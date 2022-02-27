С сайта РИА «Новости» исчезла колонка о «решении украинского вопроса» и о возвращении Россией «исторического места» Статьи редакции
Причина неизвестна, но накануне материалом стали активно делиться в соцсетях.
Материал колумниста Петра Акопова под названием «Наступление России и нового мира» больше не доступен по ссылке. Он сохранился в веб-архиве.
В тексте автор рассуждает о «русском мире», представленном Россией, Украиной и Белоруссией, его отношениям с Западом. Он также отмечает, что Россия не могла отказаться от «возвращения» Украины, а «Владимир Путин взял на себя историческую ответственность, решив не оставлять решение украинского вопроса будущим поколениям».
На материал обратили внимание в твиттере.
В соцсетях в связи с этой колонкой вспомнили, что власти нацистской Германии называли уничтожение еврейских общин «окончательным решением еврейского вопроса». Данные об этом можно найти на профильных исторических сайтах.
ОНи поняли, что такой пиздец это перебор даже для них
Ага. У меня вчера в Харькове были "белые ночи" как в Питере...
Так уже подъехала методичка. Дом в который угодила ракета вчера, называют ошибкой украинской ПВО. Бук видите ли промахнулся и влупил по зданию. А то что полно видео, где лупят по жилым массивам это оставим за скобочками и без попыток найти оправдание линии РФ не бомбит население.
А профиль будет что это рос ракеты а
Не обольщайтесь, вопрос они хотят решить все равно, просто без публикаций в прессе
Зато Путин решил крымский вопрос для будущего поколения. Теперь никаких сомнений нет, что Крым придётся вернуть. Вернуть и извиниться.
А еще провести денацификацию и демилитаризацию, но уже рашке.
В России нужно провести деимперизацию
Дедедизацию.
Это взаимосвязанные вещи
Хахаха 27 лайков терпилы типичные извинись перед хохлами
Властелин оставил будущим поколениям, Боинг, ЮКОС, сврьевыю экономику, чеченцев, сметность, пенсионную реформу, низкое образование, войну, изоляцию
+ агрессивно настроенную ко всем россиянам Украину
Да что там Украину, агрессивно настроен почти весь мир
Агрессивно настроен мир всё таки к Путину.
А вот Украине щас не до таких раздумий.
пропаганда работает в обе стороны. Раша напала, узнав что ты "фром раша", люди не будут с тобой так уж любезны. Увы.
Господи, да всем насрать.
Слышь псина, приезжай в Харьков я тебе голову отрежу
Перебор, козаче
Не знаю как для тебя, ранее мы было вообще похер на мокшан, но теперь для меня россиянин синоним слова п**орас
Слу, я тоже страдаю. Понимаю, эмоции. Но это немного перебор. Держитесь в Харькове.
Блин это дико. Ребят, люблю Харьков. Бывал регулярно раз в год и очень больно на все это смотреть. :(
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Ок, тут ещё одного подвезли, который любит говорить за всех.
Это как он изначально за всех и сказал? Ну-ну.
Он высказал своё мнение, без упоминания «всем».
Заменив слово всем названием целой страны. Это как утверждать, что вся Россия ненависть к Украине испытывала/ет. Я увидел и не сдержался, хотя надо было бы. Щас тут вообще редко увидишь адекватные комментарии, одни эмоции и новореги.
Причем тут новореги даун. Ты серьезно думаешь, что сказав украинцам: ля-ля-ля я за пыню не голосовал, меня не спрашивали и т.д и т.п, к тебе норм будут относится? Поверь все кто покинул дома, все кто участвует и помогает в боевых действиях никогда не простят это, а вся Украина сейчас в огне. Я смотрю на русских и вижу насколько вы отравлены своим режимом
+Больное общество
у параши
Путин В. В. ©
В сортире
Это вероятно была статейка написанная заранее и с отложенной публикаций. Время публикации 8 утра, как раз говорит о том что статья была с отложенной публикацией. Видимо пропогандоны планировали что к этому времени удастся захватить всю Украину. Лишний раз убедился что Риа это помойка с недожурналистами
Гитлер говорил "решение еврейского вопроса" 🙃
Долго для себя искал каких-то причин, чтобы уйти из гос. службы. Все всегда пугали отсутствием перспектив, стабильности и нормальной ЗП. После случая с Украиной, как-то стало и немного страшно и в тоже время воодушевлено. Подумал: живём один раз, так чего бы не рискнуть? Уже подал рапорт на увольнение. Хочу остаться свободным человеком, которого…
Среди подписавшихся под письмом — Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Слава Комиссаренко, Денис Чужой, Вера Котельникова, Михаил Шац и другие.
Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.
Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…
Следим за событиями: от происходящего вокруг Киева до волны ограничений по отношению к России.
Понимаю что очень банально, но чувствую искреннюю благодарность к каждому из вас, поэтому и решил это написать. Спасибо что сайт с новостями хуями и мемчиками превратился в самый адекватный ресурс на русскоязычном пространстве. Спасибо за то что весь тж массово ограничивает свободу слова на ресурсе с помощью кнопки "пожаловаться" Это и твоя…
Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.