных условиях. И мы считаем для себя невозможным оставаться в нем и дальше.

из заявления Первого канала

25 февраля Европейский вещательный союз запретил России участвовать в «Евровидении-2022». Организаторы отметили, что это из-за «беспрецедентного кризиса на Украине участие России дискредитирует конкурс».

#новости #телевидение

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Скрытый дебаркадер

Отстранении «мы расцениваем как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус»
чтож вы пидорасы каждый год орали, что нам не место в этом гейском конкурсе? Лицемеры ёбаные.

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Анатолий Польский

Это только если не заняли первое место. Иначе это отличный конкурс и вообще мы все молодцы!

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Skomorokh

Я так в настолки играю каждый раз.

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14
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Image

Хрюкнул

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0
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Трансгендолет

Они "вышли" сразу после того, как пошли разговоры что надо их оттуда выпиздовать. Так что такой себе "выход"

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3
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Драгоценный бинокль

Как в американских фильмах you can't fire me, I quit

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2
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Абстрактный Орзэмэс

Спасибо Владимир Владимирович. Обрекли нас просто на изгнание везде. Даже после него будем еще долго умолять мир чтобы нас везде вернули. Просто блять спасибо.

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51
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Jakub Marona

Очень долго

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0
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Химический шар

Они будут отмывать

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0
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Jakub Marona

Удалить

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Максим Графов

Да хспд, ну теперь организуют свое единственно верное денацификационное видение, участники - КНДР, РБ, РФ и Сирия, даже смешнее будет

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21
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Катя Лукаверова

От России группа Любэ

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20
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Аяз Умбатов

Медведев на барабанах, Путин на вокале. Шойгу на басу

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2
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Скромный будильник

В зрителях Алсу

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Линейный каякер

В зрителях Гурцкая

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mt

Тогда это уже будет группа "Ебэ"
Путин на вокале
 Представил и что-то на смех пробило

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Ферман спас Россию

Путин на кожаной флейте

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mt

Да надоели уже - он мудак (конченный), а не гей.

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Бедный волк

Так вроде даже Расторгуев (своей жопой) высказался...

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Pavel Perestoronin

Скреповидение

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Дмитрий Семёнов

Уже есть такой. Международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Давыдовича Кобзона.

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Президентский череп

Теперь Россия не сможет участвовать в конкурсе и в будущем — пока не найдётся новый вещатель
 Пока не найдётся новый демократически избранный президент.

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Komatsu D335A

Он в тюрьме

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15
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mt

Есть ощущение что демократически избрать нового президента не выйдет, пока нынешний имеет влияние. Максимум преемника.

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Frank Ferd

В нынешней ситуации рассчитывать артисты могут только на славянский базар в Витебске.

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16
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Разумный щит

Играй гармонь любимая, я так скучал ебать

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Виталий Чухнов

«мы расцениваем как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус»
Одна страна участник напала на своего конкурента.
Тут даже не политика. Это дисквалификация.

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Роман Горячкин

"конкурс всегда подчеркивал свой неполитический статус" - даже в одном предложении не смогли не соврать

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7
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George Jejeya

Объясняю не ВГТРК и присным, а тем, кто будет орать про "ачёмысделали, зачтонас".

Всё, что связано с Россией сейчас – это токсичный контент. Евровидение, футбольные чемпионаты – телевизионный продукт, который зарабатывает на рекламе. Зачем медийным компаниями токсичный контент? Они его сливают.

Вот и всё. Нас «отменили». И смешно делать вид, что непонятно, за что.

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5
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mt

Либо делать вид что ничего не понимаешь, и на публику рассуждать как несправедливо к нам отнеслись, либо лишиться благословения крёстного деда.

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Chikk

Жизнь без Евровидения - вот это реально ужасно. Как же сейчас?!

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mt

Евровидение, олимпиада и прочее - это мирные соревнования, сближающие страны. Нас оттуда выперли по вполне понятным причинам - и я не вижу в этом повода для саракзама.

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Chikk

Да да, сближающие, конечно. Обычные зрелища для эмоциональной толпы. Фигня ненужная.

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mt

Ну тебе точно не нужно, тут без вопросов.

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Ваня Погост

Как скоро в мире не останется ни одного движа с участием России?

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fyjybv

На обложках мировых СМИ

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Виталий Чухнов

Это чье?

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Цкуро Бесцветный

Похоже Чехия

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Марко Ройс

Словакия

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Хенрик Квинто

Нет, в чешском не "CAS", а "ČAS" было бы и цена была бы в кронах, а не в евро. Это Словакия.

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Виталий Чухнов

Да я тоже так подумал

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0
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Виталий Чухнов

Да я тоже так подумал

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mt

Роскомпозор потребует у них удалить статью и выпустить опровержение?

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0
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Andrew Muralov

"неуместное политическое жертвоприношение" - это постоянное голосование россиян за Пыню.

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1
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Иван Шушленов

Эти так называемые телеканалы, которые врут и лицемерят чуть ли не каждую минуту своего эфира, вообще слушать никто не должен. Пусть свои заявления засунут себе в одно место.

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Саша Уснул

О боже, как же теперь бурж без Первого канала и ВГТРК

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Zhanna Sinelnik

«заявил TJ Первый канал.»
Вы зачем спрашиваете, контору палите. Вдруг они еще не заметили, что мы здесь

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Женщина, я не танцую

В 2020 конкурс не проводился, ЕВС забанил группу из РБ в 2021*

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Nikita Sigachev

Верка все равно бы победила всех >.>

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Andrew Muralov

.

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Andrew Muralov

Дубль комента

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Тихий шмель

Интересно, кто-то там расстроился?

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Фамилия и имя

Таки я не понял, обьявили о выходе или их нахуй послали?

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Фамилия и имя

Таки я не понял, обьявили о выходе или их нахуй послали?

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Иван Шушленов

Сначала второе, потом первое.

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Michael Konovalov

Молодцы что вышли. Без вас в мире будет говна меньше.

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Скромный будильник

О ужас (с)

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Тихий шмель

Интересно, кто-то там расстроился?

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