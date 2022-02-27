«Будьте Беларусью, а не Россией»: Зеленский обратился к белорусам и высказался по поводу места переговоров Статьи редакции
Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласен на переговоры с Россией в Белоруссии из-за участия этой страны в российском вторжении. Президент отметил, что готов к диалогу на других площадках. «В стране, с территории которой не летят ракеты», — заявил Зеленский.
По его словам, Украина предложила России провести переговоры в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле, Баку. «Мы хотим мира, мы хотим встречаться», — заявил он.
Российская делегация прибыла в белорусский Гомель и выразила готовность начать переговоры с представителями Украины. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На ядерную кнопку нажмёт. У него близких толком нету, сам уже старый - никого не жалко.
Не работает это так. Там достаточно длинная цепочка людей принимающих решение о запуске ракеты с ядерной боеголовкой и у них то близкие и семьи могут быть.
как же он достойно себя ведет
где наш плешивый трус ? сидит под землей и ждет сводок ? что то это напоминает, надеюсь история повторится
Красавчик!
💙💛 Нас не зламати!!!💙💛
Заслуженный шейминг(
Упертость этого клоуна еще больше жизней утащат, хоть не долго ему осталось.
убогое 15 рублевое, пошло нахуй
А что за 15 гривенные бойцы на нашем TJ делают, просто секту здесь организовали, скоро вас здесь зачистят.
Зааааааакрой рооооот
Пусть расскажет в какой стране отсиживается
Откуда он знает, в какой стране Путин? Ему в Киеве забот хватает
ммм... от таких сообщений злость на окупантов растет и растет
Еще и минуснул мой коммент, падла!
Как же я надеюсь что белорусы выйдут на улицы и закончат то, что начали в 2020
За убитых ты в ответе
На проекте с 27 фев 2022
Он уходит, а ему вдогонку:
https://youtu.be/w1XXwvIGNCI
А может нейтральную страну не из СНГ выбирать и уже договариваться начать? Уверенность - хорошо, но люди гибнут каждый день.
Очень странное обращение, учитывая кто у власти в Беларуси
Не, логично же. Сейчас в России будет тяжело и Пыня не сможет давать огромные кредиты Беларуси, теперь же или Беларусь идет в ногу с цивилизованным миром, или остается у разбитого корыта вместе с Россией.
Значит не припекло. Тянет аремя.
«Снова обстрелы, снова бомбардировки жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. <...> Они воюют против всех. Они против всего живого. <...>»
- скажите зачем было выдавать автоматы, гранаты, 10 млн патронов обычным гражданам? Вы понимаете всю суть пи*#ца этого решения. Я против войны.. но вы только представьте что вы в ситуации когда в России выдают оружие. Всем кто захочет. Бери. Вы думаете только адекваты будут с автоматом? Вот мне просто страшно если хоть кто-то из моего дома будет с оружием. Много неадекватных людей, с промытым мозгом.. да в конце концом реально больных шизиков. Мне было бы страшно даже в магаз за хлебом выходить.
Это я к тому что не удивлюсь если они сейчас между собой устраивают перестрелки.
Комментарий удалён
Понимаю что очень банально, но чувствую искреннюю благодарность к каждому из вас, поэтому и решил это написать. Спасибо что сайт с новостями хуями и мемчиками превратился в самый адекватный ресурс на русскоязычном пространстве. Спасибо за то что весь тж массово ограничивает свободу слова на ресурсе с помощью кнопки "пожаловаться" Это и твоя…
Такое обращение я отправил в электронную приёмную Следственного Комитета РФ. Вот его полный текст:
Долго для себя искал каких-то причин, чтобы уйти из гос. службы. Все всегда пугали отсутствием перспектив, стабильности и нормальной ЗП. После случая с Украиной, как-то стало и немного страшно и в тоже время воодушевлено. Подумал: живём один раз, так чего бы не рискнуть? Уже подал рапорт на увольнение. Хочу остаться свободным человеком, которого…