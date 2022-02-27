Эти мои слова будут обращены к гражданам Беларуси. Сегодня вас всех зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме. Это могло бы выглядеть как обычный политический процесс, но сейчас уже точно не может быть ничего обычного.

Сейчас принимаются решения совершенно другого уровня. Минувшая ночь в Украине была жестокой. Снова обстрелы, снова бомбардировки жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. <...> Они воюют против всех. Они против всего живого. <...>

Васильков, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков и многие другие города Украины выживают в таких условиях, в которых в последний раз были на нашей и на вашей земле во время Второй мировой войны. Но на войне, которая идёт сейчас, вы с нами не на одной стороне <...>

Вы решаете, кто вы. Вы решаете, кем быть. Как вы будете смотреть в глаза своим детям? Как вы будете смотреть в глаза друг другу? Своим соседям? А мы — ваши соседи!

Будьте Беларусью, а не Россией. Этот выбор вы делаете именно сейчас. <...>

Сейчас много новостей о возможных переговоров Украины и России, которые могут закончить эту войну и вернуть мир всем нам. И в них часто упоминают вашу столицу — Минск — как площадку для этих переговоров, площадку, которую выбирали не мы. И на самом деле не вы. А выбрало руководство России. И снова сейчас предложение встретиться у вас.

Четыре дня назад именно с белорусской территории пошли крылатые ракеты. Самолёты. Вертолёты. Техника. Били по нашим домам. <...>

Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, в вашем городе. Когда вы были нейтральны, мы говорили в Минске. <...>

Площадкой могут быть другие города для встречи. Конечно же, мы хотим мира. Мы хотим встречаться.

Мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне. Да и любой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты.

Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну. Искренне желаю Беларуси стать той самой доброй, безопасной Беларусью, которую все видели ещё не так давно.