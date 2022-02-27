Минобороны РФ не сообщает о погибших, так как с 2015 года это государственная тайна.

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Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семье российского офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего во время «спецоперации» на Украине. Он опубликовал пост об этом в инстаграме 26 февраля.

«С огромным сожалением воспринял трагическую весть о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской Армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса. Выражаю глубокие соболезнования семье Нурмагомеда, уроженца Кулинского района, отважного сына Дагестана», — говорится в сообщении.

О гибели офицера 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ Нурмагомеда Гаджимагомедова накануне писало издание «Агентство». СМИ отмечают, что это первый случай, когда российские власти признали потерю среди российских военных.

С 24 февраля Минобороны России ни разу не сообщало о потерях российских войск в ходе военных действий на Украине -- эти данные в стране засекречены с 2015 года. Утром 26 февраля Офис президента Украины заявил о 3,5 тысячах погибших российских военнослужащих и 200 пленных. Независимого подтверждения этой информации нет.

Родители тех военнопленных, с которыми поговорили СМИ, говорят, что Минобороны не даёт никакой информации, и утверждают, что узнают её из украинских медиа.

МВД Украины создало сайт и телеграм-канал «Ищи своих». Будьте осторожны, там много шокирующего контента.