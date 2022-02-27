Западные страны договорились отключить от SWIFT российские банки, попавшие под санкции Статьи редакции
ЕС также заморозит активы Центробанка России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Франция, Канада, Италия, Великобритания, Европейская комиссия и Германия договорились отключить от SWIFT несколько российских банков.
Правительство Германии уточнило, что от SWIFT отключат банки, против которые ранее ввели санкции. Список банков не приводится, но западные страны ранее ввели санкции против «Открытия», Промсвязьбанка, ВТБ, Новикомбанка и Совкомбанка. С этими банками уже не работают сервисы Apple Pay и Google Pay.
При необходимости от системы отключат и другие банки. «Это эффективно заблокирует российский экспорт и импорт — банки не смогут осуществлять международные операции», — заявила Урсула фон дер Ляйен.
ЕС также заморозит активы Центробанка РФ и активы российских бизнесменов. По словам представителя правительства ФРГ, западные страны «решили еще больше ограничить возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок».
США, ЕС, Британия и Канада также договорились ограничить систему «золотых паспортов» для россиян. «Будет положен конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство», — заявил представитель правительства ФРГ.
В совместном заявлении стран говорится, что они «полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и наших экономик».
Страны также анонсировали запуск «трансатлантической рабочей группы», которая займётся организацией введения санкций. «В рамках этой меры мы намерены ввести санкции и другие дополнительные финансовые и принудительные меры против российских чиновников и элит, близких к российскому правительству, а также их семей и пособников, чтобы выявить и заморозить их активы в наших юрисдикциях», — говорится в заявлении.
Путин разрушил все за три дня! Он объявил войну России в том числе!
БЛЯТЬ! Да хватит это терпеть! ВАМ НУЖНО ПРИГЛАШЕНИЕ ЧТОБЫ КУДА-ТО ВЫЙТИ В ТАКОЙ-ТО ЧАС!?
Меня сейчас всего трясёт…
Завтра в 14:00 у Кремля
Ещё проебали 643 млрд. долларов просто так. Просто проебали.
Ради чего? А хуй его знает.
И солдат проебали, и технику проебали, и деньги проебали. Красавчик, Путин, продолжай дальше :)
Зато в историю войдёт, как он и хотел
Он всему миру объявил войну
Главная проблема страны, что даже если нам инет выключат, будут ссать в рот, все будут сидеть дома и говорить: байден пидор
Надо сделать так чтоб пришлось продать зомбоящик
ну тут хз, все таки святым излучением сыт не будешь
Я вот ради эксперимента сегодня ровно 20 минут читал РТ и комментарии.
Я взял телефон и засёк.
Я когда выключил браузер, у меня ощущение было, что меня в мозг выебали, вот серьёзно. Там такой сюрреалистичный маня-мирок, что реально можно кукухой уехать, если это на регулярочке читать.
Основные тезисы:
— латыши фашисты;
— литовцы фашисты;
— эстонцы просто биомусор;
— австралийцы под гнётом англосаксов;
— после Украины пойдём на ляхов, напомним им 1939;
— Берлин вообще исторически наша земля;
— русские солдаты уже в Киеве строят новый пропутинский режим;
— Байден пидорас;
— Владимир Путин молодец, политик, лидер, ну ты понял.
Ну посмотри теперь ИХ телевидение, там все наоборот
Это да. Санкции наоборот помогут и сплотят вату ((
У нас антитела с девяностых выработались. (У половины населения)
Тинькофф:
Тиньков походу каждый вечер открывает новую бутылку шампанского.
Ты хоть школу закончил? Коктейльщик
Дни. Может недели. :)
Тока валюты в жёлтых банкоматах тоже нет. А так конечно кросавчег. Без иронии, гайс.
"ЕС также заморозит активы Центробанка России"
Скажите, нам пизда или еще нет??
ЦБ не сможет продавать валюту и тем самым поддерживать курс
подавать к столу?
это те 600 с лишним млрд долларов, которые есть для поддержания курса? или есть еще?
Сможет, цб потеряет только часть резервов. Они с 2014 озаботились этим.
Это значит что ресурс центробанка по сдерживанию курса рубля сильно снизится, если не ошибаюсь останется примерно 30-50 процентов (рубли и золото, а долларам и евро пиздец)
ресурс снизится или у него вообще его больше нет?
Я слышал, что в данном случае она настанет только тем, кто из богатых имеет возможность выезда в ЕС.
В том же пакете: "Программу получения гражданства за инвестиции отменят"
Вот это интересно. Как у них хранятся ЗВР? Если в Европе, то они не смогут поддержать штаны рублю, только что ставку взвинтят под 20%
В ад нахуй
Эта гифка стабильно раз в год выстреливает
Аналогично
Девочки тоже не спят так-то
а заниматься любовью?
печально, а я чет умер, срался с ватой на дтф пол вечера, я не понимаю что у них в башке, кто объяснит?
там щас оч сильная активность ботов, наверное власть понимает что народ не так уж и сильно обрадовался войне, вот и врубили на максимум ботофермы, они ещё и по основным тв отменили развлекательные шоу, чтоб 24/7 промывать мозги
Стыдно быть русским, становится даже соромно розмовляти російською.
Соглы, давно хочу мову выучить, теперь точно начинать пора
Экономика-хуяномика, деду это все не интересно уже давно
Ты чо, это ж циферки, сложна...
к нему думаю сейчас все дружбаны-олигархи и экономический блок в полном составе придут с вопросом типа WTF?
Кайфуха, вырубайте все нахуй банки нам
как спят пацаны:
как спит Артем Мазанов:
😪 не могли до рабочей недели подождать
Это сильный удар по этим банкам. Но для массы населения - непонятный звон где-то вдалеке.
Ахах лол непонятный звон? Был у тебя миллион рублей на счету в понедельник он станет 300к, хлеб будет по 200рублей продаваться.
Закончиться блять ВСЁ.
Надеюсь хоть сейчас ватники поймут что наделали
Ну, по крайне мере, пк собрать я успел
Скачивай игоры
Иран говорит Росии – теперь ты сифа!
Блять, вот это прям многоходовочка. Всех нахуй переиграл, весь мир, как по нотам! Ору с надвигающегося пиздеца.
у сбера вроде лайтовые санкции, даже гугл пей пока работает
Можно список банков?
У меня вопрос товарищи, я зарплатный клиент открытия. Мне что уже можно/нужно бежать бабки с карты?
Не думаю. Открытию, конечно, не поздоровится, но государство как всегда зачерпнет бабла из бюджета, чтобы его спасти. Всем станет похуже жить, но это как всегда спишут на Байдена и нарконацихохлов.
Сегодня/завтра дефолт жахнет и толку от твоих фантиков снятых?
Валюта если есть, то точно лучше в частный банк. Ну и для обычных платежей можно завести и с зарплатного переводить. Но если ты в частной конторе работаешь, то вам может зарплатный проект переведут в другой банк.
все у тебя будет ок, цб зальет все ликвидностью в случае чего, что ты снимешь наличку, что оставишь ее в банке, разницы нет. рубли все равно обесценятся, если нет цели конвертировать их в что-то то сиди на жопе ровно. если доллары или евро, снимай срочно.
ТАК КАКИЕ БАНКИ ТО БЛЯТЬ?!
Самое смешное, что многие откровенно радуются тому что нам что то запретят или ограничат. Типа ограничат интернет будем больше воздухом дышать. Это мне напоминает какой то мазохизм.
Ну не жили богато, как говорится. Интересно, сколько хуйни мы будем терпеть пока вилы не возьмем.
Меня сейчас больше всего интересует , будет ли с нами Китай , в плане торговли
Экономисты есть? чем грозит?
Ну в принципе правильно. Не всю страну, а отдельные банки, как с Ираном было
Бордерлэндс на загрузке ;)
Подключится мафия 😎деньги всегда дорогу найдут
Россия будет и должна быть в изоляции от всего цивилизованного мира.
Агрессор не может сосуществовать с демократическими странами, железный занавес, ограничения связей с внешним миром, лишение возможностей и благ.
Это справедливо и оправдано, более того для русского ваньки это не страшно.
Блины на лопате будут, бояру нальют, а по телевизору царь расскажет как правильно жить и думать.
Только делайте это пожалуйста вдали от нас под медным тазом в своем упоротом мире кривых зеркал.
Как думаете, к утру интернет ещё будет?
Какие там банки в списке?
«Прогресс невозможен в условиях войны».
Нет ни одного украинца который бы осудил Зеленского или Украину. Ни одного. Все, что пропагандоны из Кремля смогли нарыть это одно какое то видео из под Харькова где якобы приветствовали танковую колону
Объясняют они это конечно же тем что якобы украинцы до смерти боятся нациков и молчат. Но правда в том что Путину удалось то что за 30 лет не удалось ни Кучме, ни Кравчуку, ни Порошенко, ни даже Зеленскому: обьединить Украину.
Теперь — на фоне активности во время войны России с Украиной.
Блять, ребята, столько интересных статей я готовил для TJ - хотел вам рассказать за то как ахуенно бразильское джиуджитсу изменило мою жизнь, как ахуенно ходить к психотерапевту, готовил статью о том как врут с помощью статистики, как я 6 лет реставрировал машину. А теперь собираюсь в добровольцы, благо своих всех отвёз в безопасность - можно…