Google запретил RT и другим российским госканалам монетизировать контент в ютубе и поисковике Статьи редакции
Часть государственных ютуб-каналов из «списка Google» не будут транслировать на Украине, а другие будут реже попадать в рекомендации.
YouTube приостанавливает возможность монетизации «ряда каналов» из-за «чрезвычайных обстоятельств», заявили в Google (ему принадлежит YouTube). Неизвестно, кто ещё, кроме Russia Today, лишится возможности зарабатывать на рекламе. В Google отметили, что среди них несколько российских каналов, связанных с недавними санкциями, например, со стороны Европейского Союза.
Часть ютуб-каналов из «списка Google» не будут транслироваться на Украине из-за «запроса правительства», а те, что останутся, будут реже попадать в рекомендации, заявил Reuters представителя сервиса Фаршад Шадлу.
Российские государственные СМИ из списка также не смогут использовать рекламные возможности сервиса на своих сайтах. Кроме того, им запретят покупать рекламу через Google Tools или размещать её в поисковике и Gmail.
О блокировке госканалов на YouTube 26 февраля попросил министр цифровой информации Украины Михаил Фёдоров. «Если они боятся говорить правду, значит, мы должны остановить этот поток ядовитой лжи», — отметил вице-премьер.
Журналист издания Politico Марк Скотт отметил в твиттере, что пока неясно, какие каналы лишатся монетизации и остановит ли это распространение контента, так как вряд ли они много зарабатывают на рекламе сервиса. Также Скотт заметил, что реклама на ютуб-канале «Спас» продолжает работать. Перед репортажем с интервью главы самопровозглашённого ЛНР Дениса Пушилина сервис показал рекламу косметики.
Давно пора. А то негоже этим каналам получать иностранное финансирование. Они же не иноагенты.
кстати, неплохо было бы со стороны Ютюба обязать эти помойки на треть экрана маркировать "ЭТО СМИ СОДЕРЖИТСЯ НА ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ". чтобы у последнего быстрей пришло понимание на что тратятся его бабки
Будут получать ещё больше твоих налогов, значит
А слабо исключить кремлевское сми из поисковой выдачи?
Может, это будет следующий этап. Либо же с соответствующей маркировкой.
Тогда их самих исключат из выдачи Рунета
Ну все, пока ютуб
Я уже скачал оттуда всё, что нужно.
Ух, как мощно. Гугль прям в самое сердце попал - RT не будет транслироваться на Украине, а вот в других странах, видимо, эта помойка будет продолжать нести свой благостный аромат.
Лишение монетизации вообще удар ниже пояса, учитывая что он и так из бюджета финансируется.
Ничего страшного, даже глазом не моргнут - откусим ещё от образования и здравоохранения для боброедов
Неплохо
Кстати, только час назад ютубчик в рекомах выдал мне трансляцию первого канала.
Да весь Ютуб забит Россией 24, первый, НТВ, звезда и РТ. Я их не смотрю, но рекомендации настойчиво предлагают поесть с лопаты пропаганды.
Ждём ответных санкций в виде блокировки ютьюба через 3... 2...
Нельзя ограничивать, уйдут на rutube там альтернативы не будет
3000
Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.
Понимаю что очень банально, но чувствую искреннюю благодарность к каждому из вас, поэтому и решил это написать. Спасибо что сайт с новостями хуями и мемчиками превратился в самый адекватный ресурс на русскоязычном пространстве. Спасибо за то что весь тж массово ограничивает свободу слова на ресурсе с помощью кнопки "пожаловаться" Это и твоя…
Такое обращение я отправил в электронную приёмную Следственного Комитета РФ. Вот его полный текст:
Долго для себя искал каких-то причин, чтобы уйти из гос. службы. Все всегда пугали отсутствием перспектив, стабильности и нормальной ЗП. После случая с Украиной, как-то стало и немного страшно и в тоже время воодушевлено. Подумал: живём один раз, так чего бы не рискнуть? Уже подал рапорт на увольнение. Хочу остаться свободным человеком, которого…
Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.
Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…