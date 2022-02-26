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Сергей Звезда

Инстаграм заблокировал новый аккаунт Рамзана Кадырова. У него было больше девяти миллионов подписчиков Статьи редакции

Теперь — на фоне активности во время войны России с Украиной.

Инстаграм заблокировал страницу Рамзана Кадырова «Ya_pomoshnik_kra_95» с девятью миллионами подписчиков, пишет «Медуза». Прежде Кадыров использовал аккаунты «za_kadyrov_95», «kadyrov._95» и «kadyrov_95».

Это далеко не первая блокировка страницы в инстаграм главы Чечни: страницу удаляли в 2017 году, затем в 2018 году, а в последний раз — в 2020 году из-за санкций, введённых против него США и вызванных неоднократными фактами нарушения прав человека.

26 февраля инстаграм начал помечать российские государственные СМИ плашкой «Эта страница контролируется государством Россия». Такие метки получили Russia Today, «РИА Новости», Sputnik, ТАСС, Lenta.ru и другие издания. Также соцсеть пометил маркировкой аккаунт шоу «Вечерний Ургант».

#новость #соцсети

10 243 просмотров
Спасибо за наводку Anton NS
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Свойственный дым

Ебать там очко горит, наверное

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97
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Соседа собака

Норм, может захлебнётся наконец

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42
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Oldfag TV

"Да не бомбит у меня!)))"
(Даудов Умар - это помощник Кадырова, страницу которого забанили)

Kadyrov_95
Бедный Даудов Умар! Ты хотел раскрутить свою страницу в Инстаграм, включить монетизацию и заработать деньги. Но по всей видимости, ничего у тебя не получится))) Так тебе и надо. Не нужно было со мной проводить на своей странице прямые эфиры.)))
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9
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Yagget Proof

Залижут ему.

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1
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Артур Рева

Чувак,ему минусонули колонну кадыровцев. Это меньшее из проблем.

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1
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Мелкий супер_стар

Это где такую инфу посмотреть можно?

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0
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Артур Рева

Информ каналы укр. Даже на раисском есть. Но сложно переварить ...

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Артур Рева

Как-то так

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Аваренка куличон

⚡️⚡️⚡️Бандеровская пропаганда работает в режиме "фейк". Нам не привыкать.
В этот раз распущена дезинформация, что в глубине Украины уничтожена группа чеченских военнослужащих, и среди прочих уничтоженных командир 141-го специального моторизованного полка войск национальной гвардии РФ имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Магомед Тушаев, а также командир ОМОН "Ахмат-Грозный" УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев.
Я связался с парнями. Они живее всех живых, и тем более живее тех, кто с дивана строчит фейки!
У парней боевой настрой, ни единой царапины, полный боекомплект и полные запасы домашнего сушеного мяса (оно даст силу в самом тяжёлом походе), а также огромное сожаление, что в сутках всего лишь 24 часа. Ведь иначе, операцию можно было бы закончить уже сегодня.

Кадыров

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–1
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Химический шар

Как этот ослоеб умудрился нафармить столько подписоты? Там же ботов, наверное, 146%

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35
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Одетый супер_стар

да, ему же апостол канделайки продвижение делала

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25
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Довольный паркур

Он популярен у кавказцев и среднеазиатов. В средней Азии живет почти 60 миллионов человек.

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7
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Химический шар

Средняя Азия получила название исходя из уровня интеллекта аборигенов?

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–4
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Рантье

Попрошу обратить внимания на данный субъект - явная нацистская риторика.

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3
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Химический шар

Примерно как риторика путена

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–2
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David Beckham

География же

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0
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David Beckham

География же

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0
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Химический шар

Чел ты ...

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–3
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David Beckham

😐😐

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0
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Химический шар

😐😐😐😐

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0
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David Beckham

😐😐😐😐😐😐😐😐

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Snowfall

Долбаеб че за хуйню несешь. В средней Азии всем піхуй на него.

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Довольный паркур

@Вахтёр

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Токсичный бот

Этот коммент токсичен с вероятностью 97%. Очень токсично, можно сказать, риторика ненависти!

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Dima s

участие в каждом гиве

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Julia Bunting

кадыров прислал своих наемников на войну в Украине, а чеченская диаспора хочет приехать повоевать добровольцами на стороне Украины. Как говорят в Украине: де б ми ще зустрілися

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22
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Julia Bunting

где бы мы еще встретились

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8
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Mr R

Инстаграм сейчас же извинись дон

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17
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Новогодний пришелец

Дон

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6
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vibe

Разблокируй Дон
Быстро Дон

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4
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Новогодний пришелец

Эрон-дон-ДОН

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7
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Человеческий цвет

Позовите переводчика.

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0
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vibe

Зову переводчика как и просил @Дон Бот

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0
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Дон Бот

Зову переводчика как и просил ДОН

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1
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Человеческий цвет

Басс

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0
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Дон Бот

Не чувствую раскаяния

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0
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Человеческий цвет

С баном!

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7
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Мюллер

Кайф!

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6
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Вадимка

ему ведь его уже блокировали. это он новый раскрутил до почти 5 лямов?

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4
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Президентский череп

Да наверняка кадырботы

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Майка Ника

* дыро боты

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Президентский череп

Не первый раз ему акк банят в инсте, кстати)

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Святий Миколай

Ну и ДОН с ним

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1
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Святий Миколай
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Алексей

Когда был этот эфир?

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Зарегистрировался только что

хохлобот, а теперь выложи фул, а не обрезку видео

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–6
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Жаркий череп

Выкладывай, самому интересно что там на самом деле

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Зарегистрировался только что

тут не могу, в лс закинул

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Жаркий череп

спасибо

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Jacek Alen

Всем и так понятно что видео обрезано, но лишний раз посмеяться с ДОНососа не помешает

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0
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Случайный поезд

Ахахаххахааха

Выкуси, бородатый

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2
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Новый Уренгой

У меня блять дежавю? я уже видел этот пост и такие же комментария!

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0
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David Beckham

Матрица сбоит очевидно же.

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4
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Музыкальный холод

Ну вообще там было почти 9 млн

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Мелкий супер_стар

Это магазин продажи велосипедов?

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Музыкальный холод

Да, с квадратными колесами

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2
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Rondo

А что кстати с Ургантом и его шоу? Отменили же его, да? Вчера или позавчера читал, может изменилось что-то?

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0
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Oldfag TV

Вот что пишет Собчак по поводу: https://t.me/bloodysx/16558

Кровавая барыня
По поводу ситуации с “Вечерним Ургантом”.

У меня есть информация, что они хотели выйти с программой по расписанию: в начале несколько слов про «нет войне» и какое-то совершенно безобидное обращение. Но им не разрешили, потому что это противоречит стратегии глобального российск...
По поводу ситуации с “Вечерним Ургантом”.

У меня есть информация, что они хотели выйти с программой по расписанию: в начале несколько слов про «нет войне» и какое-то совершенно безобидное обращение. Но им не разрешили, потому что это противоречит стратегии глобального российского медийного начальства. И редакция отказалась. Позиция: мы лучше вообще не выйдем, чем выйдем без упоминания войны и Украины на фоне войны и Украины. Потому что это будет супер херово выглядеть.
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Хинкаль

С одной стороны логично, с другой стороны верить Собчак это такое.

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1
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Oldfag TV

Из официального свежесозданного канала Урганта и его передачи:
https://t.me/vecherniy_urgant/802

Вечерний Ургант • Иван Ургант
Полное содержание публикации доступно по ссылке
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Северный Данила

Лол, канал Собчак там рекламируют

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Oldfag TV

Ну хз, может, и неофициальный. Вот это новый канал Урганта, но там кроме его фотки пока ничего нет: https://t.me/+4R6bvljjT-4yMzdi

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Филипп Дориан

Так это ж неофициальный! На официальном более 188к подписоты

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Oldfag TV

Ну так и где ссылка на официальный?

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Филипп Дориан

https://t.me/c/1527974724/2

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Oldfag TV

Сообщение из приватного чата, это не так работает

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Филипп Дориан

Ну сорян, я ньюфаг

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Филипп Дориан

Короче 26 февраля он ссылку в сторис оставлял

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Oldfag TV

нашёл
https://t.me/+4R6bvljjT-4yMzdi

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DaiBi

дон?

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Denis Tyschcenko

Видели скулёж дон- гандон
Молились перед отправкой в Украину , теперь собирайте их под Белой церковью и Васильковом , дон - борода-до-колена-гандон
Порезал украинцев ? чмо позорное!

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Peace Duke

Прикольно, ждем извинений в Ютубе от инстаграма :-))))

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Начальник ботов

шайтаны, дон

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Дарвин Пешеход

Самые страшные санкции наверно, лол.

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Теоретический чайник
Это не война с Россией

Президент Эстонии напомнил всем сегодня, что это не война с Россией или россиянами, это война с Путиным и его режимом.

116 116 комментариев
355
Соседа собака

Я русский и меня тошнит от того, что мое правительство сейчас творит на Украине. Путин иди на хуй, эшники идите на хуй, менты тоже на хуй идите. Мне страшно, но на сделку с совестью я не пойду. Я Михайлов Анатолий, гражданин Российской Федерации, против войны на Украине.

20 20 комментариев
136
Разборы
Публичный корабль
Эффект социального давления, теория игр и РКН: почему на самом деле нет протестов

Небольшой околонаучный разбор на тему почему, на самом деле, нет протестной активности, что с этим можно сделать, и почему решения о блокировке иностранных ресурсов могут сыграть только на пользу ситуации.

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26 26 комментариев
154
Новости
vc.ru
Сотрудники ИТ-отрасли опубликовали открытое письмо против войны России с Украиной — его подписало больше тысячи человек Статьи редакции

«Прогресс невозможен в условиях войны».

206 206 комментариев
465
Офтоп
Михаил Подивилов

После одиночного пикета у здания Администрации президента меня обвиняют в нарушении ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ за то, что я потребовал от Путина прекращения войны с Украиной. Почитайте, позлитесь.

27 27 комментариев
42
Komatsu D335A

Блять, ребята, столько интересных статей я готовил для TJ - хотел вам рассказать за то как ахуенно бразильское джиуджитсу изменило мою жизнь, как ахуенно ходить к психотерапевту, готовил статью о том как врут с помощью статистики, как я 6 лет реставрировал машину. А теперь собираюсь в добровольцы, благо своих всех отвёз в безопасность - можно…

30 30 комментариев
67
Офтоп
Публичный корабль
А вы заметили?

Нет ни одного украинца который бы осудил Зеленского или Украину. Ни одного. Все, что пропагандоны из Кремля смогли нарыть это одно какое то видео из под Харькова где якобы приветствовали танковую колону

Объясняют они это конечно же тем что якобы украинцы до смерти боятся нациков и молчат. Но правда в том что Путину удалось то что за 30 лет не удалось ни Кучме, ни Кравчуку, ни Порошенко, ни даже Зеленскому: обьединить Украину.

22 22 комментария
40
Komatsu D335A

Зеленскому предложили эвакуацию, но, к сожалению, не смогли найти вертолет способный поднять в воздух его яйца.

11 11 комментариев
247
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