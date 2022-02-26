Теперь Россия не сможет участвовать в конкурсе и в будущем — пока не найдётся новый вещатель.

ВГТРК, Первый канал и радио дом «Останкино» объявили о выходе из Европейского вещательного союза — это меры на отстранение России от участия в конкурсе песни «Евровидение-2022». Отстранении «мы расцениваем как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус», — заявил TJ Первый канал.

В обращении телеканалы напомнили об отстранении из-за «политики» участника «Евровидения» от Белоруссии в 2020 году, а также о победе песни «1944», «являющейся открытым политическим манифестом». «Это лишь два примера из длинной череды подобных, когда к толкованию термина «политика» организаторы конкурса подходили необъективно и избирательно. Исполняя волю Евросоюза, при том что половина членов ЕВС в него не входит», — говорится в обращении.

К сожалению, ЕВС превратилось в клуб, участники которого находятся в неравных условиях. И мы считаем для себя невозможным оставаться в нем и дальше. из заявления Первого канала

25 февраля Европейский вещательный союз запретил России участвовать в «Евровидении-2022». Организаторы отметили, что это из-за «беспрецедентного кризиса на Украине участие России дискредитирует конкурс».