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Новости
Екатерина Кузнецова

Google запретил RT и другим российским госканалам монетизировать контент в ютубе и поисковике Статьи редакции

Часть государственных ютуб-каналов из «списка Google» не будут транслировать на Украине, а другие будут реже попадать в рекомендации.

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YouTube приостанавливает возможность монетизации «ряда каналов» из-за «чрезвычайных обстоятельств», заявили в Google (ему принадлежит YouTube). Неизвестно, кто ещё, кроме Russia Today, лишится возможности зарабатывать на рекламе. В Google отметили, что среди них несколько российских каналов, связанных с недавними санкциями, например, со стороны Европейского Союза.

Часть ютуб-каналов из «списка Google» не будут транслироваться на Украине из-за «запроса правительства», а те, что останутся, будут реже попадать в рекомендации, заявил Reuters представителя сервиса Фаршад Шадлу.

Российские государственные СМИ из списка также не смогут использовать рекламные возможности сервиса на своих сайтах. Кроме того, им запретят покупать рекламу через Google Tools или размещать её в поисковике и Gmail.

Такое решение компания приняла на фоне войны России с Украиной после того, как Facebook запретил монетизацию контента государственных СМИ на своих платформах.

О блокировке госканалов на YouTube 26 февраля попросил министр цифровой информации Украины Михаил Фёдоров. «Если они боятся говорить правду, значит, мы должны остановить этот поток ядовитой лжи», — отметил вице-премьер.

Mykhailo Fedorov @FedorovMykhailo
We intend to help Russians and the world to know the truth. I’ve contacted @YouTube to block the propagandist Russian channels — such as Russia 24, TASS, RIA Novosti. If they are afraid of speaking the truth, so we should stop this flow of poisonous lies.

Журналист издания Politico Марк Скотт отметил в твиттере, что пока неясно, какие каналы лишатся монетизации и остановит ли это распространение контента, так как вряд ли они много зарабатывают на рекламе сервиса. Также Скотт заметил, что реклама на ютуб-канале «Спас» продолжает работать. Перед репортажем с интервью главы самопровозглашённого ЛНР Дениса Пушилина сервис показал рекламу косметики.

Mark Scott @markscott82
@YouTube What more Russian state media running w/ ads on YouTube? Ok, why not. Here’s a skin care ad (Google, your profile on me is way off) running before clip of Denis Pushilin on Spas’ YouTube channel (w/ ties to Russian Orthodox Church)

#youtube #google #войнасукраиной #интернет #соцсети #новости

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17 комментариев
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Doctor Deadman

Давно пора. А то негоже этим каналам получать иностранное финансирование. Они же не иноагенты.

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31
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Alexander

кстати, неплохо было бы со стороны Ютюба обязать эти помойки на треть экрана маркировать "ЭТО СМИ СОДЕРЖИТСЯ НА ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ". чтобы у последнего быстрей пришло понимание на что тратятся его бабки

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1
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Будут получать ещё больше твоих налогов, значит

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0
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Образовательный звук

они неплохо из карманов россиян монетизируются

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14
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Иван Шушленов

А слабо исключить кремлевское сми из поисковой выдачи?

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12
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Michel Gorškov

Может, это будет следующий этап. Либо же с соответствующей маркировкой.

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3
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Тогда их самих исключат из выдачи Рунета

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0
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Транс либертарианец

Ну все, пока ютуб

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6
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Иван Шушленов

Я уже скачал оттуда всё, что нужно.

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mt

Ух, как мощно. Гугль прям в самое сердце попал - RT не будет транслироваться на Украине, а вот в других странах, видимо, эта помойка будет продолжать нести свой благостный аромат.
Лишение монетизации вообще удар ниже пояса, учитывая что он и так из бюджета финансируется.

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6
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Vitaly Tokin

Ничего страшного, даже глазом не моргнут - откусим ещё от образования и здравоохранения для боброедов

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2
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Hooligan

Неплохо

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Vitaly Tokin

Кстати, только час назад ютубчик в рекомах выдал мне трансляцию первого канала.

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Недоперепил

Да весь Ютуб забит Россией 24, первый, НТВ, звезда и РТ. Я их не смотрю, но рекомендации настойчиво предлагают поесть с лопаты пропаганды.

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namesJensen

Ждём ответных санкций в виде блокировки ютьюба через 3... 2...

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Ахалай Махалай

Нельзя ограничивать, уйдут на rutube там альтернативы не будет

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Виктор Данилов

3000

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Новости
Ольга Щербинина
«Будьте Беларусью, а не Россией»: Зеленский обратился к белорусам и высказался по поводу места переговоров Статьи редакции

Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.

57 57 комментариев
175
Офтоп
Чё Почём
Спасибо тебе лично

Понимаю что очень банально, но чувствую искреннюю благодарность к каждому из вас, поэтому и решил это написать. Спасибо что сайт с новостями хуями и мемчиками превратился в самый адекватный ресурс на русскоязычном пространстве. Спасибо за то что весь тж массово ограничивает свободу слова на ресурсе с помощью кнопки "пожаловаться" Это и твоя…

58 58 комментариев
234
Мнения
Никита
Прошу проверить действия Президента РФ на предмет совершения преступления, предусмотренного статьёй 353 УК РФ

Такое обращение я отправил в электронную приёмную Следственного Комитета РФ. Вот его полный текст:

73 73 комментария
440
Twitter
Игорь Глебов @GlebovIg
Используя высокоточное оружие в Украине , Путин поразил такие цели как : Авиаперевозки РФ по миру, дипломатические отношения ,систему SWIFT , членство РФ в Совете Европы , банковский сектор , бабло корешей , СП-2, рубль .
17 17 комментариев
181
Komatsu D335A

У меня закончились шутки про яйца украинцев.

14 14 комментариев
35
Twitter
Ярослав Конвей @YaroslavConway
Зеленский буквально сейчас стал отцом нации. Пока Путин ссыкливо сидит в бункере на -20 этаже и встречает министров на расстоянии 50 метров, Зе остается в эпицентре войны со своим народом.

За 3 дня стало понятно, кто из клоуна стал героем, а кто из президента - клоуном
20 20 комментариев
179
Соседа собака

Я русский и меня тошнит от того, что мое правительство сейчас творит на Украине. Путин иди на хуй, эшники идите на хуй, менты тоже на хуй идите. Мне страшно, но на сделку с совестью я не пойду. Я Михайлов Анатолий, гражданин Российской Федерации, против войны на Украине.

82 82 комментария
433
Лёха

Долго для себя искал каких-то причин, чтобы уйти из гос. службы. Все всегда пугали отсутствием перспектив, стабильности и нормальной ЗП. После случая с Украиной, как-то стало и немного страшно и в тоже время воодушевлено. Подумал: живём один раз, так чего бы не рискнуть? Уже подал рапорт на увольнение. Хочу остаться свободным человеком, которого…

28 28 комментариев
133
Офтоп
Внимательный огонь

Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.

Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…

20 20 комментариев
65
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