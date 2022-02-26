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Новости
Екатерина Кузнецова

ТНТ и «Пятница» не будут работать с продюсерами, высказавшимися против войны с Украиной Статьи редакции

Компании не допустят, «чтобы создающие контент для канала люди распространяли радикальные политические взгляды».

45 45 комментариев
6466 просмотров

Телеканалы ТНТ и «Пятница», принадлежащие «Газпром-медиа», прекращают работу с продюсерами Арменом Оганяном (Comedy Club Production) и Мариной Гранкиной (TeenSpirit, выпускает «Орёл и решка») из-за критики войны России с Украиной, пишет РБК.

Мы не можем допустить, чтобы создающие контент для нашего канала люди распространяли радикальные политические взгляды и настроения среди нашей аудитории и ассоциировались у нее с ТНТ.

комментарий ТНТ

Граникину отстранили из-за «публичных высказываний в адрес президента РФ», говорится в телеграм-канале «Пятницы». В разговоре с TJ продюсер заявила, что её не увольняли: «Я в сотрудничестве с ними [ТНТ и „Пятница“] не состояла. Я работаю и работала на TeenSpirit».

Обновлено в 20:03 «Пятница» прекратит сотрудничество с компанией TeenSpirit, которая снимает «Орёл и решка», заявил телеканал РБК.

Продюсер TeenSpirit публикует много сторис в инстаграме с осуждением войны России с Украиной. Оганян порекомендовал в фейсбуке выйти на улицы, чтобы высказаться против военных действий.

#телевидение #войнасукраиной

45 45 комментариев
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45 комментариев
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Сознательный Даниль

высказавшимися против войны
 радикальные политические взгляды
 БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯ КАКИЕ ЖЕ ОНИ ПИДОРАСЫ

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160
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Сознательный Даниль

Сука, заебался читать всё это. Просто какое-то невероятное скотство со всех сторон.

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47
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Драгоценный бинокль

Навальный в суде выступил против войны.

А Навальный признан кем? То-то же!

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13
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Автономный клуб

он признан... террористом

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1
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Автономный клуб

он признан... террористом

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Автономный клуб

он признан... террористом

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1
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Президентский череп

Новояз

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9
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Новогодний пришелец

АХАХАХАХАХАХАХХАХААХ, БЛЯЯЯЯЯЯТЬ))))

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6
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Мистер Блондин

Я раза 4 перечитал заголовок чтобы въехать в этот абсурд

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6
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Распространенный Влад

В какой момент эта страна сломалась?

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4
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VirtusX

Да

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Сергей Панфилов

А прикинь ща всех пацифистов приравняют к террористам со всеми вытекающими. Я не удивлюсь

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4
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Новый Уренгой

радикальные политические взгляды

Контора пидарасов, хули. Теперь быть против войны = радикальные политические взгляды. ТНТ = ПИДАРАСЫ

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55
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Anton NS
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10
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Илья Ишутин

не хотим, чтобы ассоциировались с ТНТ
Ну теперь-то ТНТ ассоциируется с сосанием хуя и поддержкой войны

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53
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Президентский череп

В первом нет ниче плохого!

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11
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Илья Ишутин

Согласен! Но имелся ввиду конкретный сморщенный, плешивый хуй)

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5
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infinity one

ТНТ вообще ебанутые.
Основной производитель контента для них, эт как раз comedy club production, а если честно думал что они и есть ТНТ.
А тут они отказываются от денег, ну пздц

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3
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Rondo

Разорвали отношения только с одним человеком. Его заманят.

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0
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Дмитрий Шубкин

радикальные политические взгляды
 высказавшимися против войны
 В террористы когда таких записывать начнут?

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27
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Драгоценный бинокль

Команда Навального ("террористы" и "экстремисты") все против войны

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4
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MM

даже афганцы, как оказалось, против)

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7
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Драгоценный бинокль

Ой, точно

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0
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Вадим Маслихин

Шел в комменты написать, схуяли против войны = радикалы, но тут справились и без меня. Очень этому рад

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12
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SocialWarrior

а фигли вы хотели

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9
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савен

ну и рожа (эх, а помните самый умный ммм...)

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Саша Уснул

ТНТ уже давно ассоциируется с политическом каналом для развлечений. Должно же у пробитых наглухо людей быть место, где нет политики, но есть в шутки про МАРИНА, ЭТО ЖЕ ГРАФ ДРОЧИКУЛА

Позорище ебаное

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5
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Карлики спасли Россию

Ничего ничего, во время евромайдана украинские ТВ каналы тоже до последнего публиковали провластную пропаганду, и быстро переобулись когда силовики начали стрелять.

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–5
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Карлики спасли Россию

Та за шо минусы? Я ж за то, чтобы каналы как можно скорее перестали трястись от страха перед Путиным и начали публиковать правду о событиях.

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6
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Иностранный меч

Ну и как бы пошли на хуй. Ваши блядские каналы итак никто не смотрит. Можете дальше сосать

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2
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Романелло Кивогенс

Если кто-то не знает контекста:

9 февраля 2022
Тина Канделаки возглавила канал ТНТ
И как бы на это можно и закончить. Но всё же не удержусь и приведу ссылку на пост в телеграмме. Почитайте, если ещё не:
https://t.me/tikandelaki/11480

Тина Канделаки возглавила канал ТНТ
Генеральный директор телеканала ТНТ Роман Петренко уходит со своего поста, его обязанности будет…
www.interfax.ru
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2
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Александр Давай

Ребят, когда-то из-за Охлобыстина перестал покупать одежду фирмы Baon. Если кто не помнит прикрепил ссылку то я к тому, что нужно все это помнить и голосовать рублем.

Охлобыстина взяли в Baon за борьбу против геев…
Актер Иван Охлобыстин, написавший открытое письмо с просьбой вернуть в уголовный кодекс России…
www.bbc.com
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1
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Алексей Логачев

https://youtu.be/0jN4lMsSFsc

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1
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Северный Данила

Рака жопы этим нерадикалам.

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Alice Wonder

Боже, я как будто во вселенной Панорамы живу...

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Denis Voznyuk

Я думал пятница украинский канал...

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савен

пятница рус канал (заменил mtv россию, т.к. они ушли в кабель)
принадлежит газпрому

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Denis Voznyuk

Т.е. орел и решку просто купили для трансляции? Да уж, понятно)

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савен

примерно с 2011 начали покупать выпуски (сначала на mtv как раз крутили, потом переместили на пятницу)

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1
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савен

примерно с 2011 начали покупать выпуски (сначала на mtv как раз крутили, потом переместили на пятницу)

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John D

Они вообще работать не будут

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Пажелой пеликан

Молодец, пускай плодит врагов со всех сторон.

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Alice Wonder

Боже, я как будто во вселенной Панорамы живу...

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Иван Шушленов

ТНТ это же отборное говно

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Межкомнатная дверь

Пошли вы нахуй, ТНТ и пятница

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Alex

Компании не допустят, «чтобы создающие контент для канала люди распространяли радикальные политические взгляды».
Какое-то странное противоречие, если честно.

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