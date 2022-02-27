Часть государственных ютуб-каналов из «списка Google» не будут транслировать на Украине, а другие будут реже попадать в рекомендации.

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YouTube приостанавливает возможность монетизации «ряда каналов» из-за «чрезвычайных обстоятельств», заявили в Google (ему принадлежит YouTube). Неизвестно, кто ещё, кроме Russia Today, лишится возможности зарабатывать на рекламе. В Google отметили, что среди них несколько российских каналов, связанных с недавними санкциями, например, со стороны Европейского Союза.

Часть ютуб-каналов из «списка Google» не будут транслироваться на Украине из-за «запроса правительства», а те, что останутся, будут реже попадать в рекомендации, заявил Reuters представителя сервиса Фаршад Шадлу.

Российские государственные СМИ из списка также не смогут использовать рекламные возможности сервиса на своих сайтах. Кроме того, им запретят покупать рекламу через Google Tools или размещать её в поисковике и Gmail.

Такое решение компания приняла на фоне войны России с Украиной после того, как Facebook запретил монетизацию контента государственных СМИ на своих платформах.

О блокировке госканалов на YouTube 26 февраля попросил министр цифровой информации Украины Михаил Фёдоров. «Если они боятся говорить правду, значит, мы должны остановить этот поток ядовитой лжи», — отметил вице-премьер.

Mykhailo Fedorov @FedorovMykhailo We intend to help Russians and the world to know the truth. I’ve contacted @YouTube to block the propagandist Russian channels — such as Russia 24, TASS, RIA Novosti. If they are afraid of speaking the truth, so we should stop this flow of poisonous lies.

Журналист издания Politico Марк Скотт отметил в твиттере, что пока неясно, какие каналы лишатся монетизации и остановит ли это распространение контента, так как вряд ли они много зарабатывают на рекламе сервиса. Также Скотт заметил, что реклама на ютуб-канале «Спас» продолжает работать. Перед репортажем с интервью главы самопровозглашённого ЛНР Дениса Пушилина сервис показал рекламу косметики.