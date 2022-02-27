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Сергей Звезда

Прямая трансляция: война с Украиной — хроника четвёртого дня Статьи редакции

Следим за событиями: от происходящего вокруг Киева до волны ограничений по отношению к России.

Российская техника, замеченная в Крыму 25 февраля. Stringer/AFP via Getty Images/TNS

Четвертый день подряд Россия ведёт боевые действия против Украины и обстреливает её города, называя это «военной операцией по освобождению ДНР и ЛНР». Западные страны ввели против России множество персональных и секторальных санкций, а соцсети занялись ограничениями на фоне войны. В России «замедляют» трафик в фейсбуке и твиттере, а Кремль и Киев не могут договориться о месте переговоров.

TJ ведёт хронику событий в этом материале. За событиями также можно следить с помощью тематического тега.

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#войнасукраиной #новости

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Unknown Unknown

Надеюсь быстрее закончится война. Будет мир. Путин сдохнет уже наконец и мы начнём работу по дипломатии. Вина за это надолго будет на нас.

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Вчерашний ключ

Я-то понимаю, из-за кого там войска. Не из-за меня точно. Из-за хуйла и его шайки? Да. Из-за мудаков, которые за него голосовали? Да. Из-за тех, кто подделывал выборы? Да. Из-за Запада, который радостно хавал бабло хуйла и его олигархов и клал хуй, когда он травил людей на этом самом Западе радиацией и химоружием? Да.

Из-за меня и таких как я, которые делали всё, что можно, чтобы власть у нас сменилась? А вот нихуя.

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1
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F Dominus

Если ты не бот я в целом понимаю твою агресси, но то что ты пишешь вызовет скорее обратную реакция. Я никогда не крымнашил, был против херни на Доннбасе, и считаю Вову фашисткой сволочью за то что он делает. Но у нас не слишком больше окно возможостей чтобы вам помочь, в чем мы сами виноваты, но это не значит что мы одобряем тот кошмар, что он устроил в твой стране.

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Уважаемый нос

Четвертый день подряд Россия ведёт боевые действия против Украины и обстреливает её города, называя это «военной операцией по освобождению ДНР и ЛНР»
 Четвертый день подряд Россия продолжает выкапывать себе могилу.

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24
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Виталий Чухнов

Причем тут Россия? Её закапывает один человек.

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3
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НикакойвойнысУкраиной

Молчанием закапываемся

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1
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Max Z

А молчат миллионы.

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1
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Макс Шульмейстер

*четвертого дня

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10
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Сергей Звезда

поправил. вот бы написать — «последнего дня»

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41
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Мистер Андерсон

Плешивый:

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16
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Бандермобиль

*четвертого дня, по совету проверенных камрадов, приобрёл новый мегадевайс — Анальную пробку «Сталин-3000»...

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2
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Бандермобиль

Слава Украине!

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Трансгендолет

@Санитар забаньте нацика

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12
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Внимательный огонь

брат, лучше просто кинуть жалобу, если упоминать модераторов, то больше отвлекаем от работы

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7
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Гражданин кантона Ури

бля, подразделения нового мирового порядка, сук

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5
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Трансгендолет

а что за галочки справа от никнейма?

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Бандермобиль

Мы с тобой как Ивахнов, с галочками, открывай срочно СТО, пока не отобрали

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4
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Гражданин кантона Ури

в сергууновском расширении есть такая опция, типа галочки для всех. и тёмная тема. и старые ники. рикаминдую. https://tjournal.ru/u/99944-serguun42/137781-tut-postit-serguun42-temnaya-tema-i-drugie-veshchi-dlya-zakrepa

Тут постит serguun42: тёмная тема и другие вещи…
1. Устанавливаем Violentmonkey, я рекомендую его, т.к. оно бесплатно и его исходный код открыт…
tjournal.ru
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Внимательный огонь

лети в бан, животное

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Space Impact

ге**ям слава!

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Nickolas

Снова сетка и снова проблемы с ее загрузкой, приходится страницу по 2 раза перезагружать… И это только утро, вечером трафика больше.

Почему не размещать новости как обычный пост? И так лишняя нагрузка на ваши сервера постоянными перезагрузками, а обновление ленты не работает.

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10
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Сергей Лукин

Формат постов (добавлять новые /редактировать старый) как-то не очень удобно.
Имхо, было бы удобнее сделать один пост, добавлять туда комменты в виде трансляции, а комменты закрыть от других пользователей.
Звезда, подумой.

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2
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Оральное обезболивающее

Да, лента тормозит, но формат постов мне каж будет сложнее для восприятия и для редакторов, там же апдейты всякие выкатываются — то фейк новость, то ошибка, то наоборот подробности какие-то

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1
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Pigeon Duck

зато комменты удобнее читать по каждой новости, а то тут с утра до вечера один топ коммент

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0
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Оральное обезболивающее

Выше Сергей норм тему предложил

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Александр Семушин

В Харькове с утра пиздец - рядом с домом на окружной был замес, потом двинули в центр города и сейчас похоже что просрали полимеры и огребают.

При этом постоянно канонады слышно

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6
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Недоперепил

В целом удивительно как тв картинка с новейшей техникой и гиперзвуком отличается от реальности. Я не заканчивал военных кафедр, но ума хватает чтобы понять какой это цирк. Прорываться через городскую застройку на 4 легкобронированных авто вверх разгильдяйства и тупости. В плен попадают люди из ОМОНа, собра и прочих ментовских подразделений не связанных с армией от слова никак. Чего они в авангарде наступления забыли? Какие-то очаговые атаки без координации. Срочники в первых рядах. Тыловики, которых никто не прикрывает. Такое ощущение что со времен Чечни ничему не научились. Мясом просто задавим и на авось. Это все очень озадачивает. Если с Украиной такие проблемы, то какое к чертям НАТО?

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0
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Performance Artist

Вероятность сердечного приступа увеличивается с возрастом. Существует маленький шанс что это случайно закончится в любой момент. Остается только надеяться.

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6
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Рваная свинина

Какие нахуй российские военные?! Это школьники! Школьники блядь мрут за старого ебаната!!!!

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5
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Рваная свинина
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1
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Поразительный Данила

Да блядь!

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5
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Vasily

https://youtu.be/jHJzSkzI77k заблудился. Рашики такие мтлые когда в плену.

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3
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Светлана А.

Стойкий солдат!!! Красавчик 🔥

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–23
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Dan

с регистрацией

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11
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Светлана А.

Спасибо!

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–12
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Недоперепил

+30 руб. В эскорте быстрее разбогатеешь.

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4
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Виталий Чухнов

Она совмещает. Руки то свободны

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2
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Недоперепил

Рот тоже.

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1
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Светлана А.

Откуда столько желчи?

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–6
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Недоперепил

Причем тут желчь? У вас совесть есть? Мама и папа не воспитывали вас? Как можно работать в системе и оправдывать действия преступников? Для вас наверное это просто работа, а там люди умирают. В это же время страна катится в пропасть, но вам же зарплату платят так что ничего страшного, можно и поступиться с принципами. Честно даже не знаю зачем расписываю боту, что он кусок аморфного дерьма. Чао.

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Внезапный цвет

Четвёртый день глючной ленты трансляции

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Архитектурный Илья

Трансляция вообще никак не хочет работать 🐸

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2
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Andrew Muralov
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Вадимка

а что там по свифту, заморозке? какие-нибудь экономисты (гуриев, например) комментили последствия?

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Алексей Логачев

Пизда экономике, чего комментировать

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Madegghead

в четверг в конце Пастухов объяснил очень понятно. Там минут 10.
Он хоть и не экономист, но абсолютно все правильно объяснил.

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2
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Vasily

Если заблокируют 649 млрд баксов у ЦБ то плсыпится вся страна.

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Странный фермер

Пишут в понедельник бакс стартует в космос и цб его уже не сможет остановить

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Виталий Чухнов

Росавиация закрыла небо для авиакомпаний Латвии, Литвы, Эстонии и Словении.

Обиженка.

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Странный фермер

Как обновить страницу в приложении? Не выходя в ленту новостей

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Утконос

Спасибо вам за старания, редакция ТЖ, но уже который день я не узнаю новостей из вашей трансляции. Я обновляю страницу, использую разные браузеры, но эта ебаная сетка не прогружает посты. Я перекатился в новостные каналы в телеге.

Может и вам в телегу всё выкладывать? Просто вы так аудиторию растеряете. Я захожу ещё в комментарии для активности, но эти технические траблы реально бесят.

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Лёха

Долго для себя искал каких-то причин, чтобы уйти из гос. службы. Все всегда пугали отсутствием перспектив, стабильности и нормальной ЗП. После случая с Украиной, как-то стало и немного страшно и в тоже время воодушевлено. Подумал: живём один раз, так чего бы не рискнуть? Уже подал рапорт на увольнение. Хочу остаться свободным человеком, которого…

28 28 комментариев
133
Офтоп
Чё Почём
Спасибо тебе лично

Понимаю что очень банально, но чувствую искреннюю благодарность к каждому из вас, поэтому и решил это написать. Спасибо что сайт с новостями хуями и мемчиками превратился в самый адекватный ресурс на русскоязычном пространстве. Спасибо за то что весь тж массово ограничивает свободу слова на ресурсе с помощью кнопки "пожаловаться" Это и твоя…

58 58 комментариев
234
Twitter
Игорь Глебов @GlebovIg
Используя высокоточное оружие в Украине , Путин поразил такие цели как : Авиаперевозки РФ по миру, дипломатические отношения ,систему SWIFT , членство РФ в Совете Европы , банковский сектор , бабло корешей , СП-2, рубль .
17 17 комментариев
181
Офтоп
Кузькин отец

Борис Немцов: «Вы думаете, он беспокоится о судьбе русских в Донецке? Плевать он хотел!Ему главное – удержать власть любой ценой. И если нужна война с братьями, украинцами, он будет воевать».

12 12 комментариев
273
Офтоп
Внимательный огонь

Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.

Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…

20 20 комментариев
65
Новости
Ольга Щербинина
«Будьте Беларусью, а не Россией»: Зеленский обратился к белорусам и высказался по поводу места переговоров Статьи редакции

Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.

57 57 комментариев
175
Twitter
Ярослав Конвей @YaroslavConway
Зеленский буквально сейчас стал отцом нации. Пока Путин ссыкливо сидит в бункере на -20 этаже и встречает министров на расстоянии 50 метров, Зе остается в эпицентре войны со своим народом.

За 3 дня стало понятно, кто из клоуна стал героем, а кто из президента - клоуном
20 20 комментариев
179
Komatsu D335A

У меня закончились шутки про яйца украинцев.

14 14 комментариев
35
Мнения
Никита
Прошу проверить действия Президента РФ на предмет совершения преступления, предусмотренного статьёй 353 УК РФ

Такое обращение я отправил в электронную приёмную Следственного Комитета РФ. Вот его полный текст:

73 73 комментария
440
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