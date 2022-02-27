Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Франция, Канада, Италия, Великобритания, Европейская комиссия и Германия договорились отключить от SWIFT несколько российских банков.

Правительство Германии уточнило , что от SWIFT отключат банки, против которые ранее ввели санкции. Список банков не приводится, но западные страны ранее ввели санкции против «Открытия», Промсвязьбанка, ВТБ, Новикомбанка и Совкомбанка. С этими банками уже не работают сервисы Apple Pay и Google Pay.

Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность

При необходимости от системы отключат и другие банки. «Это эффективно заблокирует российский экспорт и импорт — банки не смогут осуществлять международные операции», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

ЕС также заморозит активы Центробанка РФ и активы российских бизнесменов. По словам представителя правительства ФРГ, западные страны «решили еще больше ограничить возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок».

США, ЕС, Британия и Канада также договорились ограничить систему «золотых паспортов» для россиян. «Будет положен конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство», — заявил представитель правительства ФРГ.

В совместном заявлении стран говорится, что они «полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и наших экономик».