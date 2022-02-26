Новости
Екатерина Кузнецова

На Украине сотовые операторы «Киевстар», Vodafone и Lifecell заблокировали доступ для абонентов из России и Белоруссии Статьи редакции

Пользователи с российскими и белорусскими сим-картами не могут подключиться к роумингу.

Фото Zerkalo.io

Мобильные операторы Украины заблокировали доступ к своим сетям пользователям из России и Белоруссии, сообщили в телеграм-канале Верховной рады. Пользователи с сим-картами из этих стран не могут подключиться к украинскому роумингу — в описании сетей написано «запрещено».

В непризнанной ДНР владельцы российских сим-карт «Мегафон» и МТС остались без доступа к телефонной связи, хотя ранее они автоматически подключались к оператору «Vodafone Украина». Теперь мобильная телефонная связь доступна только в сети местного оператора «Феникс», пишет ТАСС.

#новости #войнасукраиной

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Президентский череп

Блин, несколько секунд пытался волос с экрана протереть

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Пук Среньков

Блять да пишите уже в Украине, нахуй это на

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9
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Llaren Hlaalo

Мля, только не сейчас ещё один подобный срач.

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5
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Андрей Васильев

Добро пожаловать, россияне

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3
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still better than you

Вырвано из контекста, очевидно

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3
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Андрей Андреев

Насчёт того, что не хотят воевать - да, вырвано. А насчёт того, что не ожидали, что здесь будет столько оружия? Думаю, все же это скорее хороший знак. Блицкриг очевидно не удается. Преимущество все равно у них, хотя бы по количеству войск, но, если все это не прекратится, трупов у российской армии будет море

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1
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Автономный клуб

через пару дней узнаем, правду ли говорит

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Llaren Hlaalo

Могу потвердить. Действительно так.

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3
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Пластиковое Окно

Ты срочник что ли?

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Llaren Hlaalo

У меня дед в одном известном судостроительном городе. Батя родом с определённой центральной области Украины. (По понятным причинам я называть не буду конкретики) До первого не дозвониться. Батя тут, но тоже не может.
И нет, я не могу дозвониться именно с России. Если чо.

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rikzy

В Николаеве?

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Llaren Hlaalo

Я не знаю как ответить.

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XTheme

В Николаеве еще знаю, что инет проводной расхуячили. Только вышки остались.

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Неплохой кавалер

Так причём тут дозвониться и зарегистрироваться в сети?

в одном известном судостроительном городе
Из Беларуси туда точно можно было сегодня позвонить

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Sail

Hea klient! Tänasest alates on tasuta Elisa klientidele Ukraina numbrile helistamine ning SMS-i saatmine. Lisaks on tasuta ka k6nede vastuv6tmine Ukrainas viibides, oma Elisa numbrilt Eesti ja Ukraina numbrile helistamine ning SMS-i saatmine. See muudatus ei m6juta interneti hinnastust ja tasuta periood ei laiene eritariifsetele k6nedele ega SMS-idele.
Мне от elisa пришло сообщение что смс и звонки в украину бесплатны. Для меня к счастью не актуально но наверняка кому то поможет такой ход.

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Лысина Арика

Могу добавить, что почти все европейские операторы сделали звонки бесплатны в Украину/

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Достойный паркур

На заправках сокар бесплатно для скорых

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Nastia Norm

Из Мск в Киев дозвониться можно? Простите за тупой вопрос

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Michael Konovalov

Наверное да. Они отключили роуминг. Это если ты с российской или белорусской симкой находишься в Украине.

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Nastia Norm

Спасибо! У меня отец в киеве, и потерять с ним связь просто страшно

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Michael Konovalov

Как теперь они будут приказы отдавать?

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Россию не спасти

По рации

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ivan

Чего вы радуетесь, армейцы имеют связь, а остальные приборы, вплоть до наведения по цели, работают по системе ГЛОНА́СС
Nastia Norm, если Киев не отключил между городку с Москвой то да

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Александр Осипенко

Раскладчикам меток мб усложнят работу

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Неплохой кавалер

Да каких меток лол, это закладчики

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Россию не спасти

Не работает

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joke yolo

Во время грузинской компании по ватсапу вояки общались

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Александр Прохоренко

Прям за год после запуска вотсапа?

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Alex

Водафон это же МТС с франшизой ? Или я что-то путаю?

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Артур Рева

Последняя инфа : колонна кадыровцев уже на концерте кобзона. Риторика кадырова немного сменилась.....далі буде

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Серый браслет

Беларусы проебали вообще всё меньше чем за два года. Вообще. Всё.

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