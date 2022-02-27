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Новости
Ольга Щербинина

Российские власти впервые заявили о гибели военного на Украине — глава Дагестана выразил соболезнования его семье Статьи редакции

Минобороны РФ не сообщает о погибших, так как с 2015 года это государственная тайна.

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Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семье российского офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего во время «спецоперации» на Украине. Он опубликовал пост об этом в инстаграме 26 февраля.

«С огромным сожалением воспринял трагическую весть о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской Армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса. Выражаю глубокие соболезнования семье Нурмагомеда, уроженца Кулинского района, отважного сына Дагестана», — говорится в сообщении.

О гибели офицера 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ Нурмагомеда Гаджимагомедова накануне писало издание «Агентство». СМИ отмечают, что это первый случай, когда российские власти признали потерю среди российских военных.

С 24 февраля Минобороны России ни разу не сообщало о потерях российских войск в ходе военных действий на Украине -- эти данные в стране засекречены с 2015 года. Утром 26 февраля Офис президента Украины заявил о 3,5 тысячах погибших российских военнослужащих и 200 пленных. Независимого подтверждения этой информации нет.

Родители тех военнопленных, с которыми поговорили СМИ, говорят, что Минобороны не даёт никакой информации, и утверждают, что узнают её из украинских медиа.

МВД Украины создало сайт и телеграм-канал «Ищи своих». Будьте осторожны, там много шокирующего контента.

Отмечается, что там выкладывают сведения о пленных и погибших российских солдатах. Это фотографии документов, видеозаписи с пленными и «диверсантами», а также видео с опознанными и неопознанными убитыми военными.

#войнасукраиной #новости

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36 комментариев
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Уважаемый нос

в ходе спецоперации по защите Донбасса
 Интересно, что это за спецоперация по защите Донбасса такая, что аж по всей Украине российские войска гуляют, а не только в Донбассе

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72
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Отрицательный Макс

Ну так СССР тоже защищали так, что аж до Берлина дошли.
И Империю аж до Парижа.

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–2
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Alexander Personazhe

Ты путаешь хуй с пальцем. Наполеон напал на российскую империю. Гитлер напал на совок. Украина же ни на кого не нападала. Напали лаптеногие.

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31
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Отрицательный Макс
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–8
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Alexander Personazhe

Так я и не говорил. Я написал.

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9
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Отрицательный Макс
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7
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Nickolay Savchenko

По аналогии, нато сейчас должно дойти до Москвы?

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–1
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Отрицательный Макс

Они так дойдут до Аляски и выйдут сами на себя

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1
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Виталий Чухнов

Лучшая защита это нападение ты же знаешь.

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0
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Трансгендолет

так как с 2015 года это государственная тайна.
Удобно же. Людей вот прям по закону приравняли к НИЧЕМУ, просто обесчеловечили, а они все равно в угаре орут про нацистов на Украине

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46
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Polina Malahova

У Умберто Эко в 1995 году была статья с 14 признаками фашизма, что-то из них наблюдается и в европейских странах ("тревожные маркеры"), но только РФ собрала полное бинго.

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5
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BTopHuk

Чё, глава Дагестана под статью?
(Нет, он из другой касты)

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1
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Platz kart

Дагестанцев считают и признают за людей в России, русских нет.

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32
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Alexander Personazhe

Кажется, ты начинаешь что-то подозревать…

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11
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Образовательный звук

С огромным сожалением воспринял трагическую весть о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской Армии
Никакого сожаления. Сдох и сдох. Не надо было нападать на другую страну. В любой момент он мог отказаться от этого.

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18
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Alexander Personazhe

С огромным сожалением воспринял трагическую весть о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской Армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса.

С огромной радостью воспринял замечательную новость о нейтрализации очередного оккупанта, бесполезного куска говна, который низко и бесчестно вторгся на территорию другой страны в ходе развития симптомов Альцгеймера у одного плешивого карлика.

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17
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Марсель Самигуллин

Так написал, будто он единолично туда пришёл, по сути то у них и выбора нет, кто по контракту служит, я думаю если они рапорт об увольнении подадут, то им откажут, а если скрываться из-за этого начнут, то дезертирство и смерть, так что в любом случае умрут

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–5
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Христов корабль

Гаджимагомедов — потомственный офицер, его отец – полковник полиции, заместитель министра внутренних дел Ингушетии, Энгельс Гаджимагомедов.
Непростой был "воин", вот и поминают

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14
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Личный паркур

Вот это потеря, хех))

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2
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Иван Шушленов

Ни разу не жалко

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7
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Олег Истомов

Еще бы они признали потери. Жители РФ для свой власти — всего лишь мясо, которое можно вести на убой.

https://www.irk.ru/news/20211223/rule/

Еще в сентябре в России приняли новый ГОСТ о массовых захоронениях. Этот людоед знал, что поведет молодых ребят на убой.

Гуглите. «Новый гост. Массовые захоронения».

Знайте свою власть в лицо.

Они даже признать потери не могут и ссут сказать правда людям. Как они вообще по ночам спят. Людоеды, которые против всего живого.

В МЧС России разъяснили ГОСТ по срочному…
Стандарты приняты в сентябре 2021 года. В документе обозначены рекомендации на случай военных…
www.irk.ru
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7
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Россию не спасти

Без потерь

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6
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Dmitry

Почему глава дагестана распространяет фейки ? Без потерь же

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4
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Юрій Білозеров

не жаль

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3
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Colonial Waster

No Death провален

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2
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Радикальный Демократ

Оо да, 3 дня идёт операция против более чем 200 тысячной группировки Украинской армии и только один убитый. 🤣

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2
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Alexander Personazhe

Один рассекреченный.

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1
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Радикальный Демократ

Ну да у нас по закону с 2015 года запрещено оглашать потери армии. Причём запрещено даже в мирное время.

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Христов корабль

Такая замечательная армия, что у нее в мирное время такие потери, что их страшно обнародовать

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Alexander Personazhe

Ахуенная вообще формулировка — потери армии в мирное время. А откуда потери в армии, если мирное время?

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1
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Dmitry

Ну нажрался прапор и выпал из окна например

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Alexander Personazhe

А кстати. Не подумал об этом.

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Folonc

Смерть срочника в части, например

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ユリー シャネ

в том числе, кхм, самосмерть

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1
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Христов корабль

Потери в армии в мирное время потому, что мир - это война. А засекречены они потому, что незнание - сила.

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1
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Виталий Чухнов

Ну ты то не тупи.
В России щас военное положение? Нет.

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0
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Чё Почём
Спасибо тебе лично

Понимаю что очень банально, но чувствую искреннюю благодарность к каждому из вас, поэтому и решил это написать. Спасибо что сайт с новостями хуями и мемчиками превратился в самый адекватный ресурс на русскоязычном пространстве. Спасибо за то что весь тж массово ограничивает свободу слова на ресурсе с помощью кнопки "пожаловаться" Это и твоя…

58 58 комментариев
234
Twitter
Ярослав Конвей @YaroslavConway
Зеленский буквально сейчас стал отцом нации. Пока Путин ссыкливо сидит в бункере на -20 этаже и встречает министров на расстоянии 50 метров, Зе остается в эпицентре войны со своим народом.

За 3 дня стало понятно, кто из клоуна стал героем, а кто из президента - клоуном
20 20 комментариев
178
Новости
Ольга Щербинина
«Будьте Беларусью, а не Россией»: Зеленский обратился к белорусам и высказался по поводу места переговоров Статьи редакции

Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.

57 57 комментариев
175
Лёха

Долго для себя искал каких-то причин, чтобы уйти из гос. службы. Все всегда пугали отсутствием перспектив, стабильности и нормальной ЗП. После случая с Украиной, как-то стало и немного страшно и в тоже время воодушевлено. Подумал: живём один раз, так чего бы не рискнуть? Уже подал рапорт на увольнение. Хочу остаться свободным человеком, которого…

28 28 комментариев
131
Twitter
Игорь Глебов @GlebovIg
Используя высокоточное оружие в Украине , Путин поразил такие цели как : Авиаперевозки РФ по миру, дипломатические отношения ,систему SWIFT , членство РФ в Совете Европы , банковский сектор , бабло корешей , СП-2, рубль .
17 17 комментариев
180
Офтоп
Кузькин отец

Борис Немцов: «Вы думаете, он беспокоится о судьбе русских в Донецке? Плевать он хотел!Ему главное – удержать власть любой ценой. И если нужна война с братьями, украинцами, он будет воевать».

12 12 комментариев
271
Соседа собака

Я русский и меня тошнит от того, что мое правительство сейчас творит на Украине. Путин иди на хуй, эшники идите на хуй, менты тоже на хуй идите. Мне страшно, но на сделку с совестью я не пойду. Я Михайлов Анатолий, гражданин Российской Федерации, против войны на Украине.

82 82 комментария
433
Мнения
Никита
Прошу проверить действия Президента РФ на предмет совершения преступления, предусмотренного статьёй 353 УК РФ

Такое обращение я отправил в электронную приёмную Следственного Комитета РФ. Вот его полный текст:

73 73 комментария
439
Офтоп
Внимательный огонь

Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.

Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…

20 20 комментариев
62
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