Инстаграм заблокировал новый аккаунт Рамзана Кадырова. У него было больше девяти миллионов подписчиков Статьи редакции
Теперь — на фоне активности во время войны России с Украиной.
Инстаграм заблокировал страницу Рамзана Кадырова «Ya_pomoshnik_kra_95» с девятью миллионами подписчиков, пишет «Медуза». Прежде Кадыров использовал аккаунты «za_kadyrov_95», «kadyrov._95» и «kadyrov_95».
Это далеко не первая блокировка страницы в инстаграм главы Чечни: страницу удаляли в 2017 году, затем в 2018 году, а в последний раз — в 2020 году из-за санкций, введённых против него США и вызванных неоднократными фактами нарушения прав человека.
26 февраля инстаграм начал помечать российские государственные СМИ плашкой «Эта страница контролируется государством Россия». Такие метки получили Russia Today, «РИА Новости», Sputnik, ТАСС, Lenta.ru и другие издания. Также соцсеть пометил маркировкой аккаунт шоу «Вечерний Ургант».
Норм, может захлебнётся наконец
"Да не бомбит у меня!)))"
(Даудов Умар - это помощник Кадырова, страницу которого забанили)
Залижут ему.
Чувак,ему минусонули колонну кадыровцев. Это меньшее из проблем.
Информ каналы укр. Даже на раисском есть. Но сложно переварить ...
Как-то так
⚡️⚡️⚡️Бандеровская пропаганда работает в режиме "фейк". Нам не привыкать.
В этот раз распущена дезинформация, что в глубине Украины уничтожена группа чеченских военнослужащих, и среди прочих уничтоженных командир 141-го специального моторизованного полка войск национальной гвардии РФ имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Магомед Тушаев, а также командир ОМОН "Ахмат-Грозный" УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев.
Я связался с парнями. Они живее всех живых, и тем более живее тех, кто с дивана строчит фейки!
У парней боевой настрой, ни единой царапины, полный боекомплект и полные запасы домашнего сушеного мяса (оно даст силу в самом тяжёлом походе), а также огромное сожаление, что в сутках всего лишь 24 часа. Ведь иначе, операцию можно было бы закончить уже сегодня.
Кадыров
Попрошу обратить внимания на данный субъект - явная нацистская риторика.
😐😐
😐😐😐😐😐😐😐😐
Долбаеб че за хуйню несешь. В средней Азии всем піхуй на него.
Этот коммент токсичен с вероятностью 97%. Очень токсично, можно сказать, риторика ненависти!
участие в каждом гиве
кадыров прислал своих наемников на войну в Украине, а чеченская диаспора хочет приехать повоевать добровольцами на стороне Украины. Как говорят в Украине: де б ми ще зустрілися
где бы мы еще встретились
Инстаграм сейчас же извинись дон
Разблокируй Дон
Быстро Дон
Зову переводчика как и просил ДОН
Не чувствую раскаяния
Кайф!
ему ведь его уже блокировали. это он новый раскрутил до почти 5 лямов?
* дыро боты
Ну и ДОН с ним
Когда был этот эфир?
хохлобот, а теперь выложи фул, а не обрезку видео
тут не могу, в лс закинул
Всем и так понятно что видео обрезано, но лишний раз посмеяться с ДОНососа не помешает
Ахахаххахааха
Выкуси, бородатый
У меня блять дежавю? я уже видел этот пост и такие же комментария!
Матрица сбоит очевидно же.
А что кстати с Ургантом и его шоу? Отменили же его, да? Вчера или позавчера читал, может изменилось что-то?
Вот что пишет Собчак по поводу: https://t.me/bloodysx/16558
У меня есть информация, что они хотели выйти с программой по расписанию: в начале несколько слов про «нет войне» и какое-то совершенно безобидное обращение. Но им не разрешили, потому что это противоречит стратегии глобального российск...
У меня есть информация, что они хотели выйти с программой по расписанию: в начале несколько слов про «нет войне» и какое-то совершенно безобидное обращение. Но им не разрешили, потому что это противоречит стратегии глобального российского медийного начальства. И редакция отказалась. Позиция: мы лучше вообще не выйдем, чем выйдем без упоминания войны и Украины на фоне войны и Украины. Потому что это будет супер херово выглядеть.
С одной стороны логично, с другой стороны верить Собчак это такое.
Из официального свежесозданного канала Урганта и его передачи:
https://t.me/vecherniy_urgant/802
Ну хз, может, и неофициальный. Вот это новый канал Урганта, но там кроме его фотки пока ничего нет: https://t.me/+4R6bvljjT-4yMzdi
Так это ж неофициальный! На официальном более 188к подписоты
Ну так и где ссылка на официальный?
Сообщение из приватного чата, это не так работает
Ну сорян, я ньюфаг
Короче 26 февраля он ссылку в сторис оставлял
дон?
Видели скулёж дон- гандон
Молились перед отправкой в Украину , теперь собирайте их под Белой церковью и Васильковом , дон - борода-до-колена-гандон
Порезал украинцев ? чмо позорное!
Прикольно, ждем извинений в Ютубе от инстаграма :-))))
шайтаны, дон
Самые страшные санкции наверно, лол.
«Прогресс невозможен в условиях войны».
Блять, ребята, столько интересных статей я готовил для TJ - хотел вам рассказать за то как ахуенно бразильское джиуджитсу изменило мою жизнь, как ахуенно ходить к психотерапевту, готовил статью о том как врут с помощью статистики, как я 6 лет реставрировал машину. А теперь собираюсь в добровольцы, благо своих всех отвёз в безопасность - можно…
Нет ни одного украинца который бы осудил Зеленского или Украину. Ни одного. Все, что пропагандоны из Кремля смогли нарыть это одно какое то видео из под Харькова где якобы приветствовали танковую колону
Объясняют они это конечно же тем что якобы украинцы до смерти боятся нациков и молчат. Но правда в том что Путину удалось то что за 30 лет не удалось ни Кучме, ни Кравчуку, ни Порошенко, ни даже Зеленскому: обьединить Украину.