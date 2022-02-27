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Новости
Артём Мазанов

Западные страны договорились отключить от SWIFT российские банки, попавшие под санкции Статьи редакции

ЕС также заморозит активы Центробанка России.

217 217 комментариев
14 525 просмотров

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Франция, Канада, Италия, Великобритания, Европейская комиссия и Германия договорились отключить от SWIFT несколько российских банков.

Правительство Германии уточнило, что от SWIFT отключат банки, против которые ранее ввели санкции. Список банков не приводится, но западные страны ранее ввели санкции против «Открытия», Промсвязьбанка, ВТБ, Новикомбанка и Совкомбанка. С этими банками уже не работают сервисы Apple Pay и Google Pay.

Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность

правительство Германии

При необходимости от системы отключат и другие банки. «Это эффективно заблокирует российский экспорт и импорт — банки не смогут осуществлять международные операции», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Ursula von der Leyen @vonderleyen
First, we commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT.

It will stop them from operating worldwide and effectively block Russian exports and imports.

ЕС также заморозит активы Центробанка РФ и активы российских бизнесменов. По словам представителя правительства ФРГ, западные страны «решили еще больше ограничить возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок».

Ursula von der Leyen @vonderleyen
Second, we will paralyse the assets of Russia’s central bank.
 
This will freeze its transactions.
 
And it will make it impossible for the Central Bank to liquidate its assets.

США, ЕС, Британия и Канада также договорились ограничить систему «золотых паспортов» для россиян. «Будет положен конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство», — заявил представитель правительства ФРГ.

В совместном заявлении стран говорится, что они «полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и наших экономик».

Страны также анонсировали запуск «трансатлантической рабочей группы», которая займётся организацией введения санкций. «В рамках этой меры мы намерены ввести санкции и другие дополнительные финансовые и принудительные меры против российских чиновников и элит, близких к российскому правительству, а также их семей и пособников, чтобы выявить и заморозить их активы в наших юрисдикциях», — говорится в заявлении.

Разборы
vc.ru
Что такое SWIFT и что будет, если Россию от него отключат: коротко Статьи редакции

Очень много разговоров о технологии SWIFT, наткнулся на тред в твиттере как раз на эту тему и вольно его перевел.

#новости #войнасукраиной

217 217 комментариев
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217 комментариев
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Unknown Unknown

Путин разрушил все за три дня! Он объявил войну России в том числе!

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176
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Unknown Unknown

БЛЯТЬ! Да хватит это терпеть! ВАМ НУЖНО ПРИГЛАШЕНИЕ ЧТОБЫ КУДА-ТО ВЫЙТИ В ТАКОЙ-ТО ЧАС!?

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51
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Unknown Unknown

Меня сейчас всего трясёт…

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32
18 комментариев
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Зелёный Мох

Завтра в 14:00 у Кремля

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7
2 комментария
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Нормальный Паша
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0
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Denis Yefimov

Ещё проебали 643 млрд. долларов просто так. Просто проебали.

Ради чего? А хуй его знает.

И солдат проебали, и технику проебали, и деньги проебали. Красавчик, Путин, продолжай дальше :)

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27
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Mark Miheev

Зато в историю войдёт, как он и хотел

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4
4 комментария
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Mark Miheev

Он всему миру объявил войну

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8
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Daffy Duck

Главная проблема страны, что даже если нам инет выключат, будут ссать в рот, все будут сидеть дома и говорить: байден пидор

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94
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Президентский череп

Это классика, еще и будут подвякивать, мол, "нахуй он нам ваш инторнет и ютуб не нужон, на завод пиздуйте"

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37
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Президентский череп

Чё-то я сильно подозреваю, что в ответ на такое решение начнётся национализация российских активов иностранных компаний

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7
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Автономный клуб

Пока работает зомбоящик - даже пустой холодильник не будет помехой.

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30
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Денис Сенькин

Надо сделать так чтоб пришлось продать зомбоящик

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3
3 комментария
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Процессуальный украинец

зомбойщик работает примерно на 100% на импортном оборудовании, думаю телесеть достаточно быстро начнет деградировать

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1
1 комментарий
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XTheme

ну тут хз, все таки святым излучением сыт не будешь

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0
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Denis Yefimov

Я вот ради эксперимента сегодня ровно 20 минут читал РТ и комментарии.

Я взял телефон и засёк.

Я когда выключил браузер, у меня ощущение было, что меня в мозг выебали, вот серьёзно. Там такой сюрреалистичный маня-мирок, что реально можно кукухой уехать, если это на регулярочке читать.

Основные тезисы:

— латыши фашисты;
— литовцы фашисты;
— эстонцы просто биомусор;
— австралийцы под гнётом англосаксов;
— после Украины пойдём на ляхов, напомним им 1939;
— Берлин вообще исторически наша земля;
— русские солдаты уже в Киеве строят новый пропутинский режим;
— Байден пидорас;
— Владимир Путин молодец, политик, лидер, ну ты понял.

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20
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Тбилисский сверчок

Ну посмотри теперь ИХ телевидение, там все наоборот

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–7
1 комментарий
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Сергей Панфилов

Это да. Санкции наоборот помогут и сплотят вату ((

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6
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Mark Miheev

У нас антитела с девяностых выработались. (У половины населения)

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2
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Автономный клуб

Ну что, россияне, живые позавидуют мёртвым.

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77
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Петр Романов

Тинькофф:

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69
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Симпатичный дебаркадер

Олег кстати банк вообще на Кипре зарегистрировал. Знает в какой стране и с какими пидорасами работает

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14
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Mister Dundie

Тиньков походу каждый вечер открывает новую бутылку шампанского.

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35
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Forest
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45
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Королевский Данила

Пустую бутылку пусть нам в Украину отдают, мы коктейли Молотова делать будем

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5
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Ilya Grigöryev

Ты хоть школу закончил? Коктейльщик

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–6
2 комментария
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Фундаментальный Денис

И все предыдущие удивительным образом до сих пор вмещаются

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5
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Человеческий цвет

Да, он в ближайшие месяцы на коне будет.

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1
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Chikk

Дни. Может недели. :)

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0
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Хенрик Квинто

Тока валюты в жёлтых банкоматах тоже нет. А так конечно кросавчег. Без иронии, гайс.

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1
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Artyom Cheprasov

"ЕС также заморозит активы Центробанка России"

Скажите, нам пизда или еще нет??

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27
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Закомплексованная Душа

ЦБ не сможет продавать валюту и тем самым поддерживать курс

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30
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испанский смех

подавать к столу?

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1
1 комментарий
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Artyom Cheprasov

это те 600 с лишним млрд долларов, которые есть для поддержания курса? или есть еще?

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1
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Михаил Желтухин

Сможет, цб потеряет только часть резервов. Они с 2014 озаботились этим.

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–1
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Химический шар

-жвачка по рублю есть?
-да
-а сколько стоит?
-10р
-дайте одну, сколько с меня?
-50р
-вот вам 100 рублей
-тут не хватает

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21
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радиоприёмник

Это значит что ресурс центробанка по сдерживанию курса рубля сильно снизится, если не ошибаюсь останется примерно 30-50 процентов (рубли и золото, а долларам и евро пиздец)

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9
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Artyom Cheprasov

ресурс снизится или у него вообще его больше нет?

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0
1 комментарий
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Котан Котаныч
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4
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Ykрoпiнeц пo-киiвски

Я слышал, что в данном случае она настанет только тем, кто из богатых имеет возможность выезда в ЕС.

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3
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Quiz

В том же пакете: "Программу получения гражданства за инвестиции отменят"

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1
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Сергей Панфилов

Вот это интересно. Как у них хранятся ЗВР? Если в Европе, то они не смогут поддержать штаны рублю, только что ставку взвинтят под 20%

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2
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Роман Пшеничный
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0
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Крепкий стоячок

В ад нахуй

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33
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Человеческий цвет
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28
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LuiQuao

Эта гифка стабильно раз в год выстреливает

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4
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Человеческий цвет

Она прям хороша.

Квинтэссенция.

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0
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Сергей Звезда
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25
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Екатерина Кузнецова

Аналогично

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4
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Алый спрей

я уже не могу, спать хочется

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18
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Земной франт

спать это для девочек

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15
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Алый спрей

не, брат, я уже три дня по четыре часа сплю и то с перерывами (не жалуюсь)

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20
2 комментария
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WED CR.ST.

Девочки тоже не спят так-то

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4
2 комментария
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испанский смех

а заниматься любовью?

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4
2 комментария
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Какой то чел из интернета

печально, а я чет умер, срался с ватой на дтф пол вечера, я не понимаю что у них в башке, кто объяснит?

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10
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ильнур ихсанов

там щас оч сильная активность ботов, наверное власть понимает что народ не так уж и сильно обрадовался войне, вот и врубили на максимум ботофермы, они ещё и по основным тв отменили развлекательные шоу, чтоб 24/7 промывать мозги

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12
5 комментариев
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Одетый супер_стар

ёбаный дед

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13
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Жаркий шмель

не успеваю читать этот пиздец

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13
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Роман Готовко
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13
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Mikhail

Стыдно быть русским, становится даже соромно розмовляти російською.

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2
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НикакойвойнысУкраиной

Соглы, давно хочу мову выучить, теперь точно начинать пора

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6
3 комментария
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Yaroslav Yaroslav

Экономика-хуяномика, деду это все не интересно уже давно

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9
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Mister Dundie

Ты чо, это ж циферки, сложна...

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1
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Artyom Cheprasov

к нему думаю сейчас все дружбаны-олигархи и экономический блок в полном составе придут с вопросом типа WTF?

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0
3 комментария
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НикакойвойнысУкраиной

Кайфуха, вырубайте все нахуй банки нам

https://www.youtube.com/watch?v=A-FPAGTuFJg

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9
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Андрей Апанасик
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9
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испанский смех

как спят пацаны:
как спит Артем Мазанов:

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5
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Автономный клуб

как спит Урсула фон дер Ляйен:

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3
2 комментария
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Артём Мазанов

😪 не могли до рабочей недели подождать

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1
1 комментарий
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Человеческий цвет

Ух, бля.

Вот это хорошо прям.

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5
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Александр Турчин

Это сильный удар по этим банкам. Но для массы населения - непонятный звон где-то вдалеке.

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Sun City

Ахах лол непонятный звон? Был у тебя миллион рублей на счету в понедельник он станет 300к, хлеб будет по 200рублей продаваться.
Закончиться блять ВСЁ.
Надеюсь хоть сейчас ватники поймут что наделали

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3
1 комментарий
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Человеческий цвет

Там уже чебурсвифт говорят запилили или запилят скоро.

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1
1 комментарий
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rotten pepperoni

Ну, по крайне мере, пк собрать я успел

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5
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AttentiveMilk

Скачивай игоры

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2 комментария
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Alex Blake

Иран говорит Росии – теперь ты сифа!

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5
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Alex Jake

Блять, вот это прям многоходовочка. Всех нахуй переиграл, весь мир, как по нотам! Ору с надвигающегося пиздеца.

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5
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Президентский череп

Хотелось бы, чтобы все банки, но учитывая, что в списке санционников - сбер, тоже неплохо.

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2
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Антигравитационный торт

у сбера вроде лайтовые санкции, даже гугл пей пока работает

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1
11 комментариев
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AttentiveMilk

Можно список банков?

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0
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Yaroslav Yaroslav

https://www.banki.ru/banks/

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6
4 комментария
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Vladislav

У меня вопрос товарищи, я зарплатный клиент открытия. Мне что уже можно/нужно бежать бабки с карты?

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Александр Турчин

Не думаю. Открытию, конечно, не поздоровится, но государство как всегда зачерпнет бабла из бюджета, чтобы его спасти. Всем станет похуже жить, но это как всегда спишут на Байдена и нарконацихохлов.

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2
3 комментария
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Alex Shokhin

Сегодня/завтра дефолт жахнет и толку от твоих фантиков снятых?

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0
3 комментария
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Михаил Желтухин

Валюта если есть, то точно лучше в частный банк. Ну и для обычных платежей можно завести и с зарплатного переводить. Но если ты в частной конторе работаешь, то вам может зарплатный проект переведут в другой банк.

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0
4 комментария
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Тетропак Молокоев

все у тебя будет ок, цб зальет все ликвидностью в случае чего, что ты снимешь наличку, что оставишь ее в банке, разницы нет. рубли все равно обесценятся, если нет цели конвертировать их в что-то то сиди на жопе ровно. если доллары или евро, снимай срочно.

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0
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испанский смех

ТАК КАКИЕ БАНКИ ТО БЛЯТЬ?!

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2
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Человеческий цвет

Открытие, Новиком, Совкомбанк, ВТБ.

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6 комментариев
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Vitalio_87

Самое смешное, что многие откровенно радуются тому что нам что то запретят или ограничат. Типа ограничат интернет будем больше воздухом дышать. Это мне напоминает какой то мазохизм.

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1
3 комментария
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Фундаментальный Денис

Кто со мной снимать гей порно для индусов? Оплата в usd!

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2
2 комментария
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Автономный клуб

Урсула фон дер Ляйен: «во 1) хуле ты мне сделаешь вовторых пошел нахуй втетьих 3)что ты мне сделаешь, я в другом городе за мат извени».

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2
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Dizzy Dizz

Ну не жили богато, как говорится. Интересно, сколько хуйни мы будем терпеть пока вилы не возьмем.

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2
3 комментария
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Еленка

Меня сейчас больше всего интересует , будет ли с нами Китай , в плане торговли

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0
12 комментариев
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Вадимка

Экономисты есть? чем грозит?

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1
5 комментариев
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Сергей Панфилов

Ну в принципе правильно. Не всю страну, а отдельные банки, как с Ираном было

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1
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Валера Платов

Бордерлэндс на загрузке ;)

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1
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Руслан Блохин

Подключится мафия 😎деньги всегда дорогу найдут

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Денис Онищенко

Россия будет и должна быть в изоляции от всего цивилизованного мира.
Агрессор не может сосуществовать с демократическими странами, железный занавес, ограничения связей с внешним миром, лишение возможностей и благ.
Это справедливо и оправдано, более того для русского ваньки это не страшно.
Блины на лопате будут, бояру нальют, а по телевизору царь расскажет как правильно жить и думать.

Только делайте это пожалуйста вдали от нас под медным тазом в своем упоротом мире кривых зеркал.

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0
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Дмитрий Шубкин

Как думаете, к утру интернет ещё будет?

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0
1 комментарий
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ＫＩＢØＵＮＥ

Какие там банки в списке?

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0
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Ещё 3 комментария
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Читать все 217 комментариев
Новости
vc.ru
Сотрудники ИТ-отрасли опубликовали открытое письмо против войны России с Украиной — его подписало больше тысячи человек Статьи редакции

«Прогресс невозможен в условиях войны».

223 223 комментария
479
Офтоп
Публичный корабль
А вы заметили?

Нет ни одного украинца который бы осудил Зеленского или Украину. Ни одного. Все, что пропагандоны из Кремля смогли нарыть это одно какое то видео из под Харькова где якобы приветствовали танковую колону

Объясняют они это конечно же тем что якобы украинцы до смерти боятся нациков и молчат. Но правда в том что Путину удалось то что за 30 лет не удалось ни Кучме, ни Кравчуку, ни Порошенко, ни даже Зеленскому: обьединить Украину.

41 41 комментарий
106
Разборы
Публичный корабль
Эффект социального давления, теория игр и РКН: почему на самом деле нет протестов

Небольшой околонаучный разбор на тему почему, на самом деле, нет протестной активности, что с этим можно сделать, и почему решения о блокировке иностранных ресурсов могут сыграть только на пользу ситуации.

Классическая иллюстрация
30 30 комментариев
200
Офтоп
Михаил Подивилов

После одиночного пикета у здания Администрации президента меня обвиняют в нарушении ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ за то, что я потребовал от Путина прекращения войны с Украиной. Почитайте, позлитесь.

42 42 комментария
79
Новости
Сергей Звезда
Инстаграм заблокировал новый аккаунт Рамзана Кадырова. У него было больше девяти миллионов подписчиков Статьи редакции

Теперь — на фоне активности во время войны России с Украиной.

76 76 комментариев
210
Соседа собака

Я русский и меня тошнит от того, что мое правительство сейчас творит на Украине. Путин иди на хуй, эшники идите на хуй, менты тоже на хуй идите. Мне страшно, но на сделку с совестью я не пойду. Я Михайлов Анатолий, гражданин Российской Федерации, против войны на Украине.

59 59 комментариев
220
Komatsu D335A

Зеленскому предложили эвакуацию, но, к сожалению, не смогли найти вертолет способный поднять в воздух его яйца.

12 12 комментариев
272
Komatsu D335A

Блять, ребята, столько интересных статей я готовил для TJ - хотел вам рассказать за то как ахуенно бразильское джиуджитсу изменило мою жизнь, как ахуенно ходить к психотерапевту, готовил статью о том как врут с помощью статистики, как я 6 лет реставрировал машину. А теперь собираюсь в добровольцы, благо своих всех отвёз в безопасность - можно…

39 39 комментариев
90
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