Компании не допустят, «чтобы создающие контент для канала люди распространяли радикальные политические взгляды».

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Телеканалы ТНТ и «Пятница», принадлежащие «Газпром-медиа», прекращают работу с продюсерами Арменом Оганяном (Comedy Club Production) и Мариной Гранкиной (TeenSpirit, выпускает «Орёл и решка») из-за критики войны России с Украиной, пишет РБК.

Мы не можем допустить, чтобы создающие контент для нашего канала люди распространяли радикальные политические взгляды и настроения среди нашей аудитории и ассоциировались у нее с ТНТ. комментарий ТНТ

Граникину отстранили из-за «публичных высказываний в адрес президента РФ», говорится в телеграм-канале «Пятницы». В разговоре с TJ продюсер заявила, что её не увольняли: «Я в сотрудничестве с ними [ТНТ и „Пятница“] не состояла. Я работаю и работала на TeenSpirit».

Обновлено в 20:03 «Пятница» прекратит сотрудничество с компанией TeenSpirit, которая снимает «Орёл и решка», «Пятница» прекратит сотрудничество с компанией TeenSpirit, которая снимает «Орёл и решка», заявил телеканал РБК.

Продюсер TeenSpirit публикует много сторис в инстаграме с осуждением войны России с Украиной. Оганян порекомендовал в фейсбуке выйти на улицы, чтобы высказаться против военных действий.