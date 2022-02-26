В прошлый раз страницу главы Чечни блокировали в 2020 году (и ещё несколько раз ранее).

Это далеко не первая блокировка страницы в инстаграм главы Чечни: страницу удаляли в 2017 году, затем в 2018 году, а в последний раз — в 2020 году из-за санкций, введённых против него США и вызванных неоднократными фактами нарушения прав человека.