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Ольга Щербинина

«Будьте Беларусью, а не Россией»: Зеленский обратился к белорусам и высказался по поводу места переговоров Статьи редакции

Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласен на переговоры с Россией в Белоруссии из-за участия этой страны в российском вторжении. Президент отметил, что готов к диалогу на других площадках. «В стране, с территории которой не летят ракеты», — заявил Зеленский.

По его словам, Украина предложила России провести переговоры в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле, Баку. «Мы хотим мира, мы хотим встречаться», — заявил он.

Эти мои слова будут обращены к гражданам Беларуси. Сегодня вас всех зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме. Это могло бы выглядеть как обычный политический процесс, но сейчас уже точно не может быть ничего обычного.

Сейчас принимаются решения совершенно другого уровня. Минувшая ночь в Украине была жестокой. Снова обстрелы, снова бомбардировки жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. <...> Они воюют против всех. Они против всего живого. <...>
Васильков, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков и многие другие города Украины выживают в таких условиях, в которых в последний раз были на нашей и на вашей земле во время Второй мировой войны. Но на войне, которая идёт сейчас, вы с нами не на одной стороне <...>

Вы решаете, кто вы. Вы решаете, кем быть. Как вы будете смотреть в глаза своим детям? Как вы будете смотреть в глаза друг другу? Своим соседям? А мы — ваши соседи!
Будьте Беларусью, а не Россией. Этот выбор вы делаете именно сейчас. <...>

Сейчас много новостей о возможных переговоров Украины и России, которые могут закончить эту войну и вернуть мир всем нам. И в них часто упоминают вашу столицу — Минск — как площадку для этих переговоров, площадку, которую выбирали не мы. И на самом деле не вы. А выбрало руководство России. И снова сейчас предложение встретиться у вас.

Четыре дня назад именно с белорусской территории пошли крылатые ракеты. Самолёты. Вертолёты. Техника. Били по нашим домам. <...>

Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, в вашем городе. Когда вы были нейтральны, мы говорили в Минске. <...>
Площадкой могут быть другие города для встречи. Конечно же, мы хотим мира. Мы хотим встречаться.

Мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне. Да и любой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты.

Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну. Искренне желаю Беларуси стать той самой доброй, безопасной Беларусью, которую все видели ещё не так давно.

Владимир Зеленский
президент Украины

Российская делегация прибыла в белорусский Гомель и выразила готовность начать переговоры с представителями Украины. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

#новости #зеленский #войнасукраиной

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Уважаемый нос

Зеленский ♥️

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Уважаемый нос

Теперь представьте, что было бы с бункерным, если бы войска США были на окраине Москвы. Он бы деру дал куда подальше, сверкая пятками, в отличие от Зеленского

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30
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Образовательный звук

крысы они такие, да

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IvanDurov

На ядерную кнопку нажмёт. У него близких толком нету, сам уже старый - никого не жалко.

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DrinK Smoke

Не работает это так. Там достаточно длинная цепочка людей принимающих решение о запуске ракеты с ядерной боеголовкой и у них то близкие и семьи могут быть.

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Bruce Wayne

как же он достойно себя ведет
где наш плешивый трус ? сидит под землей и ждет сводок ? что то это напоминает, надеюсь история повторится

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50
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Образовательный звук

Победы Украине! Поражения Российским войскам.

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27
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ToshuK

Красавчик!

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18
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Astya Astya

💙💛 Нас не зламати!!!💙💛

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15
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Добро и позитив

Заслуженный шейминг(

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5
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Илья Геркус

Упертость этого клоуна еще больше жизней утащат, хоть не долго ему осталось.

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–40
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Даниил Губанов

убогое 15 рублевое, пошло нахуй

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8
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Илья Геркус

А что за 15 гривенные бойцы на нашем TJ делают, просто секту здесь организовали, скоро вас здесь зачистят.

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–6
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Мистер Блондин

Зааааааакрой рооооот

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0
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Антон Лисин

Пусть расскажет в какой стране отсиживается

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–62
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Образовательный звук

поведай нам эти тайны, давай

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9
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Виктор Бельский

Откуда он знает, в какой стране Путин? Ему в Киеве забот хватает

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5
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Александр Авдеев

ммм... от таких сообщений злость на окупантов растет и растет

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0
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ToshuK

Еще и минуснул мой коммент, падла!

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–1
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Святий Миколай

Как же я надеюсь что белорусы выйдут на улицы и закончат то, что начали в 2020

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2
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Агафон Агафонов

За убитых ты в ответе

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–27
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Леонидъ Андреевъ

На проекте с 27 фев 2022

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4
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Максим Шишлов

Он уходит, а ему вдогонку:
https://youtu.be/w1XXwvIGNCI

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0
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Владимир Чуркин

А может нейтральную страну не из СНГ выбирать и уже договариваться начать? Уверенность - хорошо, но люди гибнут каждый день.

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1
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Egor K

Очень странное обращение, учитывая кто у власти в Беларуси

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1
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German Times

Не, логично же. Сейчас в России будет тяжело и Пыня не сможет давать огромные кредиты Беларуси, теперь же или Беларусь идет в ногу с цивилизованным миром, или остается у разбитого корыта вместе с Россией.

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Саша

Значит не припекло. Тянет аремя.

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Космический Кабачок

«Снова обстрелы, снова бомбардировки жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. <...> Они воюют против всех. Они против всего живого. <...>»

- скажите зачем было выдавать автоматы, гранаты, 10 млн патронов обычным гражданам? Вы понимаете всю суть пи*#ца этого решения. Я против войны.. но вы только представьте что вы в ситуации когда в России выдают оружие. Всем кто захочет. Бери. Вы думаете только адекваты будут с автоматом? Вот мне просто страшно если хоть кто-то из моего дома будет с оружием. Много неадекватных людей, с промытым мозгом.. да в конце концом реально больных шизиков. Мне было бы страшно даже в магаз за хлебом выходить.
Это я к тому что не удивлюсь если они сейчас между собой устраивают перестрелки.

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Россию не спасти

Комментарий удалён

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–6
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Anastasia Lyubimova

Где сейчас Путин? Спрятался? Чего боится? Пусть покажется из своего бункера, почему не выйдет на красную площадь с обращением???

9 9 комментариев
24
Офтоп
Чё Почём
Спасибо тебе лично

Понимаю что очень банально, но чувствую искреннюю благодарность к каждому из вас, поэтому и решил это написать. Спасибо что сайт с новостями хуями и мемчиками превратился в самый адекватный ресурс на русскоязычном пространстве. Спасибо за то что весь тж массово ограничивает свободу слова на ресурсе с помощью кнопки "пожаловаться" Это и твоя…

55 55 комментариев
180
Офтоп
Alex Bernhardt
Очень смешное наблюдение

Извините, но я должен это написать. Это очень смешно.

22 22 комментария
69
Twitter
Евгений @grushabrat1
Больше всех довольны немцы. Потому, что про Гитлера скоро все забудут.
76 76 комментариев
173
Мнения
Никита
Прошу проверить действия Президента РФ на предмет совершения преступления, предусмотренного статьёй 353 УК РФ

Такое обращение я отправил в электронную приёмную Следственного Комитета РФ. Вот его полный текст:

86 86 комментариев
372
Соседа собака

Я русский и меня тошнит от того, что мое правительство сейчас творит на Украине. Путин иди на хуй, эшники идите на хуй, менты тоже на хуй идите. Мне страшно, но на сделку с совестью я не пойду. Я Михайлов Анатолий, гражданин Российской Федерации, против войны на Украине.

149 149 комментариев
419
Лёха

Долго для себя искал каких-то причин, чтобы уйти из гос. службы. Все всегда пугали отсутствием перспектив, стабильности и нормальной ЗП. После случая с Украиной, как-то стало и немного страшно и в тоже время воодушевлено. Подумал: живём один раз, так чего бы не рискнуть? Уже подал рапорт на увольнение. Хочу остаться свободным человеком, которого…

21 21 комментарий
79
Twitter
Игорь Глебов @GlebovIg
Используя высокоточное оружие в Украине , Путин поразил такие цели как : Авиаперевозки РФ по миру, дипломатические отношения ,систему SWIFT , членство РФ в Совете Европы , банковский сектор , бабло корешей , СП-2, рубль .
12 12 комментариев
111
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