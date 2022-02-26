В Москве некоторые пассажиры не смогли оплатить вход в метро по Apple Pay или Google Pay — терминалы там обслуживает ВТБ Статьи редакции
Массовых жалоб пока нет. Связаны ли проблемы с санкциями против ВТБ, пока неизвестно.
Пользователи в Twitter пожаловались, что не могут оплатить проезд в метро через Apple Pay и Google Pay. Эквайрингом платежей занимается ВТБ, который попал под санкции США.
ЦБ объяснял, что из-за этого карты ВТБ и других банков под «блокирующими» санкциями отключат от Apple Pay и Google Pay. Коснётся ли это терминалов, банк не уточнял.
У редактора vc.ru также не получилось оплатить проезд в метро через Apple Pay картами двумя банков — «Тинькофф» и «Сбера». Оплата пластиковой картой доступна.
Специалист службы поддержки ВТБ на вопрос корреспондента журнала «Холод» о произошедшей ситуации ответил, что терминалы в метро не работают из-за санкций. В ВТБ на момент написания заметки на запрос vc.ru не ответили.
В Дептрансе Москвы рассказали vc.ru, что не отвечают за оплату проезда и попросили связаться с пресс-службой ВТБ.
Также пользователи жалуются, что не могут совершить оплату через терминалы ВТБ в магазинах. Редактор vc.ru также не смог расплатиться с помощью Apple Pay через терминал ВТБ в двух разных местах.
Годно. Теперь москвичи будут удивляться и растерянно пытаться оплатить в смузишной, повторяя раз за разом "а нас то за что". Включайте мантру "я вне политики, я вне политики"
Молчание знак согласия. Теперь прийдется либо быть окончательными терпилами, либо определится! Проявить свою гражданскую позицию. Показать своё внутро. На Украине сейчас такой процесс уже идёт! Сначала Корона показала, что все кто тырил бюджетные деньги медицины, попали в собственную разграбленную медицину! Теперь защита Родины, кто то с детьми никуда не уезжал из Киева, а кто то запаковал норковые шубы в кульки, прыгнув в битки из штатов, рванул во Львов. Вот такой пердимонокль господа обыватели!
Неважно что тут было написано
Сука, а я ведь только отказался от пользования картами и познал мир gpay
Поздновато ты
или рановато
Минут 20 назад в дриснерочке расплатился картой олежика через гпей. Пока работает.
а олег под санкциями уже? Вроде пока держится же, последний могиканец.
Да вроде нет, но про олега в статье писали, мол не работает.
Теперь придётся отказаться от пользования картами и gpay и познать мир налички
Которую снять ещё тот квест
Сейчас бы хранить на карте больше 5к на мелкие расходы.
Так это из-за тебя все, получается?
Лол вот и маааскаичей задело по касательной
Странно, вроде про Тинькофф ничего в санкциях не сказано
Так проблема не в картах
терминалы там обслуживает ВТБ
У нас в некоторых магазинах не принимают терминалы карты ВТБ, открытие и остальных банков под санкциями. Тинькофф без проблем, через гугл пей.
Уже писал в другом посте: сегодня Сбербанк не сработал в 2 из 3 магазинах, а Тинькофф — в 1 из 3. Говорили про запрет трансграничных операций (оплата какому-нибудь отелю за границей). А в магазинах должны работать, теоретически. Apple Pay — это лишь способ сохранить банковскую карту в телефоне.
Когда вы добавляете карту в телефон, банк под этот тип оплаты выпускает вам скрытую карту с другими реквизитами (можете увидеть, что номер карты при оплате пластиком отличается от номера при оплате этой картой, но через Apple Pay). Процессинг проходит внутри страны в рублях — теоретически, должно работать.
Теоретически. А по факту, Apple могут саму эту технологию заблокировать. Как и телефоны в целом. Тут Android выгодно отличается наличием доступа к функциям NFC, можно написать своё приложение, которое будет считывать карту, а потом выдавать ее по запросу терминала. На Android можно даже карту Тройка пополнять, приложив ее к своему телефону.
Пока причина сбоев может быть в перегруженности серверов банка и в блокировках Твиттера (заодно с ним и что-то ещё блокирнули).
Не которые/не желательные/ПАСАЖИРЫ😂😂
Подтверждаю — не смог оплатить гугл пэем с альфы
Здрасьте - приехали
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