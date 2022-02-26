Блять, ребята, столько интересных статей я готовил для TJ - хотел вам рассказать за то как ахуенно бразильское джиуджитсу изменило мою жизнь, как ахуенно ходить к психотерапевту, готовил статью о том как врут с помощью статистики, как я 6 лет реставрировал машину. А теперь собираюсь в добровольцы, благо своих всех отвёз в безопасность - можно…