Российские комики обратились к Путину с просьбой закончить войну с Украиной Статьи редакции
Среди подписавшихся под письмом — Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Слава Комиссаренко, Денис Чужой, Вера Котельникова, Михаил Шац и другие.
Открытое письмо поступило в редакцию «Медузы».
Комики призвали Владимира Путина остановить военные действия и приступить к переговорам.
На данный момент обращение подписали более 250 комиков.
к нему уже бесполезно обращаться за чем-либо
разве что привлечь внимание общественности. Но вот это "господин президент", тьфу бля
как минимум потому, что с бОльшей вероятностью до него эти все обращения не дойдут.
Только так дойдут
...а сам не плошай
Живём как в хуевой комедии с анонимусами, Кадыровым в ботинках от прада и комиками, пытающимися остановить войну
Комики обратились к клоуну.
Мирзализаде? как то тут нелепо смотрится
Черепом не вышел?
Он не русский комик как и Комисаренко
Вполне себе российский комик или бумажки будем проверять? Он тут жил и работал.
А можно список всех комиков? Мне реально интересно если там кто-то из гвардии Петросяна и Дубовицкой, остались ли там нормальные люди
Ща их набутылят за то, что они говорят «война», а не «спецоперацияю»
Российские комики: "господин президент..."
Украинские комики:
Это они «шутят» так?
К психопатам бессмысленно обращаться с угла человечности. Только прикладом по ебалу можно что-то донести до этой гнили
Комики тнт молчат, кроме Старовойтова
Слепаков, но обращение вышло крайне комплиментарным
тот Semen уже выступал же, сказал типо 'а что же об этом подумал бы Высоцкий?'
пристыдил прям...
Он считает, что все нормально
Это еще сетап или уже панчлайн?
Этой империи нужен и Киев, и Крым
Может быть я никогда не дождусь ее краха
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: «Ты русский? Окей. Иди нахуй!»
Он уже никого не будет слушать
если это не закончится в ближайшее время и Путин просидит у власти еще долго, такой пиздец у вас в стране настанет, вы охуеете просто
всех несогласных закатают в асфальт, просто всех
поверьте словам жителя Беларуси
Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.
Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.
Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…
Понимаю что очень банально, но чувствую искреннюю благодарность к каждому из вас, поэтому и решил это написать. Спасибо что сайт с новостями хуями и мемчиками превратился в самый адекватный ресурс на русскоязычном пространстве. Спасибо за то что весь тж массово ограничивает свободу слова на ресурсе с помощью кнопки "пожаловаться" Это и твоя…
Такое обращение я отправил в электронную приёмную Следственного Комитета РФ. Вот его полный текст: