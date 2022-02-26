Пользователи с российскими и белорусскими сим-картами не могут подключиться к роумингу.

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Мобильные операторы Украины заблокировали доступ к своим сетям пользователям из России и Белоруссии, сообщили в телеграм-канале Верховной рады. Пользователи с сим-картами из этих стран не могут подключиться к украинскому роумингу — в описании сетей написано «запрещено».

В непризнанной ДНР владельцы российских сим-карт «Мегафон» и МТС остались без доступа к телефонной связи, хотя ранее они автоматически подключались к оператору «Vodafone Украина». Теперь мобильная телефонная связь доступна только в сети местного оператора «Феникс», пишет ТАСС.