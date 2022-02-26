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Новости
vc.ru

В Москве некоторые пассажиры не смогли оплатить вход в метро по Apple Pay или Google Pay — терминалы там обслуживает ВТБ Статьи редакции

Массовых жалоб пока нет. Связаны ли проблемы с санкциями против ВТБ, пока неизвестно.

26 26 комментариев
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Пользователи в Twitter пожаловались, что не могут оплатить проезд в метро через Apple Pay и Google Pay. Эквайрингом платежей занимается ВТБ, который попал под санкции США.

ЦБ объяснял, что из-за этого карты ВТБ и других банков под «блокирующими» санкциями отключат от Apple Pay и Google Pay. Коснётся ли это терминалов, банк не уточнял.

У редактора vc.ru также не получилось оплатить проезд в метро через Apple Pay картами двумя банков — «Тинькофф» и «Сбера». Оплата пластиковой картой доступна.

Ролик vc,ru

Специалист службы поддержки ВТБ на вопрос корреспондента журнала «Холод» о произошедшей ситуации ответил, что терминалы в метро не работают из-за санкций. В ВТБ на момент написания заметки на запрос vc.ru не ответили.

В Дептрансе Москвы рассказали vc.ru, что не отвечают за оплату проезда и попросили связаться с пресс-службой ВТБ.

Горохов @grkhv
Я не могу зайти в метро, потому что не работает оплата через Google Pay ни на турникетах, ни на терминалах, ни в кассе. Их обслуживает банк ВТБ

Такая проблема не только у меня — у растерянной девушки не работал Apple Pay. Притом, на её транзакцию терминал давал ошибку с запретом
Валенсияミ☆ @al_lisenok
Сейчас не могла в метро купить себе поездку :) с Тинькоффа выдавал ошибку. 3 раза пробовала. И картой, и apple pay. Со сбера получилось оплатить только
Georgia @hurricasion
@grkhv Только что не сработал apple pay в метро с двух разных карт тинькова
Just a kerbal, just a pilot @kerbalpilot
@SolominaTatiana Тоже не получилось оплатить в автомате. Тинькофф gpay.

Также пользователи жалуются, что не могут совершить оплату через терминалы ВТБ в магазинах. Редактор vc.ru также не смог расплатиться с помощью Apple Pay через терминал ВТБ в двух разных местах.

△Tanches△ @Tatius_Markus
@Svetlyi @alfabank Терминал ВТБ отклоняет, Сбер работает, остальные не знаю :( Это в Красноярске
Соломина Татьяна @SolominaTatiana
Ну началось, муж не смог на кассе оплатить телефоном через Google pay. Карта Тинькофф

#новость

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26 комментариев
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НикакойвойнысУкраиной

Годно. Теперь москвичи будут удивляться и растерянно пытаться оплатить в смузишной, повторяя раз за разом "а нас то за что". Включайте мантру "я вне политики, я вне политики"

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5
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Наталья Мороз

Молчание знак согласия. Теперь прийдется либо быть окончательными терпилами, либо определится! Проявить свою гражданскую позицию. Показать своё внутро. На Украине сейчас такой процесс уже идёт! Сначала Корона показала, что все кто тырил бюджетные деньги медицины, попали в собственную разграбленную медицину! Теперь защита Родины, кто то с детьми никуда не уезжал из Киева, а кто то запаковал норковые шубы в кульки, прыгнув в битки из штатов, рванул во Львов. Вот такой пердимонокль господа обыватели!

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Тяжкий череп

я пополнял карту тройка с помощью гуглпей картв банка открытия 1 час назад

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1
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Распространенный Влад

Получилось, потому что у тебя нет акаунта в твитере

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13
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Massey Ferguson

Неважно что тут было написано

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Президентский череп

Понеслась.

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2
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infinity one

Сука, а я ведь только отказался от пользования картами и познал мир gpay

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2
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Nik

Поздновато ты

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Pavel Klimov

или рановато

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Тарас Ровный

Минут 20 назад в дриснерочке расплатился картой олежика через гпей. Пока работает.

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Pavel Klimov

а олег под санкциями уже? Вроде пока держится же, последний могиканец.

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Тарас Ровный

Да вроде нет, но про олега в статье писали, мол не работает.

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Коровка спасла Россию

Теперь придётся отказаться от пользования картами и gpay и познать мир налички

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Коровка спасла Россию

Которую снять ещё тот квест

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Тарас Ровный

Сейчас бы хранить на карте больше 5к на мелкие расходы.

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Четкий калькулятор

Ну теперь будем познавать мир Mir Pay

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Владислав Егоров

Так это из-за тебя все, получается?

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Zee Zao

Лол вот и маааскаичей задело по касательной

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Nik

Странно, вроде про Тинькофф ничего в санкциях не сказано

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Максим Графов

Так проблема не в картах

терминалы там обслуживает ВТБ

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Илья Надеев

У нас в некоторых магазинах не принимают терминалы карты ВТБ, открытие и остальных банков под санкциями. Тинькофф без проблем, через гугл пей.

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Человеческий цвет

Тинька в санкционном списке нет.

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Yoshitoshi

Уже писал в другом посте: сегодня Сбербанк не сработал в 2 из 3 магазинах, а Тинькофф — в 1 из 3. Говорили про запрет трансграничных операций (оплата какому-нибудь отелю за границей). А в магазинах должны работать, теоретически. Apple Pay — это лишь способ сохранить банковскую карту в телефоне.

Когда вы добавляете карту в телефон, банк под этот тип оплаты выпускает вам скрытую карту с другими реквизитами (можете увидеть, что номер карты при оплате пластиком отличается от номера при оплате этой картой, но через Apple Pay). Процессинг проходит внутри страны в рублях — теоретически, должно работать.

Теоретически. А по факту, Apple могут саму эту технологию заблокировать. Как и телефоны в целом. Тут Android выгодно отличается наличием доступа к функциям NFC, можно написать своё приложение, которое будет считывать карту, а потом выдавать ее по запросу терминала. На Android можно даже карту Тройка пополнять, приложив ее к своему телефону.

Пока причина сбоев может быть в перегруженности серверов банка и в блокировках Твиттера (заодно с ним и что-то ещё блокирнули).

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Дмитрий Шалатонов

Не которые/не желательные/ПАСАЖИРЫ😂😂

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Денис Шорц

Подтверждаю — не смог оплатить гугл пэем с альфы

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Иван Шушленов

Здрасьте - приехали

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Мне ясно
⚡️Запад думает предоставить политическое убежище сдавшимся российским солдатам
Artis Pabriks @Pabriks
I just got out of box proposal how to end the Russian aggression. West announces that every Russian soldier which surrenders to Ukrainians will receive asylum in the West! I think its victorious idea from artist Aigars Bikše. Countries which do not give weapons to UA give asylum.

"Я только что получил нестандартное предложение, как остановить российскую агрессию. Запад объявляет, что каждый русский солдат, который сдастся украинцам, получит убежище на Западе! Думаю, это победная идея художника Айгарса Бикше. Страны, которые не дают оружие Украине, дают убежище", - глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс.

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Komatsu D335A

Солдат РФ просто привезли и бросили без топлива и боеприпасов. Стоят на трассе, колядуют канистры у мирного населения. Величайшая армия мира.

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