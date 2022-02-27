Прямая трансляция: война с Украиной — хроника четвёртого дня Статьи редакции
Следим за событиями: от происходящего вокруг Киева до волны ограничений по отношению к России.
Четвертый день подряд Россия ведёт боевые действия против Украины и обстреливает её города, называя это «военной операцией по освобождению ДНР и ЛНР». Западные страны ввели против России множество персональных и секторальных санкций, а соцсети занялись ограничениями на фоне войны. В России «замедляют» трафик в фейсбуке и твиттере, а Кремль и Киев не могут договориться о месте переговоров.
TJ ведёт хронику событий в этом материале. За событиями также можно следить с помощью тематического тега.
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Надеюсь быстрее закончится война. Будет мир. Путин сдохнет уже наконец и мы начнём работу по дипломатии. Вина за это надолго будет на нас.
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Я-то понимаю, из-за кого там войска. Не из-за меня точно. Из-за хуйла и его шайки? Да. Из-за мудаков, которые за него голосовали? Да. Из-за тех, кто подделывал выборы? Да. Из-за Запада, который радостно хавал бабло хуйла и его олигархов и клал хуй, когда он травил людей на этом самом Западе радиацией и химоружием? Да.
Из-за меня и таких как я, которые делали всё, что можно, чтобы власть у нас сменилась? А вот нихуя.
Если ты не бот я в целом понимаю твою агресси, но то что ты пишешь вызовет скорее обратную реакция. Я никогда не крымнашил, был против херни на Доннбасе, и считаю Вову фашисткой сволочью за то что он делает. Но у нас не слишком больше окно возможостей чтобы вам помочь, в чем мы сами виноваты, но это не значит что мы одобряем тот кошмар, что он устроил в твой стране.
Причем тут Россия? Её закапывает один человек.
Молчанием закапываемся
А молчат миллионы.
*четвертого дня
поправил. вот бы написать — «последнего дня»
Плешивый:
*четвертого дня, по совету проверенных камрадов, приобрёл новый мегадевайс — Анальную пробку «Сталин-3000»...
Слава Украине!
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@Санитар забаньте нацика
бля, подразделения нового мирового порядка, сук
а что за галочки справа от никнейма?
Мы с тобой как Ивахнов, с галочками, открывай срочно СТО, пока не отобрали
в сергууновском расширении есть такая опция, типа галочки для всех. и тёмная тема. и старые ники. рикаминдую. https://tjournal.ru/u/99944-serguun42/137781-tut-postit-serguun42-temnaya-tema-i-drugie-veshchi-dlya-zakrepa
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ге**ям слава!
Снова сетка и снова проблемы с ее загрузкой, приходится страницу по 2 раза перезагружать… И это только утро, вечером трафика больше.
Почему не размещать новости как обычный пост? И так лишняя нагрузка на ваши сервера постоянными перезагрузками, а обновление ленты не работает.
Формат постов (добавлять новые /редактировать старый) как-то не очень удобно.
Имхо, было бы удобнее сделать один пост, добавлять туда комменты в виде трансляции, а комменты закрыть от других пользователей.
Звезда, подумой.
Да, лента тормозит, но формат постов мне каж будет сложнее для восприятия и для редакторов, там же апдейты всякие выкатываются — то фейк новость, то ошибка, то наоборот подробности какие-то
зато комменты удобнее читать по каждой новости, а то тут с утра до вечера один топ коммент
Выше Сергей норм тему предложил
В Харькове с утра пиздец - рядом с домом на окружной был замес, потом двинули в центр города и сейчас похоже что просрали полимеры и огребают.
При этом постоянно канонады слышно
В целом удивительно как тв картинка с новейшей техникой и гиперзвуком отличается от реальности. Я не заканчивал военных кафедр, но ума хватает чтобы понять какой это цирк. Прорываться через городскую застройку на 4 легкобронированных авто вверх разгильдяйства и тупости. В плен попадают люди из ОМОНа, собра и прочих ментовских подразделений не связанных с армией от слова никак. Чего они в авангарде наступления забыли? Какие-то очаговые атаки без координации. Срочники в первых рядах. Тыловики, которых никто не прикрывает. Такое ощущение что со времен Чечни ничему не научились. Мясом просто задавим и на авось. Это все очень озадачивает. Если с Украиной такие проблемы, то какое к чертям НАТО?
Вероятность сердечного приступа увеличивается с возрастом. Существует маленький шанс что это случайно закончится в любой момент. Остается только надеяться.
Какие нахуй российские военные?! Это школьники! Школьники блядь мрут за старого ебаната!!!!
https://youtu.be/jHJzSkzI77k заблудился. Рашики такие мтлые когда в плену.
Стойкий солдат!!! Красавчик 🔥
с регистрацией
Спасибо!
+30 руб. В эскорте быстрее разбогатеешь.
Она совмещает. Руки то свободны
Рот тоже.
Откуда столько желчи?
Причем тут желчь? У вас совесть есть? Мама и папа не воспитывали вас? Как можно работать в системе и оправдывать действия преступников? Для вас наверное это просто работа, а там люди умирают. В это же время страна катится в пропасть, но вам же зарплату платят так что ничего страшного, можно и поступиться с принципами. Честно даже не знаю зачем расписываю боту, что он кусок аморфного дерьма. Чао.
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а что там по свифту, заморозке? какие-нибудь экономисты (гуриев, например) комментили последствия?
Пизда экономике, чего комментировать
в четверг в конце Пастухов объяснил очень понятно. Там минут 10.
Он хоть и не экономист, но абсолютно все правильно объяснил.
Если заблокируют 649 млрд баксов у ЦБ то плсыпится вся страна.
Пишут в понедельник бакс стартует в космос и цб его уже не сможет остановить
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Росавиация закрыла небо для авиакомпаний Латвии, Литвы, Эстонии и Словении.
Обиженка.
Как обновить страницу в приложении? Не выходя в ленту новостей
Спасибо вам за старания, редакция ТЖ, но уже который день я не узнаю новостей из вашей трансляции. Я обновляю страницу, использую разные браузеры, но эта ебаная сетка не прогружает посты. Я перекатился в новостные каналы в телеге.
Может и вам в телегу всё выкладывать? Просто вы так аудиторию растеряете. Я захожу ещё в комментарии для активности, но эти технические траблы реально бесят.
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Долго для себя искал каких-то причин, чтобы уйти из гос. службы. Все всегда пугали отсутствием перспектив, стабильности и нормальной ЗП. После случая с Украиной, как-то стало и немного страшно и в тоже время воодушевлено. Подумал: живём один раз, так чего бы не рискнуть? Уже подал рапорт на увольнение. Хочу остаться свободным человеком, которого…
Понимаю что очень банально, но чувствую искреннюю благодарность к каждому из вас, поэтому и решил это написать. Спасибо что сайт с новостями хуями и мемчиками превратился в самый адекватный ресурс на русскоязычном пространстве. Спасибо за то что весь тж массово ограничивает свободу слова на ресурсе с помощью кнопки "пожаловаться" Это и твоя…
Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.
Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…
Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.
Такое обращение я отправил в электронную приёмную Следственного Комитета РФ. Вот его полный текст: