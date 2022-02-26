На Украине сотовые операторы «Киевстар», Vodafone и Lifecell заблокировали доступ для абонентов из России и Белоруссии Статьи редакции
Пользователи с российскими и белорусскими сим-картами не могут подключиться к роумингу.
Мобильные операторы Украины заблокировали доступ к своим сетям пользователям из России и Белоруссии, сообщили в телеграм-канале Верховной рады. Пользователи с сим-картами из этих стран не могут подключиться к украинскому роумингу — в описании сетей написано «запрещено».
В непризнанной ДНР владельцы российских сим-карт «Мегафон» и МТС остались без доступа к телефонной связи, хотя ранее они автоматически подключались к оператору «Vodafone Украина». Теперь мобильная телефонная связь доступна только в сети местного оператора «Феникс», пишет ТАСС.
Блять да пишите уже в Украине, нахуй это на
Мля, только не сейчас ещё один подобный срач.
Добро пожаловать, россияне
Вырвано из контекста, очевидно
Насчёт того, что не хотят воевать - да, вырвано. А насчёт того, что не ожидали, что здесь будет столько оружия? Думаю, все же это скорее хороший знак. Блицкриг очевидно не удается. Преимущество все равно у них, хотя бы по количеству войск, но, если все это не прекратится, трупов у российской армии будет море
Могу потвердить. Действительно так.
Ты срочник что ли?
У меня дед в одном известном судостроительном городе. Батя родом с определённой центральной области Украины. (По понятным причинам я называть не буду конкретики) До первого не дозвониться. Батя тут, но тоже не может.
И нет, я не могу дозвониться именно с России. Если чо.
В Николаеве?
Я не знаю как ответить.
В Николаеве еще знаю, что инет проводной расхуячили. Только вышки остались.
Hea klient! Tänasest alates on tasuta Elisa klientidele Ukraina numbrile helistamine ning SMS-i saatmine. Lisaks on tasuta ka k6nede vastuv6tmine Ukrainas viibides, oma Elisa numbrilt Eesti ja Ukraina numbrile helistamine ning SMS-i saatmine. See muudatus ei m6juta interneti hinnastust ja tasuta periood ei laiene eritariifsetele k6nedele ega SMS-idele.
Мне от elisa пришло сообщение что смс и звонки в украину бесплатны. Для меня к счастью не актуально но наверняка кому то поможет такой ход.
Могу добавить, что почти все европейские операторы сделали звонки бесплатны в Украину/
Из Мск в Киев дозвониться можно? Простите за тупой вопрос
Наверное да. Они отключили роуминг. Это если ты с российской или белорусской симкой находишься в Украине.
Спасибо! У меня отец в киеве, и потерять с ним связь просто страшно
Как теперь они будут приказы отдавать?
По рации
Чего вы радуетесь, армейцы имеют связь, а остальные приборы, вплоть до наведения по цели, работают по системе ГЛОНА́СС
Nastia Norm, если Киев не отключил между городку с Москвой то да
Раскладчикам меток мб усложнят работу
Не работает
Во время грузинской компании по ватсапу вояки общались
Прям за год после запуска вотсапа?
Водафон это же МТС с франшизой ? Или я что-то путаю?
Последняя инфа : колонна кадыровцев уже на концерте кобзона. Риторика кадырова немного сменилась.....далі буде
Компании не допустят, «чтобы создающие контент для канала люди распространяли радикальные политические взгляды».
«Прогресс невозможен в условиях войны».