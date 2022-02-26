ТНТ и «Пятница» не будут работать с продюсерами, высказавшимися против войны с Украиной Статьи редакции
Компании не допустят, «чтобы создающие контент для канала люди распространяли радикальные политические взгляды».
Телеканалы ТНТ и «Пятница», принадлежащие «Газпром-медиа», прекращают работу с продюсерами Арменом Оганяном (Comedy Club Production) и Мариной Гранкиной (TeenSpirit, выпускает «Орёл и решка») из-за критики войны России с Украиной, пишет РБК.
Граникину отстранили из-за «публичных высказываний в адрес президента РФ», говорится в телеграм-канале «Пятницы». В разговоре с TJ продюсер заявила, что её не увольняли: «Я в сотрудничестве с ними [ТНТ и „Пятница“] не состояла. Я работаю и работала на TeenSpirit».
Продюсер TeenSpirit публикует много сторис в инстаграме с осуждением войны России с Украиной. Оганян порекомендовал в фейсбуке выйти на улицы, чтобы высказаться против военных действий.
Я раза 4 перечитал заголовок чтобы въехать в этот абсурд
Да
А прикинь ща всех пацифистов приравняют к террористам со всеми вытекающими. Я не удивлюсь
радикальные политические взгляды
Контора пидарасов, хули. Теперь быть против войны = радикальные политические взгляды. ТНТ = ПИДАРАСЫ
не хотим, чтобы ассоциировались с ТНТ
Ну теперь-то ТНТ ассоциируется с сосанием хуя и поддержкой войны
Согласен! Но имелся ввиду конкретный сморщенный, плешивый хуй)
ТНТ вообще ебанутые.
Основной производитель контента для них, эт как раз comedy club production, а если честно думал что они и есть ТНТ.
А тут они отказываются от денег, ну пздц
Разорвали отношения только с одним человеком. Его заманят.
радикальные политические взгляды
высказавшимися против войны
В террористы когда таких записывать начнут?
даже афганцы, как оказалось, против)
Шел в комменты написать, схуяли против войны = радикалы, но тут справились и без меня. Очень этому рад
а фигли вы хотели
ну и рожа (эх, а помните самый умный ммм...)
ТНТ уже давно ассоциируется с политическом каналом для развлечений. Должно же у пробитых наглухо людей быть место, где нет политики, но есть в шутки про МАРИНА, ЭТО ЖЕ ГРАФ ДРОЧИКУЛА
Позорище ебаное
Ничего ничего, во время евромайдана украинские ТВ каналы тоже до последнего публиковали провластную пропаганду, и быстро переобулись когда силовики начали стрелять.
Та за шо минусы? Я ж за то, чтобы каналы как можно скорее перестали трястись от страха перед Путиным и начали публиковать правду о событиях.
Если кто-то не знает контекста:
9 февраля 2022
Тина Канделаки возглавила канал ТНТ
И как бы на это можно и закончить. Но всё же не удержусь и приведу ссылку на пост в телеграмме. Почитайте, если ещё не:
https://t.me/tikandelaki/11480
Ребят, когда-то из-за Охлобыстина перестал покупать одежду фирмы Baon. Если кто не помнит прикрепил ссылку то я к тому, что нужно все это помнить и голосовать рублем.
Боже, я как будто во вселенной Панорамы живу...
Я думал пятница украинский канал...
пятница рус канал (заменил mtv россию, т.к. они ушли в кабель)
принадлежит газпрому
Т.е. орел и решку просто купили для трансляции? Да уж, понятно)
примерно с 2011 начали покупать выпуски (сначала на mtv как раз крутили, потом переместили на пятницу)
примерно с 2011 начали покупать выпуски (сначала на mtv как раз крутили, потом переместили на пятницу)
Они вообще работать не будут
Молодец, пускай плодит врагов со всех сторон.
Боже, я как будто во вселенной Панорамы живу...
ТНТ это же отборное говно
Пошли вы нахуй, ТНТ и пятница
Компании не допустят, «чтобы создающие контент для канала люди распространяли радикальные политические взгляды».
Какое-то странное противоречие, если честно.
"Я только что получил нестандартное предложение, как остановить российскую агрессию. Запад объявляет, что каждый русский солдат, который сдастся украинцам, получит убежище на Западе! Думаю, это победная идея художника Айгарса Бикше. Страны, которые не дают оружие Украине, дают убежище", - глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс.
«Прогресс невозможен в условиях войны».