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Екатерина Кузнецова

Инстаграм заблокировал аккаунт Рамзана Кадырова — опять. У него было больше девяти миллионов подписчиков Статьи редакции

В прошлый раз страницу главы Чечни блокировали в 2020 году (и ещё несколько раз ранее).

Инстаграм заблокировал страницу Рамзана Кадырова «Ya_pomoshnik_kra_95» с девятью миллионами подписчиков, пишет «Медуза». Прежде Кадыров использовал аккаунты «za_kadyrov_95», «kadyrov._95» и «kadyrov_95».

Это далеко не первая блокировка страницы в инстаграм главы Чечни: страницу удаляли в 2017 году, затем в 2018 году, а в последний раз — в 2020 году из-за санкций, введённых против него США и вызванных неоднократными фактами нарушения прав человека.

26 февраля инстаграм начал помечать российские государственные СМИ плашкой «Эта страница контролируется государством Россия». Такие метки получили Russia Today, «РИА Новости», Sputnik, ТАСС, Lenta.ru и другие издания. Также соцсеть пометил маркировкой аккаунт шоу «Вечерний Ургант».

#новость #соцсети

4974 просмотров
Спасибо за наводку Anton NS
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Свойственный дым

Ебать там очко горит, наверное

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Соседа собака

Норм, может захлебнётся наконец

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21
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Oldfag TV

"Да не бомбит у меня!)))"
(Даудов Умар - это помощник Кадырова, страницу которого забанили)

Kadyrov_95
Бедный Даудов Умар! Ты хотел раскрутить свою страницу в Инстаграм, включить монетизацию и заработать деньги. Но по всей видимости, ничего у тебя не получится))) Так тебе и надо. Не нужно было со мной проводить на своей странице прямые эфиры.)))
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4
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Yagget Proof

Залижут ему.

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Химический шар

Как этот ослоеб умудрился нафармить столько подписоты? Там же ботов, наверное, 146%

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Одетый супер_стар

да, ему же апостол канделайки продвижение делала

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Довольный паркур

Он популярен у кавказцев и среднеазиатов. В средней Азии живет почти 60 миллионов человек.

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Химический шар

Средняя Азия получила название исходя из уровня интеллекта аборигенов?

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Рантье

Попрошу обратить внимания на данный субъект - явная нацистская риторика.

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David Beckham

География же

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David Beckham

География же

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Химический шар

Чел ты ...

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–1
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David Beckham

😐😐

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Химический шар

😐😐😐😐

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David Beckham

😐😐😐😐😐😐😐😐

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Mr R

Инстаграм сейчас же извинись дон

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8
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Человеческий цвет

С баном!

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5
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Мюллер

Кайф!

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5
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Новогодний пришелец

Дон

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4
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vibe

Разблокируй Дон
Быстро Дон

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2
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Новогодний пришелец

Эрон-дон-ДОН

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Человеческий цвет

Позовите переводчика.

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vibe

Зову переводчика как и просил @Дон Бот

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Дон Бот

Зову переводчика как и просил ДОН

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Человеческий цвет

Басс

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Дон Бот

Не чувствую раскаяния

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Вадимка

ему ведь его уже блокировали. это он новый раскрутил до почти 5 лямов?

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Президентский череп

Да наверняка кадырботы

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Julia Bunting

кадыров прислал своих наемников на войну в Украине, а чеченская диаспора хочет приехать повоевать добровольцами на стороне Украины. Как говорят в Украине: де б ми ще зустрілися

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Julia Bunting

где бы мы еще встретились

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1
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Президентский череп

Не первый раз ему акк банят в инсте, кстати)

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Святий Миколай

Ну и ДОН с ним

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Святий Миколай
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Зарегистрировался только что

хохлобот, а теперь выложи фул, а не обрезку видео

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Жаркий череп

Выкладывай, самому интересно что там на самом деле

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Случайный поезд

Ахахаххахааха

Выкуси, бородатый

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Музыкальный холод

Ну вообще там было почти 9 млн

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Новый Уренгой

У меня блять дежавю? я уже видел этот пост и такие же комментария!

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David Beckham

Матрица сбоит очевидно же.

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DaiBi

дон?

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Denis Tyschcenko

Видели скулёж дон- гандон
Молились перед отправкой в Украину , теперь собирайте их под Белой церковью и Васильковом , дон - борода-до-колена-гандон
Порезал украинцев ? чмо позорное!

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Rondo

А что кстати с Ургантом и его шоу? Отменили же его, да? Вчера или позавчера читал, может изменилось что-то?

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