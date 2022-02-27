{"id":1110,"title":"\u041d\u0435 \u0443\u0441\u043f\u0435\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0438\u0433\u0440\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043d\u0435\u0436\u043a\u0438? \u0421\u044b\u0433\u0440\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0432 \u0430\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=1110&url=https:\/\/vc.ru\/special\/snowfight&placeBit=1&hash=4638c34ff2d0764b2168785b18be3d1bf99075897cce8c056d5ae35f57eff82c","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Ольга Щербинина

С сайта РИА «Новости» исчезла колонка о «решении украинского вопроса» и о возвращении Россией «исторического места» Статьи редакции

Причина неизвестна, но накануне материалом стали активно делиться в соцсетях.

42 42 комментария
8366 просмотров

Материал колумниста Петра Акопова под названием «Наступление России и нового мира» больше не доступен по ссылке. Он сохранился в веб-архиве.

В тексте автор рассуждает о «русском мире», представленном Россией, Украиной и Белоруссией, его отношениям с Западом. Он также отмечает, что Россия не могла отказаться от «возвращения» Украины, а «Владимир Путин взял на себя историческую ответственность, решив не оставлять решение украинского вопроса будущим поколениям».

Потому что строительство нового миропорядка — и это третье измерение нынешних событий — ускоряется, и его контуры все четче проступают через расползающийся покров глобализации по-англосаксонски. Многополярный мир окончательно стал реальностью — операция на Украине не способна сплотить против России никого, кроме Запада. Потому что остальной мир прекрасно видит и понимает — это конфликт России и Запада, это ответ на геополитическую экспансию атлантистов, это возвращение Россией своего исторического пространства и своего места в мире.

Пётр Акопов

На материал обратили внимание в твиттере.

Andrey Zakharov @skazal_on
"Владимир Путин взял на себя — без капли преувеличения — историческую ответственность, решив не оставлять решение украинского вопроса будущим поколениям".

РЕШЕНИЕ УКРАИНСКОГО ВОПРОСА.

Колонка на РИА. Я не шучу:
Feldman @EvgenyFeldman
Владимир Путин взял на себя — без капли преувеличения — историческую ответственность, решив не оставлять РЕШЕНИЕ УКРАИНСКОГО ВОПРОСА будущим поколениям. Ведь необходимость его решения всегда оставалась бы главной проблемой для России.

государственное агентство РИА Новости
Kristina Berdynskykh @berdynskykh_k
Государственное рос.агентство РИА новости пишет, что Путин решил «не оставлять решение украинского вопроса будущим поколением». Путин уже не скрывает,что хочет уничтожить целую страну и нацию. Ничего у него с #Ukraine не выйдет, перефразируя известную фразу «Украина-его приговор»

В соцсетях в связи с этой колонкой вспомнили, что власти нацистской Германии называли уничтожение еврейских общин «окончательным решением еврейского вопроса». Данные об этом можно найти на профильных исторических сайтах.

#новости #войнасукраиной

42 42 комментария
58
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
42 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
iollk
Ответить
107
Развернуть ветку
CrusaderRamzan

ОНи поняли, что такой пиздец это перебор даже для них

Ответить
34
Развернуть ветку
Личный паркур

Не, мб сейчас начнут шарманку про «никаких войск не вводили, это всё фашызды!1»

Ответить
16
Развернуть ветку
Американский ихтиандр

Будут запускать видео по федеральным каналам, что ничего не разрушено, никто в страну не входил, на улицах гуляют люди, лето, праздник, всё хорошо.

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей А

Ага. У меня вчера в Харькове были "белые ночи" как в Питере...

Ответить
3
Развернуть ветку
Личный паркур

Покажут пленных и скажут «во хахлы идиоты, своих же бандеровцев ловят и сами себя бомбят, нуууу тупые»

Ответить
0
Развернуть ветку
Недоперепил

Так уже подъехала методичка. Дом в который угодила ракета вчера, называют ошибкой украинской ПВО. Бук видите ли промахнулся и влупил по зданию. А то что полно видео, где лупят по жилым массивам это оставим за скобочками и без попыток найти оправдание линии РФ не бомбит население.

Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил Маваши

А профиль будет что это рос ракеты а

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Андреев

Не обольщайтесь, вопрос они хотят решить все равно, просто без публикаций в прессе

Ответить
9
Развернуть ветку
Эдик

Зато Путин решил крымский вопрос для будущего поколения. Теперь никаких сомнений нет, что Крым придётся вернуть. Вернуть и извиниться.

Ответить
35
Развернуть ветку
Тюремный надзиратель

А еще провести денацификацию и демилитаризацию, но уже рашке.

Ответить
3
Развернуть ветку
Эдик

В России нужно провести деимперизацию

Ответить
2
Развернуть ветку
Vasya Ivasya

Дедедизацию.

Ответить
4
Развернуть ветку
Эдик

Это взаимосвязанные вещи

Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил Маваши

Хахаха 27 лайков терпилы типичные извинись перед хохлами

Ответить
–5
Развернуть ветку
Навальнята спасают Фермана

Властелин оставил будущим поколениям, Боинг, ЮКОС, сврьевыю экономику, чеченцев, сметность, пенсионную реформу, низкое образование, войну, изоляцию

Ответить
20
Развернуть ветку
Something going wrong

+ агрессивно настроенную ко всем россиянам Украину

Ответить
12
Развернуть ветку
Ilya

Да что там Украину, агрессивно настроен почти весь мир

Ответить
23
Развернуть ветку
Виталий Чухнов

Агрессивно настроен мир всё таки к Путину.
А вот Украине щас не до таких раздумий.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Max Z

пропаганда работает в обе стороны. Раша напала, узнав что ты "фром раша", люди не будут с тобой так уж любезны. Увы.

Ответить
2
Развернуть ветку
Boris

Господи, да всем насрать.

Ответить
–32
Развернуть ветку
Something going wrong

Слышь псина, приезжай в Харьков я тебе голову отрежу

Ответить
9
Развернуть ветку
still better than you

Перебор, козаче

Ответить
–5
Развернуть ветку
Something going wrong

Не знаю как для тебя, ранее мы было вообще похер на мокшан, но теперь для меня россиянин синоним слова п**орас

Ответить
6
Развернуть ветку
Веб Инструменты

Слу, я тоже страдаю. Понимаю, эмоции. Но это немного перебор. Держитесь в Харькове.

Ответить
11
Развернуть ветку
Верхний файл

Перебор ночью под градами не спать.

Ответить
5
Развернуть ветку
Веб Инструменты

Блин это дико. Ребят, люблю Харьков. Бывал регулярно раз в год и очень больно на все это смотреть. :(

Ответить
1
Развернуть ветку
A Z

.

Ответить
0
Развернуть ветку
Веб Инструменты

Ок, тут ещё одного подвезли, который любит говорить за всех.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Boris

Это как он изначально за всех и сказал? Ну-ну.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Веб Инструменты

Он высказал своё мнение, без упоминания «всем».

Ответить
0
Развернуть ветку
Boris

Заменив слово всем названием целой страны. Это как утверждать, что вся Россия ненависть к Украине испытывала/ет. Я увидел и не сдержался, хотя надо было бы. Щас тут вообще редко увидишь адекватные комментарии, одни эмоции и новореги.

Ответить
0
Развернуть ветку
Something going wrong

Причем тут новореги даун. Ты серьезно думаешь, что сказав украинцам: ля-ля-ля я за пыню не голосовал, меня не спрашивали и т.д и т.п, к тебе норм будут относится? Поверь все кто покинул дома, все кто участвует и помогает в боевых действиях никогда не простят это, а вся Украина сейчас в огне. Я смотрю на русских и вижу насколько вы отравлены своим режимом

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Гайнулин

+Больное общество

Ответить
0
Развернуть ветку
Предметный Мурод

и о возвращении Россией «исторического места»
 Где? Под шконкой? Все отвернулись, рубль катится в жопу, впереди непростые годы. Вот так историческое место, конечно.

Ответить
8
Развернуть ветку
Dr. Acula

у параши
 Путин В. В. ©

Ответить
6
Развернуть ветку
Предметный Мурод

На деле же у самого Путина ничего не поменяется. А вот мы с тобой ощутим все прелести.

Ответить
1
Развернуть ветку
Россию не спасти

В сортире

Ответить
1
Развернуть ветку
Удивленный завод

это был черновик

Ответить
4
Развернуть ветку
Alex Blake

Это вероятно была статейка написанная заранее и с отложенной публикаций. Время публикации 8 утра, как раз говорит о том что статья была с отложенной публикацией. Видимо пропогандоны планировали что к этому времени удастся захватить всю Украину. Лишний раз убедился что Риа это помойка с недожурналистами

Ответить
3
Развернуть ветку
Komatsu D335A

Гитлер говорил "решение еврейского вопроса" 🙃

Ответить
1
Развернуть ветку
Левый Макс

Трусливый бункерный карлик обломался

Ответить
1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 42 комментария
Лёха

Долго для себя искал каких-то причин, чтобы уйти из гос. службы. Все всегда пугали отсутствием перспектив, стабильности и нормальной ЗП. После случая с Украиной, как-то стало и немного страшно и в тоже время воодушевлено. Подумал: живём один раз, так чего бы не рискнуть? Уже подал рапорт на увольнение. Хочу остаться свободным человеком, которого…

35 35 комментариев
170
Новости
Ольга Щербинина
Российские комики обратились к Путину с просьбой закончить войну с Украиной Статьи редакции

Среди подписавшихся под письмом — Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Слава Комиссаренко, Денис Чужой, Вера Котельникова, Михаил Шац и другие.

97 97 комментариев
101
Офтоп
Внимательный огонь

Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.

Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…

33 33 комментария
162
Новости
Сергей Звезда
Прямая трансляция: война с Украиной — хроника четвёртого дня Статьи редакции

Следим за событиями: от происходящего вокруг Киева до волны ограничений по отношению к России.

Российская техника, замеченная в Крыму 25 февраля. Stringer/AFP via Getty Images/TNS
Статья дополняется
99 99 комментариев
81
Офтоп
Чё Почём
Спасибо тебе лично

Понимаю что очень банально, но чувствую искреннюю благодарность к каждому из вас, поэтому и решил это написать. Спасибо что сайт с новостями хуями и мемчиками превратился в самый адекватный ресурс на русскоязычном пространстве. Спасибо за то что весь тж массово ограничивает свободу слова на ресурсе с помощью кнопки "пожаловаться" Это и твоя…

63 63 комментария
270
Новости
Ольга Щербинина
«Будьте Беларусью, а не Россией»: Зеленский обратился к белорусам и высказался по поводу места переговоров Статьи редакции

Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.

78 78 комментариев
225
Komatsu D335A

Блять 😁

18 18 комментариев
57
Twitter
Ярослав Конвей @YaroslavConway
Зеленский буквально сейчас стал отцом нации. Пока Путин ссыкливо сидит в бункере на -20 этаже и встречает министров на расстоянии 50 метров, Зе остается в эпицентре войны со своим народом.

За 3 дня стало понятно, кто из клоуна стал героем, а кто из президента - клоуном
39 39 комментариев
263
Больше статей
null