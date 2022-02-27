Долго для себя искал каких-то причин, чтобы уйти из гос. службы. Все всегда пугали отсутствием перспектив, стабильности и нормальной ЗП. После случая с Украиной, как-то стало и немного страшно и в тоже время воодушевлено. Подумал: живём один раз, так чего бы не рискнуть? Уже подал рапорт на увольнение. Хочу остаться свободным человеком, которого…