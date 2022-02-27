Российские власти впервые заявили о гибели военного на Украине — глава Дагестана выразил соболезнования его семье Статьи редакции
Минобороны РФ не сообщает о погибших, так как с 2015 года это государственная тайна.
Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семье российского офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего во время «спецоперации» на Украине. Он опубликовал пост об этом в инстаграме 26 февраля.
«С огромным сожалением воспринял трагическую весть о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской Армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса. Выражаю глубокие соболезнования семье Нурмагомеда, уроженца Кулинского района, отважного сына Дагестана», — говорится в сообщении.
О гибели офицера 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ Нурмагомеда Гаджимагомедова накануне писало издание «Агентство». СМИ отмечают, что это первый случай, когда российские власти признали потерю среди российских военных.
С 24 февраля Минобороны России ни разу не сообщало о потерях российских войск в ходе военных действий на Украине -- эти данные в стране засекречены с 2015 года. Утром 26 февраля Офис президента Украины заявил о 3,5 тысячах погибших российских военнослужащих и 200 пленных. Независимого подтверждения этой информации нет.
Родители тех военнопленных, с которыми поговорили СМИ, говорят, что Минобороны не даёт никакой информации, и утверждают, что узнают её из украинских медиа.
МВД Украины создало сайт и телеграм-канал «Ищи своих». Будьте осторожны, там много шокирующего контента.
Отмечается, что там выкладывают сведения о пленных и погибших российских солдатах. Это фотографии документов, видеозаписи с пленными и «диверсантами», а также видео с опознанными и неопознанными убитыми военными.
Ты путаешь хуй с пальцем. Наполеон напал на российскую империю. Гитлер напал на совок. Украина же ни на кого не нападала. Напали лаптеногие.
Так я и не говорил. Я написал.
По аналогии, нато сейчас должно дойти до Москвы?
Лучшая защита это нападение ты же знаешь.
так как с 2015 года это государственная тайна.
Удобно же. Людей вот прям по закону приравняли к НИЧЕМУ, просто обесчеловечили, а они все равно в угаре орут про нацистов на Украине
У Умберто Эко в 1995 году была статья с 14 признаками фашизма, что-то из них наблюдается и в европейских странах ("тревожные маркеры"), но только РФ собрала полное бинго.
Чё, глава Дагестана под статью?
(Нет, он из другой касты)
Дагестанцев считают и признают за людей в России, русских нет.
Кажется, ты начинаешь что-то подозревать…
С огромным сожалением воспринял трагическую весть о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской Армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса.
С огромной радостью воспринял замечательную новость о нейтрализации очередного оккупанта, бесполезного куска говна, который низко и бесчестно вторгся на территорию другой страны в ходе развития симптомов Альцгеймера у одного плешивого карлика.
Так написал, будто он единолично туда пришёл, по сути то у них и выбора нет, кто по контракту служит, я думаю если они рапорт об увольнении подадут, то им откажут, а если скрываться из-за этого начнут, то дезертирство и смерть, так что в любом случае умрут
Ни разу не жалко
Еще бы они признали потери. Жители РФ для свой власти — всего лишь мясо, которое можно вести на убой.
https://www.irk.ru/news/20211223/rule/
Еще в сентябре в России приняли новый ГОСТ о массовых захоронениях. Этот людоед знал, что поведет молодых ребят на убой.
Гуглите. «Новый гост. Массовые захоронения».
Знайте свою власть в лицо.
Они даже признать потери не могут и ссут сказать правда людям. Как они вообще по ночам спят. Людоеды, которые против всего живого.
Без потерь
Почему глава дагестана распространяет фейки ? Без потерь же
не жаль
No Death провален
Оо да, 3 дня идёт операция против более чем 200 тысячной группировки Украинской армии и только один убитый. 🤣
Один рассекреченный.
Ну да у нас по закону с 2015 года запрещено оглашать потери армии. Причём запрещено даже в мирное время.
Ахуенная вообще формулировка — потери армии в мирное время. А откуда потери в армии, если мирное время?
Ну нажрался прапор и выпал из окна например
А кстати. Не подумал об этом.
Смерть срочника в части, например
в том числе, кхм, самосмерть
Ну ты то не тупи.
В России щас военное положение? Нет.
Понимаю что очень банально, но чувствую искреннюю благодарность к каждому из вас, поэтому и решил это написать. Спасибо что сайт с новостями хуями и мемчиками превратился в самый адекватный ресурс на русскоязычном пространстве. Спасибо за то что весь тж массово ограничивает свободу слова на ресурсе с помощью кнопки "пожаловаться" Это и твоя…
Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.
Долго для себя искал каких-то причин, чтобы уйти из гос. службы. Все всегда пугали отсутствием перспектив, стабильности и нормальной ЗП. После случая с Украиной, как-то стало и немного страшно и в тоже время воодушевлено. Подумал: живём один раз, так чего бы не рискнуть? Уже подал рапорт на увольнение. Хочу остаться свободным человеком, которого…
Такое обращение я отправил в электронную приёмную Следственного Комитета РФ. Вот его полный текст:
Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.
Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…