Новости
Ольга Щербинина

Российские комики обратились к Путину с просьбой закончить войну с Украиной Статьи редакции

Среди подписавшихся под письмом — Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Слава Комиссаренко, Денис Чужой, Вера Котельникова, Михаил Шац и другие.

Открытое письмо поступило в редакцию «Медузы».

Комики призвали Владимира Путина остановить военные действия и приступить к переговорам.

Господин президент,
Мы всем сообществом комиков выступаем против войны, которая идёт сейчас на территории Украины.

Наше дело жизни буквально направлено на то, чтобы люди смотрели на свои проблемы под другим углом, смеялись и радовались. Но есть вещи и явления, которые под любым углом вызывают только одни эмоции: страх, злость, чувство потери и беспомощности. И одно из этих явлений — война. Гибнут люди, разрушаются города, паника и страх селятся внутри всех, кто не в силах влиять на ситуацию.

Человек научился говорить, чтобы разговаривать и договариваться. Поэтому мы призываем вас остановить военные действия на территории Украины и урегулировать несогласия с помощью переговоров.

На данный момент обращение подписали более 250 комиков.

#новости #войнасукраиной #стендап

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CкайримдляНордов

к нему уже бесполезно обращаться за чем-либо

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CкайримдляНордов

разве что привлечь внимание общественности. Но вот это "господин президент", тьфу бля

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ユリー シャネ

как минимум потому, что с бОльшей вероятностью до него эти все обращения не дойдут.

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Катя Лукаверова

Только так дойдут

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ユリー シャネ

...а сам не плошай

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Биба

Живём как в хуевой комедии с анонимусами, Кадыровым в ботинках от прада и комиками, пытающимися остановить войну

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Совершенный чайник

Ты экстремист чтоли?

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Kin Den

Комики обратились к клоуну.

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John D

Мирзализаде? как то тут нелепо смотрится

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Dmitry

Черепом не вышел?

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John D

Он не русский комик как и Комисаренко

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Dmitry

Вполне себе российский комик или бумажки будем проверять? Он тут жил и работал.

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Цветной Влад

А Шац еврей. Ну и что?

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Архитектурный Илья

Там волшебный чай надо приносить а не обращения

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Христов корабль

Господин президент
Написали бы лучше "Владимир Путин"

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Тимофей Ржевский

А можно список всех комиков? Мне реально интересно если там кто-то из гвардии Петросяна и Дубовицкой, остались ли там нормальные люди

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НикакойвойнысУкраиной

Ща их набутылят за то, что они говорят «война», а не «спецоперацияю»

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Андрей Васильев

Российские комики: "господин президент..."
Украинские комики:

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Александр Санычев

Это они «шутят» так?

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Mahmud

К психопатам бессмысленно обращаться с угла человечности. Только прикладом по ебалу можно что-то донести до этой гнили

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Айдын Билов

Комики тнт молчат, кроме Старовойтова

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mzfk69

Слепаков, но обращение вышло крайне комплиментарным

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Спортивный жар

А Слоупоков где?

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Традиционный микрофон

Кто?

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Спортивный жар

Семен

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Традиционный микрофон

А, ты про это

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Dmitri Ov

тот Semen уже выступал же, сказал типо 'а что же об этом подумал бы Высоцкий?'
пристыдил прям...

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Оральное обезболивающее

Он считает, что все нормально

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ユリー シャネ

Это еще сетап или уже панчлайн?

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Yagget Proof

https://t.me/uniannet/32927

УНИАН - новости Украины | новини України | Ukraine news
До слез. Шедевральная песня об Украине «Российский корабль, иди на хуй»

Этой империи нужен и Киев, и Крым
Может быть я никогда не дождусь ее краха
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: «Ты русский? Окей. Иди нахуй!»
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Закомплексованная Душа

Он уже никого не будет слушать

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onetwothree
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Alexander D

если это не закончится в ближайшее время и Путин просидит у власти еще долго, такой пиздец у вас в стране настанет, вы охуеете просто
всех несогласных закатают в асфальт, просто всех
поверьте словам жителя Беларуси

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Новости
Ольга Щербинина
«Будьте Беларусью, а не Россией»: Зеленский обратился к белорусам и высказался по поводу места переговоров Статьи редакции

Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.

57 57 комментариев
175
Twitter
Игорь Глебов @GlebovIg
Используя высокоточное оружие в Украине , Путин поразил такие цели как : Авиаперевозки РФ по миру, дипломатические отношения ,систему SWIFT , членство РФ в Совете Европы , банковский сектор , бабло корешей , СП-2, рубль .
17 17 комментариев
181
Соседа собака

Я русский и меня тошнит от того, что мое правительство сейчас творит на Украине. Путин иди на хуй, эшники идите на хуй, менты тоже на хуй идите. Мне страшно, но на сделку с совестью я не пойду. Я Михайлов Анатолий, гражданин Российской Федерации, против войны на Украине.

82 82 комментария
433
Офтоп
Внимательный огонь

Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.

Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…

20 20 комментариев
65
Twitter
Ярослав Конвей @YaroslavConway
Зеленский буквально сейчас стал отцом нации. Пока Путин ссыкливо сидит в бункере на -20 этаже и встречает министров на расстоянии 50 метров, Зе остается в эпицентре войны со своим народом.

За 3 дня стало понятно, кто из клоуна стал героем, а кто из президента - клоуном
20 20 комментариев
179
Офтоп
Чё Почём
Спасибо тебе лично

Понимаю что очень банально, но чувствую искреннюю благодарность к каждому из вас, поэтому и решил это написать. Спасибо что сайт с новостями хуями и мемчиками превратился в самый адекватный ресурс на русскоязычном пространстве. Спасибо за то что весь тж массово ограничивает свободу слова на ресурсе с помощью кнопки "пожаловаться" Это и твоя…

58 58 комментариев
234
Komatsu D335A

У меня закончились шутки про яйца украинцев.

14 14 комментариев
35
Мнения
Никита
Прошу проверить действия Президента РФ на предмет совершения преступления, предусмотренного статьёй 353 УК РФ

Такое обращение я отправил в электронную приёмную Следственного Комитета РФ. Вот его полный текст:

73 73 комментария
440
Офтоп
Кузькин отец

Борис Немцов: «Вы думаете, он беспокоится о судьбе русских в Донецке? Плевать он хотел!Ему главное – удержать власть любой ценой. И если нужна война с братьями, украинцами, он будет воевать».

12 12 комментариев
273
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