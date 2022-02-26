Инстаграм заблокировал аккаунт Рамзана Кадырова — опять. У него было больше девяти миллионов подписчиков Статьи редакции
В прошлый раз страницу главы Чечни блокировали в 2020 году (и ещё несколько раз ранее).
Инстаграм заблокировал страницу Рамзана Кадырова «Ya_pomoshnik_kra_95» с девятью миллионами подписчиков, пишет «Медуза». Прежде Кадыров использовал аккаунты «za_kadyrov_95», «kadyrov._95» и «kadyrov_95».
Это далеко не первая блокировка страницы в инстаграм главы Чечни: страницу удаляли в 2017 году, затем в 2018 году, а в последний раз — в 2020 году из-за санкций, введённых против него США и вызванных неоднократными фактами нарушения прав человека.
26 февраля инстаграм начал помечать российские государственные СМИ плашкой «Эта страница контролируется государством Россия». Такие метки получили Russia Today, «РИА Новости», Sputnik, ТАСС, Lenta.ru и другие издания. Также соцсеть пометил маркировкой аккаунт шоу «Вечерний Ургант».
Норм, может захлебнётся наконец
"Да не бомбит у меня!)))"
(Даудов Умар - это помощник Кадырова, страницу которого забанили)
Залижут ему.
Попрошу обратить внимания на данный субъект - явная нацистская риторика.
😐😐
😐😐😐😐😐😐😐😐
Инстаграм сейчас же извинись дон
Кайф!
Разблокируй Дон
Быстро Дон
Зову переводчика как и просил ДОН
Не чувствую раскаяния
ему ведь его уже блокировали. это он новый раскрутил до почти 5 лямов?
кадыров прислал своих наемников на войну в Украине, а чеченская диаспора хочет приехать повоевать добровольцами на стороне Украины. Как говорят в Украине: де б ми ще зустрілися
где бы мы еще встретились
Ну и ДОН с ним
хохлобот, а теперь выложи фул, а не обрезку видео
Ахахаххахааха
Выкуси, бородатый
У меня блять дежавю? я уже видел этот пост и такие же комментария!
Матрица сбоит очевидно же.
дон?
Видели скулёж дон- гандон
Молились перед отправкой в Украину , теперь собирайте их под Белой церковью и Васильковом , дон - борода-до-колена-гандон
Порезал украинцев ? чмо позорное!
А что кстати с Ургантом и его шоу? Отменили же его, да? Вчера или позавчера читал, может изменилось что-то?
Компании не допустят, «чтобы создающие контент для канала люди распространяли радикальные политические взгляды».
«Прогресс невозможен в условиях войны».
Пользователи с российскими и белорусскими сим-картами не могут подключиться к роумингу.